Votre robot de fond fait le gros du travail, puis il s’arrête au pied des marches. L’escalier, les angles ou encore le tour du spa restent à faire. Le Niya AquaSweep S1, aspirateur à main sans fil signé Maytronics, passe à seulement 129 € sur Amazon, contre 149 € de prix public conseillé.

Un robot-piscine nettoie les grandes surfaces et grimpe les parois. En revanche, il gère plutôt mal les contours d’un escalier roman, peine dans les coins étroits, et ne passe pas dans un spa. L’AquaSweep S1 est fait pour ces dix minutes-là, celles d’avant l’arrivée des invités, en complément d’un robot de la gamme Dolphin ou Niya 2026.

« Coucou, c’est moi ! Je ne fais que passer… » © Maytronics

Jusqu’au 10 Août, vous pouvez profiter d’une remise flash de 13% sur cet appareil et l’acquérir pour 129 € au lieu de 149 €. On vous explique pourquoi cela peut être une bonne idée de se laisse tenter !

Caractéristique techniques Niya AquaSweep S1 Dimensions de la perche de 85cm à 1,75m Profondeur recommandée de 27cm à 2,5m Poids net 3,02 kg Filtration 120 microns Autonomie environ 60 minutes Temps de recharge de 4h30 à 5h30 Puissance d’aspiration 3 mᶾ/h Garantie 2 ans

Là où un robot de fond s’arrête…

Le Niya AquaSweep est là pour éviter de brosser manuellement dans les endroits trop compliqués pour les robots actuels. Maytronics annonce une plage de 27 cm à 2,5 m de profondeur. Tant que la chambre d’aspiration est entièrement immergée, l’appareil fonctionnera à plein tube ! Sa perche télescopique d’1,75 mètre maximum est adapté à la plupart des piscines enterrées, mais également aux piscines hors sol. Vous l’utiliserez donc surtout depuis le bord, sur les marches et dans les angles. Et bonne nouvelle pour les liners : la tête est bordée de caoutchouc souple !

Un conseil pour en tirer le maximum : rincez le filtre à chaque sortie de bassin, afin de conserver toute son autonomie et sa faculté d’aspiration.

© Maytronics

Ce n’est pas tout… Tenu à la main par sa poignée courte, l’AquaSweep S1 évolue très bien sur les assises moulées et les angles serrés des sièges, jusqu’au fond du puits de pieds. La partie la partie transparente ne manque pas de laisser voir les débris au fur et à mesure que se remplit l’appareil.

Pour qui est-ce un excellent achat ?

En règle générale, on l’achète pour finir le travail que le robot ne sait pas faire, au même titre qu’un robot-skimmer de surface s’occupe des feuilles avant qu’elles ne coulent.

Si les marches et les angles de votre bassin vous agacent depuis plusieurs étés, si vous avez un spa gonflable à entretenir, ou si votre piscine hors-sol ne justifie pas un robot à 500 €, vous avez un candidat à la mesure de votre besoin.

© Maytronics

À 129 €, il passe sous la barre de sa catégorie

Son prix actuel, valable jusqu’au 10 Août, se situe bien au-dessous de la concurrence, laquelle est inscrite dans une fourchette allant de 140 € à 300 € hors promotion. Si, en même temps, vous cherchez un robot autonome, Niya annonce dans la même opération :