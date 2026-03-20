Derrière les grands chiffres affichés sur les fiches produit, la “surface recommandée” d’un robot-tondeuse est souvent bien moins simple qu’elle n’en a l’air. Entre promesse marketing, hypothèses de fonctionnement et réalité du terrain, tous les mètres carrés ne se valent pas, et deux robots annoncés pour une même surface peuvent offrir des résultats très différents.

Sur le marché des robots-tondeuses, peu de données paraissent aussi claires au premier regard que la surface indiquée par les fabricants. “500 m²”, “1 000 m²”, “2 000 m²” : ces chiffres structurent l’offre, orientent les comparaisons et pèsent souvent très lourd dans la décision d’achat. Pourtant, une fois le robot installé dans le jardin, beaucoup d’utilisateurs découvrent que cette capacité n’a rien d’une limite simple ni d’une mesure universelle.

Car derrière une surface recommandée se cachent en réalité des choix de conception, des hypothèses d’usage et une foule de variables très concrètes : temps de tonte réellement disponible, cycles de recharge, type de navigation, configuration du terrain ou encore rythme de pousse du gazon. Pour comprendre ce que vaut vraiment ce fameux chiffre, il faut donc dépasser la fiche technique et regarder comment les marques le construisent, et surtout comment il se traduit, ou non, dans la vraie vie.

Surface recommandée : de quoi parle-t-on exactement ?

Sur les fiches produit, un grand chiffre attire presque toujours l’œil : “jusqu’à 1 000 m²”, “jusqu’à 2 000 m²”… Dans la plupart des cas, il s’agit d’une capacité maximale, c’est-à-dire d’un scénario favorable où le robot dispose de suffisamment de temps pour travailler, où le terrain ne présente pas trop de difficultés, et où la pelouse est déjà entretenue régulièrement.

Sur sa boîte,le Luba Mini affiche une tonte de 800 m² max ©Meilleure-innovation

À l’inverse, la surface recommandée renvoie à une réalité plus utile. Elle désigne la surface que le robot peut maintenir correctement dans le temps, avec une marge de sécurité. Autrement dit, une surface sur laquelle la qualité de coupe reste stable, où la machine n’a pas besoin de fonctionner en permanence au maximum, et où elle conserve assez de latitude pour absorber les variations de pousse au fil de la saison.

Pourquoi le chiffre en m² varie autant d’une marque à l’autre

Le chiffre est simple en apparence : 800 m², 1 000 m², 1 500 m²… mais il ne se lit jamais isolément. D’abord, parce que tous les fabricants ne dimensionnent pas leurs robots de la même manière. À surface proche, certains modèles embarquent une batterie plus généreuse, une largeur de coupe supérieure, une motorisation différente ou une navigation plus efficace. D’autres visent un positionnement tarifaire, un niveau de confort ou une marge de sécurité distincts.

C’est aussi ce qui explique les écarts parfois modestes entre deux références d’une même gamme. Une différence de 100 à 300 m² ne traduit pas forcément une limitation artificielle ; elle peut simplement refléter un autre calibrage du produit, avec des choix techniques ou commerciaux légèrement différents.

La formule pour y voir plus clair

Pour sortir des promesses un peu abstraites, il existe une règle simple :

Surface tenable = capacité réelle × temps disponible × efficacité

Capacité réelle : ce que le robot arrive à traiter dans le jardin, pas forcément dans un scénario idéal ;

Temps disponible : le nombre d’heures où le robot peut travailler (par jour / par semaine) ;

Efficacité : la part du temps réellement passée à tondre, plutôt qu’à manœuvrer, retourner à la base, se recaler, ou enchaîner des micro- zones.

Nota Bene : il ne faut jamais confondre surface cadastrale et surface réellement tondue. Allées, terrasses, massifs, potager, piscine, graviers ou zones interdites doivent être retirés du calcul. Un jardin de 1 000 m² n’offre parfois, en réalité, que 650 m² de gazon à entretenir.

Temps disponible : le facteur que les fiches techniques racontent mal

C’est probablement le paramètre le plus sous-estimé au moment de l’achat : pourtant, les fiches techniques restent souvent très discrètes sur ce point. Beaucoup de surfaces maximales affichées reposent en réalité sur des hypothèses de fonctionnement très longues, parfois de l’ordre de 120 heures par semaine. Autrement dit, un robot qui alterne tonte et recharge avec très peu de restrictions horaires.

Le temps de charge est très important dans l’estimation de la surface recommandée ! ©Segway Navimow

Dans un jardin familial, la réalité est plus complexe : entre les moments où l’on veut profiter de la pelouse, la présence d’enfants, le voisinage, la rosée du matin, la pluie ou simplement le souhait de ne pas faire tourner la machine en continu, certaines utilisations tombent plutôt autour de 40 heures par semaine. Et ce simple écart change complètement la lecture du fameux chiffre en m².

Prenons un exemple très concret. Un robot annoncé pour 1 300 m² peut parfaitement atteindre cette capacité… si l’on retient l’hypothèse constructeur de 120 h/semaine. Mais avec un usage réel limité à 40 h/semaine, la surface réellement tenable tombe à environ 433 m². Le robot n’est pas devenu moins bon : il dispose simplement de trois fois moins de temps pour faire son travail.

Comment les constructeurs calculent une surface recommandée ?

Les fabricants raisonnent à partir d’un ensemble de paramètres techniques, puis corrigent ce résultat en fonction d’un usage jugé crédible. Autrement dit, la surface recommandée est surtout construite à partir d’hypothèses.

Chez Husqvarna, la logique mise en avant est celle d’une capacité moyenne horaire. Celle-ci intègre non seulement le temps de tonte, mais aussi le temps de charge. La marque donne un exemple simple : un robot capable de tondre 200 m² par heure atteindrait, en théorie, 4 800 m² sur 24 heures. Mais cette valeur brute est ensuite corrigée selon plusieurs paramètres bien concrets : le mode de tonte, la présence d’obstacles, la nature du terrain ou encore les contraintes d’installation.

Les tondeuses pro d’©Husqvarna vont jusqu’à 75 000 m² par jour !

Navimow décrit une approche un peu différente dans sa formulation, plus centrée sur un cycle de fonctionnement quotidien. La capacité affichée tient compte du temps de tonte effectif, de l’efficacité de navigation, du temps de recharge et de la gestion de la batterie. Les essais reposeraient sur des conditions présentées comme réalistes et reproductibles, avec terrain plat, pentes modérées, obstacles courants, arrêts, redémarrages et schémas de navigation typiques.

Dans les faits, les deux approches racontent la même chose : la surface recommandée ne sort pas d’une vérité mécanique absolue, mais d’un calcul nourri par des hypothèses de terrain, de rythme et d’usage. Husqvarna semble raisonner davantage en capacité horaire ajustée ; Navimow met plus volontiers en avant une capacité quotidienne réaliste. Dans les deux cas, le chiffre final reste une estimation construite, et non une limite universelle valable pour tous les jardins.

Pourquoi les comparaisons restent imparfaites ?

C’est l’une des grandes limites du marché actuel : il n’existe pas encore de protocole standard réellement partagé pour mesurer et afficher la surface recommandée d’un robot-tondeuse. Chaque marque construit donc son propre cadre d’évaluation, avec ses hypothèses, ses critères et sa manière de présenter le résultat.

La comparaison est d’autant plus délicate que tous les robots ne reposent pas sur les mêmes technologies de navigation. Entre un modèle à déplacements plus aléatoires, un robot à trajectoires systématiques, ou une machine guidée par RTK, caméra ou autres capteurs, l’efficacité réelle peut varier fortement à matériel pourtant proche sur le papier.

Certains terrains doivent revoir la surface recommandée à la baisse… ©thomas-sa

À cela s’ajoute une évidence que les fiches techniques ne peuvent prendre en compte : aucun jardin ne ressemble vraiment à un autre. Pentes, passages étroits, obstacles, zones multiples, herbe plus ou moins dense ou plages de tonte limitées changent profondément le rendement réel. Certaines marques se disent favorables à une harmonisation, d’autres jugent l’exercice très difficile tant les technologies et les usages diffèrent. En l’état, le chiffre affiché reste donc utile, mais jamais suffisant à lui seul.

Comment bien lire une surface recommandée avant achat ?

Premier réflexe : raisonner sur la surface de gazon réellement tondue, et non sur la surface totale du terrain. Terrasse, allées, massifs, potager, piscine, graviers ou zones interdites doivent être retirés du calcul. Un jardin de 1 000 m² n’offre parfois, en pratique, que 600 à 700 m² de pelouse à entretenir.

Il faut ensuite conserver une marge de sécurité. Choisir un robot exactement dimensionné pour la surface à tondre laisse peu de latitude lorsque la pousse s’accélère, que la météo complique la tonte ou que le terrain se révèle plus exigeant que prévu.

Autre point souvent négligé : le temps de tonte réellement acceptable chez soi. Un robot autorisé à travailler longtemps ne sera pas dans la même situation qu’un modèle limité à quelques créneaux en journée.

Enfin, la complexité du jardin compte tout autant : pentes, obstacles, passages étroits, zones multiples ou carte fragmentée font chuter l’efficacité réelle.

Au fond, que vaut vraiment ce chiffre ?

En définitive, la surface recommandée d’un robot-tondeuse n’est jamais un chiffre isolé. Elle résulte d’un compromis entre rendement de tonte, temps de recharge, efficacité de navigation, configuration du terrain et temps de travail réellement disponible. C’est ce qui explique qu’un même nombre puisse recouvrir des réalités très différentes d’une marque à l’autre, et d’un jardin à l’autre. Autrement dit, cette donnée n’a de sens qu’à travers les hypothèses qui la soutiennent.

La vraie question n’est donc pas de savoir quel robot affiche le plus grand nombre de mètres carrés, mais lequel sera capable de maintenir proprement une pelouse donnée, semaine après semaine, dans des conditions d’usage bien réelles. Et vous ? Avez-vous bien choisi votre robot par rapport à votre surface de tonte ?