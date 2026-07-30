En 2026, le robot tondeuse sans fil se repère au LiDAR, au RTK réseau et à la vision IA, et l’installation se compte en minutes plutôt qu’en journées. Nous avons testé des modèles de tous les niveaux de gamme, de Mammotion à Segway Navimow en passant par Ecovacs et autres acteurs moins en vue. Voici un état des lieux du marché actuel afin de vous orienter sur un investissement fructueux.

Le marché a changé de visage en trois saisons. Là où le sans-fil relevait encore du pari, il s’impose désormais comme la norme, porté par une poignée de marques qui se disputent chaque segment à coups de promos. Segway Navimow a franchi le million d’unités produites, Mammotion a rendu son positionnement iNavi gratuit à vie, et Ecovacs a refondu presque toute sa gamme GOAT autour du LiDAR. Résultat : des robots qui se posent et se lancent en vingt minutes, souvent sans antenne à planter, avec une 4G qui supporte l’antivol et les problèmes de transmission Wi-Fi.

© Meilleure-Innovation

Reste que la fiche technique est sujette à interprétations. Entre la surface annoncée et celle réellement tondue en une journée, entre la pente affichée et celle tenue en bordure, ou bien le système de navigation et le volume sonore, on relève aisément des écarts significatifs. Nous avons donc réuni huit robots tondeuses sans fil parmi les meilleurs, dont sept installés, cartographiés et mesurés par nos soins. Ils couvrent les quatre familles de navigation présentes sur le marché français en 2026, RTK à station locale, RTK réseau, LiDAR et vision IA, sur une amplitude de prix allant de moins de 900 € à plus de 3 000 €.

Nous vous en dévoilons d’office les limites, autant que les atouts mis en avant par les constructeurs. Le classement se fait par ordre décroissant de surface couverte annoncée. Non pas que ce soit une valeur à prendre parfaitement au pied de la lettre, mais l’idée est de nous adresser à toutes les superficies existantes !

Pourquoi nous faire confiance ? Nous suivons la catégorie du robot tondeuse sans fil depuis 2024, avec déjà onze tests publiés sur la saison en cours. Chaque robot est évalué sur huit critères principaux : navigation et installation, rendement chronométré sur surface réelle, franchissement et motricité, qualité de coupe et bordures, autonomie et recharge, volume sonore au sonomètre à un mètre, sécurité et antivol, connectivité. Les rendements annoncés par les constructeurs sont systématiquement confrontés à nos chronométrages, et l’écart est publié même quand il est défavorable.

Lymow One Plus (2026) : le seul vrai défricheur de la sélection

Avec ses chenilles, ses 35,6 kg, son châssis en alliage d’aluminium et son système de coupe LyCut 2.0 à double lame rotative assisté d’un flux d’air cyclonique, le Lymow One Plus tient moins du robot d’entretien que de la mini-tondeuse autonome. La navigation associe une station RTK physique au VSLAM, avec une carte annoncée jusqu’à 60 000 m², 80 zones et une tolérance de dix minutes sous couvert arboré sans correction satellitaire.

Chenilles, châssis aluminium et plateau relevable : le One Plus ne ressemble à aucun autre robot tondeuse. © Meilleure-Innovation

Nous l’avons soumis à un protocole volontairement extrême : plus de 500 m² en friche, pente d’environ 30 %, herbe haute détrempée, débris de bois, pierres cachées et tiges de ferraille. Mécaniquement, il encaisse tout : la motricité des chenilles dépasse celle des AWD à roues que nous avons éprouvés, et le franchissement de 70 mm se vérifie. La machine a beau être un monstre, la pelouse doit tout de même être assez entretenue pour lui permettre de progresser. Nous l’avons noté à 8,7/10.

Caractéristique Techniques Lymow One Plus Navigation et installation RTK avec station de référence à déployer + VSLAM, mât à assembler Surface et rendement réel 7 000 m²/j (chargeur 10 A) / 4 450 m²/j (chargeur 5 A)

108 m² en 33 min mesurés en friche Franchissement et motricité Chenilles, 45° (100 %) annoncés, obstacle 70 mm Qualité de coupe et bordures 40 cm, double lame rotative, 30 à 100 mm, sans trimmer Autonomie et recharge LiFePO₄ 528 Wh, 2 à 99 % en 118 min mesurées Volume sonore mesuré 75 dB(A) en Éco à 85 dB(A) en Turbo Étanchéité IPX6 Sécurité, antivol et connectivité Code PIN, géorepérage, 4G offerte un an

Alternative sérieuse : le Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 couvre jusqu’à 6 000 m² en RTK réseau et VSLAM sans station locale, à tarif comparable, mais il roule sur roues et renonce donc à l’herbe haute et aux zones en friche.

Husqvarna Automower® 430V NERA (2026) : pensé avant tout pour la pelouse d’agrément

Le 430V NERA de l’acteur suédois repose sur la navigation satellitaire EPOS, désormais incluse de série, épaulée par une caméra de vision IA qui classe les obstacles par niveau de risque et écarte franchement humains et animaux, y compris de nuit. La philosophie tourne le dos aux challengers asiatiques : disque unique, trois lames rasoir, 24 cm de coupe seulement, mais une logique de mulching fréquent sur 4 800 m² annoncés en mode systématique. L’indice de réparabilité est haut, ce qui correspond à l’ADN de la marque : 8,7/10.

Le 430V NERA inaugure la génération NERA à vision IA, sans câble périphérique. © Meilleure-Innovation

Avec ses 15 kg et ses roues fines, le robot ne couche pas les brins avant de les couper, là où les machines plus lourdes laissent derrière elles des traînées mâchées. Nous avons relevé 60 dB(A) à un mètre en pleine coupe, et il nous est arrivé de le surprendre au travail sans l’avoir entendu quitter sa base. Le prix de cette élégance se paie ailleurs, dans une rigidité générale que nous avons eu l’occasion de largement commenter : cartographie tracée segment par segment, retour à la base verrouillé à 30 %, application en net retrait sur la gestion de batterie. Le firmware publié en février 2026 annonce une amélioration du comportement dans les passages étroits et un nouveau réglage sous la pluie. Notre exemplaire en était équipé, et le blocage en recoin pentu persiste. Notre note finale après le test : 8,2/10.

Caractéristique Techniques Husqvarna Automower® 430V NERA Navigation et installation EPOS satellite via cloud ou station RS1, vision IA en appoint Surface et rendement réel 4 800 m² annoncés, 290 à 300 m²/h estimés en tonte pure Franchissement et motricité 2 roues motrices arrière, 50 % (25 % en bordure), seuils d’environ 4 cm Qualité de coupe et bordures 24 cm, 3 lames rasoir, 20 à 60 mm, pas d’EdgeCut sur ce modèle Autonomie et recharge 18 V / 5 Ah, 27 à 100 % en 52 min mesurées Volume sonore mesuré 60 dB(A) à 1 m Étanchéité IPX5 Sécurité, antivol et connectivité Code PIN, géo-clôture 500 m, GPS et alarme inclus

Alternative sérieuse : l’Ecovacs GOAT A3000 LiDAR PRO vise la même ambition grande surface pour environ la moitié du prix, avec une application supérieure et le coupe-bordures TruEdge, mais sans réseau de revendeurs physiques ni la discrétion sonore du Suédois.

Mammotion LUBA 3 AWD 3000 (2026) : le plus polyvalent sur grand terrain difficile

Le haut de gamme de Mammotion ne demande ni câble périphérique, ni antenne RTK à planter, tout en assumant une vocation franchement tout-terrain. La navigation Tri-Fusion associe un LiDAR 360° donné pour 70 mètres de portée, le positionnement NetRTK via le service iNavi et une vision IA à double caméra, le tout piloté par une puce de 10 TOPS . En dessous, la transmission intégrale encaisse 80 % de pente dans la zone de travail, et le double disque de 40 cm aligne douze lames pour avaler du mètre carré.

Le LUBA 3 AWD 3000 en pleine coupe de trèfles ! © Meilleure-Innovation

Sur notre terrain d’essai, la mécanique a tenu : progression assurée dans l’herbe haute et humide, traction conservée sur des plaques de terre nue. Nous avons chronométré 714 m² traités en 2 h 55 de tonte cumulée, soit environ 245 m²/h, quand Mammotion en annonce 500. D’autre part, plus les brins sont hauts, plus le robot les couche avant de les couper, et nos propres mesures montrent qu’au-delà de 8 cm il faut accepter plusieurs passages. C’est le robot des grandes pelouses compliquées, à condition d’accepter une vraie séance de paramétrage au départ. Il a obtenu la note de 8,7/10 après nos tests.

Caractéristique Techniques Mammotion LUBA 3 AWD 3000 Navigation et installation Tri-Fusion LiDAR 360° + NetRTK iNavi + vision IA, sans antenne Surface et rendement réel 3 000 m² annoncés, 245 m²/h mesurés contre 500 annoncés Franchissement et motricité AWD 4 roues motrices, 80 % (38,6°), obstacle 50 mm Qualité de coupe et bordures 40 cm, double disque 12 lames, 25 à 70 mm, sans trimmer Autonomie et recharge 12 Ah / 259,2 Wh, 9 à 100 % en 90 min mesurées Volume sonore mesuré 65 à 75 dB(A) Étanchéité IPX6 Sécurité, antivol et connectivité Coupe-circuit amovible, géofence 50 m, 4G incluse 3 ans

Alternative sérieuse : le Dreame A3 AWD Pro 3500 propose le même 4×4 à 80 % de pente avec LiDAR 3D et 500 m² supplémentaires, pour une facture plus légère, mais il se passe de NetRTK et le recul des tests reste bien plus mince.

Segway Navimow X420 (2026) : le spécialiste des pentes et des dévers

Le X420 se passe de LiDAR et fonde son positionnement sur l’EFLS NRTK, une fusion satellitaire à corrections réseau, complétée par le VSLAM et la vision panoramique VisionFence 360°. Avec le système Xero-Turn, les roues avant pivotent réellement au lieu de riper comme un skid steering. La machine tourne donc sur elle-même sans lacérer le gazon, et grimpe jusqu’à 84 % de pente grâce à sa transmission intégrale et à sa double suspension. Segway annonce également l’accès au Network RTK gratuit à vie, données cellulaires comprises, ce qui reste rare à ce niveau de prix.

Look de buggy, double suspension et roues avant directrices : le X420 assume son parti pris. © Meilleure-Innovation

Sur le terrain, la motricité ne s’est jamais prise en défaut, sur gazon comme sur terre nue ou trèfle desséché. L’application est claire, hiérarchisée par catégories, et l’antenne fournie ne sert que de secours. Néanmoins, dans les lignes droites, avec 28,75 kg, le robot écrase le gazon qui n’a pas toujours le temps de se relever avant le passage des lames. Notre test complet du Navimow X420 décortique également l’écart entre les 450 m²/h promis et les 323 m²/h chronométrés. Nous lui attribuons la note de 8,5/10.

Caractéristique Techniques Segway Navimow X420 Navigation et installation EFLS NRTK sans antenne + VisionFence 360° + VSLAM et VIO Surface et rendement réel 2 000 m² annoncés, 323 m²/h mesurés contre 450 annoncés Franchissement et motricité AWD Xero-Turn, 84 % (40°), obstacle 7 cm Qualité de coupe et bordures 43 cm, double disque 12 lames, 20 à 95 mm, EdgeSense sans trimmer Autonomie et recharge 10 Ah, 14 à 100 % en 126 min mesurées à 30 °C Volume sonore mesuré 62 à 65 dB(A) Étanchéité IP66 Sécurité, antivol et connectivité Code PIN, géobarrière, Find My d’Apple pris en charge

Alternative sérieuse : le Husqvarna Automower® 435X AWD NERA, toujours au catalogue de la marque, propose quatre roues motrices avec un mulching plus fin et un réseau de réparateurs de proximité, mais son franchissement plafonne plus bas et son tarif se situe nettement au-dessus.

Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO (2026) : le meilleur rapport qualité-prix, bordures comprises

Ecovacs a tranché pour 2026 : plus de balise RTK, mais un ensemble HoloScope 360 qui associe LiDAR rotatif 360°, LiDAR 3D-ToF solid-state et caméra IA. Les trois capteurs se relaient en permanence, sans hiérarchie, ce qui autorise une cartographie automatique de jour comme de nuit avec une précision annoncée à 2 cm. S’y ajoute le coupe-bordures TruEdge à fil, un rotofil automatisé logé sur le flanc gauche, qui traite la bordure jusqu’à environ zéro millimètre de la limite physique. Aucun autre modèle de cette sélection n’embarque l’équivalent.

Le module TruEdge, vissé sur le flanc gauche, déploie un fil de coupe pour raser la limite. © Meilleure-Innovation

Sur notre parcelle périurbaine de 155 m², la promesse tient : plus de touffes oubliées le long des limites, là où la concurrence laisse classiquement 5 à 10 cm. Le reste suit, avec une application mature et une fonction d’adaptation aux chemins étroits qui inverse seule le sens de tonte dans les goulets. Une réserve : le rendement réel plafonne à 160 m²/h, très loin des 400 m²/h annoncés en laboratoire, si bien qu’il faut raisonner en journées entières pour couvrir les 1 600 m² revendiqués. Notre test complet détaille le calcul sur la motricité de ce modèle à propulsion, vite dépassé dès que le terrain s’escarpe. Néanmoins, en cas de pépin, l’indice de réparabilité est à 8/10, ce qui reste élevé. Bilan après nos essais : 8,5/10.

Caractéristique Techniques Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO Navigation et installation HoloScope 360 : LiDAR rotatif + 3D-ToF + caméra IA, sans balise Surface et rendement réel 1 600 m² annoncés, 160 m²/h mesurés contre 400 annoncés Franchissement et motricité Propulsion 2 roues arrière, 50 % (27°), obstacle 4 cm Qualité de coupe et bordures 33 cm, double disque 6 lames, 30 à 90 mm, TruEdge à environ 0 mm Autonomie et recharge 32 V / 3 Ah, 15 à 100 % en 53 min mesurées Volume sonore mesuré 67 à 70 dB(A) en tonte, pointes à 85 dB(A) au trimmer Étanchéité IPX6 Sécurité, antivol et connectivité Code PIN obligatoire, alarme 79 dB(A), 4G en option

Alternative sérieuse : l’Ecovacs GOAT O1200 LiDAR PRO reprend les mêmes HoloScope 360 et TruEdge dans un gabarit plus étroit, mieux armé pour les petits jardins encombrés, mais moins endurant sur grande surface.

Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (2026) : le compact 4×4 qui passe partout

Un an après un LUBA mini AWD que nous avions sacré coup de cœur 2025, Mammotion a corrigé le tir là où il fallait. Exit l’antenne RTK et son pieu à planter, place à un LiDAR 360° annoncé à 61 mètres et 200 000 points par seconde, épaulé par la vision IA à double caméra et la même puce 10 TOPS que le grand frère. La batterie passe à 6,1 Ah et un disque à bord fixe de 12 cm vient tondre jusqu’à cinq centimètres des murs, exactement le point faible de la génération précédente.

Tourelle LiDAR sur le toit, double caméra en façade : l’antenne RTK a disparu du bundle. © Meilleure-Innovation

Sur un terrain accidenté, ce petit gabarit de 17,2 kg fait la différence : il se faufile là où des machines plus massives calent, encaisse trous et racines, et surtout ne s’est bloqué nulle part de tout notre essai. Plus léger que le LUBA 3, il n’écrase pas les brins et rend une coupe visiblement plus propre. À savoir tout de même : en détection IA activée, le robot prend les herbes hautes pour des obstacles et les contourne au lieu de les faucher. Pour nous, il vaut 8,5/10.

Caractéristique Techniques Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 Navigation et installation LiDAR 360° + vision IA double caméra, sans antenne ni fil Surface et rendement réel 1 500 m² annoncés, 101 à 152 m²/h mesurés selon les bordures Franchissement et motricité AWD 4 roues motrices, 80 % (38,6°), obstacle 45 mm Qualité de coupe et bordures 20 cm + disque de bordure 12 cm, 20 à 65 mm, 5 cm des murs Autonomie et recharge 6,1 Ah / 131,8 Wh, 14 à 100 % en 121 min mesurées Volume sonore mesuré 63 à 67 dB(A) Étanchéité IPX6 Sécurité, antivol et connectivité Coupe-circuit amovible, suivi et alertes, 4G offerte 3 ans

Alternative sérieuse : le Segway Navimow i208 AWD reprend la transmission intégrale à trois roues motrices, le braquage zéro Xero-Turn et le RTK réseau sans antenne, avec la 4G offerte la première année, pour un tarif nettement inférieur. Il s’arrête en revanche à 800 m², se passe de LiDAR et plafonne à 45 % de pente contre 80 % au Mammotion.

Segway Navimow i210 LiDAR Pro (2026) : le polyvalent qui se pose et se lance

Ce modèle n’est pas encore passé entre nos mains, et nous ne lui donnons donc aucune note interne. Sa fiche officielle, vérifiée sur la boutique française de la marque, le place au carrefour de ce que cherchent la plupart des acheteurs. Le i210 LiDAR Pro combine LiDAR solid-state, RTK réseau et vision en triple fusion, avec une cartographie automatique en un clic, sans antenne ni fil à poser. Comme pour le X420, Segway l’accès au Network RTK est gratuit à vie, ce qui comprend les données cellulaires.

Triple fusion LiDAR, RTK réseau et vision, sur un format taillé pour les jardins de 1 000 m². © Segway Navimow

L’autre bonne surprise vient de la transmission. Là où la série i2 LiDAR s’arrête à 45 %, la version Pro passe à la transmission intégrale Xero-Turn avec direction à troisième roue et annonce 55 % de pente, soit 29 degrés, plus le franchissement d’une marche verticale de 4 cm. Reste que la batterie de 5,1 Ah ne couvre que 195 m² par charge pour 75 minutes d’autonomie : entretenir 1 000 m² suppose donc plusieurs cycles quotidiens, ce que nos mesures sur les Navimow de la série H2 laissaient déjà entrevoir. Nous compléterons cette fiche dès que la machine sera installée dans nos jardins.

Caractéristique Techniques Segway Navimow i210 LiDAR Pro Navigation et installation LiDAR solid-state + Network RTK + Vision, cartographie automatique Surface et rendement réel 1 000 m² annoncés, 195 m² par charge annoncés Franchissement et motricité AWD Xero-Turn à troisième roue directrice, 55 % (29°), marche 4 cm Qualité de coupe et bordures Disque 6 lames, 22 cm de largeur de coupe, moteur 100 W, EdgeSense de bordure autoportée Autonomie et recharge 5,1 Ah, 75 min de tonte, 90 min de charge annoncées Volume sonore mesuré 59 dB(A) annoncés Étanchéité IP66 Sécurité, antivol et connectivité VisionFence, NRTK gratuit à vie, 4G offerte un an

Alternative sérieuse : le Segway Navimow i208 LiDAR reprend le LiDAR et la cartographie automatique sans antenne ni fil pour un tarif inférieur, mais il se limite à 800 m², renonce à la transmission intégrale et plafonne à 45 % de pente.

ANTHBOT M9 (2026) : le meilleur choix des budgets serrés

La fiche du ANTHBOT M9 paraît très complète pour le tarif demandé : Full-Band RTK associé à une double vision HDR en grand-angle 150°, 4G embarquée, détection IA annoncée pour plus de 1 000 obstacles et 1 000 m² revendiqués. Le tout dans un châssis de 49,8 × 39,2 cm pour 10,1 kg, le poids le plus faible des huit modèles réunis ici. Le reste de la gamme mérite d’ailleurs un coup d’œil dans notre guide dédié aux robots ANTHBOT.

Format ramassé de 10,1 kg, station RTK à planter : le M9 vise le jardin urbain. © Meilleure-Innovation

À l’usage, la base tient la route. La conduite est saine, le robot ralentit devant les obstacles, accélère dans les montées, et son disque de 20 cm à cinq lames rend un mulching net sur une pelouse déjà suivie. L’installation nous a pris moins de dix minutes, station RTK comprise. Les compromis se paient sur les bordures et sur l’antivol, et ils sont réels : lors de notre essai, le robot emporté à plus de 100 mètres n’a déclenché ni alarme ni notification, faute de connexion 4G active. Nous l’avons noté à 8,3/10.

Caractéristique Techniques ANTHBOT M9 Navigation et installation Full-Band RTK + double vision HDR, station RTK à planter Surface et rendement réel 1 000 m² annoncés, 38 m²/h charge comprise Franchissement et motricité 2 roues motrices arrière, 45 % (24°), roulettes pivotantes à l’avant Qualité de coupe et bordures 20 cm, 5 lames pivotantes, 30 à 70 mm, chevauchement 5 à 20 cm Autonomie et recharge 5 000 mAh, 12 à 100 % en 142 min mesurées Volume sonore mesuré 67 à 80 dB(A) Étanchéité IPX6 Sécurité, antivol et connectivité Dock IP67, coupe-circuit amovible, 4G offerte un an

Alternative sérieuse : le Mammotion YUKA mini 2 500 se passe de balise RTK à planter et s’installe donc immédiatement, pour un tarif encore inférieur, mais il se limite à 500 m² et confie son repérage aux seules caméras.

Quel robot tondeuse sans fil en 30 secondes ?

Votre profil Le modèle Pourquoi lui Grand jardin pentu, découpé, herbe irrégulière Mammotion LUBA 3 AWD 3000 Motricité 4×4 et LiDAR sur les terrains que les autres évitent Pelouse d’agrément soignée, voisinage proche Husqvarna Automower® 430V NERA Le plus discret du lot, coupe fine sans coucher l’herbe Talus, dévers et buttes marquées Segway Navimow X420 Roues avant directrices qui ménagent le gazon en virage Terrain en friche, herbe haute, sol meuble Lymow One Plus Chenilles et double lame là où les roues renoncent Petit jardin biscornu, passages étroits Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 Format compact 4×4 qui ne s’est bloqué nulle part Bordures nettes sans repasser au rotofil Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO Coupe-bordures TruEdge qui rase la limite physique Jardin de 1 000 m² avec petites pentes Segway Navimow i210 LiDAR Pro Triple fusion, RTK réseau à vie, transmission intégrale Budget serré et jardin périurbain jusqu’à 1 000 m² ANTHBOT M9 Facile à installer, prix très concurrentiel

Comment fonctionne un robot tondeuse sans fil ?

Un robot tondeuse sans fil remplace le câble périmétrique par une carte numérique et un système de positionnement. Trois familles cohabitent en 2026. Le RTK corrige le signal satellitaire au centimètre près, soit depuis une antenne plantée dans le jardin, soit via un RTK réseau qui puise ses corrections par 4G ou Wi-Fi et supprime toute installation physique. Le LiDAR balaie l’environnement au laser et reconstruit une carte en relief, sans dépendre du ciel ni de la lumière. La vision IA reconnaît la nature des obstacles plutôt que de mesurer une simple distance.

Les modèles les plus aboutis combinent les trois, car chacun présente un angle mort. Le satellite décroche sous les frondaisons et contre les façades, la caméra devient aveugle la nuit, le LiDAR ne dit rien de ce qu’il voit. Si votre terrain est arboré, notre dossier sur la navigation sous les arbres détaille quelle technologie tient sous un couvert dense.

Ce que les marques ne disent pas sur la surface annoncée

La surface affichée sur la boîte n’est pas celle qu’un robot traite en une charge, ni même en une journée. Nos mesures parlent d’elles-mêmes : 245 m²/h pour le LUBA 3 AWD en tonte pure, 323 m²/h pour le Navimow X420, 160 m²/h pour le GOAT A1600, et seulement 38 m²/h pour le M9 une fois la recharge intégrée. Rapporté à une journée exploitable, l’écart entre deux machines de surface annoncée équivalente atteint parfois un facteur trois.

Raisonnez donc en surface couverte par jour, recharge comprise, avec une marge d’au moins 30 % pour la pluie et les zones à repasser. Nous avons détaillé la mécanique de ces chiffres dans notre enquête sur la façon dont les marques calculent la surface recommandée, et sur ce qui se passe vraiment quand on dépasse la valeur conseillée.

Bordures : pourquoi le rotofil reste souvent nécessaire

Le disque tourne à l’intérieur d’un carter, et il reste toujours quelques centimètres entre l’arête de coupe et la limite physique. Sur le X420, nous relevons une dizaine de centimètres d’herbe intacte contre un obstacle vertical, davantage dans les angles rentrants.

Deux réponses existent. Soit un trimmer déporté, comme le TruEdge d’Ecovacs, qui traite la bordure au fil jusqu’à environ zéro millimètre, soit un disque à bord fixe déporté, comme sur le LUBA mini 2, efficace en ligne droite et beaucoup moins dans les angles.

Les pièges à éviter avant d’acheter

Quatre angles morts reviennent dans nos tests :

FAQ

Un robot tondeuse sans fil fonctionne-t-il vraiment sans antenne ? Cela dépend du modèle. Le LUBA 3 AWD, le LUBA mini 2, le Navimow X420, le i210 LiDAR Pro et les GOAT LiDAR PRO s’installent sans antenne, en s’appuyant sur le RTK réseau ou sur le LiDAR. Le Lymow One Plus et l’ANTHBOT M9 réclament une station RTK physique, à poser avec une vue dégagée sur le ciel. Sur un terrain mal couvert en réseau mobile, cette antenne locale reste d’ailleurs la solution la plus fiable. Quelle pente un robot tondeuse sans fil peut-il vraiment franchir ? Les valeurs annoncées vont de 45 % pour les modèles à propulsion arrière à 100 % pour le Lymow One Plus, en passant par les 84 % du Navimow X420. Ces chiffres valent pour la zone de travail, sur herbe sèche et sans obstacle. En bordure de pente, la capacité chute souvent de moitié, et l’herbe humide dégrade nettement la motricité. Au-delà de 40 % de pente réelle, une transmission intégrale ou des chenilles sont indispensables. Faut-il rentrer son robot tondeuse en hiver ? Oui. Les constructeurs demandent un stockage au sec et hors gel, batterie à 80 % minimum, avec une recharge d’entretien tous les deux à trois mois. Notre guide pour fabriquer un abri détaille les solutions maison. Un robot tondeuse sans fil est-il bruyant ? Non. Nos relevés au sonomètre, à un mètre, vont de 60 dB(A) pour le Husqvarna 430V NERA à 85 dB(A) pour le Lymow One Plus en mode Turbo, avec les Navimow X420 et LUBA mini 2 entre 62 et 67 dB(A). En extérieur, c’est souvent inaudible à plus de dix mètres. Le coupe-bordures intégré change-t-il vraiment quelque chose ? Sur les jardins très structurés, oui. Le TruEdge d’Ecovacs traite la bordure jusqu’à environ zéro millimètre, là où les autres laissent 5 à 10 cm. En contrepartie, il ajoute trois postes d’entretien et son niveau sonore grimpe à environ 85 dB(A). Sur un jardin aux limites floues ou bordé de massifs, l’intérêt chute nettement.

Le bon robot tondeuse sans fil n’est pas le plus équipé, c’est celui qui colle à la géométrie de votre terrain. Mesurez votre pente réelle, comptez vos passages étroits, et regardez la longueur, la forme et la nature de vos bordures. Un modèle vous manque dans cette sélection, un chiffre vous semble discutable, ou votre terrain ressemble à un cas que nous n’avons pas traité ? Les commentaires sont ouverts !