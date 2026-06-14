Avec le 430V NERA, Husqvarna enterre (enfin) le câble périphérique : navigation satellite EPOS, caméra à vision IA et 4 800 m² de capacité, sans le moindre fil à planter. Mais à près de 4 000 €, ce robot tondeuse haut de gamme débarque face à une vague de rivaux asiatiques mieux armés et bien moins chers. Verdict après plusieurs jours de tonte en conditions réelles, mesures à l’appui.

Sur le papier, l’équation est séduisante : un robot autonome capable de couvrir 4 800 m², doté d’une coupe mulching soignée, étonnamment léger et d’une discrétion sonore remarquable. Reste que cette montée en gamme s’accompagne d’un tarif premium, autour de 4 000 euros, qui place le 430V NERA dans une arène devenue redoutable. Face à lui, une nouvelle vague de concurrents venus d’Asie, du Mammotion LUBA 3 AWD au Segway Navimow X4 en passant par l’Ecovacs Goat A3000, alignent davantage de capteurs, des pentes plus raides et des cartographies automatiques, le tout pour souvent bien moins cher.

La question sous-jacente de ce test est donc la suivante : la signature Husqvarna, sa finition et son réseau suffisent-ils encore à justifier un tel écart de prix ? Pour y répondre, nous avons installé puis éprouvé la machine en conditions réelles sur plus de 650 m², sur un terrain relativement contraignant, mesures et statistiques d’usage à l’appui.

Caractéristiques techniques Husqvarna Automower 430V NERA Dimensions 750 × 540 × 280 mm Poids 12,8 kg Surface recommandée 4 800 m² (mode systématique) / 3 200 m² (mode aléatoire) Temps de tonte par charge env. 95 min Largeur de coupe 24 cm Hauteur de coupe 20 à 60 mm, réglage électrique via l’application Capacité de franchissement de pente zone de travail : jusqu’à 50 % / 26,6°

limite : 25 % / 14° Franchissement d’obstacle vertical NC Espace minimum de passage 120 cm Disque de lames système pivotant à 3 lames type rasoir, coupe dans les deux sens Batterie Lithium-ion 18 V et 5 Ah Temps de charge env. 50 min Volume sonore 56 dB(A) Température de fonctionnement 0-45 °C Température de stockage 5-45 °C Indice d’étanchéité IPX5 Assistance vocale Amazon Alexa / Google Home / IFTTT Indice de réparabilité 8,7/10 Garantie 2 ans

Bundle du 430V Nera : léger pour le prix

Robot tondeuse Automower® 430V NERA

Station de charge

Bloc d’alimentation

Vis de fixation au sol

Câble basse tension : 10 m

Lames supplémentaires : 6 pièces

Manuel d’utilisation

Au déballage, la balance penche du bon côté sur la simplicité. L’absence d’antenne RTK à déployer allège franchement la mise en route, le robot s’appuyant sur la correction satellite via le réseau plutôt que sur un mât à planter dans le jardin. Le câble basse tension de 10 mètres mérite lui aussi un mot : cette longueur généreuse laisse une vraie latitude pour caler la station selon les prises disponibles, atout précieux dès que la topographie du terrain complique les choses.

En revanche, au regard du positionnement tarifaire, l’impasse sur un abri surprend, alors que la carrosserie encaisse UV et intempéries saison après saison. Les fixations au sol fournies déçoivent aussi : elles s’ancrent moins facilement et solidement dans le sol qu’une banale sardine de tente.

Design et ergonomie : une bonne première impression

On retrouve l’ADN visuel de la marque, une coque arrondie, basse et volontairement discrète, déclinée en bicolore avec une carrosserie supérieure blanche brillante et un bas de caisse anthracite mat, rehaussés du seul logo couronne en façade. Rien de tapageur, donc, mais une finition premium digne de la gamme NERA, dont ce 430V inaugure la nouvelle génération : annoncé en novembre 2025, il remplace le 430X NERA.

Côté gabarit, la machine mesure 750 × 540 × 280 mm pour environ 12,8 kg, soit un encombrement contenu et surtout un poids bien plus modeste que les 19,35 kg du Luba 3 AWD, le flagship Mammotion. Cela le rend plus facile à transporter, notamment grâce à sa poignée située à l’arrière. En contrepartie, le plastique peut sembler fragile par endroits.

Sous le capot articulé se loge un véritable bandeau de commande physique, avec un petit écran et un clavier qui donnent accès à un menu embarqué complet, là où Mammotion a fait le choix de supprimer l’écran au profit de quelques boutons et de tout renvoyer vers l’application. Le gros bouton STOP rouge trône au centre de ce panneau et coupe instantanément la machine. Le 430V NERA expose par ailleurs un appareillage de perception cohérent avec son positionnement. La nouveauté la plus visible se loge en façade : une caméra de vision IA chargée de détecter et de contourner personnes, animaux et obstacles, y compris de nuit pour épargner la petite faune nocturne. S’y ajoutent un pare-chocs physique, ainsi que des capteurs de levage et d’inclinaison qui stoppent les lames dès que la machine est soulevée ou bascule.

Sous la carrosserie, le 430V NERA reste fidèle à l’école Husqvarna du disque unique équipé de trois lames rasoir pivotantes, pour une largeur de coupe de 24 cm et une hauteur réglable électriquement de 20 à 60 mm depuis l’application. Quand le Luba 3 aligne un double disque, douze lames et 40 cm de coupe dans une logique de tonte rapide, Husqvarna privilégie un deck étroit pensé pour le mulching fin et la tonte fréquente.

La motricité repose ici sur deux grandes roues motrices arrière à crampons profonds, secondées par deux roues avant pivotantes montées sur un axe avant non fixe breveté, dont le rôle est d’améliorer la maniabilité sur les reliefs et les sols irréguliers. On reste donc sur une transmission à deux roues motrices, et non sur l’AWD du Mammotion, mais avec une pente de travail tout de même annoncée jusqu’à 50 %.

Enfin, le clavier et l’écran permettent de naviguer dans les réglages, de saisir le code PIN et d’agir sur la machine sans téléphone, même si l’essentiel du paramétrage passe désormais par l’application Automower® Connect, qui centralise les zones, les horaires, la hauteur de coupe et les motifs de tonte.

Installation et connexion : sans câble périphérique, mais une mise en route en plusieurs paliers

Le grand intérêt du 430V NERA tient évidemment à son installation sans câble périphérique : nulle tranchée à creuser ni bobine à enterrer, là où les Automower de génération filaire imposaient encore des heures de pose. La contrepartie se joue ailleurs, dans une mise en route logicielle découpée en plusieurs étapes successives. Côté matériel, le carton reste sobre, avec le robot, la station de charge, son transformateur d’alimentation, un câble basse tension de 10 m pour relier les deux, ainsi qu’un jeu de lames de rechange et la documentation.

La première manipulation consiste à raccorder ce câble basse tension à la station, opération qui se révèle un peu plus délicate qu’attendu : le connecteur se loge sous une trappe à l’arrière de la base, et son enclenchement demande une certaine application avant que la fiche ne vienne se plaquer correctement contre les contacts.

Une fois la station alimentée et le robot posé sur ses contacts, tout passe par l’application Automower® Connect, disponible sur iOS et Android. La procédure démarre par un écran d’accueil qui propose soit de suivre le guide d’installation, soit d’ajouter directement une tondeuse.

L’application demande ensuite de brancher la station, de placer le robot dessus et de vérifier qu’il est allumé, le 430V NERA restant détectable pendant trois minutes après l’activation du mode appairage. Vient alors une autorisation à accorder, celle de détecter un appareil à proximité et de s’y connecter, condition nécessaire à la liaison Bluetooth. Le robot apparaît sous son nom de modèle, et l’appairage se confirme côté machine en tournant la roue de sélection pour trouver le mode dédié, puis en appuyant pour valider.

Là où Husqvarna se distingue, c’est sur la sécurisation d’entrée de jeu. Avant même d’accéder à la moindre carte, l’application impose de définir un code PIN à quatre chiffres, puis de nommer la tondeuse. L’appairage se conclut par une liaison au cloud Husqvarna, étape qui peut durer quelques minutes et durant laquelle il faut rester à proximité du robot, application ouverte. C’est cette connexion qui autorise ensuite le pilotage à distance, où que l’on se trouve.

Dans la foulée, l’application propose d’activer une zone de protection virtuelle, dispositif antivol qui désactive tout système Automower® situé à plus de 500 mètres de son centre. Le principe est rassurant et complète bien le code PIN, le suivi GPS et les alertes de mouvement déjà prévus sur ce modèle.

Nota Bene : ce périmètre de 500 m n’est pas un antivol actif au sens d’une sirène, mais une neutralisation logicielle déclenchée dès que le robot s’éloigne trop de sa zone. Pensez à le conserver activé, c’est l’une des couches de sécurité les plus dissuasives de l’écosystème.

Activation EPOS : par le cloud ou par station de référence

Le cœur de l’installation sans fil repose sur la technologie satellite EPOS™, désormais incluse sur le 430V là où le 430X la réclamait en option.

L’application laisse alors le choix entre deux architectures de positionnement :

Via Husqvarna Cloud : l’option la plus directe, qui s’appuie sur le réseau cellulaire ou Wi-Fi couvrant la pelouse pour récupérer les corrections satellitaires. C’est la voie que nous avons retenue, validée d’un simple « EPOS™ activé ». Elle suppose toutefois une couverture réseau homogène sur toute la surface à tondre.

: l’option la plus directe, qui s’appuie sur le réseau couvrant la pelouse pour récupérer les corrections satellitaires. C’est la voie que nous avons retenue, validée d’un simple « EPOS™ activé ». Elle suppose toutefois une sur toute la surface à tondre. Station de référence : il s’agit ici d’installer une station EPOS® RS1 physique, à positionner avec une vue dégagée sur le ciel et à raccorder au secteur, le temps qu’un voyant vert fixe confirme l’accroche satellitaire. Cette solution devient pertinente sur les terrains mal couverts, à la manière de l’antenne déportée que réclamaient encore d’autres modèles sans fil comme le Segway Navimow dans ses configurations les moins favorables.

Restent enfin deux étapes propres à la logique Husqvarna. Il faut d’abord positionner la station de charge dans un espace dégagé sur l’avant, puis laisser le robot trouver un point d’amarrage, ce repère virtuel qui lui indique l’emplacement exact de sa base. La machine s’écarte alors de la station sur une distance réglable de 70 à 250 cm afin de matérialiser ce point.

L’opération se pilote depuis le robot, en appuyant sur STOP avant de sélectionner la commande à distance à la roue de sélection. Cette mécanique d’amarrage, jadis répandue, tend aujourd’hui à disparaître chez la concurrence la plus récente, qui sait souvent se repérer par la seule fusion de capteurs. Une fois ce point validé, l’application bascule enfin vers la création des périphéries virtuelles et donne accès à la carte.

Nota Bene : l’onboarding du 430V NERA enchaîne donc appairage Bluetooth, code PIN, nommage, liaison cloud, zone de protection, activation EPOS, positionnement de la station et point d’amarrage avant la moindre tonte. Le guidage de l’application reste clair et bien illustré à chaque palier, mais l’ensemble demande plus de patience que les mises en route quasi plug-and-play observées sur certains rivaux comme l’Anthbot Genie 3000.

Application : pas la plus conviviale du marché aujourd’hui

Il nous a fallu du temps à nous y faire. L’application Automower ne ressemble pas à ce que l’on peut voir sur d’autres marques. Elle donne une impression de densité avec un nombre assez restreint de réglages utiles. Par défaut, le thème est sombre et la page d’accueil nécessite de scroller pour en faire le tour. Nous n’avons pas accès à la carte directement, juste une photo de l’appareil qui ne sert pas à grand chose, le niveau de batterie et des informations de statut (erreur, arrêté, tonte, recharge, etc.).

On peut y paramétrer l’appairage Bluetooth et vérifier l’état de la connexion au Cloud. En cas de problème, un bouton « En savoir plus » apparaît pour nous indiquer la marche à suivre. Le défilement nous fait tomber sur le calendrier, l’assistant de programmation et sur les réglages d’utilisation. Le dernier onglet propose de configurer des routines intelligentes, mais il ne s’agit que de fonctionnalités assez basiques en 2026 : garer le robot en cas de pluie, en cas de gel et/ou dès que la luminosité baisse.

Parmi les autres fonctionnalités, on trouve :

cartographie multizone

planification de la tonte par zone

éditer la carte en modifiant les limites

angle de tonte par zone

motifs de la tonte (parallèle, damier, etc.)

tonte aléatoire

hauteur de coupe par zone

désactiver une zone de travail

la réinstallation EPOS de la station

activation de l’évitement d’objets (vision +IA)

la tonte en spirale quand l’herbe est plus haute

définir la durée et le motif de l’alarme antivol

une minuterie adaptative qui ajuste les temps de tonte en fonction de la vitesse de pousse

le mode Eco qui désactive le signal de la station quand le robot n’est pas en train de tondre

« Abri Robot » pour ne pas couper trop près de la station afin de réduire l’usure du dock et de l’abri (si on en a un)

paramétrage des phares (4 modes : « toujours allumé », « toujours éteint », « soir uniquement », « soirée et nuit »

choix du code PIN

modifier la zone de protection virtuelle

débogage à distance via un agent externe

accès à la boutique

manuel et consignes de maintenance

Et c’est déjà presque tout. Pas de mode patrouille automatique pour utiliser la caméra en mode surveillance. Un mode téléguidé existe, mais il ne sert pas à tondre ; juste à déplacer le robot où l’on souhaite sans avoir à le soulever. Pas de vitesse modulable, des statistiques générales mais pas de journal de tonte à proprement parler, pas de gestion de batterie personnalisable, pas de modification d’espacement de la coupe, pas de mode bordure uniquement, ni d’estimation d’usure des lames et des autres composants. Pour le prix, c’est tout de même très léger, même si on salue le mode aléatoire qui favorisera la propreté de la tonte.

En soi, l’application reste fonctionnelle, mais une refonte ou au moins quelques grosses mises à jour ne feraient pas de mal, car nous avons vraiment eu une sensation de retard par rapport à la concurrence directe (Luba 3 et Goat A3000 pour ne citer qu’eux…). Et cette impression ne fera que se confirmer par la suite…

Nota Bene : Husqvarna a annoncé à un utilisateur une mise à jour majeure fin juin 2026. Affaire à suivre !

Cartographie : un système peu orthodoxe

D’abord, pas de tentative de cartographie automatique ni faite ni à faire. On garde un avis neutre à ce sujet, car ce n’est pas encore une fonctionnalité qui a pu nous éblouir par ailleurs. En revanche, le système de téléguidage est vraiment fastidieux. D’abord, il faut mettre manuellement le robot sur le mode « télécommandé ».

C’est une sécurité supplémentaire par rapport aux autres acteurs du marché, mais cela peut surprendre, surtout quand on a juste l’habitude de sélectionner « cartographie » et d’avoir dans la foulée l’interface du mode téléguidé qui s’ouvre sans autres manipulations à faire.

Mais le véritable problème est ailleurs… Lorsque vous créez une nouvelle zone de travail, une zone interdite ou un couloir, une fois sur l’interface de commandes manuelles, vous devrez impérativement appuyer sur « + ». Là, vous pouvez tracer une ligne droite avec le robot. Au premier virage, il faut rappuyer sur « + » afin de générer un angle et une nouvelle ligne droite.

Nota Bene : Husqvarna conseille vivement de ne créer que des angles supérieurs à 45°.

En conséquence, les limites de la carte formeront un polygone à n côtés qui suit plus ou moins bien les aspérités de la bordure.

Plus vous créez d’angles et de petites lignes, mieux c’est, mais on a rapidement envie de tout solder avec de longues lignes droites. Sauf que dans ce cas, la tonte des bords risque d’être particulièrement approximative (spoiler : c’est exactement ce qui va nous arriver…).

En ce qui concerne l’édition de la carte, on peut :

nommer les zones

créer des corridors

créer des zones interdites

modifier les limites de chaque zone de travail

créer des points d’entretien

réinstaller la station de charge

passer en vue satellite

réaligner la carte

modifier le rayon de protection virtuelle

afficher les déplacements effectués ce jour

Le dernier point désarçonne un peu aussi… Il permet de voir un peu par où le robot est allé, mais Husqvarna n’a pas jugé bon de passer à un vrai suivi de tonte en temps réel avec temps estimé et pourcentage de surface déjà couverte. Pas de motifs ni de clôtures virtuelles au programme, mais c’est loin d’être la priorité dans le cas qui nous occupe.

Navigation : lisible et prévisible, mais d’une rigidité qui se paie sur le terrain

Sur l’Automower 430V NERA, Husqvarna s’appuie sur sa navigation satellitaire EPOS™, désormais intégrée de série là où le 430X la réservait en option, et la conjugue à une caméra de vision IA placée en façade. Le robot doit ainsi croiser un positionnement satellitaire à corrections EPOS, capable de tracer des périphéries virtuelles sans le moindre câble enterré, avec une lecture visuelle de l’environnement chargée de repérer et de contourner obstacles, personnes et animaux, y compris de nuit pour épargner la petite faune. Là où le Mammotion empile trois systèmes en redondance, Husqvarna inverse la hiérarchie : le satellite porte le positionnement global, la vision n’intervient qu’en appoint, notamment pour combler les secteurs où le signal faiblit, sous les frondaisons ou le long des façades.

Côté chiffres, la marque revendique une précision centimétrique, à nuancer toutefois selon l’architecture retenue. Via le Husqvarna Cloud, qui récupère gratuitement les corrections satellitaires par le réseau cellulaire ou Wi-Fi, la précision demeure généralement supérieure à 5 cm et suppose une couverture homogène sur toute la pelouse. L’ajout d’une station de référence EPOS™ RS1, vendue en accessoire, resserre cette valeur autour de 2 à 3 cm et s’affranchit d’Internet, au prix d’un matériel supplémentaire à poser avec une vue bien dégagée sur le ciel. Sur le terrain proprement dit, Husqvarna annonce une aptitude aux pentes de travail jusqu’à 50 %, servie non par une transmission intégrale mais par deux roues motrices arrière à crampons profonds et un axe avant pivotant breveté, pensé pour préserver la maniabilité sur les reliefs et les sols irréguliers.

En théorie, cet arsenal doit surtout permettre au robot de tenir sa trajectoire sur de grandes surfaces ouvertes, de cartographier proprement des jardins et de rester crédible là où un système purement visuel perdrait ses repères de proximité. Le revers tient à la dépendance au réseau : sans station RS1, les corrections de positionnement transitent par la 4G ou le Wi-Fi, si bien qu’un jardin mal couvert fragilise d’emblée la promesse centimétrique. C’est justement dans ces angles morts, sous les arbres ou contre les murs, que la caméra de vision IA est censée prendre le relais.

Nota Bene : la vision IA du 430V NERA traite ses images au sein même de la machine, sans stockage ni partage , et les données qui quittent le robot sont hébergées en Europe. Un argument de confidentialité que Husqvarna met volontiers en avant, et qui démarque son approche caméra de celle de plusieurs concurrents.

Sur le terrain : il paye toutes les erreurs de la cartographie

Sur le terrain, la navigation du 430V NERA a le mérite de la clarté. Le robot reprend systématiquement là où il s’était arrêté lors du cycle précédent, sauf consigne contraire, et procède par allers-retours dans le sens défini pour chaque zone à la configuration.

Cette logique méthodique le rend facile à lire : on comprend toujours ce qu’il fait et pourquoi, là où certains concurrents donnent une impression de mouvement brownien. À la tonte systématique, vous pouvez néanmoins substituer le mode aléatoire.

Évitement d’obstacles : le tout ou rien de la vision IA

C’est sans doute le point le plus tranché. Avec la vision IA activée, le 430V se montre extrêmement précautionneux. Il contourne largement les touffes d’herbe haute, et surtout il s’arrête et s’écarte sans hésiter des arbres, des personnes et des animaux. Cette prudence n’est pas le fruit du hasard : la documentation Husqvarna précise que ces modèles NERA classent les objets détectés selon leur niveau de risque, les humains, les animaux et des éléments comme les tuyaux d’arrosage étant traités comme des dangers prioritaires. Le comportement observé colle donc à la hiérarchie programmée : marge de sécurité maximale autour du vivant, attitude plus mesurée face au reste.

Sans la vision, en revanche, le robot bascule dans l’autre extrême. Il s’en remet alors à ses pare-chocs, ce qui se traduit par des frottements à peu près partout où il croise un obstacle. Le contraste est éclairant sur la trajectoire de la marque : nos confrères de TechRadar relevaient sur un Automower NERA dépourvu de caméra une absence quasi totale d’évitement d’obstacles et une dépendance excessive à une réception satellite parfaite. C’est précisément cette faiblesse que la vision IA vient corriger, à condition de l’activer. Ou alors, vous placez des zones interdites un peu partout, dès qu’il y a un danger potentiel, lors de la cartographie.

Nota Bene : la détection par caméra n’est donc pas un simple confort. Désactivée, elle laisse le robot revenir à une logique de contact qui malmène les bordures et les obstacles fragiles. Sur une machine de ce prix, mieux vaut la considérer comme indispensable plutôt qu’optionnelle.

La contrepartie de cette efficacité tient au rythme de travail. La programmation assistée est bien pensée et guide correctement l’utilisateur, mais elle révèle aussi la nature profonde de l’engin : pour couvrir réellement sa surface, le robot a besoin de tourner beaucoup.

L’assistant suggère ainsi de repasser sur les zones plusieurs fois par semaine, sur des plages de plusieurs heures. C’est cohérent avec sa philosophie de mulching fréquent, mais cela suppose d’accepter une présence quasi permanente du robot sur la pelouse.

Pentes, dévers et culs-de-sac : la limite physique

Les pentes sont gérées conformément à la promesse, sans que la qualité de tonte y soit aussi régulière qu’à plat, et l’écart se creuse logiquement après une pluie. Pour se hisser sur une butte, le robot peut réduire fortement son allure afin de conserver sa motricité, au prix d’une consommation de batterie plus élevée.

En dévers, l’exercice se complique encore, le maintien de cap devenant plus délicat. Nous avons sciemment poussé la machine jusqu’à la limite de ce qu’elle pouvait encaisser, et c’est là qu’un cas de figure mérite une mention spéciale : un recoin à la fois étroit, pentu et encombré d’un obstacle aura raison de lui. Il ne s’en sortira pas.

Ce constat met le doigt sur un manque réel, l’absence de tonte téléguidée. Pouvoir reprendre ponctuellement la main pour tondre un secteur ingrat, comme le permettent plusieurs concurrents, aurait sauvé exactement ce genre de situation. Or les jardins comportent fréquemment des parcelles difficiles d’accès, souvent du fait de leur étroitesse, et le 430V n’offre ici aucune solution de repli.

Couloirs, seuils et bordures : la rançon d’une cartographie rigide

Le robot sait pourtant franchir des marches et des seuils d’environ 4 cm pour passer d’une zone à l’autre, ce qui constitue un vrai point positif. La nuance est de taille, néanmoins : la moindre approximation dans le tracé des lignes qui composent le couloir suffit à le faire tâtonner pour trouver son chemin. Le temps et l’énergie partent alors en pure perte, avec à la clé un risque de blocage ou d’erreur. Là où les robots les plus récents savent emprunter des trajectoires courbes, le Husqvarna reste prisonnier de segments rectilignes, d’une rigidité qui se retourne contre lui dans les passages serrés.

Cette même raideur le poursuit jusqu’aux bordures. Quand les angles qui y mènent sont bien ouverts et la limite bien droite, rien à redire : on le fait passer au plus près, et la finition est propre. Mais dès que le tracé s’écarte un peu, par contrainte de gabarit, par étroitesse du passage ou par simple négligence de l’utilisateur, le robot ne corrige rien. Il laisse la marge en l’état, et c’est à vous de reprendre la finition à la main, en espérant qu’il se dépatouille dans les virages serrés.

En somme, toute la performance du 430V NERA repose sur une cartographie impeccable. Le problème, c’est que rien n’est moins simple à obtenir avec le système de tracé que nous décrivons ci-dessus.

Qualité de coupe : l’école du mulching, à condition de jouer le jeu de l’entretien régulier

Le 430V NERA assume pleinement la philosophie d’un mulching fin obtenu par petites touches. Husqvarna ne cherche pas à raser la pelouse d’un coup, mais à prélever peu et souvent : le système repose sur trois lames rasoir pivotantes vissées sur le disque de coupe, et l’action de mulching hache les résidus en fines particules que la pelouse réabsorbe comme fertilisant.

Au rang des bons points, le robot tire profit de la tonte aléatoire, qui lui évite de marquer le gazon de lignes régulières. Pas de grandes traînées façon terrain de football ici, le tracé se brouille volontairement d’un passage à l’autre. Surtout, son gabarit joue en sa faveur. Léger et chaussé de roues assez fines, il n’écrase pas les brins sur son passage, là où des engins plus lourds que nous avons éprouvés, à l’image du Navimow ou du Luba 3, finissaient par coucher l’herbe et la déchiqueter, laissant derrière eux des traînées disgracieuses. La légèreté de l’Automower se traduit donc par un gazon qui se relève proprement et une coupe nette plutôt que mâchée.

Nota Bene : en mode aléatoire, la surface couverte est amoindrie ( 3 200 m² recommandés au lieu de 4 800 m²).

Cette finesse a sa contrepartie. Les trois lames, précisément parce qu’elles prélèvent peu, rendent le robot moins expéditif dès la première tonte : il laisse quelques brins derrière lui, et il faut plusieurs passages pour homogénéiser le résultat. On voit bien qu’il s’agit d’un robot d’entretien pensé pour intervenir fréquemment sur une repousse déjà à peu près régulière, et non d’un défricheur. Sur un terrain de type prairie comme le nôtre, au gazon très disparate, il sort de sa zone de confort et le montre. La hauteur de coupe atténue nettement le phénomène : plus le plateau descend, plus le rendu se resserre. Une coupe réglée à 30 mm offre ainsi un premier passage déjà assez net sur un jardin laissé en friche un certain temps. L’herbe humide, sans surprise, le fait de nouveau faiblir un peu.

Reste la question des bordures, où deux écueils se cumulent. À la navigation déjà compliquée par les contraintes de cartographie évoquées plus haut s’ajoute une limite purement mécanique : faute de trimmer latéral à la manière d’un Ecovacs, le robot fait le travail aussi près que le lui permet la largeur de son disque, sans plus. Le résultat est correct le long des limites bien dégagées, mais aucune marge ne sera grappillée au-delà de ce que l’arc de coupe autorise. Point de miracle de ce côté.

Nota Bene : contrairement aux 405VE et 410VE, le 430V ne dispose pas de l’EdgeCut, ce disque arrière dédié que Husqvarna réserve à ses petits modèles.

Volume sonore : la discrétion pour signature

Sur ce point, le 430V NERA confirme sans réserve la réputation de la marque. Le robot se fait oublier au point que nous l’avons surpris plus d’une fois en pleine tonte alors que nous étions au jardin, sans l’avoir entendu quitter sa base. Husqvarna assume d’ailleurs cet effacement, la marque expliquant que l’on remarque à peine l’Automower tant il circule discrètement, et qu’on en oublie vite la présence. Notre expérience valide pleinement la promesse.

À la coupe, micro rapproché de la machine (1 mètre environ), nous avons relevé 60 dBA. Le chiffre peut sembler supérieur aux 56 dB(A) de la fiche technique, mais l’écart tient à la méthode de mesure plus qu’à un quelconque excès sonore. La valeur constructeur correspond à une pression acoustique perçue à distance, tandis qu’un relevé pris au plus près du plateau en pleine tonte grimpe logiquement de quelques décibels. Le tout reste d’ailleurs dans l’enveloppe que Husqvarna communique pour sa gamme, à savoir un niveau d’environ 60 dB, comparable à celui d’une conversation tranquille.

Autonomie, temps de charge et couverture

L’autonomie du 430V NERA tient ses promesses, sans zèle ni mauvaise surprise. Là où le LUBA 3 impressionnait surtout par la souplesse de sa gestion de cycle, le Husqvarna prend le contre-pied exact : ici, tout est verrouillé. Le robot regagne sa base à 30 % de batterie, valeur non réglable, et l’application n’offre ni seuil de retour personnalisable, ni pourcentage de reprise, ni plafond de charge à 80 ou 90 %, ni programmation en heures creuses. On retrouve la rigidité observée tout au long de ce test. Le point fort se situe ailleurs, dans la vitesse de recharge et dans l’efficience de la navigation.

Sur la recharge, la mesure est éloquente. Nous avons relevé un passage de 27 % à 100 % en 52 minutes, un temps excellent qui colle à la fiche technique et reste sous la soixantaine de minutes annoncée par la marque pour sa gamme. Nos statistiques d’usage le confirment sur la durée : trois cycles de charge pour deux heures cumulées, soit environ 40 minutes par cycle en moyenne, la plupart étant des charges partielles puisque nous avons interrompu la machine à plusieurs reprises. La batterie Lithium-ion de 5 Ah, bien plus modeste que les 15 Ah du LUBA, se remplit logiquement plus vite en valeur absolue, ce qui raccourcit les pauses entre deux séquences.

Le journal de l’application livre un profil d’usage très parlant sur nos deux jours de test, sachant que le robot n’a pas tourné à plein régime. Sur près de huit heures de fonctionnement, la tonte effective occupe 82,8 % du temps, contre seulement 7,6 % consacrés à la recherche de signal satellite, le reste se répartissant entre amarrage et manœuvres. Ce ratio est une bonne nouvelle, car il indique que l’EPOS a tenu son point sur ce jardin sans multiplier les décrochages, là où l’on pouvait redouter une navigation satellite plus capricieuse sous les arbres. La machine a par ailleurs parcouru 12 km au total.

Nota Bene : nous avons utilisé uniquement la tonte systématique, annoncée plus rapide que la tonte aléatoire.

C’est précisément cette distance qui permet d’estimer la couverture réelle, Husqvarna ne reportant pas la surface dans ses statistiques. En rapportant la part de trajet consacrée à la tonte à la largeur de coupe de 24 cm, et en tenant compte du recouvrement entre passages, on aboutit à une surface effectivement tondue de l’ordre de 1 800 à 2 000 m² sur les deux jours. Rapporté aux quelque 6 h 40 à 7 h de tonte, cela donne un rythme proche de 290 à 300 m²/h en tonte pure. Fait notable, cette estimation par la distance recoupe presque exactement notre mesure manuelle par charge, ce qui crédibilise un rendement élevé pour un plateau de seulement 24 cm, à mettre au compte du mode systématique EPOS et d’une vitesse de déplacement voisine de 0,5 m/s.

En intégrant la recharge, le calcul s’affine. Avec environ 1 900 m² couverts pour près de dix heures cumulées entre fonctionnement et charge, la productivité réelle recharge comprise s’établit autour de 190 à 200 m²/h. En extrapolant, on obtient de l’ordre de 1 550 m² sur 8 heures et près de 2 300 m² sur 12 heures de fonctionnement théorique. Ces projections restent indicatives, comme pour le LUBA : densité de l’herbe, humidité qui fait faiblir la machine, pentes qui ralentissent et vident la batterie, ou manœuvres imposées par une carte mal tracée allongeront les temps. À la différence du LUBA, dont les deux disques larges rendaient payante une tonte rapide, le 430V n’autorise aucune vitesse modulable, si bien que ce levier d’optimisation n’existe pas. La logique reste celle d’un robot d’entretien qui repasse souvent, pas d’un sprinteur.

Nota Bene : l’absence de plafond de charge réglable mérite d’être soulignée. Faute de pouvoir limiter la charge à 80 ou 90 %, l’utilisateur ne dispose d’aucun levier logiciel pour ménager la batterie sur le long terme, alors que la concurrence en fait un argument de durabilité. Sur une machine vendue à ce prix, l’oubli est regrettable.

Sécurité : un arsenal complet et bien intégré

Sur le papier comme à l’usage, le 430V NERA coche toutes les cases attendues d’un robot haut de gamme. Le gros bouton STOP rouge trône au centre du capot et coupe la machine instantanément. Un code PIN à quatre chiffres verrouille toute utilisation, à personnaliser dès la première configuration. S’y ajoutent les capteurs de soulèvement et d’inclinaison, qui stoppent net les lames dès que le robot est soulevé ou bascule, ainsi que le pare-chocs physique évoqué plus haut. Du classique, mais parfaitement intégré.

Côté antivol, l’équipement est cohérent et, bon point, entièrement inclus là où Ecovacs réserve sa géolocalisation à un module 4G payant. Le 430V réunit suivi GPS, géoclôture neutralisant le robot au-delà de son périmètre, code PIN et alarme sonore. Husqvarna verrouille d’ailleurs l’accès logiciel sans ambiguïté : le pilotage exige soit un accès physique avec le bon code PIN, soit une connexion authentifiée à un compte Automower Connect, et seuls les utilisateurs connectés à ce compte peuvent voir la localisation du robot. Les échanges sont par ailleurs chiffrés, le Bluetooth en BLE et le Wi-Fi domestique en WPA2 ou WPA3, la marque recommandant d’éviter les réseaux publics.

La sécurité du vivant, enfin, repose sur la vision IA déjà décrite : humains et animaux sont classés en objets prioritaires et contournés de jour comme de nuit, grâce à l’éclairage infrarouge.

Nota Bene : à rebours d’un Ecovacs et de sa fonction Garden Keeper, le 430V n’offre aucun mode patrouille ni surveillance par la caméra. L’œil du robot ne sert qu’à la tonte, jamais à veiller sur le jardin.

L’alarme de démarrage des lames, trop discrète pour avertir

Premier bémol issu du terrain. Avant d’engager ses lames, le robot émet un signal sonore d’avertissement, un léger « tip tip tip » censé prévenir de l’imminence de la coupe. Le problème tient à sa discrétion même : à peine audible, il en devient presque inutile.

Partage de l’appareil : un modèle permissif qui laisse une question ouverte

Second point, plus épineux. Le protocole de partage du 430V diffère de ce que l’on connaissait. Un autre smartphone peut s’appairer à la machine sans partage de notre part, l’opération se traduisant simplement par une notification reçue par courriel. Ce comportement correspond au modèle multi-utilisateur de l’écosystème, où le code PIN est notamment envoyé par e-mail à tous les utilisateurs ayant ajouté la tondeuse.

Reste la question que notre test n’a pas pu trancher : ce mécanisme tiendrait-il si le robot était dérobé puis réinstallé ailleurs, sur un autre réseau ? Sur le principe, plusieurs verrous s’y opposent, le PIN indispensable au fonctionnement, l’authentification du compte pour tout pilotage, et la géo-clôture couplée au suivi GPS via le réseau cellulaire. En théorie, une machine volée reste donc inexploitable et traçable.

Confidentialité des données

Depuis les affaires récentes du segment, à l’image du piratage démontré sur une tondeuse Yarbo, ce chapitre est devenu incontournable. La bonne nouvelle, c’est que le dossier Husqvarna est solide, et nous l’avons déjà étayé plus haut : les images de la vision IA sont analysées puis supprimées au sein même de la machine, sans identification des personnes, et l’avis de confidentialité du groupe encadre le traitement.

La nuance à conserver, déjà soulevée, tient à la distinction entre ces images traitées localement et les données applicatives de télémétrie, susceptibles de transiter hors UE via des prestataires comme Google Firebase, sous clauses contractuelles types. Une transparence qui place Husqvarna parmi les acteurs les plus rassurants du marché, sans pour autant exonérer l’utilisateur d’un minimum de vigilance sur les réglages de partage.

Entretien : un suivi simple pour l’utilisateur, mais des révisions qui passent par le revendeur

L’entretien courant du 430V NERA tient en quelques gestes. D’abord, toujours mettre le produit hors tension et porter des gants de protection avant toute intervention. Husqvarna recommande, sur une machine neuve, d’examiner le disque et les lames chaque semaine, quitte à espacer ensuite les contrôles si l’usure reste faible. Le point de vigilance principal porte sur les lames, dont la durée de vie habituelle n’est que de 3 à 6 semaines, et varie selon le temps de fonctionnement, la longueur et l’épaisseur de l’herbe, la nature du sol et la présence d’objets comme des pommes de pin, des pierres ou des racines. Deux règles de sécurité encadrent leur remplacement : n’utiliser que des lames d’origine au logo H couronné, et surtout remplacer les trois lames et leurs trois vis en même temps, des vis usées pouvant desserrer la lame et provoquer des blessures graves.

Côté nettoyage, la consigne rejoint les bonnes habitudes : ni nettoyeur haute pression, ni solvants. Une brosse ou un simple jet au tuyau d’arrosage suffisent, avec au besoin une solution savonneuse douce. La carrosserie et le capot supérieur se déposent pour un nettoyage en profondeur du disque et du châssis, l’essentiel étant de vérifier que le disque tourne librement et que les lames pivotent sans entrave. Husqvarna propose pour cela un kit de nettoyage dédié (cf : la liste d’accessoires). Quant à la vitre du système Vision, on la nettoie uniquement à l’eau tiède avec un chiffon doux ou une éponge, légère pression, puis rinçage et séchage doux.

S’ajoutent quelques contrôles périodiques simples, comme le polissage annuel des plaques de contact et de charge, le nettoyage des roues, qui patinent en pente dès qu’elles s’encrassent, et la charge complète de la batterie avant tout remisage. C’est sur le reste que le bât blesse un peu.

Nota Bene : si le propriétaire assure le quotidien, la maintenance lourde (examen de la plaque de protection et de son palier, les soufflets en caoutchouc du réglage de hauteur de coupe, le remplacement du filtre à air et des bandes d’étanchéité) suppose un passage par un atelier d’entretien agréé, à intégrer dans le coût de possession sur la durée.

Le remisage hivernal, enfin, ne réserve aucune surprise : batterie chargée à fond, machine éteinte et nettoyée, stockage au sec et hors gel, le robot dans son emballage ou suspendu à un support mural, la partie haute de la station pouvant être déposée tandis que la base reste en place.

Accessoires et consommables : un écosystème riche, des lames gourmandes

Contrairement à un Mammotion encore court et éparpillé, Husqvarna déploie l’un des catalogues les plus étoffés et les mieux rangés du segment, fruit de décennies d’avance sur la tonte robotisée. La page d’assistance du 430V liste une quinzaine d’accessoires classés par usage, de la protection à l’entretien en passant par les lames et les kits terrain. Voici les références utiles relevées :

Husqvarna EPOS™ RS1 Station de référence : 299,00 €

Abri Automower® : 188,10 € (promo, au lieu de 209,00 €)

Crochet de rangement Automower® : 29,99 €

Kit terrain Automower® : 89,99 €

Système de chargeur solaire 1-18 : 2 700,00 €

Spray d’entretien Automower® : 14,99 €

Détergent Active Clean : 12,99 €

Kit gazon hybride Automower® : 49,99 €

Jeu de lames : 22,99 €

Lames Endurance : 19,99 € ( 24,99 € )

Nettoyeur de roues Automower® : 24,99 €

Lames Endurance HSS : 32,99 €

Lames Enhance HSS+ : 159,00 €

Le nerf de la guerre reste donc la lame. Le pack Endurance contient six lames et six vis, soit deux remplacements complets puisque le disque en compte trois. Avec une durée de vie de l’ordre de 8 à 12 semaines en usage léger et plutôt 6 semaines en usage intensif, le rythme d’achat grimpe vite sur les grandes surfaces. Bonne nouvelle malgré tout, le carton inclut déjà six lames de rechange, de quoi couvrir les deux premiers changements.

Poste de dépense Modéré 1 an (750 m²) Modéré 5 ans (750 m²) Intensif 1 an (2 500 m²) Intensif 5 ans (2 500 m²) Lames Endurance 37,50 € (3 remplacements/an) 187,50 € 62,50 € (5 remplacements/an) 312,50 € Électricité 6 € 30 € 21 € 105 € Entretien (spray/détergent) 7,50 € 37,50 € 15 € 75 € Abri Automower® — — 41,80 € (amorti 5 ans) 209 € Kit terrain — — 18 € (amorti 5 ans) 89,99 € Nettoyeur de roues — — 5 € (amorti 5 ans) 24,99 € Crochet de rangement — — 6 € (amorti 5 ans) 29,99 € Total ≈ 51 € ≈ 255 € ≈ 169 € ≈ 846 €

Sur la durée, le 430V NERA reste raisonnable en usage modéré, autour de 50 euros par an, l’essentiel partant dans les lames et un peu d’électricité. Le scénario intensif et bien équipé approche en revanche les 850 euros sur cinq ans, sans dérapage majeur mais sans la sobriété affichée par un Goat A3000. Opter pour les lames Endurance HSS ou Enhance, plus durables, permettrait d’espacer les remplacements et d’amortir leur surcoût unitaire sur les grands terrains.

Nota Bene : nous n’intégrons volontairement pas la station de référence EPOS™ RS1 à 299 €, ni le chargeur solaire à 2 700 €, réservé à des cas très particuliers, sans commune mesure avec le reste.

Position face à la concurrence

Le 430V NERA arrive dans un segment désormais dominé par des challengers gorgés de technologie, et il choisit délibérément de jouer une autre partition. Là où le trio Mammotion, Segway et Ecovacs mise sur la surenchère de capteurs, de pente et d’automatisation, Husqvarna avance ses arguments historiques : finition, discrétion, légèreté, qualité de mulching, réseau de service et sérieux sur la confidentialité. Le tableau ci-dessous résume où se situent les lignes de fracture.

Critère Husqvarna 430V NERA Mammotion LUBA 3 AWD Segway Navimow X4 (X420) Ecovacs Goat A3000 Navigation EPOS satellite (RTK) + vision IA en appoint Tri-Fusion : LiDAR 360° + NetRTK + vision IA EFLS RTK + VisionFence 360° + VSLAM Double LiDAR + caméra IA, sans GPS Pente max 50 % 80 % 84 % (40°) ~50 % Largeur de coupe 24 cm 40 cm (double disque, 12 lames) 43 cm (double disque, 12 lames) ~33 cm Poids 12,8 kg 19 kg 28,8 kg 18 kg Volume sonore 56 dB(A) ~70 dB 68 dB(A) « très silencieux » (n.c.) Cartographie manuelle, appDrive via app automatique en un clic automatique (LiDAR) Bordures aucune assistance dédiée disque seul EdgeSense TrueEdge (sur Pro) Surface 4 800 m² ~5 000 m² 2 000 m² (jusqu’à 5 000 en X450) ~3 000 m² Prix indicatif ≈ 4 000-4 300 € 2 299 € 2 499 € 2 299 €

Nota Bene : Le 450V NERA existe et vise 7 500 m².

Face au Mammotion LUBA 3 AWD

Le LUBA est sans doute le rival le plus frontal, et il prend l’avantage sur le terrain de la pure technique. Sa navigation Tri-Fusion combine LiDAR 360°, RTK centimétrique et vision IA, le LiDAR lui permettant de continuer à se repérer sous un couvert arboré dense, là où le RTK seul perd le signal. C’est précisément le point faible structurel du Husqvarna, dont le satellite faiblit sous les arbres et ne s’appuie que sur la vision pour compenser. Ajoutez une transmission intégrale grimpant à 80 %, un double disque de 40 cm taillé pour la vitesse, une gestion de batterie autrement plus souple et un tarif d’entrée bien inférieur, et le LUBA s’impose comme le choix rationnel pour qui regarde d’abord les capacités brutes.

Le Husqvarna reprend toutefois la main sur d’autres terrains. Il est nettement plus léger, 12,8 kg contre près de 19, plus discret de quinze décibels, et surtout sa coupe mulching fine ne couche ni ne déchiquette l’herbe comme nous l’avons constaté sur le lourd Mammotion. À cela s’ajoutent un bandeau de commande physique avec écran, une application entièrement francisée là où celle du LUBA reste à dominante anglaise, et l’assurance d’un réseau de revendeurs établi.

Face au Segway Navimow X4

Le Navimow pousse la logique mécanique encore plus loin. Son système Xero-Turn AWD, à quatre roues motrices et roues avant directrices, revendique jusqu’à 84 % de pente, et malgré ses 28,8 kg, il se montre étonnamment agile dans les espaces réduits grâce à ses roues directionnelles. Il ajoute deux atouts qui manquent cruellement au 430V : une cartographie automatique en un clic et un dispositif d’arête EdgeSense pour soigner les bordures, là où le Husqvarna impose un tracé manuel laborieux et ne propose aucune finition de bord dédiée.

Mais cette débauche de mécanique a un prix physique. Avec près de 29 kg et une tendance des roues directrices à pivoter sur place, le Navimow fait planer un risque de marquage sur un gazon fragile, un travers que la légèreté du Husqvarna écarte d’emblée. Le 430V reste également plus silencieux et mieux fini, fidèle à son positionnement premium.

Face à l’Ecovacs Goat A3000

L’Ecovacs adopte la voie la plus radicale en se passant totalement de satellite, son double LiDAR cartographiant le jardin de manière autonome. Il en tire deux bénéfices directs face au Husqvarna : une installation sans le fastidieux téléguidage de l’appDrive, et un coût d’exploitation parmi les plus sobres du segment, quand les petites lames rasoir du 430V se renouvellent toutes les trois à six semaines. Son trimmer TrueEdge, sur la version LiDAR Pro, règle par ailleurs la question des bordures que Husqvarna laisse en suspens.

Le 430V conserve néanmoins l’avantage de la surface, 4 800 m² contre environ 3 000, d’un positionnement satellitaire absolu que le LiDAR relatif du Goat n’égale pas sur les très grands espaces ouverts, et d’une finition ainsi que d’un service après-vente qui restent des marqueurs de la marque.

8.2 /10 Mais pourquoi est-il aussi cher ? Le positionnement de Husqvarna demeure aujourd'hui assez énigmatique. En soi, le robot tient ses promesses : tonte discrète d'entretien sur pelouse de jardin pas trop accidentée, bonne gestion des obstacles, programmation facilitée par l'IA, coupe propre, soutenue par un mode aléatoire, autonomie confortable et écosystème complet pour accompagner sa durabilité. Mais près de 2 000 € de plus que ses concurrents qui embarquent tous une meilleure application, une cartographie plus facile et souvent une meilleure gestion des bordures, le tout sans accessoire inclus (un abri, plusieurs jeux de lame, etc.), vraiment, c'est raide. Certes, la marque peut compter sur sa réputation avec des appareils qui tiennent le coup à travers le temps (les générations avec fil périmétrique ont fait leurs preuves pendant près de dix ans). Mais l'Automower V430 tiendra-t-il deux fois plus longtemps que ses contemporains Navimow X4 ou Luba 3 AWD ? Le pari sur la notoriété est assez exorbitant, et nous ne saurions nous prononcer sur sa rentabilité. Choisissez-le pour une pelouse étendue et soignée, non sans vous renseigner sur où et par qui le faire réparer... Installation et prise en main 7

Application & fonctionnalités connectées 7

Navigation & intelligence embarquée 8

Qualité de tonte 8.5

Autonomie & recharge 9

Silence & discrétion 9.5

Entretien & maintenance 8.5 ≥ 7 5–7 < 5