Une batterie de 6 600 mAh, un écran 144 Hz, une certification militaire et la 5G pour environ 250 € : sur le papier, le Realme C100 5G apparait comme un smartphone d’entrée de gamme très bien équipé. Disponible en France depuis le 12 mai 2026, il mise sur l’endurance et la solidité, quitte à rogner sur d’autres aspects. Voici notre avis sur le Realme C100 5G.

Après plusieurs jours de prise en main du smartphone, et en tenant compte des avis de nos confrères à l’international, voici notre synthèse des forces et des faiblesses du Realme C100 5G, pour vous permettre de déterminer s’il est fait pour vous, ou s’il vaut mieux miser sur l’un de ses concurrents.

Caractéristiques techniques Realme C100 5G Dimensions (Épaisseur x Largeur x Hauteur) 166,38 × 78,13 × 8,45 mm Écran IPS LCD 6,8 pouces, HD+ (1570 × 720 px), 144 Hz Poids 212 g Processeur Mediatek Dimensity 6300 Capacité de la batterie 6 600 mAh Capteur principal Sony IMX852 50 MP, f/1.8, autofocus, FOV 75° Ultra grand-angle Absent Téléobjectif Absent Caméra frontale 5 MP, f/2.2, FOV 78° Vidéo Jusqu’à 1080p à 30 fps Indice de protection IP64 Prix 239,99 € (4/128 Go)

259,99 € (4/256 Go)

Les atouts du Realme C100 5G : ce qu’il fait bien

Une autonomie qui tient ses promesses

Avec 6 600 mAh, la batterie dépasse largement le standard actuel, plus proche des 5 000 mAh sur ce segment. Le constructeur annonce jusqu’à trois jours d’utilisation modérée. À l’usage, nous avons effectivement tenu un jour et demi à deux jours en rythme mixte et soutenu (messagerie, appels, navigation, un peu de vidéo), et un peu plus avec un usage « tranquille ».

La charge filaire SUPERVOOC 45 W (nécessitant l’achat d’un chargeur compatible) permet de récupérer 50 % de batterie en quinze minutes selon Realme ; nos tests relèvent plutôt une trentaine de minutes pour 50 %, ce qui reste honorable. Si l’appareil supporte la charge inversée 6,5 W, il n’y en revanche pas de charge sans fil, sans surprise sur ce segment.

Un vrai plus pour : les utilisateurs nomades, les étudiants, les professionnels en déplacement ; bref, tous ceux et celles qui rêvent d’oublier leur chargeur pendant deux à trois jours d’affilée.

Une robustesse qui fait la différence à ce prix

Le Realme C100 5G cumule la certification IP64 (protection totale contre la poussière et résistance aux projections d’eau, mais pas à l’immersion) et la norme militaire MIL-STD-810H, qui augmente la tenue aux chutes, chocs, vibrations et écarts de température. Sur la base de ses tests internes, Realme revendique une résistance à 14 000 chutes selon 26 angles différents.

© Meilleure-Innovation

C’est un standard rare dans cette gamme : le Galaxy A17 5G se contente de l’IP54 sans norme militaire, et le Galaxy A26 5G, plus cher, affiche certes une meilleure étanchéité avec l’IP67, mais pas non plus la norme militaire.

Un vrai plus pour : celles et ceux qui travaillent dehors, dans des environnements « dangereux », ou qui ont déjà laissé tomber leur smartphone une fois de trop.

Un écran 144 Hz fluide pour le prix

La dalle IPS LCD de 6,8 pouces grimpe jusqu’à 144 Hz, avec un mode 120 Hz activé par défaut. C’est techniquement rare autour de 250 euros : la plupart des concurrents directs plafonnent à 90 ou 120 Hz.

Dans les menus, le scroll des réseaux sociaux ou la navigation au quotidien, la différence avec un écran 60 Hz ou 90 Hz saute aux yeux. Par rapport à un écran 120 Hz, en revanche, le gain est moindre : les cas d’usage effectifs du 144 Hz se comptent sur les doigts d’une main.

Un vrai plus pour : les utilisateurs qui passent beaucoup de temps à scroller ou à naviguer.

Une connectique complète, devenue rare en 2026

Le Realme C100 5G conserve plusieurs éléments en voie de disparition : une prise jack 3,5 mm et un emplacement microSD (jusqu’à 2 To). Il ajoute à cela le NFC pour le paiement sans contact, la 5G et le Bluetooth 5.3.

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Seul bémol côté connexion : on reste sur du Wi-Fi 5, un tantinet daté. L’ensemble reste très généreux pour un smartphone autour de 250 euros.

Un vrai plus pour : celles et ceux qui recherchent une connectique complète à bas prix, et qui tiennent à leur casque filaire.

Une fonctionnalité antivol intégrée

Intégrée à Realme UI 7.0, la fonction Antivol déclenche automatiquement le verrouillage du téléphone, couplé à une alarme sonore, dès qu’elle détecte un signal suspect tel que le retrait de la carte SIM, l’interruption brusque de la charge ou la déconnexion des écouteurs alors que l’écran est verrouillé.

Pour réactiver le téléphone, il faut alors entrer le code de verrouillage ou bien opérer une reconnaissance faciale. Au quotidien, la fonction est un peu contraignante si on l’active en permanence, mais elle peut être très rassurante ponctuellement, par exemple dans la rue ou les transports en commun. À noter qu’elle est disponible sur tous les smartphones compatibles avec Realme UI 7.0 (comme le Realme 16 Pro+).

Un vrai plus pour : ceux qui veulent une assurance supplémentaire contre le vol.

Les défauts du Realme C100 5G : ce qui nous déçoit

Un écran HD+ qui montre vite ses limites

La fluidité du 144 Hz ne suffit pas à compenser la définition très chiche : on reste ici en HD+ (1 570 × 720 pixels, soit 256 ppi) sur une diagonale de 6,8 pouces. À ce gabarit, cela laisse une sensation de « flou » lors de la lecture d’articles ou de l’affichage d’images détaillées.

La luminosité annoncée à 700 nits (900 en pic) tient la route en intérieur, mais peine quelque peu en plein soleil. Sur la même diagonale, la majorité des concurrents directs proposent désormais du Full HD+, parfois en AMOLED, une technologie plus lumineuse.

C’est un défaut acceptable si : vous privilégiez l’autonomie et le confort général plutôt que la précision d’affichage.

Une RAM limitée à 4 Go

Sur la version vendue en France, le C100 5G se contente de 4 Go de RAM LPDDR4X. Pour un usage léger et « basique », cela s’avère suffisant, mais dès lors qu’on touche à du multitâche plus poussé, ou à des outils de productivité (outils de retouche, logiciels professionnels), l’appareil finit par tirer la langue.

Sur la durée, cette quantité de RAM limitée pourra occasionner des ralentissements, d’autant plus que le stockage emploie la norme eMMC 5.1 (datant de 2015), inférieure et plus lente par rapport à l’UFS 2.2/3.1 désormais standard. Gardez donc en tête que le Realme C100 est un smartphone dont les performances « vieilliront mal » au gré des ans.

C’est un défaut acceptable si : vous réservez votre smartphone à un usage personnel, et non professionnel ou productif.

Des photos très décevantes

Ne vous fiez pas aux trois « ouvertures » du bloc photo : celui-ci se résume à un unique capteur principal 50 MP f/1.8 avec autofocus. Pas d’ultra grand-angle ni de téléobjectif. À l’usage, les clichés manquent franchement de détails et les contours des sujets paraissent vite flous, encore plus quand les conditions lumineuses sont défavorables (nuit, contre-jour…).

Photo prise avec le capteur principal

Photo prise avec le capteur principal Photo prise avec le capteur selfie

Quant à la caméra frontale 5 MP (f/2.2), elle est encore plus basique, et livre des selfies de qualité très moyenne. Enfin, la vidéo plafonne à 1080p 30 ips, et sans stabilisation optique, il sera difficile d’en tirer des enregistrements exploitables.

C’est un défaut acceptable si : la photo n’est pas un critère central pour vous.

Un format assez massif

Avec 212 g sur la balance et 8,45 mm d’épaisseur, le C100 5G n’est ni fin ni léger par rapport aux smartphones d’entrée de gamme concurrents. C’est le revers d’une grosse batterie et d’une coque renforcée. Ce n’est pas forcément rédhibitoire, mais cela se ressent à l’usage prolongé à une main.

C’est un défaut acceptable si : vous préférez l’endurance et la solidité à la compacité.

Un suivi logiciel limité à anticiper

La série C de Realme bénéficie traditionnellement d’une à deux mises à jour majeures d’Android tout au plus. Realme ne s’engage pas davantage à ce stade pour ce modèle, et communique sur une seule mise à jour de l’OS, avec une date butoir pour les patchs de sécurité fixée à 2032. À titre de comparaison, le Galaxy A17 5G profite, lui, de 6 ans de mises à jour, à la fois pour l’OS et la sécurité.

C’est un défaut acceptable si : vous prévoyez de renouveler votre smartphone dans 2 à 3 ans.

Verdict : pour qui est fait le Realme C100 5G ?

Il est fait pour vous si :

vous voulez au moins deux jours d’autonomie sans passer par la case chargeur ;

sans passer par la case chargeur ; vous cherchez un téléphone qui encaisse les chutes et les projections d’eau , par exemple pour le travail en extérieur ;

, par exemple pour le travail en extérieur ; vous tenez à la prise jack 3,5 mm et à la microSD ;

; vous cherchez un téléphone simple et abordable.

Il est moins pertinent si :

la photo est un vrai critère pour vous ;

est un vrai critère pour vous ; vous voulez un écran fin et net pour la lecture ou la vidéo HD ;

pour la lecture ou la vidéo HD ; vous prévoyez un usage intensif sur 3 ans et plus ;

sur 3 ans et plus ; vous voulez un smartphone compact et léger.

Quelles alternatives au Realme C100 5G ?

À budget équivalent, plusieurs concurrents directs méritent un coup d’œil. Le Samsung Galaxy A17 5G embarque un très bon capteur 50 MP avec stabilisation optique (rare à ce prix) et profite de 6 ans de correctifs Samsung. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G mise sur un écran AMOLED 6,67″ 120 Hz qui grimpe en résolution Full HD+, avec jusqu’à 12 Go de RAM. Quant au Motorola Moto G55 5G, il joue la carte de la polyvalence et de l’équilibre : Full HD+ 120 Hz, 8 Go de RAM, dans un format plus compact.

7.0 Batterie exemplaire et résistance hors pair autour de 250 € Le realme C100 5G est taillé autour de deux priorités : une longue durée de vie sur batterie, et un très bon mix de résistance et d’étanchéité. Aussi, si vous travaillez en extérieur (sur un chantier, comme livreur, etc.), ou si vous cherchez simplement un téléphone à confier sans inquiétude à un adolescent maladroit ou à un parent peu à l'aise avec la technologie, ce smartphone peut faire l’affaire. En revanche, si vous prenez beaucoup de photos, ou que vous considérez votre smartphone comme un outil de productivité, mieux vaut passer votre chemin et privilégier des concurrents mieux équipés, qui existent même à budget équivalent. Autonomie 10

Interface & logiciel 7

Performances 6

Photo & vidéo 5

Design 8

Écran 6

Prix 7