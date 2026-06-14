Quand l’été revient, il y a les choses qu’on aime retrouver (les longues séances de baignade dans la piscine), et celles dont on se passerait volontiers (la corvée d’épuisette deux fois par semaine). Beatbot vous propose de vous concentrer sur le positif, avec de belles remises sur ses robots nettoyeurs de piscine. En avant-première du Prime Day, ces offres sont cumulables avec des codes promotionnels, pour un tarif final encore allégé.

Préventes Prime Day Beatbot : comment profiter du meilleur prix sur votre robot nettoyeur de piscine ?

Les remises pré-Prime Day sont valables à la fois sur Amazon et sur le site officiel de Beatbot, du 8 au 22 juin 2026. Les prix sont garantis pendant 45 jours : si le prix baisse durant cette période, Beatbot vous rembourse la différence.

Vous pouvez profiter d’un tarif encore plus avantageux grâce à des codes promotionnels exclusifs, qui sont cumulables avec les offres du moment. Nous avons d’ores et déjà inclus le code adéquat et la réduction associée dans les prix remisés affichés ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre guide des codes promo Beatbot.

Profitez des remises Beatbot avant le Prime Day ! Bénéficier de -50€ à -100€ supplémentaires avec les codes promos : BeatbotEU (-50€) /AFF5% (-5%) / BBC100 (-100€) / SS80 (-80€). Valable uniquement pour les nouveaux clients pour une durée limitée.

EN PROFITER SUR BEATBOT.COM EN PROFITER SUR AMAZON.FR

Sora 10 à 474 euros : votre porte d’entrée vers le robot sans fil Beatbot

Le Sora 10 convient aux petits bassins jusqu’à 240 m², et vous permet de goûter aux joies du nettoyage automatisé sans y laisser une fortune. Il nettoie le fond, les parois et la ligne d’eau, sans le moindre câble à dérouler autour du bassin. Une fois son cycle terminé, il remonte à la surface pour vous éviter d’aller le repêcher au fond.

Sa batterie de 7 800 mAh assure environ quatre heures de travail : de quoi boucler un nettoyage complet de la piscine en une seule session. À 474 euros au lieu du prix conseillé de 699 euros, c’est la façon la plus accessible de troquer le nettoyage manuel contre un appareil autonome. La garantie reste limitée à 2 ans (au lieu de 3 sur le reste de la gamme Beatbot), mais pour le prix demandé, on aurait tort de bouder notre plaisir.

Sora 30 à 559 euros : le robot piscine Beatbot qui s’extrait de l’eau tout seul

À 559 euros grâce au code BeatbotEU (au lieu de 899 euros au lancement), le Sora 30 ajoute une fonction qui changent la donne au quotidien : le système SmartDrain, qui vidange le robot avant que vous le sortiez du bassin, pour éviter les 9 kg ruisselants à porter à bout de bras.

Sa batterie de 10 000 mAh lui offre jusqu’à cinq heures d’autonomie, et son design ingénieux lui a valu un iF Design Award 2026. Là encore, la garantie est de seulement 2 ans, mais c’est un excellent compromis pour une piscine standard, alors que la concurrence sur ce segment dépasse souvent les 800 euros.

Sora 70 à 1 009 euros : le robot sans fil qui traite aussi la surface du bassin

C’est l’une des meilleures offres de l’opération : le Sora 70 descend à 1 009 euros (au lieu de 1 499 euros) grâce au code BBC100 sur le site officiel de Beatbot. Là où la plupart des robots de ce tarif se limitent au fond et aux parois, ce modèle couvre quatre zones, dont la surface. Ses jets JetPulse, deux flux qui se rejoignent, attirent les feuilles flottantes vers l’aspiration au lieu de les disperser.

Lors de notre test du Sora 70, il a tenu la cadence sur un bassin accidenté, incluant marches et margelles arrondies, là où des modèles plus chers calent habituellement. Le robot grimpe même sur les plateformes immergées dès 20 cm. Enfin, sa recharge ne dure qu’environ 3 h 20, soit mieux que les 4 h 30 promises. Garanti 3 ans, il vise les bassins de 50 à 150 m².

© Beatbot

AquaSense 2 à 799 euros : la plus forte remise des offres Prime Day Beatbot

Au sein de la gamme Beatbot, l’AquaSense 2 est une valeur sûre. Il passe à 799 euros grâce au code BBC100, contre 1 299 euros à son lancement. Ce robot agit à la fois sur le fond, les parois et la ligne d’eau, avec un double passage sur cette dernière, alors que les modèles concurrents ont tendance à bâcler cette partie.

En revanche, l’appareil ne traite pas la surface : si votre bassin est bordé d’arbres, prévoyez un nettoyage en complément. Mais pour une piscine couverte ou peu exposée jusqu’à 50 m², ce robot suffit amplement. Un dernier point : ne vous fiez pas au prix barré de 1 699 euros ; il s’agit d’un prix conseillé gonflé artificiellement, loin des 1 299 euros effectivement pratiqués à la sortie. La remise n’en vaut pas moins le coup pour autant.

Si votre bassin croule sous les feuilles mais que votre robot de fond vous convient, le Beatbot iSkim Ultra est une autre piste, lui aussi remisé pendant l’opération. Cet écumeur solaire ne s’occupe que de la surface : lors de notre test, il a récupéré 80 à 85 % de 500 g de feuilles en une heure, et son panneau de 24 W lui permet de tourner quasi en continu. Pendant l’offre en cours, le duo AquaSense 2 + iSkim Ultra revient même moins cher qu’un AquaSense 2 Ultra, pour un résultat équivalent au quotidien.

AquaSense 2 Ultra à 2 564 euros : le robot piscine Beatbot le mieux noté dans nos tests

9,1/10 : c’est la note que nous avons attribuée à l’Aqua Sense 2 Ultra lors de notre test. Il vaut donc largement son tarif de 2 564 euros grâce au code AFF5%, contre 3 199 euros au lancement. Son système 5-en-1 couvre le fond, les parois, la ligne d’eau, la surface et même la clarification de l’eau via le système ClearWater, de quoi retrouver un bassin limpide après une nuit.

Une caméra à reconnaissance IA et un double panier filtrant complètent l’équipement, faisant de ce robot le gardien idéal des grands bassins ou des piscines très exposées aux débris. Si l’offre est avantageuse, notez que le remplacement du clarifiant ClearWater est à prévoir, pour une soixantaine d’euros. Et là aussi, attention au prix de comparaison gonflé : à sa sortie, ce robot coûtait 3 199 euros (et non 3 850 euros).

AquaSense X à 3 799 euros : l’offre qui vaut le coup (surtout) pour sa station autonettoyante

Sur le site de Beatbot, l’AquaSenseX descend à 3 799 euros grâce au code AFF5%, au lieu de 3 999 euros. Distingué d’un CES Innovation Award 2026, ce modèle très haut de gamme inaugure la station AstroRinse, qui rince le filtre du robot en trois minutes et enferme les débris dans un bac scellé de 22 litres, comme nous avons pu l’éprouver lors de notre test de l’AquaSense X.

Vaut-il le coup à ce prix ? La réponse dépend de vos besoins. L’ensemble (robot + station) pèse tout de même 32 kg, ce qui n’est pas l’option la plus compacte ni la plus discrète. Quant au nettoyage des parois, il ne nous a pas entièrement convaincu sur les bassins plus complexes. L’AquaSense 2 Ultra offre sans doute un meilleur rapport qualité-prix ; mais si l’automatisation totale permise par la station autonettoyante vous séduit, alors cette remise sur l’AquaSenseX vous offre l’occasion idéale pour en profiter.

Profitez des remises Beatbot avant le Prime Day ! Bénéficier de -50€ à -100€ supplémentaires avec les codes promos : BeatbotEU (-50€) /AFF5% (-5%) / BBC100 (-100€) / SS80 (-80€). Valable uniquement pour les nouveaux clients pour une durée limitée.

EN PROFITER SUR BEATBOT.COM EN PROFITER SUR AMAZON.FR

Alors, faut-il craquer pour ces offres « pré-Prime Day » de Beatbot ? L’avantage d’en profiter maintenant, c’est que vous êtes assuré d’être livré avant la ruée de l’été et l’éventuel épuisement des stocks. Les prix sont garantis 45 jours avec remboursement de la différence : vous n’avez donc rien à perdre en passant commande dès maintenant. N’oubliez pas : l’idée n’est pas de choisir à tout prix le modèle avec la plus grosse remise, mais celui qui correspond le mieux à votre bassin.