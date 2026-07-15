Lames émoussées, batterie maltraitée à l’hivernage, nettoyage à l’eau aux conséquences parfois lourdes : les négligences et les faux bons gestes transforment une machine prévue pour dix ans en panne au bout de trois. Calendrier, checklists et budgets, geste par geste : on fait le point !

Le robot tondeuse s’est vendu comme l’appareil providentiel qu’on installe une fois puis qu’on oublie, la promesse d’un jardin sans effort ni vigilance. Néanmoins, cela reste une machine d’extérieur avec son électronique, sa conception confrontée à un terrain parfois exigeant, des incidents de parcours et des fonctionnalités à prendre en main.

Bien suivie, elle peut tenir 8 à 12 ans, parfois davantage. Pour une longévité maximale, il existe une poignée de gestes trop souvent ignorés : brosser les lames avant qu’elles rouillent, protéger la batterie du gel et du plein soleil, hiverner correctement plutôt que ranger à la va-vite. La bonne nouvelle, c’est que quelques minutes chaque semaine et un rendez-vous sérieux une fois par an suffisent à tenir la distance.

Ce guide croise les protocoles officiels de Husqvarna, Ecovacs et Dreame, la documentation des réparateurs spécialisés, les retours des forums constructeurs et nos propres tests de robots tondeuses, pour aboutir à un calendrier concret !

Chaque semaine : le protocole de nettoyage des constructeurs

L’ennemi numéro un n’est pas l’usure, c’est l’accumulation. L’herbe humide colle, sèche, durcit, et la croûte qui en résulte freine le plateau, déséquilibre les lames et masque les capteurs. Un robot qui force multiplie les cycles de charge et use sa batterie en accéléré. Husqvarna et Ecovacs publient chacun leur protocole officiel ; les voici fusionnés en huit étapes :

Éteindre le robot, activer le verrouillage si disponible, enfiler des gants. Le retourner sur une surface plane et propre. Retirer les amas d’herbe à la main, sans toucher les lames. Brosser (brosse souple) plateau de coupe, roues et bandes de traction, puis faire tourner chaque roue à la main pour détecter un point dur. Essuyer la carrosserie au chiffon humide, solution savonneuse douce si besoin. Chiffon sec uniquement sur les capteurs et l’objectif caméra : jamais de spray ni de détergent dessus. Inspecter les contacts de charge, les frotter à la toile émeri fine en cas d’oxydation. Sécher complètement avant de remettre en charge.

Une fois par mois, élargissez à la station : embase dégagée et plane, câble intact, et un œil sur deux intrus que les retours terrain signalent souvent, l’humidité stagnante qui condamne des cartes mères bien plus chères qu’un abri à 80 €, et les fourmis qui colonisent les ouvertures et grignotent l’électronique.

Nettoyage à l’eau : qui y a droit, qui n’y a pas droit

C’est le point où les conseils génériques se contredisent le plus, alors consultons un peu les documents officiels, modèle par modèle…

Marque Rinçage du robot Rinçage de la station Source officielle Husqvarna Oui (NERA, Aspire, 305 dès 2020, EPOS, CEORA) Oui sur certains NERA/EPOS seulement Assistance Husqvarna Dreame (A1, A1 Pro, A2) Oui, IPX6, basse pression Non, station en IPX4 Fiche Dreame + revendeurs Ecovacs (Goat IPX6) « Rinçage léger » uniquement Chiffon sec sur les contacts Blog officiel Ecovacs Autres marques Nettoyeur haute pression interdit Haute pression et solvants interdits Consensus constructeurs

L’IPX6 (résistance aux jets d’eau puissants) autorise donc le rinçage sur le papier. La pratique invite à plus de prudence : un utilisateur rapporte sur le forum officiel Dreame avoir nettoyé son A1 Pro à la douchette en suivant la notice, avec infiltration, oxydation et refus de garantie à la sortie.

Le Luba mini 2 installé tranquillement sur son support… © Meilleure-Innovation

Nota Bene : l’étanchéité certifie une résistance en sortie d’usine, pas après une saison de vibrations sur les joints, et l’oxydation est exclue de la plupart des garanties. Ecovacs l’écrit d’ailleurs dans sa propre FAQ : même sur un robot étanche, la haute pression peut provoquer des infiltrations.

Après avoir testé de nombreux modèles, notre position est la suivante : brosse et chiffon par défaut, suffisants dans 95 % des cas. Si vous rincez un modèle qui l’autorise expressément, basse pression, jamais la station, séchage complet. En cas de doute, la notice numérique ou papier est généralement assez détaillée sur la procédure à suivre, et peut devenir un document important en cas de litige avec le SAV…

Les lames : fréquences, prix par marque et compteurs à ne pas croire aveuglément

Une lame émoussée ne laisse pas un effet très net sur le gazon. Pire : les brins effilochés blanchissent en pointe et ouvrent la porte aux maladies du gazon. C’est pourquoi les propriétaires de robots-tondeuses sont habitués à changer les lames régulièrement (et prudemment !). Bien entendu, c’est sur la fréquence que les questions se posent. Chaque marque a ses propres recommandations par défaut :

Marque Lames et prix constatés France Fréquence préconisée Budget annuel Husqvarna 10-20 € le jeu de 9 (pivotantes) 2-3 mois en usage quotidien 40-60 € Worx 3,50-10 € le jeu de 12 2-3 mois 15-40 € Dreame 19,99 € le kit officiel de 12 (A1/A1 Pro/A2) À l’usure constatée 20-40 € Mammotion (compatibles) 15-25 € le lot de 36 en GSB à l’usure constatée 15-25 € Ecovacs Kit de lames officiel Goat 4 à 6 semaines selon la marque Variable

Vous avez bien lu : Ecovacs, qui vend les lames, préconise l’intervalle le plus court du marché, et plusieurs retours convergent sur son compteur logiciel qui réclame des lames neuves à un seuil d’heures fixe, parfois alors que les lames retournées sont en bon état, un point que nous suivrons dans la durée sur notre test du Goat A3000 LiDAR Pro.

Pour nous, il convient de rappeler que beaucoup de facteurs influent sur la fréquence de remplacement réelle :

le matériau des lames

l’intensité de la tonte (beaucoup de défrichage)

l’humidité du jardin

la présence ou non de racines et de branchages

la surface à tondre

le nombre de lame sous le plateau

la hauteur de coupe

l’entretien manuel, etc.

Un contrôle visuel toutes les 20 à 30 heures de tonte est encore ce qu’il y a de plus fiable. Si les lambes sont ébréchées, tordues ou rouillées, on remplace. À 10 ou 20 € le jeu pour protéger un moteur à plusieurs centaines d’euros, on prend ! N’oubliez pas d’ajuster la hauteur de coupe, plus basse au printemps, plus haute en été pour protéger le gazon de la sécheresse !

La batterie : quatre règles cardinales

Le composant le plus cher après le robot lui-même, 120 à 400 € selon les marques, pour 2 à 5 ans de vie. Pour une durée de vie prolongée, voici les 4 ingrédients essentiels :

garder la charge entre 30 et 80 % hors saison de tonte (le robot gère seul le reste de l’année) ;

hors saison de tonte (le robot gère seul le reste de l’année) ; ne jamais charger sous 0 °C : c’est la limite chimique du lithium-ion, non négociable. On débranche la station dès que les nuits gèlent ;

: c’est la limite chimique du lithium-ion, non négociable. On débranche la station dès que les nuits gèlent ; éviter les charges en plein soleil au-delà de 30 °C ; on peut compter sur les abris pour aider (en option ou inclus !) ;

; on peut compter sur les abris pour aider (en option ou inclus !) ; choisir un robot dimensionné pour la surface réelle : un modèle prévu pour 500 m² qui en tond 800 enchaîne les cycles et vieillit deux fois plus vite.

Parmi les signes qui appellent un remplacement, on vous conseille de guetter les retours prématurés à la station et/ou la baisse de la surface couverte. Vérifiez tout de même que les contacts de la charge ne soient pas oxydés ou que le câble ne soit pas usé.

Hivernage : l’essentiel, et où trouver le reste

Premier réflexe : choisir le bon moment. Arrêter trop tôt laisse l’herbe repartir, trop tard expose la batterie au gel ; le repère et la méthode sont détaillés dans notre guide jusqu’à quand utiliser son robot tondeuse avant l’hivernage. Une fois la décision prise, cinq gestes concentrent l’enjeu :

un nettoyage complet selon le protocole en huit étapes ci-dessus, puis lames retirées (montées quatre mois sans tourner, elles rouillent et grippent leurs fixations). une batterie chargée autour de 50 %, ni pleine ni vide. une station débranchée et rentrée au sec ; le câble périphérique, lui, reste en terre. un stockage du robot au sec, entre 5 et 20 °C, jamais dans un local qui gèle. un contrôle de charge mensuel : sous 30 %, recharger un peu.

Sur le niveau de charge au stockage, le manuel de votre modèle reste la meilleure référence possible. Husqvarna recommande par ailleurs un nettoyage approfondi chez le revendeur après chaque saison : pertinent sur le haut de gamme, moins sur un robot d’entrée de gamme dont la révision coûterait une part notable du prix neuf.

Nota Bene : mes pièges classiques de la saison froide, du garage qui gèle au robot laissé sur sa station, sont passés en revue dans notre article dédié aux erreurs à éviter pour l’hivernage d’un robot tondeuse.

Reprise de printemps : la checklist en 6 étapes

Inspection visuelle : corrosion, fissures, câbles, roues qui tournent librement ; Recharge complète sur station rebranchée, contacts vérifiés ; Jeu de lames neuves, ou en très bon état ; Mises à jour, puis vérification de la cartographie : les firmwares hivernaux modifient parfois les paramètres. Actualisez les limites ou les zones interdites si le jardin a changé ; Replacement du dock, vérification de l’antenne RTK (s’il y en a une), nettoyage des capteurs et caméra au chiffon doux ; Traiter l’herbe haute de l’hiver à la tondeuse classique, ou régler la hauteur de coupe au maximum durant les premiers jours, ce qui ménage aussi le gazon.

Et sur les robots connectés en 4G, surveillez le coût de l’abonnement après la période offerte, rarement mis en avant à l’achat. Pour comprendre ce que chaque technologie de navigation implique au quotidien, notre guide des technologies (fil, RTK, GPS, LiDAR) fait le tour de la question.

Votre base de calendrier à modifier sur mesure

Fréquence Geste Durée Risque si négligé Avant chaque cycle Ramasser branches, pommes de pin, jouets 5 min Lames cassées, moteur surchargé Tous les 2-3 jours (temps humide) Brosser les lames et le disque de coupe 5 min Coupe dégradée, lames déséquilibrées Chaque semaine Nettoyage châssis, roues, capteurs 10 min Encrassement, erreurs de navigation Chaque mois Inspection lames + station et contacts 15 min Gazon arraché, charge défaillante Toutes les 20-30 h de tonte Contrôle d’usure des lames 5 min Pelouse jaunie, maladies du gazon Automne Hivernage complet 45 min Batterie morte, corrosion Printemps Reprise de saison (checklist plus bas) 60 min Blocages sur herbe haute Annuel Révision, idéalement chez un revendeur l’hiver 1/2 journée Usure non détectée, logiciel obsolète

Nota Bene : programmez la tonte en journée plutôt que la nuit, quand les hérissons sortent, et passez le coupe-bordures deux à trois fois par mois le long des murs, sauf si votre robot dispose d’un module trimmer fonctionnel et bien configuré !

Et vous ? Quelles sont vos habitudes pour conserver votre superbe robot-tondeuse ? Selon vous, avons-nous oublié des points cruciaux ? Avez-vous connu des mésaventures ? Dites-nous tout en commentaires !