CROSSCALL Core-S5

Le dumbphone idéal pour les pros

Le Core-S5 est un mobile d’abord pensé pour les professionnels. Le fabricant français a en effet cherché à proposer un produit qui respire la qualité de fabrication et la solidité. On apprécie sa résistance à l’eau et à la poussière, mais aussi son haut-parleur conséquent et sa connectivité. Il permet en effet le partage de connexion et est compatible avec des app comme WhatsApp, Facebook ou Youtube. Enfin, le système X-Link facilite la recharge et le transfert de données.

On regrette cependant la batterie qui n’est pas à la hauteur de certains de ses rivaux. De plus, une lampe torche plus puissante aurait été un vrai plus.

Caractéristiques principales