Le Realme 16 5G est arrivé en France le 12 mai 2026, et il déploie de jolis arguments pour un smartphone milieu de gamme : batterie de 6 550 mAh, étanchéité IP69K, écran AMOLED 120 Hz à 4 200 nits ; le tout pour un tarif conseillé de 399,99 euros. Mais face à des compétiteurs solides comme le Samsung Galaxy A36, le Google Pixel 9a ou encore le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, que vaut vraiment ce nouveau smartphone du constructeur chinois ? Voici notre avis sur le Realme 16 5G.

Nous avons pu prendre en main le Realme 16 5G : en croisant nos impressions avec celles des principaux tests indépendants, nous vous livrons notre synthèse des atouts et des compromis du Realme 16 5G, afin de vous aider à savoir si ce smartphone est fait pour vous (ou pas).

Caractéristiques techniques Realme 16 5G Dimensions (Épaisseur x Largeur x Hauteur) 158,3 × 75,1 × 8,1 mm Écran 6,57 pouces AMOLED, 120 Hz, FHD+ (2 372 × 1 080 px), 4 200 nits pic, 10 bits / 1,07 milliard de couleurs + 100 % DCI-P3 Poids 183 g Processeur MediaTek Dimensity 6400 Turbo, gravure 6 nm Capacité de la batterie 6 550 mAh Capteur principal 50 MP Sony IMX852, f/1.8 Ultra grand-angle Absent Téléobjectif Absent Caméra frontale 50 MP, f/2.4 Vidéo Jusqu’à 1080p à 60 fps Indice de protection IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Prix 399,99 €

Les atouts du Realme 16 5G : ce qu’il fait bien

Une autonomie vraiment généreuse

C’est l’argument numéro un de ce modèle. Sur cette version européenne équipée d’une batterie de 6 550 mAh, nous avons mesuré entre une journée et demie et deux jours d’autonomie, en usage mixte (réseaux sociaux, navigation, streaming léger), ce qui reste très au-dessus de la moyenne du segment. Le Realme 16 5G est compatible avec la charge rapide 45 W, la charge bypass et la charge inversée.

Realme annonce aussi que la batterie conserve plus de 80 % de capacité après 1 600 cycles de charge (d’après ses propres tests internes), soit environ 6 ans d’usage selon la marque. Une projection que nous n’avons évidemment pas pu challenger par nous-mêmes, mais qui figure parmi les standards de durabilité de batterie les plus élevés du marché.

Un vrai plus pour : celles et ceux qui voyagent souvent, ou qui passent leurs journées en extérieur.

Une étanchéité qui écrase la concurrence

Sur ce point, le Realme 16 5G surclasse nettement ses rivaux. La certification IP66 / IP68 / IP69 / IP69K n’existe quasiment pas sur la concurrence à ce prix. Concrètement, ce smartphone est totalement étanche à la poussière, supporte une immersion prolongée, mais aussi les jets d’eau à très haute pression et haute température.

Par comparaison, le Galaxy A36 s’arrête à l’IP67, tandis que le Pixel 9a et le Redmi Note 14 Pro plafonnent à l’IP68.

Un vrai plus pour : les utilisateurs actifs, qui travaillent en extérieur, ou simplement les petits maladroits en quête de sérénité.

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Un écran AMOLED lumineux et bien calibré

La dalle 6,57 pouces FHD+ revendique 4 200 nits en pic. Un seuil maximal que l’on atteint rarement en usage réel, mais qu’importe : au quotidien, la luminosité de cette dalle AMOLED se révèle très agréable, notamment en extérieur sous un grand soleil.

La calibration des couleurs par défaut nous a semblé très correcte, malgré un léger glissement vers les bleus qui se laisse vite oublier. Enfin, l’affichage se rafraîchit jusqu’à 120 Hz et apporte avec lui un joli sentiment de fluidité.

Un vrai plus pour : les gros consommateurs de vidéo, de séries et de jeux légers, qui consultent souvent leur téléphone à l’extérieur.

Un design élégant, fin et léger

Intégrer une batterie volumineuse sans alourdir le form factor du téléphone n’est pas chose aisée ; d’ailleurs, le récent Realme C100, que nous avons également pris en main, nous a semblé un peu massif avec ses 212 g sur la balance et ses 8,45 mm d’épaisseur, notamment dus à une batterie imposante de 6 600 mAh. Sur le papier, l’écart n’est pas si marqué pour le Realme 16 5G, qui arbore une tranche de 8,1 mm pour un poids de 183 g.

Mais la différence se ressent vraiment en main, et même dans la poche ; Realme réussit ici à maintenir un sentiment de finesse et de légèreté malgré les 6 500 mAh de batterie embarqués. La finition mate au dos, qui limite les traces de doigts, ainsi que le module photo, discret et bien intégré, participent aussi à une impression de smartphone « premium ».

Un vrai plus pour : celles et ceux qui recherchent une grosse batterie, mais qui veulent éviter le format « brique ».

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Un miroir à selfie, original et bien pensé

Le Realme 16 5G intègre un petit miroir dorsal (le « Selfie Mirror »), intégré au bloc photo, qui permet de composer ses selfies avec l’objectif principal, plus performant que le capteur frontal. Une petite astuce qui fonctionne franchement bien.

Au-delà de ce composant matériel, Realme a imaginé un déclenchement intelligent : il suffit de retourner le téléphone et de faire un signe « salut » de la main pour qu’un compte à rebours se déclenche automatiquement. L’option est toutefois bien cachée dans les paramètres de l’appareil.

Un vrai plus pour : les créateurs de contenu et tous ceux et celles qui soignent particulièrement leurs selfies.

Les défauts du Realme 16 5G : ce qui nous déçoit

Des capacités photographiques en demi-teinte

Le Realme 16 5G se révèle assez inégal en photo. Son module principal et son capteur selfie, tous deux de 50 MP, livrent des performances très honnêtes dans des scénarios « idéaux », avec de bonnes photos en plein jour, des portraits franchement propres, un niveau de détail satisfaisant et une colorimétrie plutôt flatteuse.

Mais les limites se ressentent vite : dès lors que la lumière baisse, on constate davantage de bruit numérique et de flou de bougé. L’absence d’ultra grand-angle, quant à elle, est d’autant plus dommageable que le « Selfie Mirror » aurait permis de cadrer plus facilement des photos de groupe. Côté vidéo, enfin, l’impossibilité de filmer en 4K, et l’absence de stabilisation logicielle à 60 fps se révèlent très limitantes.

C’est un défaut acceptable si : vous ne recherchez pas spécialement un smartphone taillé pour la photo/vidéo, et vous vous contentez de clichés « quotidiens ».

Une dotation de connectivité inégale

Le Realme 16 5G européen est compatible eSIM et NFC (contrairement à la version indienne) ; il intègre aussi un port infrarouge permettant d’utiliser votre smartphone comme télécommande universelle, et un lecteur d’empreintes sous l’écran, des éléments qu’on ne trouve pas toujours sur ce segment de prix, et qui sont plutôt bienvenus.

Mais il se contente, en revanche, d’un standard Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.3 ; alors que le Wi-Fi 6 est devenu la norme à ce prix, et que le Bluetooth 5.4 équipe de plus en plus d’appareils, certes principalement sur le segment haut de gamme.

C’est un défaut acceptable si : vous ne téléchargez ou streamez pas beaucoup sur votre smartphone, et vous avez peu d’appareils connectés sur votre réseau Wi-Fi domestique.

Des performances en retrait face aux concurrents

Le SoC MediaTek Dimensity 6400 Turbo, gravé en 6 nm, n’a pas à rougir dans l’absolu : plusieurs tests indépendants saluent un score autour des 600 000 points sur le benchmark de référence AnTuTu, ce qui s’avère franchement convenable pour la bureautique, le scrolling et le streaming, comme nous l’avons constaté lors de notre prise en mains.

Pour autant, ces performances sont en net retrait face au Dimensity 7300-Ultra d’un Redmi Note 14 Pro ou au Tensor G4 d’un Pixel 9a. Et avec seulement 8 Go de RAM sur cette version européenne, le multitâche tend parfois à se montrer capricieux. Quant aux jeux vidéo exigeants (comme Wuthering Waves ou Genshin Impact), ils tournent tout juste en réglages moyens, et peinent à maintenir les 30 fps dans la durée.

C’est un défaut acceptable si : vous n’utilisez pas votre smartphone comme outil de travail ou comme support de gaming intensif.

Un suivi logiciel moins long que chez Google ou Samsung

Le Realme 16 inclut 5 ans de mises à jour Android garanties (jusqu’en 2031), et 6 ans de correctifs de sécurité (jusqu’en 2032), comme la série 16 Pro.

C’est une longévité honorable, mais cela reste en deçà des 6 ans « complets » (Android + sécurité) du Galaxy A36 et des 7 ans « complets » du Pixel 9a sur le même segment de prix. Un point à considérer dans le rapport qualité/prix global de l’appareil.

C’est un défaut acceptable si : vous anticipez déjà de remplacer votre smartphone d’ici 5 ans.

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Verdict : pour qui est fait le Realme 16 5G ?

Il est fait pour vous si :

vous utilisez votre téléphone toute la journée et recherchez une autonomie vraiment généreuse ;

; vous travaillez en extérieur, en cuisine, sur un chantier, là où l’eau, la poussière et les chocs sont monnaie courante ;

; vous voulez un grand écran AMOLED lumineux pour streamer, scroller et lire confortablement, même en extérieur.

Il est moins pertinent si :

vous jouez régulièrement à des jeux exigeants ;

; vous prenez beaucoup de photos et de vidéos ;

et de ; vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix.

Quelles alternatives au Realme 16 5G ?

Au sein de l’écosystème Realme, cela peut valoir le coup d’investir dans la version « supérieure », le Realme 16 Pro, avec son capteur 200 MP bien plus fiable, son SoC Dimensity 7300-Max très efficace, et son suivi logiciel de 5-6 ans. Du côté des compétiteurs directs, le Samsung Galaxy A36, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro et le Google Pixel 9a constituent des alternatives très crédibles. Enfin, le Nothing Phone (4a) et le Honor 400 s’illustrent respectivement par des performances solides et une polyvalence en photo élevée.

7.6 Le meilleur combo autonomie + étanchéité de sa gamme de prix… Au prix de concessions décevantes Le Realme 16 5G est un téléphone doté d'une grosse autonomie, d'une étanchéité hors normes et d'un écran agréable, dans un design fin et léger. Il pèche en contrepartie par des performances en dessous de la moyenne du segment, des capacités photo limitées, et une connectivité plutôt datée. Si l'argument « smartphone endurant taillé pour un usage extérieur » vous parle particulièrement, vous pouvez considérer l'achat du Realme 16 5G sans hésiter. Dans le cas contraire, nous vous conseillons d'étudier soigneusement la concurrence dans la même gamme de prix, qui se révèle bien plus compétitive sur des aspects comme la photo, la puissance brute ou le suivi logiciel. Autonomie 9

Interface & logiciel 7

Performances 7

Photo & vidéo 6

Design 8

Écran 9

Prix 7