Le Samsung Galaxy S26 Ultra est probablement le meilleur smartphone jamais conçu par la marque. C’est aussi le plus prévisible. Photo polyvalente, performances de pointe, nouveau Privacy Display très efficace : tout y est, sauf la rupture qu’on pourrait espérer quand la facture comporte quatre chiffres. Voici notre avis complet après prise en main.

Nous avons utilisé le Samsung Galaxy S26 Ultra pendant plusieurs jours et confronté notre expérience aux tests publiés par nos confrères à travers le monde. Voici notre synthèse de ses points forts et de ses points faibles afin de vous aider à savoir s’il mérite votre attention.

Caractéristiques Samsung Galaxy S26 Ultra Dimensions (ép. x larg. x haut.) 7,9 × 78,1 × 163,6 mm Écran Dynamic AMOLED 2X 6,9″, QHD+ (3 120 × 1 440 px), 1–120 Hz adaptatif, 2 600 nits, Gorilla Armor 2, Privacy Display Poids 214 g Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Batterie 5 000 mAh, charge filaire 60 W, sans-fil 25 W Capteur principal 200 Mpx, f/1,4, OIS (équiv. 23 mm) Ultra grand-angle 50 Mpx, f/1,9, champ de 120° (équiv. 13 mm) Téléobjectif 1 (3×) 10 Mpx (sortie 12 Mpx), f/2,4, OIS (équiv. 69 mm) Téléobjectif 2 (5×) 50 Mpx, f/2,9, OIS (équiv. 111 mm, qualité x10) Caméra frontale 12 Mpx, f/2,2, Dual Pixel AF Vidéo (résolution max) 8K à 30 i/s (4K jusqu’à 120 i/s) Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Indice de protection IP68 Prix conseillé 1 469 € (256 Go / 12 Go RAM) / 1 589 € (512 Go / 12 Go RAM) / 1 829 € (1 To / 16 Go RAM) Date de sortie mars 2026

Test réalisé sur un smartphone 256 Go / 12 Go RAM, prêté par le constructeur.

Les atouts du Samsung Galaxy S26 Ultra : ce qu’il fait bien

Une puissance qui ne flanche jamais (ou presque)

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (une version gonflée et « maison » de la puce Qualcomm) alimente tous les usages sans broncher : jeux 3D, montage vidéo, fonctions d’IA, multitâche musclé. Samsung a même revu sa chambre à vapeur pour mieux évacuer la chaleur.

Un seul bémol, relevé en labo par certains testeurs professionnels : après un pic de performances impressionnant, en session prolongée, plusieurs mesures relèvent un bridage plus marqué qu’attendu, avec le CPU sous 50 % (rien de nature à vous empêcher de jouer pour autant).

Un vrai plus pour : les gros joueurs, les créateurs de contenu et tous ceux qui comptent faire un usage intensif de leur téléphone.

Un écran sublime, et un Privacy Display qui change tout

Comme souvent chez Samsung, la dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces en QHD+ est une référence : contrastes profonds, fluidité parfaite, traitement anti-reflets et luminosité conséquente pour demeurer lisible même en plein soleil.

Mais la vraie star de cette génération 2026, c’est évidemment le filtre de confidentialité Privacy Display : un système matériel qui noircit l’image dès qu’on la regarde de biais. En clair, votre voisin de métro ne verra qu’un écran sombre, alors que l’affichage reste lumineux et net pour vous. Activable en permanence ou appli par appli, sur tout ou partie de l’écran, cette fonction avait été particulièrement mise en avant par Samsung, et elle tient ses promesses.

© Samsung

Un vrai plus pour : celles et ceux qui consultent des données sensibles dans les transports ou en open space.

Un quatuor de capteurs photo très polyvalent

Comme nous l’avons noté dans notre test photo, le quadruple module du S26 Ultra est l’un des plus complets du marché. Le capteur principal de 200 Mpx voit son ouverture passer à f/1.4 (contre f/1.7 l’an dernier), ce qui lui permet de capter plus de lumière et notamment d’améliorer les photos de nuit (même si celles-ci conservent un traitement plus agressif que chez certains concurrents).

S’ajoutent un ultra grand-angle 50 Mpx et deux téléobjectifs (zoom optique x3 et x5), et à l’avant, un objectif selfie de 12 Mpx. L’ensemble livre une copie très juste et maîtrisée, à même d’immortaliser vos souvenirs dans tous les cas de figure. La concurrence étant rude, le Galaxy S26 Ultra n’est pas le meilleur photophone au monde, mais sa polyvalence générale le place en haut du panier.

https://meilleure-innovation.com/high-tech/smartphone/test-photo-samsung-galaxy-s26-ultra

Un vrai plus pour : les amateurs de photographie qui veulent de belles images sans passer par la case retouche.

Sept ans de suivi logiciel, un investissement sur la durée

C’est l’un des arguments phares de Samsung depuis quelques générations déjà : là où certains concurrents restent bloqués à 3 à 5 ans de suivi logiciel garanti, le constructeur coréen promet 7 générations d’Android et 7 ans de correctifs de sécurité sur son Galaxy S26 Ultra.

À ce tarif, c’est tout sauf un détail : votre smartphone restera à jour jusqu’en 2033. C’est l’un des meilleurs engagements du marché, à égalité avec Google ; de quoi étaler sereinement la facture sur la durée.

Un vrai plus pour : ceux qui gardent leur téléphone longtemps et veulent rentabiliser chaque euro.

Des finitions haut de gamme et un S Pen fidèle au poste

Samsung revient cette année à un cadre en Armor Aluminum 2 (le titane du S25 Ultra prend donc des vacances), avec des angles arrondis qui rendent la bête plus douce en main. La construction respire le sérieux, même si l’imposant bloc photo signifie que le téléphone reste « bancal » quand on le pose sur le dos.

© Meilleure-Innovation

Surtout, le S Pen reste logé dans le châssis pour annoter et dessiner, ce qui constitue là aussi un élément différenciant, alors que la concurrence directe implique, pour ces usages, l’achat supplémentaire d’un stylet (et un rangement dans une coque ou un étui séparé). Certains testeurs l’estiment toutefois plus fin et moins agréable à prendre en main que sur la génération précédente.

Un vrai plus pour : les pros et les créatifs attachés au stylet et à un environnement complet.

Les défauts du Samsung Galaxy S26 Ultra : ce qui nous déçoit

Une batterie qui n’a pas bougé depuis des lustres

C’est le reproche unanime parmi l’ensemble des tests et avis sur le Samsung Galaxy S26 Ultra : la capacité de sa batterie plafonne à 5 000 mAh, comme sur les Ultra précédents, alors que certains rivaux (même en milieu de gamme) embarquent déjà des cellules silicium-carbone de 7 000 à 8 000 mAh dans un gabarit similaire.

Restons fair play : l’autonomie demeure correcte (dans notre cas, nous mesurons une journée pleine en usage intensif, voire un peu plus avec une utilisation plus tranquille), sans doute grâce à l’efficacité de la puce 3 nm. Reste que sur le terrain de l’autonomie, le S26 Ultra a clairement cédé son maillot de leader.

C’est un défaut acceptable si : vous rechargez votre smartphone chaque soir et ne visez pas les deux jours d’affilée.

Une évolution qui sent un peu le réchauffé

Vous avez déjà un S24 ou un S25 Ultra ? La mise à jour vers le S26 Ultra est difficile à défendre : design quasi identique, configuration photo très similaire (les progrès viennent surtout du logiciel), batterie inchangée…

Le Galaxy S26 Ultra n’a d’intérêt intrinsèque que pour celles et ceux qui migrent depuis un smartphone milieu de gamme, ou depuis un téléphone vieillissant. Pour les autres, mieux vaut peut-être attendre le futur Galaxy S27.

C’est un défaut acceptable si : votre téléphone actuel a déjà plusieurs générations dans les pattes.

Une recharge à la traîne, et pas le moindre aimant

La charge filaire grimpe enfin à 60 W (contre 45 W l’année précédente), mais reste loin des 80 à 120 W de la concurrence asiatique, dont les smartphones sont capables de faire le plein en 20 minutes. Les tests relèvent ici une charge complète en 45 minutes, et 50 % en 15 minutes.

© Meilleure-Innovation

Plus étonnant : toujours aucun système d’aimants type Qi2 (la norme de charge sans fil magnétique qui équipe de plus en plus de smartphones Android) intégré par défaut, ce qui oblige à passer par l’achat d’accessoires aimantés pour profiter de cette technologie.

C’est un défaut acceptable si : vous chargez surtout votre téléphone la nuit et ne courez pas après une vitesse de charge exceptionnelle.

Un prix qui pique toujours autant

Lorsque nous écrivons ces lignes en juillet 2026, on trouve le S26 Ultra à partir de 1 319 euros, et jusqu’à 1 819 euros en version 1 To. Un tarif que l’on peut relativiser en gardant en tête que l’appareil est conçu pour une durée de vie d’au moins sept ans, mais qui demeure très élevé.

Or, alors que la concurrence se fait de plus en plus redoutable, Samsung ne propose pas, en 2026, de nouveauté suffisamment marquante pour justifier le choix de ce modèle plutôt qu’un autre moins onéreux.

C’est un défaut acceptable si : vous visez sciemment le très haut de gamme et comptez garder votre téléphone de longues années.

Verdict : pour qui est fait le Galaxy S26 Ultra ?

Il est fait pour vous si :

vous recherchez une expérience Android (presque) sans concessions ;

; vous tenez au stylet S Pen ;

; le filtre de confidentialité Privacy Display compte vraiment pour vous ;

compte vraiment pour vous ; vous gardez vos téléphones longtemps (7 ans de suivi à la clé).

Il est moins pertinent si :

vous possédez déjà un S24 ou un S25 Ultra ;

ou un ; vous recherchez l’autonomie maximale et la recharge la plus rapide ;

; vous êtes en quête du meilleur rapport qualité-prix.

Quelles alternatives au Samsung Galaxy S26 Ultra ?

À ce niveau de prix, le choix ne manque pas. L’iPhone 17 Pro Max reste la valeur sûre pour la vidéo (ProRes Log, zoom x8) et devance même Samsung au niveau de l’autonomie. Le Google Pixel 10 Pro XL, plus abordable, signe une expérience Android tout aussi fiable, grâce à sa puce Tensor G5. Le Xiaomi 17 Ultra toise Samsung sur ses capteurs photo musclés et sa grosse batterie à recharge éclair, tandis que le OnePlus 15 dégaine une batterie silicium-carbone XXL, une étanchéité IP69 et une charge filaire bien plus nerveuse.

9.0 /10 La maîtrise et la polyvalence photographiques plutôt que les records Le Galaxy S26 Ultra peaufine une copie savamment rodée depuis des années : écran de référence incluant désormais le Privacy Display, performances de haut vol, photo polyvalente et suivi logiciel exemplaire. Objectivement, c'est le meilleur smartphone jamais produit par Samsung. Mais à force de jouer la sécurité, le constructeur laisse la concurrence prendre l'avantage là où il pourrait briller, sur l'autonomie et la recharge en particulier, ainsi que sur certains volets photographiques comme le mode Nuit. Une valeur sûre ? Assurément. Mais à ce prix, on serait en droit d'attendre que Samsung se montre plus ambitieux encore, et entreprenne de se renouveler avec des ruptures technologiques plus marquées. Si vous attendiez une vraie révolution, gardez votre argent au chaud pour la génération suivante. Autonomie 8

Interface & logiciel 9

Performances 10

Photo & vidéo 9

Design 9

Écran 10

Prix 8 ≥ 7 5–7 < 5