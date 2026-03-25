Une batterie de 7 000 mAh, un capteur photo principal de 200 MP : difficile de ne pas voir dans le Realme 16 Pro+ 5G une proposition ambitieuse sur le segment du milieu de gamme. Mais que vaut-il réellement à l’usage ? Après prise en main, voici notre avis sur le Realme 16 Pro+ 5G.

En croisant nos impressions avec celles issues des tests internationaux, nous avons pu dégager une synthèse des principaux points forts et limites du Realme 16 Pro+. Il s’agit d’un modèle très cohérent… À condition de bien comprendre où il excelle, et où il fait des concessions. Alors, à qui se destine ce téléphone sorti en mars 2026 ? Réponses ci-dessous.

Caractéristiques techniques Realme 16 Pro+ Dimensions (hauteur x largeur x épaisseur) 162,5 mm x 76,3 mm x 8,1 mm Écran 6,8 pouces AMOLED 144 Hz Poids 198 g Processeur Snapdragon® 7 Gen 4 Capacité de la batterie 7000 mAh Capteur principal 200 MP, 1/1,56 pouce, f/1,8, OIS + EIS Ultra grand-angle 8 MP, 115,5° Téléobjectif Samsung JN5 50 MP, 1/2,75 pouce, f/2,8, OIS + EIS Caméra frontale OV50D 50 MP, 1/2,88 pouce, f/2,4 Vidéo jusqu’à 4K 60 FPS Indice de protection IP69K Prix 599,99 € (12 Go) / 479,99 € (8 Go)

Les atouts du Realme 16 Pro+ : ce qu’il fait bien

Une autonomie vraiment au top

C’est l’un des principaux arguments avancés par Realme, et il n’est pas surévalué. Avec sa batterie de 7 000 mAh, le Realme 16 Pro+ tient facilement une journée. Dans notre cas, il nous est même arrivé de tenir deux jours, avec un usage modéré mêlant navigation, photo et jeu mobile, avec l’écran réglé sur une luminosité et une résolution maximales.

Un vrai plus pour : les personnes qui voyagent souvent ou travaillent en mobilité.

Un écran agréable et lisible

Le Realme 16 Pro+ embarque une dalle AMOLED de 6,8 pouces, avec un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 144 Hz et une compatibilité HDR10+. Résultat : un affichage lumineux, fluide et agréable à l’œil, même en extérieur. Par défaut, le smartphone limite la résolution à 2 362 x 1 080 px, afin de préserver l’autonomie. La qualité est déjà très correcte, mais nous avons préféré activer la définition maximale en 2 800 x 1 280 px pour gagner en finesse.

Un vrai plus pour : les utilisateurs réguliers en extérieur.

© Nicolas Lafarge/Meilleure-Innovation

Des performances photo très polyvalentes

Côté photo, le Realme 16 Pro+ s’appuie sur un capteur principal de 200 MP, épaulé par un téléobjectif de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Comme détaillé dans notre test photo, les images produites sont détaillées, contrastées et surtout constantes. Le capteur principal et le téléobjectif forment un duo efficace, notamment pour les portraits et les sujets en mouvement. L’ultra grand-angle, en revanche, reste en retrait, surtout en basse lumière.

Un vrai plus pour : les amateurs de photo et les créateurs de contenu occasionnels.

Une expérience fluide, sans accroc

Animé par un processeur Snapdragon 7 Gen 4, associé à de la RAM LPDDR5X (12 Go sur le modèle que nous avons testé), le Realme 16 Pro+ offre une expérience fluide dans la plupart des usages. Navigation, multitâche, transitions entre applications : nous ne sommes pas sur un smartphone taillé pour la performance brute, mais l’optimisation est maîtrisée pour un usage polyvalent.

Un vrai plus pour : ceux qui cherchent un smartphone fiable au quotidien.

Un design travaillé, qui se ressent en main

Côté design, la marque a collaboré avec le designer Naoto Fukasawa pour concevoir un smartphone à l’aspect naturel, avec un dos texturé agréable au toucher. Malgré sa batterie imposante, le smartphone reste fin (8,1 mm d’épaisseur) et équilibré (198 g), avec une prise en main confortable. L’ensemble dégage une impression de qualité, renforcée par la certification IP69K ainsi que par la présence d’un verre de protection et d’une coque, fournis dans la boîte.

Un vrai plus pour : les utilisateurs sensibles au design et à l’expérience en main.

© Nicolas Lafarge/Meilleure-Innovation

Les défauts du Realme 16 Pro+ : ce qui nous déçoit

Un son qui ne suit pas

Les haut-parleurs stéréo ne sont pas au niveau attendu. Le rendu manque de clarté, avec un effet d’écho assez marqué. L’absence de prise jack 3,5 mm impose par ailleurs l’usage d’écouteurs Bluetooth ou d’un adaptateur USB-C, ce qui peut être contraignant.

C’est un défaut acceptable si : vous utilisez systématiquement des écouteurs ou un casque.

Une vidéo en retrait par rapport à la photo

C’est probablement sa limite la plus évidente : sur le papier, le smartphone peut filmer en 4K à 60 images par seconde. Dans les faits, la qualité reste en retrait. La stabilisation manque de constance, et le rendu en ultra grand-angle se montre encore plus faible en vidéo.

C’est un défaut acceptable si : vous utilisez la vidéo de manière occasionnelle.

© Nicolas Lafarge/Meilleure-Innovation

Une interface encore trop chargée

Le Realme 16 Pro+ tourne sous realme UI (basée sur Android), avec son lot d’applications préinstallées et de suggestions. Si l’ensemble reste fluide, l’interface peut paraître chargée au premier abord. Un peu de tri et un tour dans les réglages permettent d’améliorer l’expérience, mais cela demande un effort dont certains concurrents nous dispensent.

C’est un défaut acceptable si : vous êtes à l’aise avec les paramètres sur Android.

Un smartphone qui montre ses limites en jeu

Le Snapdragon 7 Gen 4 permet de jouer dans de bonnes conditions, mais sans rivaliser avec les puces haut de gamme. Sur des jeux comme Call of Duty Mobile, l’expérience reste fluide avec des réglages élevés. En revanche, sur des titres plus exigeants comme Genshin Impact, il faut accepter des compromis sur les paramètres graphiques. Le mode GT (censé booster les performances) devrait aider sur le papier, mais dans les faits, son impact reste limité.

C’est un défaut acceptable si : vous jouez occasionnellement ou à des titres peu exigeants.

Verdict : pour qui est fait le Realme 16 Pro+ ?

Il est fait pour vous si :

vous privilégiez l’autonomie ;

; vous recherchez un smartphone agréable au quotidien ;

; vous prenez majoritairement des photos de jour.

En revanche, il sera moins pertinent si :

la vidéo est un critère important ;

est un critère important ; vous jouez régulièrement à des jeux exigeants ;

; vous recherchez une interface épurée.

Quelles alternatives au Realme 16 Pro+ ?

Le Poco X7 Pro est une référence en matière de performances à prix maîtrisé. Le Nothing Phone (4a) Pro offre quant à lui un design unique et une interface Nothing OS très fluide. Le Google Pixel 9a offre quant à lui une très grande polyvalence en photo, et une expérience Android la plus « pure » possible. Enfin, le OnePlus Nord 5 offre un excellent rapport prix/performances, avec des photos très réusises.

8.0 Un smartphone agréable et efficace, mais qui impose quelques compromis Le Realme 16 Pro+ 5G ne cherche pas à être le plus puissant ni le plus complet de sa catégorie. Il mise plutôt sur une expérience fluide, portée par des choix techniques cohérents : une batterie massive, un écran très lisible et un capteur photo principal performant. Son principal atout, l’autonomie, change réellement la donne. En contrepartie, certains compromis sont assumés : en particulier, une vidéo en retrait et des performances limitées pour les usages les plus exigeants. Un dernier point mérite d’être souligné : la durabilité. Avec cinq ans de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité annoncés, Realme cherche ici à rassurer sur la longévité du produit, ce qui renforce (en théorie, tout du moins), son rapport qualité/prix. Autonomie 9

Interface & logiciel 7

Performances 8

Photo & vidéo 8

Design 9

Écran 8

Prix 7