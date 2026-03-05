Prévue pour le 11 mars 2026, la gamme Galaxy S26 devrait s’imposer comme une valeur sûre du haut de gamme Android. Mais comme souvent dans l’univers des smartphones, les regards se tournent déjà vers la génération suivante. Les premières spéculations autour du Samsung Galaxy S27 commencent à circuler, et une question se pose : vaut-il mieux acheter le Galaxy S26 dès sa sortie, ou patienter encore pour le prochain flagship du constructeur coréen ? Faisons le point sur les fuites et les rumeurs.

Nota bene : cet article s’appuie sur des fuites relayées par des leakers. Aucune de ces données n’a été confirmée officiellement par Samsung, et certaines caractéristiques peuvent encore évoluer d’ici la présentation officielle du Galaxy S27, probablement prévue début 2027.

Photographie : une révolution en vue sur le Samsung Galaxy S27 Ultra ?

Sur le plan photographique, plusieurs sources évoquent le possible retour d’un objectif à ouverture variable sur l’ensemble de la série S27. Samsung avait déjà expérimenté cette technologie à l’époque du Galaxy S9. Le principe est simple : adapter mécaniquement l’ouverture de l’objectif afin de privilégier soit la luminosité, soit la netteté, en fonction des conditions de prise de vue .

Une telle évolution ne serait pas anodine, d’autant que des rumeurs similaires se font entendre concernant la future série iPhone 18 Pro. La concurrence entre Samsung et Apple pourrait donc se jouer, une nouvelle fois, sur le terrain de la photo.

Mais la véritable évolution concernerait surtout le Galaxy S27 Ultra. Les fuites évoquent l’arrivée d’un nouveau capteur principal de 200 mégapixels intégrant une technologie LOFIC, destinée à améliorer sensiblement la plage dynamique. Concrètement, cela permettrait d’obtenir un HDR plus naturel, avec moins d’artefacts et une meilleure gestion des zones très lumineuses et des ombres.

Performances : une copie révisée pour encore plus d’efficacité ?

En matière de performances, le Galaxy S26 s’annonce déjà solide et parfaitement dimensionné pour les usages actuels. Le Galaxy S27 pourrait toutefois aller plus loin. Certaines fuites évoquent un partenariat renforcé avec Qualcomm : après avoir testé des fréquences personnalisées sur les générations précédentes, Samsung doterait sa nouvelle gamme d’une puce Snapdragon totalement sur mesure, potentiellement réservée au modèle Ultra . L’objectif serait d’augmenter à la fois les performances brutes et l’efficacité énergétique, afin de mieux rivaliser avec les puces maison d’Apple attendues sur la gamme iPhone 18.

Au-delà des évolutions matérielles classiques, certaines rumeurs évoquent des changements plus profonds du côté des fonctionnalités. Sur le Galaxy S27 Ultra, Samsung testerait une nouvelle solution d’authentification faciale baptisée provisoirement « Polar ID » . Celle-ci s’appuierait sur un système d’analyse par lumière polarisée. Ce type de technologie pourrait offrir une reconnaissance plus fiable dans des conditions difficiles (faible luminosité, port de lunettes ou de masque) tout en renforçant la sécurité.

Autre sujet sensible : l’avenir du S Pen. Plusieurs leakers évoquent la possibilité que Samsung abandonne le stylet intégré sur le Galaxy S27 Ultra. Le constructeur pourrait soit supprimer totalement le S Pen de sa gamme de smartphones, soit revenir à un stylet externe optionnel. Cette décision s’inscrirait dans une réflexion plus large, Samsung considérant que les utilisateurs les plus attachés au S Pen se tournent désormais davantage vers les tablettes Galaxy Tab.

Autonomie : enfin une plus grande batterie sur les Galaxy S27 ?

Le Galaxy S26 Ultra conserve une batterie de 5 000 mAh, un choix dans la continuité des générations précédentes. Du côté du Galaxy S27, les rumeurs évoquent une capacité légèrement supérieure, autour de 5 500 mAh.

Il ne s’agirait pas d’une révolution, face aux batteries de certains concurrents qui grimpent jusqu’à une capacité de 7 500 mAh, mais tout de même d’un progrès tangible.

© Samsung

Verdict : acheter le Galaxy S26 ou attendre le Galaxy S27 ?

Les Samsung Galaxy S26 constituent une évolution dans la continuité des générations précédentes, avec des nouveautés à la marge, comme le filtre de confidentialité Privacy Display, capable de protéger le contenu de l’écran des regards indiscrets.

Difficile à ce stade de déterminer si la génération S27 constituera une évolution plus significative, même si les premiers bruits de couloir sur la partie photographique semblent encourageants.

En pratique, tout dépend donc de votre smartphone actuel. Si vous partez d’un modèle très ancien, le Galaxy S26 représente déjà un saut qualitatif évident. Autrement, il peut s’avérer pertinent d’attendre le Galaxy S27, et notamment le modèle Ultra. D’ici là, nous continuerons à mettre cet article à jour, au fil des nouvelles rumeurs et informations officielles.

Et vous, avez-vous décidé de craquer pour le Samsung Galaxy S26 ? Ou préférez-vous attendre le Galaxy S27 ? Qu’attendez-vous comme innovations sur les prochains flagships de Samsung ? Dites-nous tout en commentaire.