Depuis que le robot de piscine électrique a coupé le cordon, les technologies s’enchaînent : navigation par LiDAR immergé, caméras qui reconnaissent les débris, stations qui rincent le robot toutes seules, recharge solaire. Du bassin de villa à la petite piscine hors sol, voici lequel mérite votre budget, et pour quel profil.

Pendant des années, le robot de piscine électrique se résumait à un boîtier relié par un long câble à un transformateur posé sur la margelle. La bascule vers le sans-fil a tout changé, et la génération 2026 pousse le curseur bien au-delà de la simple liberté de mouvement. Les modèles récents cartographient le bassin en temps réel, reconnaissent les feuilles du sable grâce à une caméra, remontent seuls en fin de cycle, et certains vont jusqu’à rincer leur propre filtre sur une station dédiée. En parallèle, un vrai clivage s’est installé entre les machines qui se contentent du fond et celles qui traitent aussi les parois, la ligne d’eau, voire la surface de l’eau.

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Nous avons réuni huit modèles sans fil signés Beatbot, MOVA, Wybot, Aiper et Dolphin, plusieurs déjà éprouvés dans notre bassin de référence, les autres en test au moment où vous lisez ces lignes. Nous les classons ici selon un critère unique et tenu de bout en bout : le positionnement tarifaire relatif, du plus élevé au plus contenu. Chaque appareil reçoit une fiche complète, avec ses forces, ses limites documentées et une alternative réellement achetable en France.

Pourquoi nous faire confiance ? La rédaction suit de près le segment des robots de piscine sans fil depuis 2024. Pour ce guide, plusieurs modèles ont déjà été testés en interne (AquaSense X, Sora 70, Wybot S2 Solar), tandis que d’autres sont en cours de test chez nous (Rover X10, Scuba V3, Dolphin EON 100, Scuba S1). Les critères qui structurent notre analyse sont les suivants : couverture des zones, système de navigation, autonomie et recharge, filtration et capacité du panier, récupération et entretien, enfin poids et la maniabilité.

Beatbot AquaSense X (2026) : le vaisseau amiral qui s’entretient tout seul

L’AquaSense X est le modèle le plus haut placé de Beatbot, et il inaugure une idée encore rarissime sur ce marché : une station, l’AstroRinse, qui prend en charge l’entretien du robot. Une fois le robot posé dessus, elle rince le filtre, vide le bac dans un réceptacle scellé, puis lance la charge, sans que vous ayez à mettre les mains dans les débris. Côté nettoyage, la machine assure une couverture complète (fond, parois, ligne d’eau, surface) et s’appuie sur la navigation HybridSense, qui combine caméra, infrarouge et ultrasons pour reconnaître une quarantaine de types de débris. La batterie de 13 400 mAh le rapproche de l’AquaSense 2 Ultra, dont il est proche sur le papier.

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Nous l’avons passé sur notre banc, où il a décroché une note de 8,8 sur 10. La mise en route est simple, l’application claire, et la station tient sa promesse d’automatisation une fois l’emplacement bien choisi. Sur notre bassin à reliefs, en revanche, le nettoyage des parois ne nous a pas entièrement convaincus sur les configurations les plus complexes, et l’ensemble robot plus station atteint 32 kg, ce qui n’en fait pas l’option la plus discrète à installer.

Reste la question du positionnement : c’est le robot le plus onéreux de cette sélection, et de loin. Le clarifiant ClearWater est un consommable à racheter régulièrement, et pour beaucoup de bassins réguliers, l’AquaSense 2 Ultra offre un meilleur rapport à l’usage.

Caractéristique Techniques Beatbot AquaSense X (2026) Poids Robot : 13,1 kg à sec

Station : 19 kg Couverture Fond, parois, ligne d’eau, surface, plateformes dès 35 cm d’eau Navigation et capteurs HybridSense : caméra IA, infrarouge, ultrasons, 40 types de débris Autonomie et batterie Batterie 13 400 mAh, plusieurs heures par cycle Filtration et panier Panier 6 L, filtre 150 µm (ultra-fin 3 µm en option) Récupération et entretien SmartDrain, station AstroRinse (rinçage et vidage automatiques) Recharge Recharge sur station Garantie 3 ans

Alternative sérieuse : le Wybot S3, premier robot autonettoyant de la marque distingué à l’IFA, joue la même carte de l’automatisation intégrale.

MOVA Rover X10 (2026) : la cartographie laser transposée sous l’eau

MOVA a d’abord popularisé le LiDAR sur les robots tondeuses, avant de l’adapter au milieu aquatique. Le Rover X10 embarque un radar laser rotatif AquaScan conçu pour cartographier le bassin en temps réel, une architecture rare de quatre moteurs à jets (FloatDrive) pour se stabiliser à la verticale, et une couverture annoncée en sept zones (fond, parois, angles, ligne d’eau, marches, zones peu profondes, surface). La liaison applicative passe par un flotteur, l’AquaSonar, qui convertit le Wi-Fi en ultrasons pour garder le contact une fois la machine immergée. L’aspiration revendiquée grimpe à 38 000 L/h, un chiffre élevé pour un robot sans fil.

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Nous le testons actuellement, et son test dédié paraîtra prochainement ; nos premières observations rejoignent celles des essais français déjà publiés. NeozOne décrit une cartographie fidèle, une aspiration convaincante et une recharge par induction qui supprime tout branchement au bord de l’eau. La phase de localisation par la tourelle dure deux à trois minutes avant l’immersion, et la couverture des zones habituellement délaissées (marches, angles) ressort comme son vrai point fort.

Cette ambition a des contreparties nettes. La machine est imposante et pèse près de 15,8 kg, et rien n’a été prévu pour faciliter sa sortie de l’eau. Les finitions d’assemblage mériteraient plus de soin, et le temps de charge atteint environ six heures et demie, ce qui est particulièrement élevé. Pour un bassin rectangulaire simple, un tel niveau de technologie n’est pas indispensable.

Caractéristique Techniques MOVA Rover X10 Poids 15,8 kg Couverture Fond, parois, angles, ligne d’eau, marches, zones peu profondes, surface Navigation et capteurs LiDAR immergé AquaScan 360°, propulsion 4 jets FloatDrive Autonomie et batterie Batterie 15 000 mAh, jusqu’à 6 h en fond, jusqu’à 500 m² annoncés Filtration et panier Double filtration 180 µm et 3 µm, panier 5 L Récupération et entretien Double stationnement, remontée en surface, sortie manuelle Recharge Station à induction IPX8 Garantie 3 ans

Alternative sérieuse : le Beatbot AquaSense 2 Ultra, noté 9,1 sur 10 à notre test, mise lui aussi sur la cartographie et une forte autonomie.

Wybot S2 Solar Vision (2025) : le pari solaire

Le S2 Solar Vision pousse la logique écoresponsable de Wybot : le robot rejoint seul une station flottante coiffée d’un panneau solaire, qui le recharge sans aucune prise de courant, une recharge filaire de secours restant possible les jours gris. Sa singularité par rapport au S2 Solar de base tient à sa caméra couplée à une IA de détection des saletés (mode chasse aux débris), censée cibler les zones sales plutôt que de quadriller à l’aveugle. Il nettoie le fond, les parois et la ligne d’eau, embarque 3 moteurs, une aspiration de 14 m³/h et une double filtration (panier 180 µm plus mousse ultrafine).

©Wybot

Nous avons testé la version S2 Solar de base, notée 8,2 sur 10, dont ce modèle Vision reprend la mécanique en y ajoutant une caméra. À notre essai, le robot séduit d’abord par sa compacité, environ 8,5 kg, qui le rend facile à sortir de l’eau, et par une aspiration solide, qui ne laisse pas grand-chose derrière elle. La caméra du Vision vise justement à corriger les petites hésitations de trajectoire de la version sans image, sur les bassins de forme plus complexe.

Les réserves relevées sur la base valent aussi ici. L’autonomie plafonne autour de deux heures, et surtout la recharge solaire reste perfectible : par le seul panneau, elle est lente et dépend évidemment étroitement de l’ensoleillement, et l’installation (exposition, intempéries) demande un peu de soin. La plus-value réelle de la caméra sur la version Vision, elle, demandera à être confirmée sur la durée.

Caractéristique Techniques Wybot S2 Solar Vision Poids 8,5 kg Couverture Fond, parois, ligne d’eau, bassins jusqu’à 10 × 5 m Navigation et capteurs Caméra IA (chasse aux débris), gyroscope, infrarouge, sonar Autonomie et batterie Batterie 5 200 mAh, jusqu’à 2 h 30, autour de 2 h en pratique Filtration et panier Double filtration 180 µm et mousse ultrafine Récupération et entretien Retour autonome à la station, panier rincé au jet Recharge Station solaire (recharge filaire de secours) Garantie 3 ans

Alternative sérieuse : le Wybot S2 Solar sans caméra, noté 8,2 sur 10 à notre test, reprend la même station solaire pour un positionnement plus contenu.

Beatbot Sora 70 (2026) : le tout-en-un qui traite aussi la surface

Le Sora 70 est le plus complet de la gamme accessible de Beatbot, sous les modèles AquaSense. Sa singularité tient à sa fonction JetPulse : deux flux d’eau dirigent les débris flottants vers l’entrée d’aspiration au lieu de les repousser contre la paroi. Concrètement, il traite le fond, les parois, la ligne d’eau et la surface de l’eau, plus les plateformes immergées dès 20 cm d’eau, dans un seul cycle. La navigation repose sur 18 capteurs (deux gyroscopes, deux capteurs ultrasoniques) via SonicSense et CleverNav, sans caméra, avec un stationnement automatique en surface en fin de course.

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À notre banc d’essai, le Sora 70 a obtenu 8,3 sur 10. La trajectoire est lisible (longues passes au fond, montées franches sur les parois, arrêt marqué à la ligne d’eau) et l’écumage de surface fonctionne réellement, un vrai atout pour les piscines bordées d’arbres. Petit détail à connaître : il met un temps fou à plonger, comparé à un robot Aiper par exemple.

On rappelle qu’une fois immergé, le robot n’est plus pilotable depuis l’application, le Wi-Fi ne traversant pas l’eau, contrainte commune à toute la catégorie. Il offre aussi une aspiration et une autonomie inférieures à un filaire de prix voisin, et sa filtration reste plus grossière que celle des références premium. Le bundle est enfin volontairement sobre, sans station ni kit clarifiant.

Caractéristique Techniques Beatbot Sora 70 Poids 10,5 kg Couverture Fond, parois, ligne d’eau, surface, plateformes dès 20 cm d’eau Navigation et capteurs 18 capteurs (2 gyroscopes, 2 ultrasoniques), SonicSense, sans caméra Autonomie et batterie Batterie 10 000 mAh, cycle de plusieurs heures, charge 4,5 h Filtration et panier Panier 6 L, filtre 150 µm (ultra-fin 3 µm en option) Récupération et entretien Remontée et stationnement automatiques en surface Recharge Prise étanche (pas d’induction) Garantie 3 ans

Alternative sérieuse : l’Aiper Scuba X1 Pro Max propose lui aussi un écumeur de surface intégré et une forte capacité, dans une logique premium comparable, disponible en France.

Aiper Scuba V3 (2026) : le polyvalent malin, ultraléger et guidé par l’IA

Le Scuba V3 occupe une position de compromis intelligent dans la gamme Aiper. Il traite le fond, les parois et la ligne d’eau, et mise tout sur la navigation VisionPath, qui combine une caméra, un capteur de distance dToF et un traitement local des images pour reconnaître plus d’une vingtaine de types de débris. Le mode Dirt Hunting attaque d’abord les zones les plus sales, tandis que l’AI Patrol ne relance un cycle que si le bassin en a besoin, ce qui limite les passages inutiles. Autre argument concret : son poids d’environ 8 kg, contre onze pour son prédécesseur, qui autorise une manipulation à une main. La recharge se fait sur une station à induction.

© Aiper

Nous le testons actuellement, et son test dédié suivra ; nos premières impressions convergent avec les nombreux essais français déjà parus. KultureGeek décrit un robot qui couvre efficacement le bassin, évite les déplacements incohérents de certains concurrents et se montre simple à vivre. En fin de cycle, il flotte une dizaine de minutes en surface et prévient par notification, si bien qu’il suffit de le saisir par la poignée, sans crochet. Aiper revendique par ailleurs une certification de confidentialité sur le traitement local des images, réalisé sur l’appareil.

Le tableau comporte des nuances utiles. Les escaliers et zones très peu profondes restent un point d’ombre ; une intervention manuelle ponctuelle reste nécessaire sur un bassin à marches nombreuses. Et si la batterie se vide complètement, le robot coule et doit être récupéré au crochet. Son positionnement le situe dans le haut du milieu de gamme : ses fonctions avancées doivent répondre à un vrai besoin pour se justifier.

Caractéristique Techniques Aiper Scuba V3 (2026) Poids 8 kg Couverture Fond, parois, ligne d’eau (marches limitées) Navigation et capteurs Vision IA VisionPath, caméra et capteur dToF, IA Navium Autonomie et batterie Jusqu’à environ 3 h, bassins jusqu’à 150 m² Filtration et panier Filtre ultra-fin MicroMesh 3 µm Récupération et entretien Flottaison 10 min et notification, panier accessible par le dessus Recharge Station à induction Garantie 2 ans

Alternative sérieuse : le Wybot C2 Vision reprend la caméra IA et un mode chasse aux débris avec double filtration, pour un tarif plus contenu, disponible en France.

Dolphin Nautilus EON 100 (2026) : le pari sans fil du spécialiste de la piscine

L’EON 100 marque l’entrée de Maytronics, marque historique du robot de piscine, dans le sans-fil intégral. Sa promesse tient en un mot, la couverture : fond, parois, ligne d’eau, mais aussi marches, banquettes, angles et plages immergées dès 20 cm d’eau, des zones qui font dérailler beaucoup de robots. Il s’appuie sur la navigation cartographique SmartMap (deux modes de balayage), un filtre monobloc 70 µm qui se rince par le dessus, et un mode d’endurance UltraRun qui, en espaçant les cycles, vise à garder le bassin propre jusqu’à une semaine sur une charge.

© Maytronics

Nota Bene : il existe une version EON 100 en exclusivité revendeurs et une version Nautilus EON 100 vendue en ligne, techniquement équivalentes.

Nous le testons en ce moment, et notre évaluation complète arrive ; en attendant, les premiers essais indépendants dessinent un bilan honnête mais nuancé. Certes, il nettoie bien le fond, se débrouille correctement sur les parois et la ligne d’eau, et le confort du sans-fil fait mouche. La caution d’une marque installée joue en sa faveur pour qui privilégie la fiabilité perçue et un service structuré.

Il est toutefois moins à l’aise sur les marches et les formes de piscines compliquées, malgré la promesse de couverture, et pointe des informations floues sur les pièces détachées et la batterie à long terme. Le cliqueur de récupération Click-Up n’est pas fourni sur ce modèle, et son poids se ressent une fois le robot plein d’eau. Le positionnement, enfin, reste élevé pour un premier robot sans fil.

Caractéristique Techniques Dolphin Nautilus EON 100 (2026) Poids 10 kg Couverture Fond, parois, ligne d’eau, marches, angles, plages immergées dès 20 cm Navigation et capteurs Cartographie SmartMap, deux modes de balayage Autonomie et batterie Cycles 1 h 30 à 2 h 30, mode UltraRun jusqu’à une semaine Filtration et panier Filtre monobloc 70 µm, accès par le dessus Récupération et entretien Retour automatique, cliqueur Click-Up non fourni Recharge Prise étanche (pas d’induction) Garantie 2 ans

Alternative sérieuse : le Beatbot Sora 30, noté 8,5 sur 10 à notre test, offre un stationnement automatique en surface pour un positionnement voisin, disponible en France.

Aiper Scuba S1 (2026) : le meilleur rapport qualité-prix pour couvrir tout le bassin

Le Scuba S1 applique la recette maison d’Aiper à la lettre : un robot simple à vivre, sans câble ni transformateur, qui traite le fond, les parois et la ligne d’eau à un positionnement bien plus contenu que les modèles premium. Sa navigation WavePath et ses onze capteurs couvrent un bassin résidentiel moyen à grand en un cycle. La version 2026 ajoute une planification hebdomadaire paramétrable via l’application, un mode Éco qui relance un cycle court toutes les 48 heures, et une gestion affinée des zones peu profondes. Le tout pèse un peu moins de 8 kg.

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Nous le testons actuellement : le robot nettoie le fond à la mise à l’eau, puis répète l’opération à quelques jours d’intervalle, ce qui suffit à maintenir un bassin propre en le laissant dans l’eau. La filtration fine à 3 microns est un véritable atout face aux pollens et autres particules fines.

Cependant, le robot ne dispose pas d’arrêt automatique en fin de charge : il faut surveiller le cycle ou s’en remettre au programmateur. Sur les bassins à pente marquée ou les piscines coque avec décrochements, plusieurs retours d’utilisateurs décrivent une navigation qui répète la même bande ou laisse des zones non traitées, travers récurrent sur les Aiper d’entrée et de milieu de gamme.

Nota Bene : ce Scuba S1 se distingue des versions S1 Pro et N1, plus haut placées.

Caractéristique Techniques Aiper Scuba S1 Poids 7,7 kg Couverture Fond, parois, ligne d’eau, bassins jusqu’à 150 m² Navigation et capteurs WavePath, 11 capteurs, planification hebdomadaire (V2) Autonomie et batterie Batterie 7 800 mAh, jusqu’à environ 3 h, mode Éco toutes les 48 h Filtration et panier Double filtration 3 µm et 180 µm, panier 3,5 L Récupération et entretien Pas de remontée en surface, crochet fourni Recharge Prise étanche (pas d’induction) Garantie 2 ans

Alternative sérieuse : le Beatbot Sora 10 est une porte d’entrée sans fil plus simple, si le stationnement automatique en surface n’est pas prioritaire, disponible en France.

Aiper Scuba SE (2024) : le petit budget malin pour les piscines hors sol

Le Scuba SE nettoie uniquement le fond des piscines hors sol ou enterrées à fond plat, jusqu’à environ 80 m². Pas de parois, pas de ligne d’eau. En échange, il offre le tarif d’accès le plus bas de cette sélection, un poids plume de 3,4 kg qui se manipule à une main, un fonctionnement à bouton unique et un stationnement automatique au bord quand la batterie faiblit. Un système de purge évacue l’essentiel de l’eau en quelques secondes pour faciliter la sortie. Il est distribué en France, notamment en grande surface de bricolage.

© Aiper

Les tests français, nombreux sur ce modèle installé depuis 2024, s’accordent sur l’essentiel : sur un fond plat, il fait le travail, aspire feuilles, insectes et sable grossier, avec une simplicité désarmante. Son autonomie de 90 minutes est jugée tenue lors des cycles d’essai. Pour un usage familial sur un bassin de taille raisonnable, c’est un confort réel à petit prix.

Bien sûr, il faudra composer avec sa navigation aléatoire, par rebond sur les obstacles, qui laisse parfois des angles de côté, et un seul cycle peut s’avérer court sur une grande piscine très sale. Les particules les plus fines sont parfois remises en suspension plutôt que capturées. L’absence d’indicateur de batterie oblige à travailler un peu à l’aveugle. Quelques retours pointent enfin une longévité en retrait sur certaines unités, à surveiller selon l’entretien.

Caractéristique Techniques Aiper Scuba SE Poids 3,4 kg Couverture Fond uniquement (fond plat), bassins jusqu’à 80 m² Navigation et capteurs Aléatoire, changement de direction au contact Autonomie et batterie 90 min par charge Filtration et panier Filtre 180 µm, panier 2 L Récupération et entretien Stationnement automatique au bord, purge rapide, crochet fourni Recharge Prise étanche (pas d’induction) Garantie 2 ans

Alternative sérieuse : le Wybot A1, également pensé pour les petites piscines hors sol, offre une couverture voisine à un positionnement d’entrée comparable, disponible en France.

Comment fonctionne un robot de piscine sans fil ?

Un robot sans fil embarque une batterie lithium-ion et des moteurs qui entraînent chenilles ou roues, ainsi qu’une turbine d’aspiration. On le charge, on le pose dans l’eau, il coule et exécute son cycle avant de remonter ou de stationner au fond de l’eau. La grande contrainte actuelle, commune à tous les modèles, tient au fait que les ondes Wi-Fi et Bluetooth ne traversent pas l’eau : dès que l’appareil est immergé, l’application perd le contact et le nettoyage se déroule en autonomie. Certaines marques contournent le problème avec un flotteur qui relaie les commandes par ultrasons, comme l’AquaSonar de MOVA, ou une reconnexion automatique en surface, comme chez Aiper.

Fond seul, parois, ligne d’eau ou surface : quelle couverture choisir ?

Tous les robots ne nettoient pas les mêmes zones. Un modèle limité au fond, comme le Scuba SE, suffit pour une petite piscine hors sol à fond plat où l’enjeu se résume aux feuilles et au sable. Dès que le bassin compte des parois à récurer et une ligne d’eau qui se salit, il faut monter en gamme vers un Scuba S1, un Scuba V3 ou un Dolphin EON 100, capables de grimper et de traiter cette zone souvent négligée. La surface de l’eau, où s’accumulent pollens et insectes avant de couler, reste l’apanage des modèles les plus complets : le Sora 70 avec son écumage JetPulse, ou le Rover X10 qui vise les sept zones.

Navigation aléatoire, gyroscope ou cartographie : ce que ça change

La façon dont le robot se déplace détermine directement la qualité de couverture. Les modèles d’entrée de gamme se contentent d’une navigation aléatoire : le robot avance jusqu’à un obstacle, change de direction et recommence. Cela fonctionne sur un fond plat, mais laisse volontiers des angles de côté et rallonge les cycles. Un cran au-dessus, des capteurs gyroscopiques et infrarouges structurent des trajectoires plus régulières. Le sommet actuel, c’est la cartographie active : la caméra IA d’Aiper ou de Wybot reconnaît les débris et adapte le trajet, tandis que le LiDAR immergé de MOVA reconstruit la forme du bassin en temps réel pour limiter les passages inutiles. Sur une piscine de forme libre ou complexe, cet écart de navigation se traduit très concrètement par des zones oubliées, ou non.

Les pièges à éviter avant d’acheter

Quelques angles morts méritent notre attention. L’autonomie annoncée est un maximum théorique : la plupart de nos tests montrent des cycles écourtés sur les grands bassins, et la durée de charge se compte souvent en heures. La récupération en fin de cycle est trop souvent négligée : un robot qui remonte et flotte se sort d’une main, un robot qui coule batterie vide impose de manier le crochet, quand celui-ci est fourni. La compatibilité avec votre revêtement compte aussi : sur une piscine coque ou à pente marquée, certains modèles perdent en adhérence et repassent en boucle au même endroit. Vérifiez enfin la garantie et la disponibilité des pièces d’usure (filtres, brosses), car les avis divergent nettement d’une marque à l’autre.

FAQ

Un robot sans fil nettoie-t-il aussi bien qu’un modèle filaire ? Un robot sans fil offre généralement une aspiration et une autonomie inférieures à un filaire de tarif voisin, ce dernier pouvant tourner aussi longtemps que nécessaire. Le sans-fil se rattrape sur le confort d’usage, l’absence de câble à démêler et la liberté d’installation. Le bon choix dépend de la priorité que vous accordez à la performance brute ou à la praticité quotidienne. Peut-on laisser le robot en permanence dans la piscine ? Certains modèles proposent un mode Éco ou une planification qui les fait travailler à intervalles réguliers en restant dans l’eau, comme le Scuba S1 ou l’UltraRun du Dolphin EON 100. C’est pratique, mais la plupart des fabricants recommandent de sortir le robot après usage pour préserver la batterie et les joints, et de le ranger à l’abri du soleil. Un séjour permanent accélère l’usure et peut poser problème lors des traitements de l’eau. Ces robots conviennent-ils aux piscines coque ou à pente ? Sur un fond plat, la plupart s’en sortent bien. Sur une piscine coque avec décrochements ou une pente marquée, plusieurs modèles d’entrée et de milieu de gamme peinent à monter, répètent la même bande ou laissent des zones non traitées. Vérifiez la compatibilité annoncée avec votre revêtement et votre profondeur avant de vous décider. Faut-il absolument un modèle qui nettoie la surface ? Si votre piscine est bordée d’arbres et reçoit beaucoup de feuilles, de pollen et d’insectes, un écumage de surface intégré, comme le JetPulse du Sora 70, capture ces débris avant qu’ils ne coulent et réduit le travail à l’épuisette. Sur un bassin dégagé et peu exposé, cette fonction reste un confort dont on peut se passer, au profit d’un modèle moins onéreux centré sur le fond et les parois. Quelle autonomie viser selon la taille de mon bassin ? Pour une petite piscine hors sol jusqu’à 80 m², une autonomie de 90 minutes suffit largement, comme sur le Scuba SE. Pour un bassin moyen à grand, mieux vaut viser un modèle capable de couvrir toute la surface en un cycle, autour de trois heures d’autonomie, à l’image du Scuba V3 ou du Scuba S1. Au-delà, sur de très grandes piscines, orientez-vous vers les batteries les plus généreuses, comme celle du Rover X10.

Prêt à choisir ? Repérez d’abord les zones que vous voulez déléguer, puis remontez notre classement jusqu’au modèle qui coche vos priorités sans payer pour des fonctions superflues.