Avec le Find N6, Oppo revient sur le devant de la scène des smartphones pliables avec une promesse forte : proposer un écran interne (quasiment) sans pli visible. Un argument clé dans un marché qui entre dans une phase de maturité, où les constructeurs ne cherchent plus seulement à innover, mais à corriger les derniers défauts structurels de cette technologie.

L’Oppo Find N6, un smartphone pliable (presque) sans pli

Depuis plusieurs générations, les smartphones pliables souffrent d’un même défaut : la présence d’une pliure visible au centre de l’écran déplié. Si Samsung avec ses Galaxy Z Fold ou Honor avec son Magic V ont progressivement atténué cet effet, il reste encore perceptible à l’usage.

Avec son concept de « Zero-Feel Crease », Oppo affirme avoir franchi un cap. Grâce à une nouvelle charnière Titanium Flexion Hinge et à un procédé de fabrication de haute précision basé sur l’impression 3D, le constructeur annonce un pli quasiment invisible à l’œil et difficile à ressentir au toucher.

Dans les faits, il ne disparaît pas totalement, mais devient beaucoup moins gênant au quotidien, notamment pour la lecture ou la vidéo. Oppo devance également Apple sur ce segment, son futur iPhone Fold étant lui aussi supposé gommer cette fameuse pliure disgracieuse de la dalle.

Un format pliable toujours plus fin, et toujours plus polyvalent

Le Find N6 s’inscrit dans la tendance actuelle des pliables « type livre », avec un écran externe de 6,62 pouces et un écran interne de 8,12 pouces, l’un des plus grands du marché. Une fois replié, il affiche une épaisseur d’environ 8,9 mm et un poids de 225 grammes. Oppo met l’accent sur la finesse et la légèreté, deux critères devenus essentiels pour démocratiser ce format.

L’appareil mise aussi sur la robustesse, avec des certifications IP56, IP58 et IP59, lui permettant de résister à l’eau et à certaines projections de poussière. Un point encore perfectible face à certains concurrents qui visent déjà des standards IP68.

Côté affichage, la dalle externe de 6,62 pouces emploie la technologie OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, et un pic de luminosité de 3 600 nits en HDR. Ses bordures mesurent seulement 1,4 mm, une finesse particulièrement remarquable.

De son côté, la dalle interne peut atteindre 1 800 nits en luminosité maximale en extérieur, avec un pic HDR de 2 500 nits, assurant une bonne lisibilité même en plein soleil. À l’inverse, la luminosité peut descendre jusqu’à 1 nit pour un usage nocturne plus confortable.

© Oppo

Un smartphone pliable pensé pour la productivité

Sous le capot, le Find N6 coche toutes les cases du haut de gamme. Il embarque une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 6 000 mAh compatible avec la recharge rapide 80 W en filaire et 50 W en sans fil.

La partie photo reste un pilier de la stratégie du constructeur chinois. Le smartphone pliable intègre un capteur principal de 200 mégapixels co-développé avec Hasselblad, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif périscopique capable de zoom optique 3x. L’ensemble permet aussi la capture vidéo en 4K jusqu’à 120 images par seconde sur le capteur principal.

Mais c’est surtout sur les usages que le Find N6 tente de se différencier. Le mode Free-Flow Window permet d’afficher jusqu’à quatre applications simultanément, avec une gestion flexible des fenêtres. Une approche qui rappelle les fonctionnalités multitâches du Samsung Galaxy Z Fold 7.

Oppo pousse également l’intégration de l’intelligence artificielle, avec des outils capables de transformer des notes manuscrites en tableaux structurés ou d’extraire du contenu directement depuis l’écran. L’ajout d’un stylet, avec 4 096 niveaux de pression, renforce cette orientation vers la productivité, positionnant le Find N6 comme un hybride entre smartphone et tablette.

Un lancement qui fait l’impasse sur la France

L’Oppo Find N6 sera disponible en deux coloris : un modèle Stellar Titanium, sobre et élégant, et une version Blossom Orange, avec des accents dorés sur la charnière.

Petit bémol, et non des moindres : pour le moment, le Find N6 ne sera pas commercialisé en France ni en Europe. Oppo privilégie pour le moment l’Asie et l’Océanie, estimant que le marché européen des smartphones pliables reste encore insuffisamment mature.

Un choix stratégique qui s’explique aussi par la domination de Samsung sur le segment en Europe, où la concurrence peine encore à s’imposer durablement. Oppo n’abandonne toutefois pas totalement l’Hexagone : le constructeur a déjà confirmé l’arrivée prochaine du Find X9 Ultra sur le marché français.