Plus besoin de câble : grâce à la recharge sans fil, il vous suffit de poser votre smartphone sur un socle, et la batterie commence à se remplir aussitôt. Mais entre des standards de charge qui varient d’un modèle à l’autre, ou encore la démocratisation des technologies magnétiques comme le MagSafe, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Voici comment marche vraiment la charge sans fil sur votre téléphone.

La charge par induction : comment fonctionne la recharge sans câble ?

Le principe de la charge sans fil (ou charge par induction) repose sur deux bobines de cuivre : l’une dans le socle de charge, l’autre dans votre téléphone. Quand le socle est branché, sa bobine génère un champ magnétique alternatif ; la bobine du téléphone le capte et le reconvertit en courant continu pour alimenter la batterie. C’est de l’induction électromagnétique.

Un détail qui change tout, c’est l’alignement. Si les deux bobines ne se font pas face précisément, une partie de l’énergie part en chaleur et la charge ralentit. Pour remédier à cet écueil, plusieurs technologies magnétiques ont vu le jour ces dernières années, la plus connue étant le MagSafe d’Apple. Le principe : un anneau d’aimants, sur le téléphone comme sur le chargeur, permet de caler l’appareil pile au bon endroit pour une charge optimisée.

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Qi, Qi2, Qi2.2 : quel standard de charge sans fil pour votre téléphone ?

Si vous avez lu notre article sur les protocoles de charge, vous savez que les chargeurs « dialoguent » avec les téléphones, et qu’il est indispensable que les deux appareils parlent la même « langue » pour fonctionner efficacement.

En matière de charge sans fil, la quasi-totalité des appareils du marché adoptent la norme Qi (prononcée « tchi »), développée par le Wireless Power Consortium. Un chargeur certifié Qi a passé des tests d’interopérabilité et de sécurité en laboratoire indépendant avant de pouvoir afficher le logo. C’est la garantie qu’un socle d’une marque rechargera bien le téléphone d’une autre, sans surchauffe. Plus de 13 000 produits portent aujourd’hui cette certification.

Le Qi historique (en vigueur depuis 2010) correspond à une charge sans fil de 5 à 15 W selon les modèles.

(en vigueur depuis 2010) correspond à une de selon les modèles. Le Qi2 , sorti fin 2023, reprend le même plafond, jusqu’à 15 W , mais facilite le maintien de cette puissance grâce à un système d’aimants (nous y reviendrons plus bas).

, sorti fin 2023, reprend le même plafond, , mais facilite le maintien de cette puissance grâce à un système d’aimants (nous y reviendrons plus bas). Enfin, la norme Qi2.2 (alias « Qi2 25 W »), validée en juillet 2025, pousse le curseur à 25 W.

Bonne nouvelle : les standards de charge sans fil sont rétrocompatibles. En clair, un chargeur Qi2.2 rechargera un vieil iPhone 8 ou un Android d’entrée de gamme, même s’il restera plafonné à la vitesse maximale que ce téléphone accepte.

Au-delà de ces standards « universels », certains smartphones, généralement ceux produits en Chine, adoptent des protocoles de charge sans fil « maison ». C’est le cas d’Oppo, dont la charge sans fil grimpe à 50 W, ou de Xiaomi, qui monte jusqu’à 80 W. Le revers de la médaille : pour atteindre ces puissances maximales, il faut impérativement passer par un chargeur sans fil certifié par la marque du téléphone.

Charge sans fil magnétique : comprendre le MagSafe et le Qi2

Nous l’avons vu, la présence d’un système magnétique, pour aligner smartphone et chargeur, peut permettre de limiter la déperdition d’énergie en chaleur, et donc de profiter de la puissance de charge maximale.

Le premier constructeur à avoir adopté ce système, c’est Apple et sa technologie propriétaire MagSafe, lancée avec l’iPhone 12 en 2020. En dehors de l’écosystème de la marque à la pomme, c’est à partir de la norme Qi2 que les aimants ont fait leur apparition.

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Si votre smartphone porte la mention Qi2 ou MagSafe, vous savez donc que vous pouvez employer une station de charge sans fil avec aimants, et bénéficier de la puissance de charge maximale permise (15 W pour le Qi2 et 25 W pour le Qi2.2).

Une nuance chez Samsung : la plupart des smartphones Galaxy supporte la charge Qi2, mais n’intègre pas l’alignement magnétique de manière native. Sur les générations S24, S25 et S26, par exemple, il faut impérativement une coque magnétique pour bénéficier du calage aimanté.

Charge sans fil « rapide » : pourquoi l’induction reste plus lente que le câble

Si la charge sans fil présente un certain « confort » d’usage, elle implique en revanche une concession : une vitesse de charge nettement plus lente qu’en filaire, même si l’écart s’est réduit ces dernières années.

Par exemple, Apple annonce 50 % de charge en environ 30 minutes sur les iPhone 16 et 17 avec son chargeur MagSafe 25 W, à condition d’employer un adaptateur secteur de 30 W minimum, vendu séparément.

Il faut en effet toujours relativiser la puissance annoncée : par exemple, le « 25 W » de la norme Qi2.2 est un plafond, pas une garantie. Dans les faits, la puissance grimpe au départ puis chute au fil de la charge, afin de protéger la batterie. De plus, la chaleur ou un mauvais alignement peuvent influer sur la puissance de charge.

https://meilleure-innovation.com/high-tech/smartphone/charge-rapide-fonctionnement

En résumé : comment choisir votre chargeur à induction

Le choix de votre chargeur sans fil dépend d’abord de votre téléphone, ensuite de votre usage. Voici les critères qui pèsent dans la balance.

La puissance de charge : inutile de surdimensionner le chargeur par rapport à votre téléphone : un chargeur 25 W ne livrera que 15 W à votre smartphone si celui-ci n’est pas compatible Qi2.

inutile de surdimensionner le chargeur par rapport à votre téléphone : un chargeur 25 W ne livrera que 15 W à votre smartphone si celui-ci n’est pas compatible Qi2. La certification : vérifiez la présence du logo Qi ou Qi2 sur la boîte. Un chargeur non certifié, généralement à bas prix, fait notamment l’impasse sur la régulation thermique, ce qui peut occasionner des problèmes de surchauffe.

vérifiez la présence du logo Qi ou Qi2 sur la boîte. Un chargeur non certifié, généralement à bas prix, fait notamment l’impasse sur la régulation thermique, ce qui peut occasionner des problèmes de surchauffe. Le format : entre le pad plat et discret pour la table de nuit, le stand vertical pour consulter l’écran pendant la charge, la station 3-en-1 pour charger à la fois téléphone, montre et écouteurs, les modèles sont nombreux et répondent à différents besoins.

entre le pad plat et discret pour la table de nuit, le stand vertical pour consulter l’écran pendant la charge, la station 3-en-1 pour charger à la fois téléphone, montre et écouteurs, les modèles sont nombreux et répondent à différents besoins. Le bruit : encore plus que la charge filaire, la recharge par induction occasionne régulièrement du coil whine, ou sifflement de bobine. Le phénomène est quasiment inévitable, mais les modèles de qualité, bien isolés, en atténuent généralement mieux le volume que les chargeurs premier prix.

encore plus que la charge filaire, la recharge par induction occasionne régulièrement du coil whine, ou sifflement de bobine. Le phénomène est quasiment inévitable, mais les modèles de qualité, bien isolés, en atténuent généralement mieux le volume que les chargeurs premier prix. L’adaptateur : s’il n’est pas fourni, prévoyez un bloc secteur suffisamment dimensionné pour le standard de charge visé (30 W minimum pour une charge 25 W, par exemple).

FAQ : charge sans fil

La charge sans fil abîme-t-elle la batterie ? Non. Le véritable ennemi des batteries lithium-ion, c’est la chaleur. Il est vrai que l’induction en produit plus que le câble, mais les téléphones modernes intègrent une gestion thermique qui bride la charge dès qu’elle chauffe trop. Le vrai risque provient des chargeurs bas de gamme non certifiés, sans régulation de température, d’où l’intérêt de la certification Qi. La charge par induction est-elle mauvaise pour la santé ? Non. Le champ magnétique d’un chargeur est faible et ne porte qu’à très courte distance, raison pour laquelle l’alignement doit être précis. Aucun effet néfaste sur la santé n’a été documenté. La charge sans fil fonctionne-t-elle à travers une coque ? Oui, dans la grande majorité des cas. Une coque fine en plastique, silicone ou cuir, jusqu’à environ 5 mm d’épaisseur, ne pose aucun problème. La charge peut ralentir ou s’interrompre, en revanche, avec une coque trop épaisse, une plaque métallique (de type support pour voiture), ou une carte bancaire à puce glissée derrière le téléphone. Pensez enfin à utiliser une coque compatible avec l’alignement magnétique MagSafe ou Qi2 pour profiter d’une charge optimale. La charge sans fil consomme-t-elle plus d’électricité que le câble ? Oui, mais c’est marginal. Des études estiment le rendement d’un système sans fil à 50 %, contre 72 % en filaire. À l’échelle d’un foyer, cela reste une dépense minime, de l’ordre de quelques euros par an.

En 2026, la charge sans fil a bien évolué. Avec les normes récentes comme le Qi2.2 et ses 25 W, elle se rapproche davantage de la vitesse du câble, tandis que l’alignement magnétique permet d’optimiser la puissance (et la vitesse) de recharge par induction. Et vous, vous utilisez déjà la charge sans fil au quotidien, ou vous hésitez encore à franchir le pas ?