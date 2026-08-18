Lancée avec le Galaxy S26 Ultra, la fonction Privacy Display de Samsung constitue une innovation inédite : un écran de confidentialité directement intégré à la dalle de votre smartphone, qui masque l’affichage pour les regards voisins, mais pas pour vous. Comment fonctionne ce Privacy Display, et comment l’activer ? Quels en sont les avantages, et quelles sont ses limites ? On fait le point.

Dans la course à l’innovation, la confidentialité est un argument de choix pour les constructeurs de smartphone. En 2026, Samsung s’illustre dans le domaine avec son Privacy Display, dont le géant coréen a fait l’un des arguments phares de son Galaxy S26 Ultra.

L’idée : préserver votre smartphone des regards indiscrets d’une simple pression sur une touche, vous permettant de consulter des documents confidentiels, de traiter des données personnelles, ou encore de saisir des mots de passe dans des lieux publics (comme les transports en commun, par exemple), sans craindre que les personnes autour de vous ne puissent en profiter.

Privacy Display : comment l’écran du Galaxy S26 Ultra brouille-t-il les regards ?

Tout se joue au niveau du panneau. Celui du Galaxy S26 Ultra marie deux familles de pixels, les uns à diffusion large, les autres à diffusion étroite, posées sur un substrat à matrice noire.

Lorsque le mode Privacy Display est activé, les pixels larges s’éteignent pour resserrer le cône de lumière, laissant uniquement les pixels à diffusion étroite allumés. De face, l’image reste nette ; sur les côtés, l’écran vire au noir.

Une couche optique compense en partie la perte de lumière pour préserver la finesse de l’image. Samsung baptise cette structure Flex Magic Pixel et la présente comme une première mondiale sur smartphone.

Tutoriel : comment activer le Privacy Display sur le Samsung Galaxy S26 ?

Si vous possédez un Galaxy S26 et que vous souhaitez utiliser la fonction Privacy Display, il existe deux manières de l’activer :

via le volet de raccourcis, en touchant l’icône « Privacy Display » , pour une activation rapide appliquée à l’écran entier ;

, pour une activation rapide appliquée à l’écran entier ; via le menu Paramètres > Écran > Privacy Display, si vous souhaitez personnaliser les paramètres de façon plus précise.

© Samsung © Samsung

En effet, vous pouvez définir des conditions d’activation spécifiques pour Privacy Display. Dans le menu susmentionné, sélectionnez Conditions d’activation, et vous pouvez alors choisir de laisser le filtre activé en permanence, ou bien de l’activer automatiquement dans les cas suivants :

lors de l’ouverture de certaines applications ;

; chaque fois que vous saisissez votre code PIN, votre modèle ou votre mot de passe de déverrouillage ;

; sur toutes les pop-ups de notification (seule cette partie de l’écran s’assombrit alors).

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Le revers du Privacy Display : un écran qui perd en luminosité

Naturellement, l’extinction de ces pixels sur tout ou partie de l’écran ne se fait pas sans concessions : là où le Galaxy S26 Ultra promet une luminosité en pic de 2 600 nits d’après Samsung (plutôt évaluée autour de 1 806 nits en laboratoire d’après les tests indépendants), elle tombe à 586 nits une fois le filtre de confidentialité activé au niveau maximum.

S vous désactivez également la luminosité adaptative du smartphone, la luminosité globale de la dalle chute à 248 nits. À ce niveau, il devient franchement difficile de lire vos e-mails ou vos notifications, surtout à la lumière du soleil, même en restant bien en face de l’écran.

Autre bémol : en protection maximale, les zones noires ne sont plus vraiment noires. Elles grimpent à 15-20 nits au lieu de zéro, ce qui « délave » légèrement l’image, y compris vue de face. Par ailleurs, du fait de la structure Flex Magic Pixel, l’écran perd également quelques nits de luminosité même lorsque le Privacy Display est désactivé.

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Enfin, le dispositif ne fait pas de miracle. Son efficacité dépend de l’éclairage ambiant, et un observateur bien placé pourra encore deviner une portion de l’affichage selon l’angle et la lumière. Gageons que la technologie gagnera en maturité au fil des prochaines générations de Galaxy (pour l’heure, elle reste l’apanage du seul S26 Ultra, les S26 et S26+ en étant privés).

En l’état, la proposition de Samsung conserve malgré tout un avantage net sur le filtre adhésif. Ce dernier est certes bon marché (comptez une vingtaine d’euros, tous téléphones confondus), mais sa contrepartie est bien connue : il assombrit l’écran en permanence et vient parfois compromettre la réactivité du tactile. L’intégration maison proposée par Samsung s’active à la volée, et peut se cantonner à une seule application ou aux notifications. Toute la différence se joue sur le confort.

Les questions fréquents sur le Privacy Display

Le Privacy Display est-il disponible sur tous les smartphones Samsung Galaxy S26 ? Non. À ce jour, le Privacy Display est exclusif au Galaxy S26 Ultra. Les S26 et S26+ n’ont pas la structure de dalle requise. La fonction n’est pas non plus disponible sur la gamme Galaxy Z Fold 8 de 2026. Le Privacy Display fait-il baisser la luminosité de mon écran ? Oui : en protection maximale, la luminosité tombe à 586 nits, ce qui peut rendre la lecture de l’écran compliquée dans certaines situations (en plein soleil, par exemple). Un filtre de confidentialité adhésif fait-il la même chose que le Privacy Display ? Sur le principe, oui, avec l’avantage d’être utilisable sur n’importe quel téléphone. La différence majeure, c’est qu’un film assombrit l’écran en permanence, là où le Privacy Display s’active « à la demande » et peut se limiter à une application ou à des parties de l’écran en particulier. Le Privacy Display fonctionne-t-il automatiquement ? Pas par défaut, mais vous pouvez configurer ses conditions d’activation dans le menu Paramètres > Écran > Privacy Display, et faire en sorte qu’il s’active automatiquement lorsque vous consultez certains contenus spécifiques.