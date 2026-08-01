Jusqu’au 10 août, Dolphin place trois robots filaires de sa gamme Nautilus CC en promotion sur Amazon. Le Nautilus CC descend à 616 €, contre 699 € de prix public conseillé sur la boutique française de Maytronics, soit 83 € de moins.

Un robot-piscine sans fil embarque une batterie, et une batterie est une pièce d’usure : sa capacité baisse au fil des charges, puis elle se remplace. À l’inverse, un robot filaire tire son courant d’un boîtier posé au bord du bassin, et son cycle garde la même durée d’une saison à l’autre. C’est pourquoi Maytronics continue de miser sur le filaire, malgré l’avènement récent des robots-piscines avec batterie. Et les promos foisonnent ! Aujourd’hui, en pleine saison, l’offre est simple pour les adeptes des nettoyeurs traditionnels :

L’opération s’étend jusqu’au 10 août 2026 !

Nota bene : sur les fiches Amazon, les trois Nautilus CC sont affichés comme des nettoyeurs de piscine hors-sol, tandis que la boutique Maytronics les classe en « piscine enterrée ». Les deux fonctionnent, à partir du moment où la longueur du bassin est dans les clous !

Nautilus CC à 616 €, pour les bassins jusqu’à 10 mètres

C’est le plus léger des trois, 6,71 kg, ce qui compte au moment de le remonter à bout de bras. Ses deux brosses frottent le fond et les parois sur des cycles de deux heures, avec une aspiration de 15 m³/h, soit 15 000 litres d’eau passés par ses filtres en une heure.

© Maytronics

Ni application, ni programmateur : on le branche, on le pose dans l’eau, il part, et parcourt les piscines jusqu’à 10 mètres de long. Attention, il fait le fond et les parois, mais ne monte pas jusqu’à la ligne d’eau.

Nautilus CC Plus à 717 €, le programmateur et le pivot anti-nœuds

Deux ajouts justifient l’écart avec le CC. D’abord, le système Swivel, un pivot monté sur le câble qui l’empêche de se vriller. Ensuite, le programmateur hebdomadaire, qui lance les cycles aux jours que vous avez choisis.

© Maytronics

Il vise les bassins jusqu’à 12 m de long, avec 17 m³/h d’aspiration, la plus forte des trois. Attention : comme le Nautilus CC, il s’arrête au fond et aux parois, pas de ligne d’eau.

Nautilus CC Pro à 849 €, le seul qui monte à la ligne d’eau

La ligne d’eau, c’est tout ce qui se dépose au niveau de la surface, là où s’accumulent crèmes solaires et pollens. Des trois, le CC Pro est le seul à y monter vraiment, sur des bassins jusqu’à 15 m de longueur. Contrairement aux deux précédents, il embarque un brossage actif et il ajoute le pilotage par l’application MyDolphin Plus.

© Maytronics

C’est aussi le plus gros écart des trois au prix public conseillé : 849 € contre 975 € chez Maytronics, soit 126 € de différence. À 7,88 kg, il reste plus léger que le CC Plus.

Nota bene : plus avancé que le brossage combiné, (quand la brosse frotte au gré du déplacement du robot), le brossage actif s’équipe d’une brosse motorisée, entraînée indépendamment et tournant plus vite que le robot n’avance, ce qui décolle plus efficacement algues et dépôts incrustés.

À qui s’adresse la gamme Nautilus CC ?

Le Nautilus CC suffit aux bassins jusqu’à 10 m de long quand le fond et les parois font le travail. Le CC Plus prend le relais jusqu’à 12 m, programme la semaine et évite les éventuels nœuds de câble. Le CC Pro se justifie pour les bassins de 12 à 15 m de long, ou dès que le nettoyage de la ligne d’eau compte pour vous.

Dans les trois cas, rincez le panier filtrant (accessible par le haut) après chaque cycle : c’est la consigne de Maytronics, et c’est ce qui maintient l’aspiration annoncée toute la saison.

Nota bene : les trois appareils bénéficient de deux ans de garantie, et des pièces détachées remplaçables soi-même.

Bonus en version sans fil : le Nautilus EON 100 à 849 €

Si le câble vous rebute, l’opération inclut aussi le Nautilus EON 100, à 849 € au lieu de 899 €. Il couvre les bassins jusqu’à 15 m, monte à la ligne d’eau et descend jusqu’à 20 cm de profondeur, ce qui lui ouvre les marches et les plages immergées, hors de portée des trois filaires.

Son autonomie est donnée pour 3 h par charge, et le mode UltraRun annoncé « jusqu’à une semaine » désigne des cycles espacés sur cette charge, pas un nettoyage continu. Préférez-le si aucune prise ne se trouve près du bassin, ou si votre piscine a des marches.

© Maytronics

Les autres promotions de l’opération

Aux mêmes dates, Dolphin annonce également le Pool Up à 499 €, le robot Niya Sonar 20 à 229 € et l’aspirateur manuel Niya Aquasweep à 129 €.