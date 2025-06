Finis les samedis à pousser la tondeuse en râlant. Avec le robot Genie d’ANTHBOT, la tonte devient aussi automatique qu’un lave-vaisselle. Et en prime, pour la fête des pères, ce concentré de technologie est en promo jusqu’à -25 %. Une occasion rare de transformer son jardin… sans ruiner ses week-ends.

Le cadeau idéal pour un père moderne : une pelouse nickel, sans effort

Vous rêvez d’un dimanche matin, un transat, un café fumant… et une pelouse impeccable. Sauf que cette fois, vous devez tondre la pelouse. Le robot tondeuse Génie a peut-être la solution pour vous permettre de vous reposer. Développé par ANTHBOT, jeune marque chinoise déjà bien implantée en Europe, ce robot tondeuse autonome coche toutes les cases : intelligent, autonome, et surtout, sans câbles à installer.

> Profitez des robots tondeuses ANTHBOT à -25%

Ce produit présente l’avantage de pouvoir s’adapter à tout type de terrain. En un clic, c’est fait. Une prouesse rendue possible, par sa double technologie de localisation : RTK (Real-Time Kinematic) 3D, pour une précision centimétrique et une vision par quatre caméras, offrant une couverture quasi complète autour de l’appareil (environ 300° horizontal, selon la marque).

Un robot qui voit clair… et loin (même quand le signal flanche)

Contrairement à d’autres modèles qui s’arrêtent net dès qu’ils perdent le GPS, le Genie continue sa mission grâce à sa vision embarquée. Et sa cartographie se construit sans intervention manuelle sans fils à poser, et aucune configuration compliquée. Même sous ciel nuageux ou en terrain semi-boisé, l’appareil s’adapte aux conditions météorologiques, et dispose d’une planification intelligente du travail.

En matière d’évitement, il assure aussi. Ses capteurs détectent les collisions sur 360°, et un capteur de pluie intégré suspend automatiquement la tonte pour éviter de scalper un gazon détrempé. Mais attention, comme tous les robots tondeuses, ce produit présente toutefois certaines limites. En pente, il grimpe jusqu’à 24° (soit 45 %) maximum. Au-delà, il peut caler. Et sous de larges frondaisons où les signaux se brouillent ? Il fera de son mieux, mais il faudra parfois l’aider à cartographier la zone.

Il tond comme un pro, et ça se voit

Côté résultat, le Genie suit des principes inspirés du jardinage raisonné : la règle du tiers (ne couper qu’un tiers de la hauteur de l’herbe à la fois), largement recommandée par des spécialistes comme The Lawn Institute. Résultat ? Une pelouse dense, auto-régénérée, et sans scalpage.

Il planifie tout seul son itinéraire, ou peut s’adapter selon vos préférences. Il termine toujours par les bordures pour un rendu net. Le tout dans un silence bluffant. Il produit moins de 58 dB(A). Et si vous aimez garder la main sur tout, l’application mobile permet de tout piloter à distance (compatible iOS et Android, avec connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

3 modèles, 3 profils… pour différents besoins

Les trois modèles sont IPX6 résistent aux éclaboussures. Aucune différence n’est à signaler concernant les différents modèles style de disque, hauteur de coupe (30-70 mm) largeur de coupe (20 cm), bénéficient de mises à jour OTA (nouvelles fonctions débloquées à distance) et sont livrés prêts à l’emploi. Néanmoins, la 4G n’est disponible que sur les modèles 1000 et 3000, et l’antivol + alarme ne sont pas présents sur le modèle 600.

Découvrez quel modèle correspond le mieux à vos besoins, à travers ce tableau comparatif.

Modèle Surface maxi Autonomie Poids Gestion Multizone Batterie Connectivité Genie 600 Jusqu’à 900 m² ~60 min par charge (Avec temps de charge de 90 minutes 12 kg 20 2.5 Ah Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth (pas de 4G) Genie 1000 Jusqu’à 2000 m² ~120 min par charge (Avec temps de charge de 120 minutes) 12,3 kg 20 5 Ah Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth, 4G Genie 3000 Jusqu’à 3600 m² ~240 min par charge (Avec temps de charge de 120 minutes) 13 kg 30 10 Ah Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth, 4G Source : Anthbot.com

Une promo pour la fête des pères : jusqu’à -25 % + accessoires

À l’occasion de la fête des pères, Anthbot lance une opération promotionnelle sur sa gamme de robot tondeuse Génie avec de très fortes réductions. C’est LE meilleur moment pour acheter ce produit au meilleur prix !

Afin de profiter de la remise maximale de -25%, voici notre astuce permettant de bénéficier de 50€ de remise supplémentaire sur votre robot tondeuse. Il vous suffit participer à l’activité de partage d’histoires pour la Fête des Pères dans l’encadré ci-dessous sur le site officiel.

Robot tondeuse uniquement

Robot tondeuse + pack fête des pères (15 lames + rallonge + support mural + un abri + 1 an de garantie supplémentaire).



Cette promotion prendra fin le 16 juin 2025 à 9h.

Les packs promotionnels “Pack Ultime fête des Pères ” (appelés aussi Father’s Day Ultimate Bundle sur le site) comprennent en Europe tous les accessoires mentionnés. À savoir, une housse de protection imperméable pour la station de charge (garage/dock contre la pluie), un kit de montage mural RTK (pour installer le module RTK en hauteur), un jeu de lames de rechange (15 lames de rechange fournies) ainsi qu’une extension de garantie d’un an sur le robot . En bonus, un câble d’extension supplémentaire est également inclus pour le module RTK, afin de pouvoir le déporter si nécessaire. Ces éléments sont bien confirmés comme étant inclus dans le pack européen, ce qui correspond aux informations données.

Le Genie d’ANTHBOT, ce n’est pas un gadget. C’est une tondeuse de nouvelle génération, qui combine vision, autonomie, et efficacité. Un assistant de jardin réellement mains libres, qui libère du temps… et le stress de la corvée verte du week-end. Pour une fois, offrez-lui un outil qui n’en est pas un. Juste un peu de paix… et une pelouse digne d’un green de golf.