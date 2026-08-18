On croise depuis des années la même fiche technique sous le nom de Tesla Model Pi : 2 To de stockage, panneau solaire, connexion satellite, compatibilité Neuralink. Tesla ne l’a jamais publiée. Elle vient d’un designer italien qui a dessiné ce téléphone en 2021, en hommage à la marque, et dont l’avertissement a disparu des images à force d’être recopiées. Voici ce que l’on sait réellement du Model Pi, ce qu’Elon Musk en a dit, et pourquoi le prix annoncé change à chaque vague de rumeurs.

Cette fiche circule sous plusieurs noms, Model Pi, Pi Phone, Tesla Phone, et elle est devenue l’un des marronniers les plus tenaces du marché des smartphones. Elle a sa cohérence, ses chiffres, ses visuels sous tous les angles. Il lui manque seulement un constructeur.

D’où vient vraiment la fiche technique du Model Pi ?

D’abord un point qui règle beaucoup de choses : le Model Pi n’a jamais été un projet Tesla. C’est un exercice de designer, publié par un professionnel qui n’a jamais travaillé pour la marque.

En février 2021, l’Italien Antonio De Rosa, fondateur du studio ADR, met en ligne une série de rendus 3D d’un smartphone imaginaire baptisé Model P. Sa page présentait le projet comme un hommage à Tesla, sans lien avec l’entreprise ni avec les sociétés citées.

C’est de cette page que viennent les quatre objectifs arrière, la caméra sous l’écran, le panneau solaire, la connexion Starlink native, le minage de Marscoin et le mode photo censé capter la lumière de l’espace. Aucune de ces caractéristiques n’a été mesurée ni confirmée par un constructeur, pour la raison simple qu’aucun constructeur n’était impliqué.

Le web a ensuite rebaptisé le Model P en Model Pi et recadré les images, ce qui a fait tomber la mention d’hommage. La page dédiée au projet ne répond plus aujourd’hui. Les rendus, eux, continuent de circuler.

Antonio De Rosa n’est d’ailleurs pas le seul à s’être prêté à l’exercice. Le Tchèque Martin Hajek avait publié son propre Model P, dont un rendu illustre plus bas cet article.

Tesla Model Pi : toutes les rumeurs qui circulent sur le smartphone

Le Tesla Phone Model Pi 5G alimente des vagues régulières de publications sur X et YouTube. Elles reposent toutes sur la même liste de promesses, que nous reprenons ici une par une.

L’implantation de « Neuralink » sur le prochain smartphone d’Elon Musk : réalité ou fantasme ?

Fondée officiellement en 2016, la start-up américaine Neuralink a pour objectif de créer des interfaces cerveau-machine. Il s’agit d’implants dits invasifs, c’est-à-dire que les puces sont connectées directement au cerveau et doivent traverser la boîte crânienne pour capter un signal de meilleure qualité. Les premiers implants humains de Neuralink ont d’ailleurs vu le jour en 2024.

Ce téléphone pourrait être équipé de cette technologie et ainsi permettre aux utilisateurs de contrôler leur appareil à distance par la pensée. Pour l’heure, la société a conçu un premier prototype de puce, appelé The Link (V0.9). Pour fonctionner, celui-ci doit être implanté dans le cortex et connecté par des petits filaments, plus fins qu’un cheveu.

Cette puce permettrait de transmettre les données émises directement par les neurones de l’utilisateur via une technologie Bluetooth à haut débit (de l’ordre d’un mégabit par seconde), et s’adresserait en priorité aux personnes paraplégiques (l’usage grand public étant pour le moment écarté).

Certaines technologies permettent déjà, par exemple, de contrôler la musique par la pensée. Mais à la différence de Neuralink, ces dernières ne nécessitent pas d’opération chirurgicale pour fonctionner. Difficile donc d’imaginer que le Model Pi soit effectivement doté de The Link, du moins pour le moment… D’autant plus que les premiers prototypes sont pour l’heure difficilement capables de contrôler autre chose qu’un simple curseur ou un clavier, comme le rappelle cet article de Reuters, et que le déploiement de cette technologie serait limité par plusieurs contraintes réglementaires.

Un rendu du concept, tel qu’il circule depuis 2021.

Une intégration complète à l’écosystème Tesla ?

Avant de concevoir des smartphones, vous n’êtes sûrement pas sans savoir que Tesla s’est fait connaitre avec ses voitures électriques. Il y a donc fort à parier que le Model Pi puisse faire office de « base de contrôle » pour avoir un contrôle (quasi) total sur son véhicule, et qu’il s’intègre à l’écosystème de la firme californienne pour interagir avec chacun de ses appareils.

La possibilité de miner de la crypto-monnaie

Nous savons la relation particulière qu’entretient le multimilliardaire avec la crypto-monnaie et d’après les rumeurs, il serait tout à fait probable que ce premier téléphone offre la possibilité de miner des monnaies virtuelles. Ce qui suppose une puissance de calcul et une dissipation thermique très élevée du téléphone, mais également un OS maison étant donné que l’App Store et Google Play bloquent les applis de minage sur l’appareil (sauf en gestion distante sur le Play Store) ainsi que le minage crypto en « arrière-plan ».

It is necessary. Maybe call it MarsCoin? — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 16, 2021 Elon Musk : « Seulement si nécessaire »

CZ Binance : « C’est nécessaire. Maybe call it MarsCoin ? »

Certains vont même plus loin en affirmant que la première crypto-monnaie à miner serait la « marscoin », une monnaie électronique spécialement conçue pour la planète rouge par des bénévoles de la Mars Society. Ce qui aurait du sens si l’on en croit la détermination d’Elon Musk à vouloir concrétiser son projet de colonisation de Mars.

Une connectivité via Starlink ?

Une autre supposition est apparue sur la Toile. Le nouveau mobile Tesla profiterait d’une couverture de réseau mobile distribuée directement par les satellites de Starlink (via des opérateurs partenaires), et sa capacité de téléchargement évoluerait pas-à-pas en se concentrant d’abord sur la messagerie et les services légers. Pour rappel : la technologie Direct-to-Cell permet actuellement d’être relié à des satellites pour pouvoir retrouver de la connectivité dans les zones « blanches » en extérieur, mais avec des performances souvent limitées.

Les internautes s’emballent et pensent même qu’il serait possible de passer des appels téléphoniques entre la Terre et Mars. Même si, dans les faits, ce serait techniquement très compliqué en raison de la latence interplanétaire (environ 4 à 21 minutes pour un aller simple en fonction de la distance, selon ce rapport de l’Agence Spatiale Européenne) qui rendrait les communications directes impossibles. Gardons donc les pieds sur Terre : cette annonce signifie que le réseau permettra une connexion partout sur la planète (ce qui serait déjà pas mal).

Un smartphone fonctionnant sous Android ou TeslaOS ?

Sous quel système d’exploitation (OS) pourrait-on naviguer sur le téléphone Tesla modèle Pi ? Difficile de croire qu’un OS maison, supposément baptisé « TeslaOS », soit déployé au vu de la complexité d’entrée sur le duopole dominé par Android et iOS. Plusieurs marques s’y sont cassé les dents, à l’instar de Tizen sur les smartphones de Samsung ou de Windows 10 Mobile chez Microsoft.

La solution la plus logique serait donc un fonctionnement sous Android, le système d’exploitation le plus modulable. C’est d’ailleurs la seule piste qu’Elon Musk ait jamais évoquée, et encore, du bout des lèvres. Le 18 octobre 2024, lors d’un town hall à Philadelphie, il répond à qui l’interroge sur un téléphone que l’idée même lui donne envie de mourir, tout en concédant qu’ils en feraient un s’il le fallait. Le 4 novembre suivant, dans le podcast de Joe Rogan, il tranche : ils n’en font pas, et ce n’est pas quelque chose qu’ils veulent faire, à moins d’y être contraints. La condition qu’il pose est précise, qu’Apple et Google se mettent à censurer des applications ou à abuser de leur position de gardiens des boutiques.

Cette condition n’a jamais été remplie. L’application Tesla est toujours distribuée sur l’App Store comme sur Google Play.

On pourrait penser à l’exemple de Huawei qui utilise le code open source d’Android pour créer son propre OS ou à l’hypothèse d’utiliser Linux (déjà utilisé par les ordinateurs internes de Tesla) comme le font les Volla Phone.

Finalement, les possibilités sont nombreuses. Reste à savoir si la mise en place d’un nouvel OS est la meilleure solution, au vu du duopole presque intouchable de Google et Apple : en juillet 2026, Android équipait 68,36 % des mobiles dans le monde et iOS 31,6 %, selon Statcounter. À eux deux, ils ne laissent pas un dixième de point à qui voudrait s’y faire une place.

Tesla Pi : un smartphone avec une fiche technique prometteuse ?

Les caractéristiques qui suivent sont celles du concept de 2021, reprises depuis par des centaines de pages qui les présentent comme des fuites. Tesla n’a communiqué aucune spécification, et aucune de ces valeurs n’a été mesurée sur un appareil.

Le possible futur smartphone Tesla n’a pas encore été dévoilé, mais des spéculations parlent déjà des caractéristiques qu’il pourrait embarquer. Quel écran, processeur ou autonomie pour ce mobile ?

Quelle autonomie pour le prochain smartphone Tesla ?

L’entreprise Tesla est connue pour les batteries de ses voitures électriques, ce qui a suffi à nourrir l’idée d’une autonomie hors norme sur un téléphone.

Selon la fiche qui circule, elle aurait une capacité de 4 300 mAh (4 700 mAh pour la version 5G), avec une charge de 30 W. Rien d’exceptionnel, donc, y compris à l’échelle du milieu de gamme actuel. Le concept prévoyait en revanche une surprise, puisque la coque arrière serait constituée d’un panneau solaire à haut rendement afin de recharger le Model Pi en l’exposant au soleil.

Néanmoins, il faut savoir que la charge complète de la batterie via l’énergie solaire prendrait plus de 9 heures, et que les panneaux photovoltaïques risquent d’augmenter l’épaisseur et la fragilité du smartphone. Autant dire que ce projet ambitieux ne serait pas évident à mettre en place, et qu’il se cantonnerait plutôt à la recharge d’appoint.

Une coque arrière pourvue d’un panneau solaire ?

Quel appareil photo pour le Tesla Model Pi ?

Ces dernières années, les appareils photo des smartphones ont connu un bond en avant en termes de mégapixels offerts ou bien de fonctionnalités, comme le zoom ou encore l’aide à la retouche via l’intelligence artificielle. Certains modèles se sont d’ailleurs spécialisés dans ce domaine : les photophones.

Avec une caméra frontale située sous l’écran et un appareil photo arrière à quatre objectifs, le concept de Model Pi ne dérogeait pas à la règle. Mieux encore, il annonçait des propriétés inédites : la prise de photos et de vidéos limpides dans un environnement de basse lumière extrême via un capteur dédié à la vision nocturne, ou encore la possibilité de réaliser des photos de l’espace aussi parfaites que celles prises à l’aide d’un télescope.

Le Model P imaginé par Martin Hajek, antérieur au concept d’ADR. Même dans ce rendu, l’interface affichée est celle d’Android, Play Store et Chrome compris.

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Quel écran sur le Tesla Model Pi ?

Le Tesla Model Pi pourrait être équipé d’une dalle AMOLED de 6,2 pouces, recouvrant entièrement la façade avant, avec une définition full HD, une certification HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Des chiffres qui n’avaient déjà rien d’exceptionnel en 2021, quand le 120 Hz et le full HD équipaient une bonne partie du milieu de gamme.

Quel processeur sur le Tesla Model Pi ?

En ce qui concerne le processeur, il est impossible de dire ce qui équiperait un tel mobile. Certains évoquent une puce maison, d’autres parlent d’un Snapdragon de série 8 récente (ou équivalent), mais aucune de ces théories ne repose sur quoi que ce soit de vérifiable.

Combien de stockage sur le Tesla Model Pi ?

Le concept annonçait un espace de stockage d’au moins 2 To pour le Model Pi 5G, soit le double de la capacité maximale proposée sur la majorité des smartphones. Il se dit même que cet espace pourrait être étendu selon les besoins.

En matière de mémoire RAM, le Tesla Model Pi 5G n’aurait a priori rien à envier aux références les plus puissantes du secteur. Avec 6 Go de RAM minimum, il pourrait être doté, toujours en option, d’une mémoire vive de 12 Go.

Date de lancement et prix : que disent les rumeurs ?

Si plusieurs rumeurs évoquent déjà des dates de lancement, elles sont à prendre avec des pincettes car Tesla n’a jamais communiqué autour d’un éventuel smartphone. Elon Musk lui-même s’est montré plus que réticent à l’idée de développer un tel appareil.

Interrogé fin octobre 2025 dans le podcast de Joe Rogan sur un éventuel téléphone maison, il commence d’ailleurs par répondre qu’il n’en développe pas, avant de décrire ce qu’il imagine à la place. Dans cinq ou six ans, ce que nous appelons un téléphone ne serait plus qu’un « nœud périphérique » d’inférence, sans système d’exploitation ni applications, chargé d’afficher ce qu’une intelligence artificielle distante aura anticipé. Une prédiction de plus, donc, mais qui ne décrit en rien un Model Pi.

Aucun prix officiel n’existe, puisque aucun produit n’est commercialisé. Les estimations qui circulent s’étalent d’environ 690 à 1 830 euros selon les pages, et elles ne concordent jamais d’un site à l’autre : 299 dollars sur une publication virale de novembre 2024, démentie par PolitiFact, puis 789 dollars sur une autre de septembre 2025, démentie par Snopes. Les pages qui se donnent l’air le plus sérieux tablent plutôt sur 800 à 1 500 dollars.

Un produit réel a un prix, fixé par son constructeur. Un canular en a autant que de pages qui le racontent.

Et en France ?

Aucun revendeur français ne peut proposer un appareil que le constructeur n’a jamais annoncé. Les sites qui affichent un bouton de commande ou une précommande pour un Tesla Pi Phone vendent donc un produit qui n’existe pas.

Les vérifications menées sur les vagues virales de 2024 et 2025 ont identifié un mobile récurrent derrière plusieurs d’entre elles, générer des revenus publicitaires sur les pages vers lesquelles renvoyaient les publications. La règle tient en une ligne : tant que rien n’est annoncé sur tesla.com, aucun vendeur ne peut proposer l’appareil.

Alors pourquoi cette rumeur tient-elle si bien ?

Parce que les briques existent, et qu’elles ne cessent de se rapprocher. Tesla conçoit désormais ses propres puces d’intelligence artificielle : l’AI5 est passée en fabrication chez Samsung, dans l’usine de Taylor au Texas, sur un procédé en 2 nanomètres, même si Elon Musk situe lui-même les volumes à mi-2027. L’IA maison, elle, est déjà dans l’habitacle, puisque Grok, développé par xAI, est déployé depuis février 2026 dans les Tesla de neuf pays européens dont la France. Quant à la connectivité satellite, Starlink la distribue déjà par le biais d’opérateurs partenaires.

Un constructeur qui dessine son silicium, qui embarque son propre assistant et qui possède une constellation en orbite a effectivement tout ce qu’il faut. C’est précisément ce qui rend le canular crédible : les fonctions prêtées au Model Pi collent aux missions réelles des sociétés d’Elon Musk. Mais ces briques arrivent dans la voiture et sur les téléphones du commerce, pas sur un appareil Tesla. Et la seule condition qu’il ait jamais posée à un téléphone maison, une dérive d’Apple et de Google sur leurs boutiques, n’est pas remplie.

En l’état, il n’y a pas de téléphone Tesla à attendre, et rien n’indique qu’un projet existe. Les fonctions que le concept mettait en avant, elles, ont trouvé leur chemin ailleurs : le pilotage du véhicule passe par l’application Tesla, et la connectivité satellite arrive sur les smartphones du commerce via les opérateurs.

Si le Model Pi vous intéressait pour l’une de ces deux raisons, l’attente n’a plus d’objet. S’il vous intéressait pour le reste, il n’y a jamais eu autre chose que des images.

Aucune date, aucun prix : il n’y a jamais eu de produit.

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