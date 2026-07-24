Longtemps, Aiper a vendu des robots de piscine qui nettoyaient. Avec le Scuba V3, son premier modèle sans fil doté d’une vraie caméra IA, la marque en propose un qui réfléchit : il repère les salissures, contourne les obstacles et cesse d’errer au hasard. Nous avons soumis ce robot piscine à notre bassin de test le plus piégeux : verdict après plusieurs semaines dans l’eau.

Aiper, qu’Euromonitor classe numéro un mondial du robot de piscine intelligent en volume de ventes sur 2025, revendique plus de 4 millions d’utilisateurs dans plus de 50 pays . Le Scuba V3 occupe une place à part dans cette ascension. Pendant que l’entrée de gamme restait tenue par le best-seller Scuba S1 et que les gros volumes revenaient au Scuba X1 Pro Max, le V3 s’est posé comme le modèle « vision » de la marque, celui qui apporte un cerveau à la flotte.

Dans cette perspective, le V3 associe une caméra IA frontale et des capteurs dToF sous l’appellation VisionPath, pilotés par un mode cognitif baptisé AI Navium qui construit lui-même son planning de nettoyage. Le reste s’aligne sur ce que le segment fait de mieux : dock de charge sans fil, stationnement automatique à la ligne d’eau en fin de cycle, filtration MicroMesh à 3 µm pour compléter le filtre standard à 180 µm, coque à vidange rapide pensée pour l’extraction, et un traitement des images embarqué, certifié TÜV, qui reste sur l’appareil sans transiter par un serveur.

Nota Bene : le Scuba V3 s’inscrit dans une série complète présentée au CES 2026, aux côtés d’un V3 Pro et d’un V3 Ultra, ce dernier distingué par un CES Innovation Award et annoncé autour de 2 299 $ aux États-Unis. Les versions supérieures ajoutent cartographie et continuité de cycle pour les grands bassins. À ne pas confondre non plus avec le Scuba S3, arrivé lui aussi en 2026 à un tarif plus accessible (599 €), qui ne relève ni du même positionnement ni de la même technologie.

Mais… un robot qui prétend voir et décider tient-il vraiment ses promesses sur un terrain piégeux, ou l’IA n’est-elle qu’un argument marketing de plus ? Pour le vérifier, nous ne l’avons pas installé dans le bassin qui avait accueilli le Beatbot Sora 30, une piscine à débordement aux parois droites, sans grandes difficultés. Nous l’avons soumis à notre banc d’essai le plus sélectif : une piscine au sel d’environ 38 m³, pour 30 m² au sol et 1,60 m de profondeur maximale, en revêtement vinyle, dotée de trois marches, et de margelles arrondies.

Caractéristique Techniques Aiper Scuba V3 Dimensions 44,4 cm (L) × 38,0 cm (l) × 21,8 cm (H) Poids 8,25 kg à sec Panier / Filtration Panier supérieur de 3,5 L ; filtre 180 μm ; filtre ultra-fin MicroMesh™ remplaçable (3 μm) Puissance / Débit d’aspiration 18 169 L/h (4 800 GPH) Batterie Lithium-ion 149,76 Wh (≈ 10 400 mAh) Durée d’utilisation Jusqu’à 180 min ; jusqu’à 210 min en mode ECO Durée de charge Environ 5 heures (station de charge sans fil) Navigation VisionPath™ avec caméra IA, télémètre dToF, AI Navium™, planification adaptative des trajectoires, détection des débris et des obstacles, mode AI Patrol Température de chargement NC Surface / profondeur recommandée Jusqu’à 150 m² ; profondeur de 0,3 à 3 m Compatibilité avec les matériaux Béton, liner/vinyle, fibre de verre, carrelage Compatibilité avec le traitement de l’eau Chlore (< 4 ppm), électrolyse au sel (< 5 000 ppm), pH recommandé : 7,0 à 7,8 Connectivité Wi-Fi + Bluetooth ; application Aiper (planification, modes de nettoyage, récupération assistée, notifications) Garantie 2 ans Prix conseillé 1 099 €

Bundle du Scuba V3 : un bundle sobre, mais avec dock

Comme pour la plupart des robots-piscines, le pack reste assez simple :

1 robot Aiper Scuba V3

1 station de charge dédiée

1 bloc d’alimentation secteur

2 blocs de flottaison

1 crochet

1 filtre MicroMesh

1 guide de démarrage rapide

1 manuel d’utilisation

On souligne tout de suite la présence d’une station de charge complète, et non d’un simple chargeur mural. Sur ce segment, ce n’est pas systématique, et cela change la manière de vivre avec le robot au quotidien. L’habituel crochet ne devrait pas servir trop souvent, puisque le robot revient seul au bord de la piscine, mais il fait logiquement partie du pack. On trouve aussi deux étranges blocs de flottaison, qu’il faudra installer sur la machine.

Enfin, on connaît déjà le filtre MicroMesh, déjà inséré dans l’appareil, et qui pourra servir à la place du panier principal, mais uniquement en mode fond (et quand le bassin n’est pas trop sale).

Design et ergonomie : une finition soignée et un vrai panneau de commande

Le Scuba V3 affiche d’emblée une identité plus « premium » que la moyenne du segment. Là où beaucoup de robots sans fil assument un plastique utilitaire, Aiper mise ici sur un capot supérieur bombé à la finition laquée noir aux reflets bleu nuit, qui capte la lumière et donne à l’appareil une allure haut de gamme. La partie basse est constituée d’une coque inférieure en plastique texturé mat, pare-chocs périphérique épais, et des chenilles latérales pleine hauteur aux crampons prononcés qui annoncent déjà une bonne accroche sur le fond comme sur les parois.

Le gabarit tire vers le compact et le ramassé, avec une silhouette basse qui devrait aider dans les transitions fond/paroi et sur les marches.

Sous le bandeau AIPER, on observe un bloc de capteurs frontal, avec un élément circulaire central encadré de deux capteurs ambrés, l’ensemble correspondant selon toute vraisemblance au dispositif de vision qu’Aiper met en avant sur ce robot. La marque parle d’une navigation par caméra (AI Navium / VisionPath), qu’elle annonce entraînée sur plus de 200 bassins selon la marque, afin de repérer les débris et hiérarchiser les priorités du fond jusqu’à la ligne d’eau.

Sous la coque, on retrouve deux paires de brosses rouleaux, à l’avant comme à l’arrière, soit quatre rouleaux au total encadrés par les deux chenilles. Cette double implantation élargit la surface de contact et devrait renforcer la traction et le traitement de la ligne d’eau. On distingue également, en position centrale, deux contacts de charge circulaires qui viennent vraisemblablement se marier aux plots de la station, ce qui confirme une recharge par contact sur le dock plutôt qu’un branchement direct sur le robot une fois accosté.

Une poignée est creusée dans le sommet de la coque, franche et bien dégagée, qui facilite la sortie du bassin en fin de cycle. C’est un point d’ergonomie que l’on apprécie systématiquement sur ce type d’appareil, la sortie de l’eau restant le geste le plus pénible au quotidien. Sur le dessus toujours, une turbine circulaire cerclée de turquoise signe visuellement le robot et matérialise le circuit d’aspiration et d’évacuation d’eau.

La couleur indique le niveau de charge de la batterie : bleu > 50 %, jaune entre 15 et 50 %, rouge sous 15 %, et bleu fixe à 100 %

Le Scuba V3 propose également un véritable panneau de commande tactile. On y trouve un bouton d’alimentation central cerclé de cuivre, un témoin Wi-Fi, des touches de sélection de mode de part et d’autre, et un bandeau lumineux LED qui renseigne d’un coup d’œil sur l’état du robot et le mode en cours. C’est plus riche, plus lisible, et cela renforce la promesse d’un usage hors application parfaitement viable.

Enfin, la station se présente sous forme de socle incliné dédié, avec ses contacts de charge en partie haute, un réceptacle en partie basse et un pied escamotable à l’arrière pour la stabilité. La finition reprend le bi-ton du robot, glossy sur la face, mat sur le châssis.

Installation : pas tout à fait plug and play, mais une mise en route guidée et rapide

Le Scuba V3 demande quelques petites étapes préalables. Avec un peu d’adresse, l’ensemble se boucle en une poignée de minutes. Disons que l’on est sur une mise en route « légère », plutôt que sur un vrai plug and play.

Première étape, un peu inhabituelle : la mise en place des blocs de flottaison. Le V3 est livré avec deux mousses de flottabilité (buoyancy foam) qui se logent dans des logements latéraux, de part et d’autre du châssis, en retrait des chenilles. Le montage se fait à la main, sans outil, en glissant chaque bloc dans son emplacement dédié. Un détail à respecter toutefois : les blocs sont dédiés à un côté en particulier (marquage « R » et « L »).

Leur rôle exact n’est pas détaillé noir sur blanc par Aiper, mais tout indique qu’ils compensent l’adhérence sur liners lisses pour soigner la remontée en surface, le stationnement et le travail sur la ligne d’eau.

On raccorde le bloc d’alimentation fourni à la station, puis la station à une prise secteur. Aiper insiste sur deux points : utiliser uniquement le chargeur d’origine et veiller à ce que le robot comme la station soient bien secs, contacts métalliques propres, avant la mise en charge. Le voyant pulse pendant la charge, puis passe au vert fixe une fois la batterie pleine.

Vient ensuite la partie logicielle, via l’application Aiper. L’appairage passe par le Bluetooth : on ajoute l’appareil depuis l’écran « Ajouter un appareil », on maintient le bouton d’alimentation environ 5 secondes jusqu’à ce que le voyant pulse en bleu, et l’application détecte le robot en quelques secondes. Il faut garder le téléphone à proximité et ne pas quitter l’application pendant la liaison. On nomme alors l’appareil, on choisit le site (« My Pool »), puis on passe à la connexion au réseau, avec la liaison au compte.

Le QR code d’appairage se trouve à l’intérieur du robot, une fois le panier de filtration retiré, si l’on préfère cette méthode au Bluetooth.

Ensuite, on passe à la coutumière mise à jour du firmware. Dès la première connexion, l’application nous a proposé une nouvelle version (V5.0.0 dans notre cas), avec un téléchargement puis une installation qu’il ne faut surtout pas interrompre (ne pas débrancher, ne pas éteindre, ne toucher à aucun bouton). L’opération est nécessaire pour disposer des dernières optimisations, la note de version évoquant sobrement une « amélioration des performances du nettoyeur ». Une mise à jour automatique peut être activée pour la suite.

Aiper garantit les mises à jour de sécurité jusqu’en 2029.

Quand tout est fin prêt, l’interface fait un état des lieux des fonctionnalités principales : modes de nettoyage, activation de la caméra AI Navium, l’analyse météorologique et un mini-tuto démarrage. Ne restera plus qu’à prendre réellement l’appli en main (ou utiliser la commande manuelle décrite plus haut).

Application : complète et moderne, mais avec quelques scories

Rappel du récent test du Scuba S1 : l’application Aiper est l’une des plus abouties que nous ayons vues sur un robot de piscine sans fil. En effet, le Scuba V3 donne accès à un véritable centre de contrôle : pilotage temps réel, modes multiples, caméra IA paramétrable, planification intelligente, autodiagnostic et même un espace de fonctionnalités en test.

Nota bene : l’application agrège l’ensemble des appareils Aiper du foyer sur un même écran d’accueil (ici au sein de l’ensemble Experts Duo), avec une représentation 3D du bassin et un widget météo. Pratique pour qui possède plusieurs machines de la marque, mais sans incidence sur le pilotage du seul Scuba V3.

L’écran principal affiche le niveau de batterie au pourcentage près et l’état courant du robot. Le choix du mode se fait via un carrousel lisible : Auto (que l’application décrit ici comme « Sol + Ligne d’eau »), Patrouille IA, Sol, Nettoyage des parois et Ligne d’eau. Le « Laboratoire de fonctionnalités » ajoute un Mode ÉCO, qui « prolonge le temps de nettoyage mais réduit la puissance », pensé pour un entretien léger. Le parcours de nettoyage du fond propose deux options : Complet, qui privilégie une couverture systématique adaptée aux formes complexes, et Adaptatif, présenté comme plus rapide et « intelligent » mais moins à l’aise dans les bassins tarabiscotés.

Dans les paramètres de nettoyage, une bascule Caméra Vision Aiper active la détection des débris et l’évitement proactif des obstacles, avec un renvoi vers la politique de confidentialité, ce qui est cohérent dès lors qu’un capteur optique entre en jeu. Au lancement, un rappel « Caméra active » confirme que l’optique participe à la détection des saletés et à l’évitement. Au-dessus, le mode AI Navium donne accès à la planification intelligente. On y active, au choix, une analyse météorologique (adapter le planning aux conditions), un nettoyage auto-adaptatif (ajuster la stratégie selon l’environnement du bassin) et une analyse des habitudes d’utilisation, avant de fixer une heure de démarrage et de générer un planning.

Côté Programme, l’app introduit une logique intéressante de budget d’énergie : on choisit une durée d’exécution (45, 60 ou 90 minutes) directement corrélée au nombre de nettoyages possibles par semaine (respectivement 4, 3 et 2), avant de sélectionner les jours et l’heure.

L’application propose également :

un compteur de surface totale nettoyée

un autodiagnostic listant l’état des modules

une gestion des composants

une configuration réseau

le téléchargement du journal

les notifications de rappel

Comme tous les robots de ce segment, le Scuba V3 perd la liaison une fois immergé : les ondes radio ne traversent pas l’eau. Aiper affiche alors : « Perte de signal sous l’eau. Données affichées sont estimées. Connexion en temps réel rétablie à la surface ».

Nota bene : la bouée de communication Aiper HydroComm ne fonctionne que sur la gamme Scuba X. À l’instar du S1, le V3 est donc condamné à perdre la communication sous l’eau.

Restent quelques scories de finition qui trahissent une localisation perfectible. Nous avons vu l’état du robot s’afficher en allemand (« Reinigung ») au milieu d’une interface française, et l’écran intitulé « Surveillance de la qualité de l’eau » ne rapporte en réalité pas la chimie de l’eau, mais l’état de santé des modules du robot : un intitulé trompeur pour ce qui est un simple autodiagnostic. Rien de grave, mais sur une app par ailleurs soignée, ces détails détonnent.

Le V3 n’offre ni Matter ni Home Assistant, ce qui empêche toute automatisation avancée.

Navigation : agile dans la verticalité, bluffant en ciblé, faillible quand l’eau se trouble

Sur le papier, le Scuba V3 délaisse la navigation aléatoire au profit d’un système qu’Aiper baptise VisionPath, fondé sur la fusion de deux organes complémentaires. D’un côté, une caméra IA frontale dont la portée de détection atteint deux mètres et qui est entraînée à reconnaître plus de vingt types de débris, à partir de données pré-collectées sur plus de 200 bassins réels. De l’autre, des capteurs optiques dToF (Direct Time of Flight), une forme de radar laser qui émet des impulsions lumineuses et mesure leur temps de retour pour construire une cartographie 3D de l’intérieur du bassin.

Concrètement, lorsque la vision IA n’est pas sollicitée, ce sont les capteurs dToF qui guident le déplacement en détectant murs et pentes, tandis que la caméra prend le relais pour cibler les salissures. Plutôt que d’errer, le robot est censé évaluer la forme de la piscine, repérer les obstacles et dérouler un parcours régulier, à la manière d’une tondeuse. Une couche logicielle, AI Navium, planifie enfin les cycles. Reste à confronter cette théorie à l’eau !

En pratique

En mode Auto, le déroulé que nous avons observé colle à ce qu’Aiper décrit : le robot s’est d’abord chargé des parois et des plages immergées sur près de trois tours du bassin, avant de basculer sur le nettoyage du fond.

Dans la verticalité, le V3 est très bon. Il se hisse un peu partout, marches, plages immergées, margelles de fond de bassin, sans jamais perdre en adhérence. Avec son gabarit ramassé, le V3 s’appuie sur quatre brosses, deux avant et deux arrière, pour décoller les saletés depuis plusieurs points de contact. Là où le S1 revendique un angle de grimpe confirmé de 105°, Aiper ne publie d’ailleurs pas de spécification d’inclinaison pour le V3, mais sur le terrain, l’accroche ne nous a jamais fait défaut.

En revanche, agilité verticale ne rime pas avec précision chirurgicale. Son gabarit lui permet de se faufiler dans les zones difficiles d’accès, coins arrondis, angles étroits, mais pas avec une très grande finesse. Il ne longe pas non plus intelligemment les bancs de faible profondeur. Et comme son cousin S1, il peut se bloquer quelques instants sur un coin d’escalier, à la différence près qu’il repart plus vite.

Nota bene : Aiper met en avant une navigation par quadrillage censée éviter bondes, échelles, projecteurs, marches et jouets de piscine. Dans notre bassin piégeux, l’évitement s’est montré correct, sans être infaillible sur les obstacles les plus fins.

Le mode fond, lui, est tout simplement bluffant. Dès qu’un débris est visible, le robot se dirige droit dessus, puis poursuit son cycle jusqu’à en repérer un autre. Le spectacle est très satisfaisant, au point qu’on a presque envie de le sortir de l’eau avant la fin de son cycle tant il donne l’impression de « voir » la saleté. Ce qui nous amène à une incohérence : sur les modes manuels (Auto, Sol, Parois, Ligne d’eau), le robot tourne jusqu’à épuisement ; impossible de le configurer sur « 45/60/120 minutes seulement » sans passer par la planification.

Mais cette vue n’est pas infaillible. Si l’eau se trouble un peu, ou que la distance et l’angle ne sont pas favorables, le robot atteint vite ses limites. La caméra frontale unique, donnée pour une portée de détection d’environ deux mètres, ne fait pas de miracle dans une eau chargée. Pour autant, ce n’est pas un gadget : le V3 priorise clairement les grosses saletés, ce qui le rend réellement efficace là où ça compte, même quand le détail lui échappe.

Un point que nous tenons à souligner : à une ou deux reprises, le robot a fait une sorte de roue arrière lorsque le panier était plein. Le phénomène reste rare, mais nous ne l’avions jamais constaté sur le Scuba S1.

Enfin, une fois le cycle terminé, le robot remonte à la surface et envoie une notification, conformément à son stationnement automatique à la ligne d’eau. On dispose alors d’une fenêtre d’une dizaine de minutes pour l’attraper par la poignée. Passé ce délai, il redescend au fond et il faut ressortir le crochet.

Nota bene : les déplacements du robot nous ont semblé s’améliorer au fil des jours.

Efficacité de nettoyage : un vrai bon nettoyeur, au-delà de l’argument IA

La puissance d’aspiration du Scuba V3, donnée autour de 4 800 GPH, ne le place pas en tête sur la fiche technique brute, un Beatbot Sora 70 grimpant par exemple à 6 800 GPH. Mais le travail mécanique des quatre brosses est redoutable, qui agite algues incrustées, dépôts minéraux et débris avant que l’aspiration ne prenne le relais.

Là où le S1 voit son aspiration faiblir à mesure que la batterie se vide, le V3 est réputé maintenir une aspiration constante sur l’ensemble du cycle.

Côté filtration, le V3 mise sur un double étage : un panier 180 µm pour les feuilles et gros débris, et d’un média fin MicroMesh à 3 µm qui piège sable, pollen et spores. Le bac de 3,5 litres est assez généreux, même s’il est loin des 6 L d’un Sora 70. Quoi qu’il en soit, cette finesse de filtration a un bénéfice indirect appréciable : moins de particules en suspension, donc une charge chimique allégée pour le traitement de l’eau.

Grâce à sa technologie JetAssist, le V3 traite la ligne d’eau de façon systématique et persistante, en remontant d’environ deux centimètres sur la paroi. Les marches d’escalier demeurent le point faible : le robot franchit sans mal la première, bute parfois sur la seconde, et un coup de balai manuel reste nécessaire de temps à autre. Les sections aux parois courbes ou en haricot compliquent aussi un peu la tâche, même si le robot finit par atteindre l’essentiel.

En mode fond, le V3 aspire très bien les cailloux, le sable et les feuilles, et couvre un maximum de surface grâce à sa navigation. L’impression est la même que celle notée en navigation, on a presque envie de le sortir de l’eau avant la fin de son cycle tant il paraît méthodique et complet. Dernier constat, et non des moindres : à résultat équivalent, le V3 s’est montré plus rapide que le Scuba S1 (environ 65 minutes contre près de 2h30 pour une piscine visuellement propre).

Autonomie et recharge : une endurance conforme à la promesse, une charge nettement plus rapide qu’annoncé

Comme la plupart des robots sans fil, le V3 ne va pas au bout de sa batterie : une fois la réserve atteinte, il interrompt son cycle, remonte et stationne automatiquement à la ligne d’eau, où il patiente une dizaine de minutes en envoyant une notification. Son application enregistre la consommation électrique de chaque session, en plus de la durée et de la surface couverte.

Premier relevé, en mode Auto (Sol + Nettoyage des parois) : le robot a tourné 132 minutes en consommant 63 % de batterie, pour 149 m² couverts et 56 débris reconnus. Rapporté à une batterie pleine, cela correspond à environ 3 h 29 de nettoyage utile. Second relevé, en mode Sol seul : 39 minutes pour 22 % de batterie, sur 42 m² et 18 débris reconnus, soit une extrapolation d’environ 2 h 57.

Nota bene : ces valeurs sont à manier avec prudence, et l’inversion apparente (le mode fond + parois semble durer plus que le mode fond seul) le confirme. La session Auto a été mesurée batterie haute, là où le pourcentage descend lentement, ce qui surestime son autonomie. La session Sol a été relevée en zone basse, sous les 40 %, où le pourcentage chute plus vite, ce qui la sous-estime. La réalité se situe donc entre les deux, autour de 3 heures, ce qui recoupe les 180 minutes annoncées par Aiper.

Plusieurs facteurs pèsent d’ailleurs sur cette endurance : le mode parois + fond consomme davantage que le fond seul, une eau froide (sous 15 °C) peut réduire l’autonomie de 15 à 20 %, et un bassin très chargé en débris alourdit la charge moteur.

La recharge, elle, réserve une excellente surprise. Aiper annonce environ 5 heures pour une charge complète. Nous avons mesuré le passage de 14 % à 100 % en exactement 3 h 03. C’est très sensiblement mieux que la promesse constructeur.

À partir de ces chiffres, on peut estimer le temps de présence active théorique : avec une autonomie de l’ordre de 3 heures et une recharge d’environ 3 heures, le cycle complet tourne autour de 6 heures, soit près de 12 heures de nettoyage effectif par tranche de 24 heures si l’on enchaîne les cycles.

Nota bene : pour préserver la batterie, Aiper recommande de charger à 100 % avant utilisation, de ne pas laisser le robot indéfiniment sur le dock une fois plein, de rincer et sécher les contacts (surtout en piscine au sel).

Entretien : un nettoyage simple, un filtre MicroMesh à manier avec soin

D’abord, le V3 est plus lourd à sortir du bassin qu’un S1, ce que la poignée intégrée et la coque à vidange rapide viennent heureusement atténuer.

Au quotidien, l’entretien du Scuba V3 ne demande rien d’inhabituel pour ce type de robot. L’essentiel de l’entretien se concentre évidemment sur le filtre. Aiper recommande de vider le panier à chaque cycle et de rincer le châssis à l’eau claire. Le module MicroMesh se désolidarise de son support pour donner accès à la fibre, qu’il faut rincer à assez haute pression pour la débarrasser des particules incrustées.

La manœuvre se fait avec délicatesse, car cette fibre retient de plus en plus de micro-déchets à mesure qu’elle se colmate, ce qui la rend à la fois plus efficace et plus fragile à l’entretien. Ensuite, on évitera de poser la cartouche dans l’herbe : la moindre particule végétale s’y agrippe et devient pénible à déloger. Le filtre est conçu différemment de celui du Scuba S1, mais reste assez simple à démonter.

Côté remplacement, la marque conseille de changer le filtre une fois par an ou selon l’usure (perte d’aspiration persistante, fibre déchirée, cadre déformé). Le manuel technique donne un repère plus précis, à savoir environ tous les 30 usages ; la logique reste la même, on remplace dès que l’efficacité baisse.

La caméra frontale et les capteurs se contentent d’un essuyage au chiffon doux et sec et d’un contrôle visuel régulier, tout comme les coques et les chenilles. Le manuel prévoit aussi de retirer le cache de vidange à l’aide d’un tournevis plat pour dégager d’éventuels débris au niveau de l’hélice, et détaille le remplacement des pièces d’usure, chenilles via les caches latéraux et brosses via des fixations silicone. Rien de complexe, mais bon à savoir pour la durée de vie.

Pour l’hivernage, Aiper préconise de le charger tous les deux mois entre 40 et 60 % pour préserver la santé de la batterie. Hélas, impossible de brider la charge via l’application, il faut donc surveiller le niveau soi-même. La marque recommande par ailleurs de nettoyer coques, chenilles et brosse, de bien sécher l’ensemble et de stocker l’appareil à l’intérieur, au sec, l’appareil n’étant pas protégé contre le gel.

SAV : la demande de réparation en ligne

Bon point pour la tranquillité d’esprit, Aiper met à disposition un service de demande de réparation en ligne clairement structuré, accessible directement depuis le site français. La procédure se déroule en trois étapes : identification du produit par son numéro de série et sa preuve d’achat, description du problème, puis saisie de l’adresse de retour. Le formulaire prend en charge les achats effectués aussi bien sur la boutique officielle que chez les principaux revendeurs, Amazon compris, ce qui évite de renvoyer l’utilisateur d’un interlocuteur à l’autre.

Couplé à la garantie de deux ans (qui couvre notamment la batterie et le moteur) et à une assistance présentée comme multicanale, ce dispositif participe d’un écosystème après-vente plutôt rassurant pour une marque encore jeune.

Accessoires et coûts supplémentaires : peu d’extras, des consommables raisonnables

Sur la boutique officielle Aiper, deux références sont dédiées au V3. D’abord un jeu de filtres pour Scuba V3, affiché à 39 € (au lieu de 49 €), qui correspond au consommable le plus régulier : un média filtrant s’encrasse, se fatigue et finit par se remplacer, surtout dans un bassin très chargé en pollen ou en fines. Ensuite un kit d’entretien essentiel Scuba V3/N3, à 71 € (au lieu de 89 €), présenté comme le pack de maintenance plus complet. Il regroupe juste les deux types de filtres et un crochet.

C’est à peu près tout ce que le V3 réclame en propre. On ne trouve pas, à ce jour, de station, ni de batterie, ni de chargeur de rechange spécifiques au V3 listés en accessoire, là où d’autres gammes Aiper proposent leur chargeur ou leur bac de collecte à l’unité.

Enfin, le Scuba V3 peut être acquis en pack avec l’EcoSurfer S2, au sein de l’offre spéciale Aiper Experts Duo. L’idée est évidemment d’associer le robot de fond et le skimmer de surface pour couvrir en même temps le nettoyage du fond, des parois, de la ligne d’eau et de la surface. Un investissement souvent plus intéressant financièrement que l’achat séparé des deux appareils, pour qui vise une automatisation complète de la piscine.

Face à la concurrence : l’IA la plus accessible, mais pas la plus endurante

À 899 €, le Scuba V3 réalise un tour de force : il démocratise la navigation par caméra, jusqu’ici réservée à des machines plus chères. Pour le situer, nous l’avons confronté à trois rivaux d’autres marques, chacun exposant une qualité ou une limite du best-seller d’Aiper. Le protégé d’Aiper prend d’office une longueur d’avance, puisqu’il est le moins cher de ce mini comparatif.

Dolphin Liberty 400 : la référence, pour 100 € de plus

Deuxième adversaire, le sans-fil de Maytronics, la marque de référence. À 999 €, soit à peine plus que le V3, le Liberty 400 mise sur une navigation méthodique CleverClean, l’application MyDolphin Plus, une garantie de trois ans et surtout un confort de récupération sans équivalent. Le robot remonte seul à la ligne d’eau en fin de cycle, et si l’on veut l’appeler à soi entre-temps, la fonction Click-Up consiste à agiter dans l’eau un petit accessoire sonore fourni, le « rattle » : le Dolphin se dirige vers le bruit et grimpe le long de la paroi jusqu’à l’utilisateur. Un crochet de récupération est également fourni. Il traite fond, parois, ligne d’eau et plages immergées dès 30 cm.

En face, le V3 oppose sa caméra, absente du Dolphin, une recharge plus rapide (le Liberty se recharge par induction magnétique en environ 6 heures pour 2 h 30 d’autonomie) et son dock sans fil. Duel limpide : réseau, fiabilité et récupération assistée d’un côté, intelligence visuelle et rapidité de charge de l’autre, pour un écart de prix minime.

Beatbot Sora 70 : la couverture totale, surface comprise

Troisième adversaire, positionné plus haut : autour de 1 299 à 1 499 €. Le Beatbot Sora 70 fait ce que le V3 ne sait pas faire, nettoyer la surface de l’eau en plus du fond, des parois et de la ligne d’eau, grâce à sa technologie JetPulse. Il ajoute une aspiration musclée de 25,7 m³/h, un panier de 6 litres, une autonomie confortable d’environ 5 heures et une remontée automatique en surface en fin de cycle. En revanche, il se contente d’un évitement d’obstacles, sans caméra de ciblage des débris, ne dispose pas de dock (un simple chargeur à connecteur cubique), et relègue son filtre fin 3 µm en option payante.

Duel : la couverture quatre zones, surface de l’eau incluse, contre le ciblage intelligent des saletés, la filtration fine fournie et un prix nettement plus doux. Pour compenser l’absence de skimming, Aiper renvoie d’ailleurs à son EcoSurfer S2.

Wybot S2 Solar Vision : le rival qui voit et se recharge au soleil

Autour de 1 799 €, le Wybot S2 Solar Vision joue plus haut que le V3, mais il l’attaque frontalement sur son terrain : la caméra IA. Grâce à sa technologie Vision, il détecte les zones sales et cible directement les débris du fond, épaulé par une batterie de capteurs (infrarouge, profondeur, sonar). Surtout, il ajoute deux arguments que le V3 n’a pas : une station de charge solaire autonome, vers laquelle il retourne seul en fin de cycle, et une communication sous-marine avec le smartphone, qui répond précisément à la perte de signal que nous avons relevée sur l’Aiper une fois immergé.

Le Scuba V3 conserve toutefois de sérieux atouts : sa filtration MicroMesh à 3 µm, plus fine que le HEPA 50 µm du Wybot, une planification cognitive AI Navium plus poussée, et surtout un prix deux fois moindre. Le Wybot, lui, plafonne à 2 h 30 d’autonomie.

Modèle Prix constaté (FR) Zones nettoyées Navigation Filtration Recharge / récupération Aiper Scuba V3 ≈ 899 € Fond, parois, ligne d’eau (marches à moitié) Caméra IA + dToF (VisionPath), ciblage des débris 180 µm + MicroMesh 3 µm fourni Dock sans fil, ~3 h, remontée ligne d’eau + notif Dolphin Liberty 400 ≈ 999 € Fond, parois, ligne d’eau, plages immergées dès 32 cm CleverClean méthodique + app MyDolphin Plus Fine + ultra-fine (kit fourni) Induction (~6 h), autonomie 2 h 30, Click-Up, garantie 3 ans Beatbot Sora 70 ≈ 1 299 € Fond, parois, ligne d’eau + surface de l’eau, dès ~20 cm Réactive + évitement d’obstacles (sans caméra de ciblage) Panier 6 L (3 µm en option) Chargeur (pas de dock), remontée en surface, ~5 h Wybot S2 Solar Vision ≈ 1 799 € Fond, parois, ligne d’eau, jusqu’à ~300 m² Caméra IA Vision + capteurs (IR, profondeur, sonar) 180 µm + HEPA 50 µm Station solaire autonome, ~2 h 30, garantie 3 ans

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8.7 /10 Un vrai de la génération 2026 ! En définitive, le Scuba V3 tient sa promesse la plus audacieuse : celle d'un robot qui voit et qui décide. Sa caméra IA n'est pas un gadget, son ciblage des débris est bluffant, et l'ensemble, du dock sans fil au vrai panneau de commande le placent un bon cran au-dessus d'un Scuba S1 vieillissant. Certes, sa vision n'a plus rien d'exclusif : un Wybot à caméra la propose avec recharge solaire automatique. Son endurance, ensuite, plafonne autour de trois heures, là où un Sora 70 tient davantage. Et le confort d'usage d'un Dolphin Liberty, avec son réseau, sa garantie de trois ans et sa récupération assistée, ne coûte qu'une centaine d'euros de plus. Ajoutez à cela une vue faillible dès que l'eau se trouble, un nettoyage des marches perfectible et des cycles non timés hors planning, et l'on tient le portrait d'un très bon appareil pas complètement intouchable. Si le budget est un frein, jetez un œil au Scuba S3... ou à nos comparatifs ! Design 9

Ergonomie 8.5

Performances et efficacité de nettoyage 9

Entretien 8.5

Autonomie 8.5

Rapport qualité/prix 8.5 ≥ 7 5–7 < 5