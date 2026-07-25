Aiper couvre désormais tout le spectre du nettoyage de bassin sans fil, du poids lourd capable d’écumer la surface au skimmer solaire qui patrouille jour et nuit. Six modèles sont candidats au nettoyage de votre piscine. Aspiration, navigation, autonomie, ergonomie : quelles différences les discriminent réellement et comment trouver le vôtre ?

En deux saisons, le robot de piscine sans fil est passé du gadget de niche au produit de grande consommation, et Aiper y a joué un rôle central. Née en 2017, la marque revendique la première place mondiale en volume de ventes sur ce créneau en 2025, sur la foi d’une étude Euromonitor International menée en décembre de la même année. Trois choses ont bougé depuis l’an dernier. La navigation a quitté l’aléatoire pour la caméra couplée à des capteurs de distance. La récupération en fin de cycle, longtemps le point noir de la catégorie, commence à se régler par un stationnement automatique à la ligne d’eau. Et la marque a ouvert un second front avec les skimmers solaires, qui travaillent en continu au-dessus de l’eau plutôt que par cycles au fond.

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Cette sélection retient les six références Aiper réellement distribuées en France cet été, du robot de fond au skimmer de surface. Nous les présentons par ordre de prix décroissant, afin de couvrir tous les budgets, sans pour autant omettre de détailler les atouts et les limites qui vous aideront à investir ou à économiser.

Pourquoi nous faire confiance ? Notre rubrique robot piscine compte des dizaines d’articles et suit Aiper sortie après sortie depuis 2024. Sur les six références de ce guide, quatre sont passées par notre bassin d’essai (ou s’y trouvent encore !). Chaque modèle est évalué principalement sur sept critères : zones nettoyées, surface maximale annoncée, débit d’aspiration, filtration et capacité du panier, autonomie et recharge, poids et récupération, garantie.

Aiper Scuba X1 Pro Max (2025) : le seul qui nettoie aussi la surface

Le Scuba X1 Pro Max reste le sommet de la gamme, et le seul Aiper vendu en France capable d’enchaîner fond, parois, ligne d’eau, marches et surface de l’eau dans un même cycle. Aiper annonce 32 000 litres par heure, et une couverture jusqu’à 300 m², avec une garantie portée à trois ans, cas unique dans le catalogue. Sous la coque, neuf moteurs sans balais et une quarantaine de capteurs alimentent la planification FlexiPath 2.0.

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Le revers ? Quinze kilos à sec, et aucun chariot fourni. Sa manipulation est résolument hors de portée des petits gabarits comme des personnes âgées. Le mode écumeur, lui, nous a paru lent : le robot dérive plus qu’il ne chasse. Ce modèle vise donc les grands bassins de géométrie simple, où sa capacité d’avalage prend tout son sens.

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Nous avons éprouvé le Scuba X1 Pro Max dans un bassin de 38 m³ chargé de sable et de feuilles après travaux. Le panier de 5 litres a saturé en une petite demi-heure, puis s’est rempli une seconde fois avant que le revêtement ne redevienne presque immaculé. Sur les parois, la brosse décolle les algues et laisse derrière elle une trace bien nette. Restent des glissades sur les margelles qui le ldésorientent, et une recharge mesurée à 4 h 14 pour 90 % seulement. Note finale : 9/10.

Caractéristique Techniques Aiper Scuba X1 Pro Max Zones nettoyées Fond, parois, ligne d’eau, escaliers, surface de l’eau Surface maximale annoncée 300 m² Débit d’aspiration 32 000 L/h Filtration et capacité du panier Panier 5 L, 180 µm + MicroMesh ultra-fin 3 µm Autonomie et recharge Fond jusqu’à 210 min, surface jusqu’à 720 min, charge 4 h Poids et récupération 15 kg à sec, remontée en surface en fin de cycle Garantie 3 ans

L’alternative sérieuse : l’Aiper Scuba V3 Ultra, futur flagship à double caméra qui ajoute la surface de l’eau à un dispositif 6-en-1. Encore réservé aux États-Unis, avec une arrivée française annoncée.

Aiper Scuba X1 (2025) : le grimpeur qui vit pour la ligne d’eau

Un cran sous le Pro Max, le Scuba X1 troque l’écumage et cinq moteurs contre un gabarit plus raisonnable. Il conserve le panier de 5 litres, revendique 25 200 litres par heure et couvre jusqu’à 200 m². Sa signature, c’est le mode ligne d’eau Waveline 2.0 : le robot change de ligne de nettoyage directement sur la paroi verticale, au lieu de redescendre au fond entre deux passes. Un filtre à grosses mailles pour la sortie d’hivernage complète la dotation, attention rare à ce niveau. La contrepartie tient en un mot : lenteur. Nous avons mesuré 5 mètres par minute, quatre avec le filtre fin monté. Sur un grand bassin, l’autonomie s’épuise avant que la couverture soit complète.

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Dans le nôtre, tout en margelles arrondies et en rambardes, le Scuba X1 a surtout brillé à la verticale : rien ne l’arrête sur les parois, et il s’attarde plusieurs dizaines de secondes sur la ligne d’eau. Le fond s’est révélé plus contrasté, avec des trajectoires hésitantes, des passages répétés au même endroit et un amas de sable ignoré avant d’être avalé par pelletées quelques minutes plus tard. La recharge, elle, s’est bouclée en 2 h 45 au lieu des 4 h annoncées. Notre test lui a attribué 8,7/10.

Caractéristique Techniques Aiper Scuba X1 Zones nettoyées Fond, parois, ligne d’eau, escaliers Surface maximale annoncée 200 m² Débit d’aspiration 25 200 L/h Filtration et capacité du panier Panier 5 L, 180 µm + MicroMesh 3 µm, filtre gros débris fourni Autonomie et recharge Jusqu’à 180 min annoncées, charge 4 h annoncée Poids et récupération 11 kg à sec, arrêt au fond sans accessoire HydroComm Garantie 2 ans

L’alternative sérieuse : l’Aiper Scuba X1 Pro Max, le cran au-dessus, qui grimpe à 300 m² et ajoute le nettoyage de la surface de l’eau.

Aiper Scuba V3 (2026) : celui qui regarde avant d’avancer

Le Scuba V3 est le premier modèle sans fil de la marque à associer une caméra frontale à des capteurs de distance dToF, sous l’appellation VisionPath. Par-dessus, un mode cognitif baptisé AI Navium construit lui-même le planning de nettoyage en tenant compte de la météo. Le reste s’aligne sur ce que la catégorie fait de mieux : socle de charge sans fil, stationnement automatique à la ligne d’eau avec notification, filtration MicroMesh à 3 µm fournie en complément du panier 180 µm. Aiper annonce 18 169 litres par heure et 150 m² de couverture pour 8,25 kg.

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Notre test lui accorde 8,7/10. Dans notre bassin, le mode fond s’est montré méthodique, le robot fonçant sur chaque débris visible avant de reprendre son cycle, mais cette vue perd pied dès que l’eau se trouble ou que la distance dépasse deux mètres. Une fois remonté à la ligne d’eau, le robot ne patiente qu’une dizaine de minutes avant de redescendre. Ensuite : le MicroMesh se substitue au panier principal plutôt qu’il ne s’y ajoute. Un bassin chargé impose donc un premier passage sans filtre fin. Si vous hésitez avec l’entrée de gamme, notre face-à-face entre le V3 et le S1 tranchera !

Caractéristique Techniques Aiper Scuba V3 Zones nettoyées Fond, parois, ligne d’eau Surface maximale annoncée 150 m² Débit d’aspiration 18 169 L/h Filtration et capacité du panier Panier 3,5 L, 180 µm + MicroMesh 3 µm fourni Autonomie et recharge Jusqu’à 180 min, 210 min en Éco, charge 5 h annoncée Poids et récupération 8,25 kg à sec, stationnement à la ligne d’eau avec notification Garantie 2 ans

L’alternative sérieuse : l’Aiper Scuba S3, le même sans-fil léger sans la vision par IA ni le mode cognitif, à tarif plus doux.

Aiper Scuba S3 (2026) : le petit budget mieux équipé que le best-seller

Lancé au printemps 2026, le Scuba S3 est la nouveauté la plus intrigante du catalogue. Aiper l’a positionné à quelques dizaines d’euros de son propre best-seller tout en le dotant mieux. La fiche officielle annonce 18 169 litres par heure, soit le débit du Scuba V3, une planification adaptative appuyée sur des capteurs dToF, le nettoyage horizontal de la ligne d’eau JetAssist, la double filtration MicroMesh à 3 µm et un arrêt automatique à la ligne d’eau avec alerte dans l’application. Le tout pour 8,15 kg, avec deux mousses de flottabilité dans la boîte.

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Sur le papier, il corrige donc ce que nous reprochons au S1 (plus bas) : la récupération à la perche et la navigation à l’aveugle. Aiper ne s’en cache pas et pousse le S3 depuis la fiche du S1, sous un bandeau vantant plus de performances au même prix. Un aveu de cannibalisation qui mérite d’être lu comme tel. Reste que le robot vient de sortir ; Tout ce qui suit provient des données constructeur, que nous mettrons à jour après notre passage en bassin.

Caractéristique Techniques Aiper Scuba S3 Zones nettoyées Fond, parois, ligne d’eau, escaliers Surface maximale annoncée 150 m² Débit d’aspiration 18 169 L/h Filtration et capacité du panier Panier 3,5 L, 180 µm ou MicroMesh 3 µm remplaçable Autonomie et recharge Jusqu’à 180 min, 240 min en Éco, charge 5 h Poids et récupération 8,15 kg à sec, arrêt automatique à la ligne d’eau Garantie 2 ans

L’alternative sérieuse : l’Aiper Scuba S1 2026, le best-seller de la gamme au même tarif, avec davantage de recul côté fiabilité.

Aiper Scuba S1 2026 : le best-seller qui tient sur son prix

Dévoilé au CES 2024 et écoulé à plus de 500 000 exemplaires, le Scuba S1 reste le plus gros volume de la marque. Sa version 2026 tient à une mise à jour logicielle : plan hebdomadaire personnalisable, mode Éco poussé à quatre heures, prise en charge élargie des zones peu profondes.

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Notre test lui accorde 8,3/10, dont un 9 en rapport qualité-prix, meilleur score de la gamme sur ce critère. L’aspiration s’est montrée vaillante : le robot est allé déloger des feuilles collées à la ligne d’eau et a avalé sable et petits cailloux sans faiblir à mesure que le panier se remplissait. Sur l’endurance, nous avons mesuré 3 h 33 d’affilée en mode automatique, soit au-delà des 180 minutes annoncées, et une recharge complète en 2 h 40 là où Aiper en promet jusqu’à 4. Verticalement, il s’est hissé à peu près partout, bancs immergés, escaliers et angles compris.

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La navigation reste son plafond de verre. Sans mémoire du bassin, le S1 construit sa couverture par accumulation plutôt que par méthode, et laisse des zones en retrait à chaque passage, dont les escaliers, qui ne sont traités qu’à moitié. Enfin, à 10 % de batterie, le robot s’immobilise au fond en attendant qu’on aille le chercher.

Caractéristique Techniques Aiper Scuba S1 2026 Zones nettoyées Fond, parois, ligne d’eau, escaliers traités partiellement Surface maximale annoncée 150 m² Débit d’aspiration 15 900 L/h Filtration et capacité du panier Panier 3,5 L, 180 µm ou MicroMesh 3 µm fourni Autonomie et recharge 3 h 33 mesurées en mode Auto, 240 min annoncées en Éco, 2 h 40 de charge mesurées Poids et récupération 7,8 kg à sec, récupération au crochet fourni Garantie 2 ans

L’alternative sérieuse : l’Aiper Scuba V3 (pour changer du S3), pour un budget un peu supérieur, avec navigation par caméra IA et remontée automatique en surface.

Aiper EcoSurfer S2 : le seul pensé pour les bassins sous les arbres

L’EcoSurfer S2 ne plonge jamais. Sa mission se limite à intercepter feuilles mortes, aiguilles de pin, insectes et amas de pollen avant qu’ils ne coulent. Aiper annonce plus de 35 heures d’autonomie sur une charge, une bouche d’aspiration de 22,7 cm, un filtre de 150 µm et un panier de 4 litres. Un panneau photovoltaïque le recharge en continu, avec une fonction SolarSeeker qui part chercher les zones ensoleillées quand la batterie faiblit.

Pack Experts Duo sous vos yeux ébahis ! © Meilleure-Innovation

Ce robot ne remplace donc aucun Scuba, il les soulage. En retirant les végétaux avant qu’ils ne se déposent, il allège le panier du robot de fond, les skimmers muraux et le préfiltre de pompe. Son intérêt est proportionnel à la végétation qui borde le bassin, et devient anecdotique sous abri permanent ou dans un jardin dégagé. Notre test complet est en cours ; en attendant, notre comparatif des robots skimmers le situe face à ses rivaux directs.

Caractéristique Techniques Aiper EcoSurfer S2 Zones nettoyées Surface de l’eau uniquement Filtration et capacité du panier Panier 4 L, filtre fin 150 µm Autonomie et recharge Plus de 35 h annoncées, recharge solaire continue, 4 à 6 h sur secteur Poids et récupération environ 5,9 kg, récupération manuelle Garantie 2 ans

Nota bene : l’Ecosurfer est également vendu en pack avec le Scuba S1 ou avec le V3 pour un prix plus avantageux, afin de couvrir fond et surface !

Quel modèle Aiper en 30 secondes ?

Votre situation Le modèle Aiper Pourquoi celui-là Grand bassin de plus de 200 m² Scuba X1 Pro Max Seul de la gamme à écumer aussi la surface de l’eau Piscine qui s’encrasse vite, sable et feuilles Scuba X1 Panier de 5 litres et brossage de ligne d’eau redoutable Bassin aux formes complexes, marches et courbes Scuba V3 La caméra vise les gros débris au lieu d’errer au hasard Budget serré, bassin rectangulaire simple Scuba S1 2026 Le meilleur rapport prix-filtration de la gamme Aiper Petit budget, mais envie de confort de récupération Scuba S3 Remonte seul à la ligne d’eau, contrairement au S1 Piscine entourée d’arbres EcoSurfer S2 Ramasse les feuilles avant qu’elles ne coulent au fond

Comment fonctionnent VisionPath, AI Navium et JetAssist, les technos maison d’Aiper ?

VisionPath est le système de perception du Scuba V3 : une caméra frontale entraînée à reconnaître une vingtaine de types de débris dans un rayon d’environ deux mètres, épaulée par des capteurs dToF. Ces derniers envoient des impulsions lumineuses et mesurent leur temps de retour pour reconstruire le volume du bassin. Quand la vision n’est pas sollicitée, ce sont eux qui pilotent le déplacement.

AI Navium est la couche décisionnelle posée par-dessus. Elle décide quand nettoyer, combien de temps, et ajuste le planning selon la météo et l’historique des cycles.

JetAssist, enfin, n’a rien à voir avec l’intelligence : un jeu de jets horizontaux plaque le robot contre la paroi pour traiter la ligne d’eau latéralement, présent sur le V3 et le S3 mais absent du S1. Dans la gamme française, seuls ces deux modèles embarquent la planification adaptative. Les Scuba X1 et X1 Pro Max s’appuient sur FlexiPath, purement géométrique, et le S1 sur WavePath, purement réactif.

Quel Aiper choisir selon la géométrie de votre bassin ?

Un bassin rectangulaire à fond incurvé, sans marche ni margelle arrondie, convient à toute la gamme : même le Scuba S1 y donne d’excellents résultats. Les bassins à formes complexes, avec plages immergées, escaliers ou parties en haricot, appellent une navigation capable de se repérer. Le Scuba V3 y tire son épingle du jeu grâce à son gabarit ramassé et à sa détection de débris. Le Scuba X1 Pro Max, avec ses cinquante centimètres de longueur, se retrouve trop large pour approcher le fond des marches. Au-delà de 200 m², seul ce dernier reste dans ses limites annoncées.

Pour élargir la comparaison hors de la marque, notre comparatif des robots piscine sans fil 2026 confronte ces modèles aux gammes Beatbot et Maytronics.

Filtre MicroMesh, HydroComm, Caddy : le vrai coût des consommables Aiper

Le MicroMesh est le consommable central de la marque. Ce média non tissé filtre jusqu’à 3 µm et se remplace une fois par an environ, ou plus tôt en cas de perte d’aspiration persistante, l’application tenant un compteur de durée de vie théorique. Sur les X1, X1 Pro Max et V3, il est monté en amont du panier standard, ce qui l’expose aux gros débris et accélère son colmatage. La parade est toujours la même : premier passage avec le panier 180 µm seul, filtre fin monté ensuite.

Les autres postes sont plus optionnels. L’HydroComm, bouée qui rétablit la liaison avec le robot immergé, est réservée à la série Scuba X et se paie au prix d’un petit robot d’entrée de gamme. Le Caddy, lui, ne devient nécessaire que sur le X1 Pro Max. Aiper référence aussi ses jeux de filtres, paniers et chargeurs par génération, ce qui évite les erreurs de compatibilité.

Ce qu’Aiper ne met pas en avant : trois pièges à éviter

Premier piège : rien ne distingue visuellement un Scuba S1 de 2025 d’un modèle 2026, ni sur l’appareil ni sur l’emballage, alors que seule la version 2026 ouvre le pilotage connecté et les mises à jour. Passer par la boutique officielle ou par le compte vendeur de la marque sur les marketplaces reste le seul moyen d’être certain de son achat.

Le deuxième piège porte sur les surfaces annoncées. Les 150 m² du S1, du S3 et du V3 correspondent à une capacité de batterie, pas à une surface réellement nettoyée en un cycle sur un bassin chargé.

Le troisième concerne l’hivernage. Aucun modèle n’est protégé contre le gel, et la batterie demande une recharge partielle tous les deux mois pendant la saison morte, sans qu’aucune application ne permette de brider la charge. Notre dossier sur la durée de vie des batteries de robots piscine chiffre ce que coûte une négligence sur ce point.

Le choix se joue moins sur la fiche technique que sur deux questions concrètes : la forme de votre bassin, et le geste que vous ferez chaque fin de cycle. Répondez à celles-là et la gamme se réduit d’elle-même à un ou deux modèles.

Quel robot Aiper choisir pour une piscine de 8 x 4 mètres ? Un bassin de 32 m² au sol reste dans la zone de confort de toute la gamme, à condition que la forme soit franche. Le Scuba S1 2026 suffit si le fond est incurvé et les parois progressives. Si le bassin comporte des marches, des margelles arrondies ou une plage immergée, le Scuba V3 sera plus régulier grâce à son gabarit compact et à sa détection des débris. Le X1 Pro Max serait surdimensionné. Les robots Aiper nettoient-ils vraiment les marches d’escalier ? Partiellement, et aucun modèle du marché ne fait beaucoup mieux. Aiper l’admet sur ses propres fiches, qui mentionnent les escaliers avec des performances limitées. Le Scuba V3 franchit correctement la première marche en abordant en diagonale et bute parfois sur la seconde. Le X1 Pro Max, plus large, ne peut pas approcher sa bouche d’aspiration du fond des marches. Un coup de brosse manuelle reste nécessaire de temps à autre. Peut-on piloter un robot Aiper pendant qu’il est sous l’eau ? Non, sauf sur la série Scuba X équipée de la bouée HydroComm, vendue séparément. Les ondes radio ne traversent pas l’eau : sur les Scuba S1, S3 et V3, l’application affiche des données estimées jusqu’au retour en surface. L’EcoSurfer S2 échappe à cette limite puisqu’il reste en permanence à la surface. Faut-il un skimmer solaire en plus du robot de fond ? Cela dépend de l’environnement du bassin. Dans un jardin planté ou exposé au vent, l’EcoSurfer S2 retire les végétaux avant qu’ils ne coulent, ce qui allège le panier du robot de fond et les skimmers muraux. Sous abri permanent ou dans un environnement dégagé, l’apport devient anecdotique. Attention si vous êtes équipé d’un volet roulant : il faut sortir le robot avant chaque fermeture. Le Scuba S3 rend-il le Scuba S1 obsolète ? Sur le papier, il le déborde : arrêt automatique à la ligne d’eau, débit supérieur, nettoyage horizontal de la ligne d’eau. Toutefois, le S3 vient de sortir et n’a encore été testé nulle part, là où le S1 bénéficie de deux saisons de retour terrain et d’un catalogue de pièces détachées éprouvé. À prix promotionnel équivalent, le S3 est le pari, le S1 la valeur sûre.

Si votre bassin met en échec l’un de ces robots, ou qu’une donnée vous semble inexacte, dites-le nous en commentaire : nos tests avancent aussi grâce à vos retours de terrain !