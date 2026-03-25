Longtemps réservée à quelques smartphones haut de gamme, l’eSIM s’est largement démocratisée ces dernières années. Cette carte SIM numérique, directement intégrée dans l’appareil, permet d’activer un forfait mobile sans insérer de carte physique. Dans cet article, nous vous aidons à choisir votre fournisseur.

Avec l’eSIM, il suffit de télécharger un profil opérateur via un QR code ou une application dédiée pour accéder à Internet dans de nombreux pays. Si la technologie s’est d’abord popularisée auprès des voyageurs internationaux, ses usages se sont élargis : télétravail à l’étranger, second numéro professionnel ou connexion mobile secondaire.

Face à cet essor, de nombreuses plateformes spécialisées ont vu le jour. En tenant compte de critères tels que la couverture géographique, la simplicité d’installation et la flexibilité des forfaits, voici notre sélection des meilleurs fournisseurs eSIM en 2026.

Les prix mentionnés dans cet article sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon la destination, la durée du forfait et les promotions en cours.

1 – Yesim : le fournisseur eSIM le plus polyvalent

Yesim fait partie des services eSIM les plus complets du marché. La plateforme propose des forfaits dans un grand nombre de pays et se distingue par un modèle flexible de type pay-as-you-go.

Ce fonctionnement permet d’acheter de la dataà la demande et de recharger son forfait directement depuis l’application, sans devoir supprimer ou réinstaller l’eSIM : ce qui le rend particulièrement flexible. L’application Yesim se révèle d’ailleurs très simple à utiliser, avec une vue claire sur le volume de données restantes.

Le service propose également quelques fonctions supplémentaires, comme un VPN intégré et une assistance disponible en continu. Les forfaits débutent généralement autour de 5 €, selon la destination.

2 – Holafly : la référence pour la data illimitée

Holafly s’est imposé comme l’un des fournisseurs eSIM les plus populaires grâce à son positionnement très clair : des forfaits avec des données illimitée dans de nombreuses destinations. Contrairement à la plupart des services eSIM qui limitent le volume de données, Holafly permet donc d’utiliser Internet sans surveiller sa consommation.

Cette formule peut être particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui consomment beaucoup de data, par exemple, pour la visioconférence, le partage de connexion ou le streaming. Comme pour la plupart des offres illimitées, une politique de fair-use s’applique. Dans la pratique, certains opérateurs partenaires limitent par exemple le partage de connexion ou réduisent le débit après environ 1 à 2 Go de data par jour.

Les tarifs varient selon la destination mais se situent en général entre 19 et 40 € pour une semaine d’utilisation.

3 – Airalo : le catalogue eSIM le plus complet

Airalo est l’un des pionniers du marché de l’eSIM grand public. La plateforme propose aujourd’hui l’un des catalogues les plus vastes du secteur, avec des forfaits disponibles dans plus de 200 pays et régions.

Le service propose des eSIM locales pour un seul pays, mais aussi des forfaits régionaux et des offres globales adaptées aux voyageurs réguliers. L’application permet d’acheter un forfait directement depuis son smartphone puis de suivre sa consommation et de recharger la data facilement.

Les prix restent souvent attractifs. Certains forfaits débutent autour de 5 € pour 1 Go de données : une solution intéressante pour une connexion ponctuelle.

4 – Saily : l’eSIM au bon rapport qualité-prix

Saily est un acteur relativement récent, développé par Nord Security, l’entreprise derrière NordVPN.

De fait, l’application intègre plusieurs fonctions de sécurité comme un bloqueur de publicités, une protection contre certains sites malveillants, ou encore des localisations virtuelles. Ces derniers peuvent être utiles si vous utilisez souvent des réseaux publics, par exemple, dans les hôtels ou les aéroports.

Les forfaits sont généralement proposés à des prix compétitifs, avec des offres démarrant autour de 3 à 6 € pour quelques gigaoctets selon les pays.

5 – Ubigi : l’eSIM adaptée aux appareils connectés

Ubigi est développé par Transatel, un opérateur spécialisé dans la connectivité internationale.

La particularité du service réside dans sa compatibilité avec plusieurs types d’appareils : smartphones, tablettes, ordinateurs portables compatibles eSIM ou encore certains véhicules connectés.

C’est donc un service qui peut se révéler utile pour celles et ceux qui souhaitent connecter plusieurs appareils avec une seule solution.

FAQ

Qu’est-ce qu’une eSIM ?

Une eSIM est une carte SIM numérique intégrée directement dans l’appareil. Elle permet d’activer un forfait mobile sans insérer de carte physique.

Peut-on utiliser une eSIM et une SIM classique en même temps ?

Oui. La plupart des smartphones compatibles avec l’eSIM permettent d’utiliser deux lignes simultanément : soit une carte SIM classique + une eSIM, soit (dans certains cas) deux eSIM.

Mon smartphone est-il compatible eSIM ?

Avant de choisir un fournisseur eSIM, il est important de vérifier si votre appareil prend en charge cette technologie.

Chez Apple, l’eSIM est prise en charge depuis les modèles iPhone XS, XS Max et XR. Tous les modèles plus récents (de l’iPhone 11 à l’iPhone 17) sont également compatibles.

La situation est plus variable sur Android. Les smartphones haut de gamme récents sont généralement compatibles, notamment les derniers Google Pixel, certains Samsung Galaxy S et Galaxy Z, plusieurs modèles Huawei, Oppo ou Xiaomi. En revanche, les smartphones d’entrée ou de milieu de gamme ne prennent pas toujours en charge l’eSIM.

En cas de doute, le plus simple reste de consulter la fiche technique du smartphone sur le site du constructeur.

Quelle eSIM choisir selon votre usage ?

Tous les fournisseurs ne répondent pas aux mêmes besoins.

Pour un court séjour, une eSIM locale avec quelques gigaoctets peut suffire. Airalo ou Saily proposent souvent les prix les plus bas dans ce cas.

Pour un usage intensif ou du télétravail, une offre illimitée comme celle d’Holafly peut être plus confortable.

Les voyageurs fréquents apprécieront des services flexibles comme Yesim ou Airalo, qui permettent d’utiliser la même application dans plusieurs pays.

Comment installer une eSIM sur son smartphone ?

Installer une eSIM sur iPhone

Ouvrir Réglages. Sélectionner Données cellulaires. Choisir Ajouter une carte eSIM. Scanner le QR code fourni par l’opérateur.

Installer une eSIM sur Android

Ouvrir Paramètres. Sélectionner Réseau mobile. Sélectionner Paramètres des cartes SIM et eSIM. Choisir Ajouter une eSIM. Scanner le QR code fourni par l’opérateur.

eSIM internationale ou roaming avec un opérateur français : que choisir ?

Les fournisseurs eSIM ne sont pas la seule option pour rester connecté à l’étranger. Les opérateurs français proposent également des forfaits compatibles eSIM avec du roaming (navigation à l’étranger) inclus. Certains forfaits permettent, par exemple, d’utiliser plusieurs dizaines de gigaoctets dans de nombreux pays. Cette solution a l’avantage d’utiliser votre numéro principal et d’éviter l’installation d’une nouvelle eSIM.

En revanche, les plateformes eSIM internationales sont souvent plus flexibles. Elles permettent d’acheter rapidement de la data pour une durée précise ou pour une destination spécifique. Elles peuvent aussi vous fournir un numéro secondaire, pour séparer vos usages pros et persos par exemple.

Avec la démocratisation de l’eSIM, rester connecté à l’étranger ou utiliser une seconde ligne mobile devient de plus en plus simple. Le choix du fournisseur dépendra surtout de votre usage : voyage ponctuel, télétravail à l’étranger ou besoin d’une connexion mobile flexible. Grâce aux recommandations de ce comparatif, vous avez toutes les cartes (SIM) en main pour faire votre sélection !