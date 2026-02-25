Alors que leur sortie n’est pas attendue avant l’automne 2026, les premières rumeurs sur l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max affluent déjà. Entre fuites et bruits de couloir, voici tout ce que l’on sait à date sur les futurs smartphones « premium » de la marque à la pomme.

Une mise en garde s’impose : cet article fait état de rumeurs, certes issues de sources fiables, mais qui restent à prendre avec des pincettes. Apple n’a rien confirmé officiellement, et l’expérience prouve que les plans de la firme peuvent encore évoluer d’ici l’annonce finale.

Design de l’iPhone 18 Pro : dans la continuité, mais avec quelques ajustements

Pas de révolution esthétique en vue, si l’on en croit les fuites. Les iPhone 18 Pro s’inscriraient dans la lignée directe des modèles 17 Pro , conservant le châssis en titane et les lignes anguleuses qui caractérisent la gamme Pro. Le bloc photo « élargi » de l’an dernier devrait également faire son retour.

L’écran serait de la même taille que sur la génération précédente : 6,3 pouces et 6,9 pouces pour les modèles Pro et Pro Max, respectivement. La dalle évoluerait toutefois : surnommée LTPO+ , elle permettrait des vitesses de rafraîchissement plus rapides, tout en consommant moins d’énergie que les LTPO « classiques » des gammes 17 Pro.

La principale évolution visible concernerait la face avant : la fameuse Dynamic Island, cette encoche en forme de pilule, serait miniaturisée grâce à des composants Face ID plus compacts. Elle resterait présente, mais occuperait moins d’espace. Certaines rumeurs évoquaient même des capteurs intégrés directement sous la dalle, éliminant totalement l’encoche. Mais cette technologie ne semblerait pas encore prête, et cette refonte radicale du design pourrait être reportée à 2027, pour les 20 ans de l’iPhone.

Du côté des finitions, Apple aurait revu le processus de fabrication du verre arrière afin de minimiser la différence de couleur avec le cadre, offrant un aspect plus homogène que sur la gamme 17 Pro. Cette partie en verre pourrait, par ailleurs, être légèrement transparente.

Enfin, après avoir exploré le violet ou le brun, Apple aurait finalement retenu le rouge (sans doute plus proche du bordeaux que du rouge vif) comme couleur emblématique de cette nouvelle gamme.

Performances et autonomie : un iPhone 18 Pro plus performant, et plus endurant

Sous le capot, la nouvelle puce A20 Pro serait gravée en 2 nm ; une première pour Apple qui s’appuyait jusqu’ici sur des puces 3 nm. Cette finesse de gravure favorise la gestion thermique du téléphone, et se révèle surtout bien plus efficace sur le plan énergétique. L’A20 pourrait afficher des performances supérieures de 15 % par rapport à l’A19, tout en réduisant la consommation d’environ 30 %.

Autre rumeur persistante : l’intégration d’un modem maison sur les modèles Pro, baptisé C2 . Cette évolution marquerait une étape importante pour Apple, qui réduirait ainsi sa dépendance aux fournisseurs externes comme Qualcomm. Côté utilisateur, le principal atout serait une meilleure optimisation énergétique, et donc une autonomie améliorée.

D’ailleurs, la marque à la pomme miserait sur une capacité de batterie accrue, a minima sur le 18 Pro Max qui se situerait entre 5 100 et 5 200 mAh (par comparaison aux 5 088 mAh du 17 Pro Max, le record actuel chez Apple).

© Canva

Photographie sur l’iPhone 18 Pro : l’arrivée de l’ouverture variable, et des objectifs améliorés

La Commande de l’appareil photo, introduite sur l’iPhone 16, pourrait devenir un bouton classique plutôt qu’une surface tactile , évitant les activations accidentelles — voire disparaître totalement, n’ayant que peu convaincu les utilisateurs.

Côté zoom optique, la firme de Cupertino plancherait sur un téléobjectif doté d’une ouverture plus généreuse . Le bénéfice principal : des photos zoomées de bien meilleure qualité, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

Du côté des selfies, l’iPhone 18 Pro pourrait abandonner le capteur de 18 MP au profit d’un nouveau module avant de 24 MP . L’intérêt résiderait surtout dans la synergie entre ce nouveau capteur et la nouvelle puce A20 Pro, qui favoriserait notamment le traitement HDR, la réduction du bruit, et la gestion dynamique de l’exposition selon les zones de l’image.

Mais l’évolution la plus intéressante pourrait bien être l’intégration d’un système d’ouverture variable sur l’objectif photo principal . Cette fonctionnalité pourrait véritablement faire la différence vis-à-vis de la concurrence, en permettant de mieux gérer la profondeur de champ et les prises de vue en faible luminosité.

En bref : les principales rumeurs sur l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max

En faisant le point sur les rumeurs à date, les principales améliorations de l’iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient donc…

Une autonomie boostée : grâce à l’emploi d’une puce 2 nm et d’un modem propriétaire, l’iPhone 18 Pro devrait offrir une grande efficacité énergétique.

: grâce à l’emploi d’une puce 2 nm et d’un modem propriétaire, l’iPhone 18 Pro devrait offrir une grande efficacité énergétique. Des photos et selfies de qualité supérieure : l’ouverture variable sur l’objectif photo principal, le téléobjectif amélioré, et le capteur frontal de meilleure résolution pourraient assurer des prises de vue encore plus nettes et précises, même de près ou de nuit.

: l’ouverture variable sur l’objectif photo principal, le téléobjectif amélioré, et le capteur frontal de meilleure résolution pourraient assurer des prises de vue encore plus nettes et précises, même de près ou de nuit. Un écran plus immersif : la Dynamic Island réduite (voire invisible selon certaines rumeurs) devrait offrir plus d’espace visuel pour vos contenus, et la dalle pourrait gagner en fluidité.

: la Dynamic Island réduite (voire invisible selon certaines rumeurs) devrait offrir plus d’espace visuel pour vos contenus, et la dalle pourrait gagner en fluidité. Des performances plus fluides, notamment pour l’IA : la nouvelle génération de puces A20 Pro devrait renforcer les performances du téléphone, et ouvrir la voie à encore plus de fonctionnalités Apple Intelligence.

Dans la droite lignée des précédentes générations, le lancement de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max serait prévu à l’automne 2026. L’iPhone 18 « classique » devrait également être annoncé au même moment, et certaines rumeurs évoquent le tout premier smartphone pliable signé Apple. Il faudra attendre la rentrée pour savoir ce que la firme nous réserve effectivement. D’ici là, nous continuerons à faire le point sur les rumeurs et fuites !

Quelles sont vos attentes au sujet de l’iPhone 18 Pro ? Comptez-vous sauter le pas vers cette nouvelle génération de smartphones Apple ?