Test Mova LiDAX Ultra : le robot tondeuse sans câble qui simplifie le jardin

Le Mova LiDAX Ultra veut simplifier la vie des propriétaires de jardins grâce à une approche plus moderne du robot tondeuse intelligent. Installation sans câble périphérique, navigation LiDAR capable de cartographier le terrain et gestion autonome de la tonte : ce modèle nouvelle génération promet un entretien du gazon plus simple, plus précis et surtout beaucoup plus accessible au quotidien.

Pendant longtemps, installer un robot tondeuse ressemblait presque à un petit chantier. Il fallait enterrer un câble périphérique, passer du temps dans les réglages et accepter que le robot tourne parfois de manière un peu aléatoire dans le jardin. Résultat : beaucoup de particuliers abandonnaient l’idée avant même de profiter des avantages d’une tonte automatisée.

Avec le Mova LiDAX Ultra, la promesse est différente. Ce nouveau robot tondeuse sans fil périmétrique mise sur une navigation intelligente par LiDAR, une installation simplifiée et une gestion beaucoup plus autonome de la pelouse. Après plusieurs jours d’utilisation de la version Mova LiDAX Ultra 1000, ce modèle donne surtout le sentiment de vouloir rendre les robots tondeuses enfin accessibles aux utilisateurs non experts.

Caractéristiques techniques LiDAX Ultra (Série 800/1000/1200/1600) Temps de tonte par charge 60 à 90 min selon le modèle Rendement de tonte annoncé / vitesse 160 à 190m2 par charge selon le modèle Largeur de coupe 20cm Hauteur de coupe 3 à 10cm Système de coupe Plateau de coupe flottant unique Franchissement vertical inférieur à 4cm Capacité de franchissement de pente jusqu’à 45 % / 24° Transmission Traction arrière + roues tout-terrain Navigation UltraView™ 2.0 : LiDAR 3D 360° + Vision IA Batterie Lithium-ion 4 Ah ou 5 Ah selon modèle Temps de charge 60 à 65 min selon modèle Volume sonore annoncé < 57 dB (mode de coupe standard) Indice d’étanchéité IPX6 Indice de réparabilité NC Garantie 3 ans Prix à partir de 949€

Un robot tondeuse pensé pour ceux qui ne veulent pas passer leur week-end dans les réglages

Le marché des robots tondeuses intelligents évolue aujourd’hui à une vitesse impressionnante. Longtemps réservées à des modèles très haut de gamme, les technologies de cartographie avancée deviennent progressivement accessibles au grand public. Et c’est précisément le positionnement du Mova LiDAX Ultra 1000 : proposer un robot tondeuse connecté capable de gérer un jardin sans imposer une installation compliquée.

Dès le déballage, le robot inspire plutôt confiance. Le design reste moderne sans tomber dans l’aspect “gadget technologique”. Le format est compact, relativement discret et surtout moins intimidant que certains concurrents très techniques.

Mais le vrai changement apparaît surtout lors de l’installation. Contrairement aux anciens robots tondeuses, il n’est ici pas nécessaire d’installer un câble périphérique autour du terrain. Et ce détail transforme complètement l’expérience utilisateur. Beaucoup de particuliers hésitent encore à acheter un robot tondeuse sans câble précisément à cause de cette étape jugée longue et fastidieuse.

Le Mova utilise un système de cartographie intelligent capable d’analyser le jardin afin d’identifier les différentes zones à tondre. Résultat : la mise en route devient beaucoup plus rapide et surtout bien moins stressante pour un utilisateur novice.

L’application mobile accompagne d’ailleurs correctement les premières étapes. Connexion Wi-Fi, création de la carte du terrain, paramétrage des zones ou programmation des tontes : l’ensemble reste relativement accessible, même sans compétences techniques particulières. Et c’est probablement l’un des points les plus importants de ce modèle. Car un produit connecté n’a réellement d’intérêt que s’il simplifie concrètement le quotidien.

Son design robuste révèle des roues crantées tout-terrain et une poignée de transport intégrée sous les avertisseurs lumineux. © Pierre Schellingen

La technologie LiDAR change réellement la façon dont le robot se déplace

Le terme LiDAR peut sembler impressionnant au premier abord. Pourtant, le principe reste assez simple à comprendre. Le Mova LiDAX Ultra 1000 utilise un système laser capable d’analyser son environnement en permanence afin de créer une carte tridimensionnelle du jardin.

Concrètement, le robot “voit” les obstacles, les limites du terrain et les différentes zones de tonte avec davantage de précision qu’un robot tondeuse classique.

Le système « Ultra View 2.0 », combinant LiDAR 3D 360° et une caméra intelligente, offre au robot une vision panoramique pour éviter le moindre obstacle et se diriger sur la pelouse de manière précise. © Pierre Schellingen

Et sur le terrain, la différence est immédiatement visible. Là où certains anciens modèles zigzaguaient presque au hasard, le Mova adopte une trajectoire beaucoup plus méthodique. Les déplacements paraissent plus logiques, les passages inutiles sont limités et la couverture de la pelouse semble bien plus homogène.

Après plusieurs jours d’utilisation, on finit même presque par oublier que le robot travaille. La pelouse reste visuellement propre en permanence, sans gros passage de tonte visible comme avec une tondeuse traditionnelle.

Cette navigation intelligente améliore également la gestion des obstacles. Jouets oubliés dans l’herbe, ballon, mobilier de jardin ou pot de fleurs : le robot ralentit, analyse puis contourne l’obstacle avec une certaine fluidité. Aucun système n’est encore parfait dans un jardin complexe, mais l’ensemble apparaît nettement plus crédible que les anciennes générations de robots aléatoires.

Si notre LiDAX Ultra ne possède que deux roues motrices contrairement à la version AWD, celles-ci sont crantées pour une meilleure adhérence, et les deux libres à l’avant est gage de stabilité.

Une tonte plus régulière et beaucoup plus discrète au quotidien

Pendant longtemps, l’un des reproches adressés aux robots tondeuses concernait leur manque de régularité. Certaines zones du jardin semblaient parfaitement entretenues tandis que d’autres donnaient parfois l’impression d’avoir été oubliées.

Le Mova LiDAX Ultra 1000 limite clairement ce phénomène grâce à sa navigation structurée. L’entretien de la pelouse paraît plus constant et surtout plus cohérent dans le temps.

Comme la majorité des robots tondeuses modernes, ce modèle fonctionne selon le principe de la tonte fréquente. Le robot coupe peu d’herbe à chaque passage, mais le fait régulièrement. Cette méthode permet d’obtenir un gazon plus homogène et visuellement plus propre au quotidien.

Autre point appréciable : le niveau sonore relativement contenu. Et un robot tondeuse silencieux change énormément le confort d’utilisation. Personne n’a envie d’entendre un moteur bruyant tourner pendant des heures dans le jardin, surtout dans un environnement résidentiel. Ici, le fonctionnement reste suffisamment discret pour programmer des tontes en journée sans transformer l’extérieur en chantier permanent.

Sans fil périmétrique, le Mova Lidax Ultra s’aventure au plus près des massifs fleuris grâce à sa détection d’obstacles en temps réel. © Pierre Schellingen

Une application mobile globalement réussie

Aujourd’hui, un robot tondeuse connecté se pilote presque autant depuis un smartphone que directement dans le jardin. Sur ce point, le Mova LiDAX Ultra 1000 suit clairement les standards actuels.

L’application mobile permet de programmer les horaires de tonte, créer différentes zones, ajuster certains paramètres ou encore suivre les déplacements du robot en temps réel.

Le suivi cartographique constitue d’ailleurs l’un des éléments les plus convaincants. Voir le robot évoluer sur une carte virtuelle du jardin apporte un vrai sentiment de contrôle. L’interface reste globalement claire et les fonctions principales demeurent faciles à comprendre sans devoir consulter un manuel pendant des heures.

Tout n’est cependant pas irréprochable. Certaines synchronisations peuvent parfois manquer de rapidité et quelques menus mériteraient encore un peu plus de pédagogie. Les utilisateurs très exigeants remarqueront également que certaines applications concurrentes proposent davantage d’options avancées.

Mais pour un usage familial classique, l’expérience reste largement satisfaisante.

UltraTrim™ 1.0 et batterie amovible : les détails qui changent tout

Deux innovations intéressantes sont à l’actif de ce Mova. En premier lieu, le système UltraTrim™ 1.0. Avec lui, finie la corvée du coupe-bordure le week-end. Le Mova Lidax Ultra 1000 intègre un plateau de coupe déporté unique. En longeant les murs, les clôtures ou les massifs, le robot décale son axe de tonte pour couper au plus près des obstacles, réduisant la zone non tondue à un rayon quasi nul.

Ensuite, et c’est une bonne nouvelle, la batterie est amovible. Contrairement aux modèles dont la batterie scellée condamne l’appareil à l’atelier après quelques années, Mova fait le choix de la durabilité. Sa batterie Lithium-ion est amovible en un tour de main. Cela permet non seulement de la remplacer facilement en fin de vie d’un simple geste, mais aussi de maximiser le temps d’action sur les grands terrains de 1 000 m² en alternant deux blocs si nécessaire.

Équipé d’un plateau de coupe mobile et de deux roues avant, le robot optimise chaque passage pour un gazon impeccable. © Pierre Schellingen

Ce robot sait faire oublier la corvée de tonte de manière responsable en toute discrétion. Plus besoin de sortir une tondeuse thermique le week-end, de stocker de l’essence ou de supporter le bruit d’un gros moteur pendant une heure entière. Le jardin reste entretenu quasiment en permanence, sans effort particulier.

L’expérience utilisateur au cœur de la performance

Au-delà des chiffres, c’est sur le terrain que le Mova Lidax Ultra 1000 marque sa différence. Sa largeur de coupe de 22 cm, combinée à un système de 3 lames pivotantes de type rasoir, assure une coupe nette qui favorise le mulching sans jamais arracher le brin d’herbe. Le réglage de la hauteur, entièrement automatisé via l’application, oscille avec précision entre 20 et 60 mm pour s’adapter aux exigences de votre gazon au fil des saisons.

Le véritable tour de force de ce modèle réside dans sa capacité à dompter les terrains accidentés. Grâce à ses roues crantées à haute adhérence et une répartition des masses optimale pour un poids contenu de 10,5 kg, il encaisse les pentes jusqu’à 45% sans faiblir ni patiner.

L’interface épurée s’organise autour d’une molette de navigation centrale, surmontée d’un écran LED et flanquée d’un large bouton d’arrêt d’urgence. © Pierre Schellingen

Tout n’est pas encore parfait avec les robots tondeuses intelligents

Même si le Mova LiDAX Ultra 1000 impressionne sur plusieurs points, certaines limites restent encore présentes.

D’abord, le prix demeure plus élevé qu’un robot tondeuse avec câble périphérique classique. Les technologies de navigation intelligente représentent encore un coût important.

Les bordures complexes restent également un défi. Comme beaucoup de robots tondeuses, le Mova nécessite parfois une finition manuelle avec un coupe-bordure le long des murs, des clôtures ou de certains massifs.

Les terrains très accidentés ou fortement encombrés peuvent aussi compliquer son travail. Même si la technologie LiDAR améliore nettement les déplacements, aucun robot grand public n’atteint encore totalement la souplesse d’un humain dans un jardin complexe.

Enfin, la dépendance au smartphone et à l’application mobile peut rebuter certains utilisateurs recherchant une solution totalement autonome et ultra simple.

Garantie constructeur et positionnement tarifaire appréciables

Sur le marché des robots tondeuses, la sérénité de l’utilisateur final passe avant tout par la solidité de l’engagement de la marque. Mova l’a bien compris et propose pour sa série LiDAX Ultra 1000 une garantie constructeur solide de 3 ans couvrant le châssis principal et les moteurs.

Un point fort particulièrement notable vient contrebalancer l’un des maillons faibles traditionnels de cette catégorie d’appareils : la batterie amovible est elle aussi couverte pendant 2 ans (là où une grande majorité de constructeurs limitent la garantie des accumulateurs à un petit semestre ou un an au maximum).

Mais c’est aussi sur l’étiquette que Mova porte l’estocade. Proposé à un tarif public officiel de 1 199 € — et régulièrement affiché en promotion entre 849 € et 999 € —, le Mova Lidax Ultra 1000 bouscule la hiérarchie des robots sans fil pour 1 000 m².

À titre de comparaison, la concurrence directe (Ecovacs, Segway Navimow ou Worx Landroid Vision) exige un investissement qui dépasse très souvent les 1 300 à 1 600 € pour des prestations équivalentes. En associant navigation LiDAR, vision IA, plateau déporté UltraTrim™ 1.0 et batterie amovible sous la barre des 1 200 €, Mova démocratise le haut de gamme et signe l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.

Faut-il acheter le Mova LiDAX Ultra 1000 ?

Le Mova LiDAX Ultra 1000 représente assez bien la nouvelle génération des robots tondeuses sans fil intelligents. Plus simple à installer, plus méthodique dans ses déplacements et beaucoup plus agréable à vivre au quotidien, ce modèle rend enfin l’automatisation du jardin réellement accessible.

La navigation LiDAR apporte une vraie différence dans l’usage quotidien. La tonte paraît plus cohérente, les déplacements plus intelligents et l’expérience globale beaucoup moins frustrante que sur les anciens robots aléatoires.

Les impressionnants crampons des roues motrices garantissent une capacité à gravir des pentes jusqu’à 45%. © Pierre Schellingen

Tout n’est évidemment pas parfait. Le prix reste conséquent, certaines finitions nécessitent encore un passage manuel et l’application peut encore progresser sur quelques détails. Mais dans l’ensemble, le Mova LiDAX Ultra 1000 réussit là où beaucoup de robots tondeuses échouaient encore : rendre l’entretien automatisé du jardin simple, crédible et rassurant.

Notez enfin que ce modèle s’intègre dans une gamme plus large composée des LiDAX Ultra 800, 1000, 1200 et 1600, capables de couvrir des surfaces allant de 800 à 1 600 m². Faites votre choix.

Une silhouette épurée qui dissimule un véritable concentré de technologies, couronné par son dôme de navigation laser ici protégé. © Pierre Schellingen

8.0 /10 Le haut de gamme enfin accessible Installation sans câble, navigation LiDAR efficace et fonctionnement discret : le Mova LiDAX Ultra, testé dans sa version 1000, rend la tonte automatisée simple et crédible, même pour les novices. Quelques réserves subsistent du côté de l'intelligence embarquée et des bordures, mais son rapport qualité/prix en fait un très bon choix. Installation et prise en main 9

Application & fonctionnalités connectées 7.5

Navigation & intelligence embarquée 6.5

Qualité de tonte 7

Autonomie & recharge 8

Silence & discrétion 9

Entretien & maintenance 9 ≥ 7 5–7 < 5