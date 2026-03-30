Après des années de brevets et de prototypes restés confidentiels, l’iPhone Fold commence enfin à se préciser. Selon plusieurs rumeurs concordantes, Apple préparerait son premier smartphone pliable pour un lancement à l’automne 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro. L’objectif serait clair : proposer un appareil plus fin, plus robuste et mieux optimisé que les modèles concurrents. Le point sur les fuites et bruits de couloir liés à l’iPhone pliable.

Attention, comme toujours avec ce type de rumeurs, la prudence reste de mise. Rien n’est officiel à ce stade, et Apple pourrait encore ajuster ses plans d’ici la présentation de ce premier iPhone pliable, surnommé « iPhone Fold » par les leakers.

Design : un format très fin et un écran sans pli pour l’iPhone Fold

L’iPhone Fold adopterait un format book-style (proche d’un livre, en bon français), avec une ouverture horizontale. Fermé, il proposerait un écran externe d’environ 5,5 pouces, proche d’un iPhone classique. Déplié, il atteindrait entre 7,6 et 7,8 pouces, soit un format semblable à un iPad mini .

L’épaisseur de l’appareil serait d’environ 9 mm une fois replié, et autour de 4,5 mm une fois ouvert, ce qui en ferait l’un des pliables les plus fins du marché . Le châssis combinerait titane et aluminium, avec une charnière renforcée pensée pour limiter l’usure dans le temps.

Apple s’appuierait sur Samsung Display pour ses écrans OLED pliables, le géant coréen étant un précurseur en la matière. L’un des principaux enjeux serait de réduire au maximum la visibilité du pli central (les fuites parlent d’un design creaseless, sans pli), grâce à une structure interne renforcée. Une promesse justement annoncée par Oppo sur son tout nouveau Find N6.

Les deux écrans pourraient bénéficier de la technologie ProMotion (120 Hz), avec un rafraîchissement adaptatif pour préserver l’autonomie. La Dynamic Island pourrait disparaître au profit d’un affichage plein écran, plus immersif. Dans le même temps, Face ID pourrait être mis de côté, au profit d’un capteur d’empreinte tactile Touch ID, intégré au bouton latéral.

Performances et autonomie de l’iPhone Fold : une configuration semblable à la gamme Pro

L’iPhone Fold serait équipé d’une puce A20 Pro gravée en 2 nm (la même qui accompagnerait les iPhone 18 Pro et Pro Max), accompagnée de 12 Go de RAM LPDDR5X et d’un stockage allant de 256 Go à 1 To. Apple poursuivrait aussi le développement de ses modems maison avec une puce C2 (là encore, comme sur la gamme 18 Pro).

La batterie atteindrait entre 5 000 et 5 800 mAh, ce qui constituerait un record pour un iPhone. Cela n’implique pas nécessairement une autonomie plus grande que sur les autres modèles d’iPhone : cette capacité serait rendue nécessaire par l’écran interne et les usages multitâches de cet iPhone pliable.

Apple pourrait également intégrer un système de dissipation thermique plus avancé, comme une chambre à vapeur, pour maintenir les performances de son Fold sur la durée.

Photographie : des compromis assumés pour garantir la finesse de l’iPhone pliable

Le module photo reposerait sur un double capteur de 48 mégapixels, avec un grand-angle et un ultra grand-angle sur le bloc externe. Un zoom périscopique pourrait être présent, mais plus discret que sur les modèles Pro Max afin de préserver la finesse de l’appareil.

Les selfies seraient assurés par des capteurs situés sous la dalle. Une technologie qui n’est pas forcément la plus qualitative, mais qui pourrait surprendre avec une résolution de 24 mégapixels.

Apple miserait sur le traitement logiciel et l’IA pour compenser les éventuelles concessions photographiques de ce modèle, notamment sur les portraits et le zoom numérique.

Logiciel : un iOS hybride inspiré de l’iPad, optimisé pour un smartphone pliable

C’est probablement sur le logiciel qu’Apple pourrait faire la différence. L’iPhone Fold proposerait une interface hybride entre iOS et iPadOS, pensée pour le multitâche . Plusieurs usages sont évoqués : affichage de deux applications côte à côte, glisser-déposer entre fenêtres, mode laptop pour écrire ou prendre des notes…

La continuité entre écran externe et écran interne serait également optimisée, avec une transition fluide lors du pliage.

Comme toujours avec Apple, l’intégration à l’écosystème de la marque jouerait un rôle clé, avec des interactions renforcées vis-à-vis du Mac, de l’iPad ou du casque Vision Pro.

Apple se lance sur un marché déjà dominé par ses concurrents, comme Samsung et sa gamme Z Fold. (© Amanz / Unsplash)

Prix et stratégie : un iPhone pliable ultra-premium pensé comme un produit vitrine

Le lancement se ferait en parallèle des modèles Pro, tandis que l’iPhone 18 « classique » pourrait être décalé au printemps 2027. Depuis le lancement du premier Galaxy Fold en 2019 par Samsung, les smartphones pliables ont déjà connu plusieurs générations d’améliorations. Ce délai de près de sept ans pourrait toutefois être stratégique : Apple aurait choisi d’attendre que la technologie gagne en maturité.

En entrant sur ce segment en 2026, Apple viserait un produit plus abouti, avec moins de concessions. Une approche classique pour la marque, qui privilégie souvent la maîtrise de l’expérience à la précocité. Sa stratégie reposerait sur trois piliers : une qualité de fabrication élevée, une intégration logicielle plus poussée et un positionnement premium assumé.

En effet, le tarif de l’iPhone Fold serait compris entre 1 999 et 2 500 euros, ce qui le placerait au-dessus des iPhone Pro Max (qui devraient pour leur part se situer entre 1 329 et 2 479 euros). Apple pourrait ainsi positionner ce smartphone pliable comme un produit vitrine, destiné à renforcer son image technologique.

Si les rumeurs se confirment, l’iPhone Fold ne chercherait pas à réinventer le smartphone pliable, mais à en proposer une version plus aboutie. Moins de compromis, une meilleure intégration logicielle et une finition premium pourraient suffire à séduire la clientèle habituelle de la firme de Cupertino. L’automne 2026 apportera sans doute les premières réponses. En attendant, une question demeure : l’iPhone Fold peut-il réellement se faire une place sur le marché du smartphone pliable ?