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Robot Piscine

Niya AquaSweep S1 : l’aspirateur pour angles, marches et spas passe à 129 €

L'aspirateur à main sans fil de Maytronics descend sous son prix public conseillé jusqu'au 10 août !
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Bon plan Niya Aquasweep S1
© Meilleure-Innovation

Votre robot de fond fait le gros du travail, puis il s’arrête au pied des marches. L’escalier, les angles ou encore le tour du spa restent à faire. Le Niya AquaSweep S1, aspirateur à main sans fil signé Maytronics, passe à seulement 129 € sur Amazon, contre 149 € de prix public conseillé.

Un robot-piscine nettoie les grandes surfaces et grimpe les parois. En revanche, il gère plutôt mal les contours d’un escalier roman, peine dans les coins étroits, et ne passe pas dans un spa. L’AquaSweep S1 est fait pour ces dix minutes-là, celles d’avant l’arrivée des invités, en complément d’un robot de la gamme Dolphin ou Niya 2026.

Niya AquaSweep S1 au fond d'un bassin
« Coucou, c’est moi ! Je ne fais que passer…  » © Maytronics

Jusqu’au 10 Août, vous pouvez profiter d’une remise flash de 13% sur cet appareil et l’acquérir pour 129 € au lieu de 149 €. On vous explique pourquoi cela peut être une bonne idée de se laisse tenter !

Caractéristique techniquesNiya AquaSweep S1
Dimensions de la perchede 85cm à 1,75m
Profondeur recommandéede 27cm à 2,5m
Poids net3,02 kg
Filtration120 microns
Autonomieenviron 60 minutes
Temps de rechargede 4h30 à 5h30
Puissance d’aspiration3 mᶾ/h
Garantie2 ans

Là où un robot de fond s’arrête…

Le Niya AquaSweep est là pour éviter de brosser manuellement dans les endroits trop compliqués pour les robots actuels. Maytronics annonce une plage de 27 cm à 2,5 m de profondeur. Tant que la chambre d’aspiration est entièrement immergée, l’appareil fonctionnera à plein tube ! Sa perche télescopique d’1,75 mètre maximum est adapté à la plupart des piscines enterrées, mais également aux piscines hors sol. Vous l’utiliserez donc surtout depuis le bord, sur les marches et dans les angles. Et bonne nouvelle pour les liners : la tête est bordée de caoutchouc souple !

Un conseil pour en tirer le maximum : rincez le filtre à chaque sortie de bassin, afin de conserver toute son autonomie et sa faculté d’aspiration.

Niya AquaSweep S1 passé dans un spa
© Maytronics

Ce n’est pas tout… Tenu à la main par sa poignée courte, l’AquaSweep S1 évolue très bien sur les assises moulées et les angles serrés des sièges, jusqu’au fond du puits de pieds. La partie la partie transparente ne manque pas de laisser voir les débris au fur et à mesure que se remplit l’appareil.

Pour qui est-ce un excellent achat ?

En règle générale, on l’achète pour finir le travail que le robot ne sait pas faire, au même titre qu’un robot-skimmer de surface s’occupe des feuilles avant qu’elles ne coulent.

Si les marches et les angles de votre bassin vous agacent depuis plusieurs étés, si vous avez un spa gonflable à entretenir, ou si votre piscine hors-sol ne justifie pas un robot à 500 €, vous avez un candidat à la mesure de votre besoin.

Niya AquaSweep S1 passé sur les escaliers
© Maytronics

À 129 €, il passe sous la barre de sa catégorie

Son prix actuel, valable jusqu’au 10 Août, se situe bien au-dessous de la concurrence, laquelle est inscrite dans une fourchette allant de 140 € à 300 € hors promotion. Si, en même temps, vous cherchez un robot autonome, Niya annonce dans la même opération :

À lire aussi🔥 Les 8 Meilleurs Robots de Piscine Maytronics (Dolphin & Niya) en 2026 Maytronics élargit sa gamme en 2026 : du sans-fil qui grimpe jusqu’aux plages immergées, du filaire endurant, un skimmer solaire de surface, et la nouvelle sous-marque Niya sur le créneau accessible. Huit modèles, deux familles, autant de profils d’acheteur. Dolphin EON, Liberty et Niya Sonar : voici comment choisir sans se tromper de robot. Le

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Prix indicatifs, susceptibles d'évoluer. L'image de une peut avoir été générée en tout ou partie par IA.

Piscine Maytronics
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Issu d'une formation littéraire, j'aime observer l'environnement et ses transformations. À ce titre, je pense qu'il est bon de se frotter à... (voir plus)

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