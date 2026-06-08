Les robots-piscines sans fil ont déferlé sur l’été 2025 et la tempête n’a fait qu’empirer pour 2026. Le filaire est-il déjà obsolète, ou va-t-il se révéler résolument indémodable au fil des ans ?

C’est un classique des beaux jours : un samedi matin, soleil éclatant, la piscine scintille. Vous rêvez d’un plongeon… jusqu’à ce que vous aperceviez le fond jonché de sable, de pollen et de feuilles mortes. Il y a de quoi soupirer… En plus, votre robot-piscine actuel commence à fatiguer. Mais lequel choisir en 2026 : le filaire, champion historique, ou le sans fil, étoile montante ?

Depuis l’été 2025, deux choses ont changé. Le sans-fil a engrangé une saison de recul de plus, avec des modèles plus aboutis. Et le débat s’est déplacé : on parle aujourd’hui moins de puissance brute que de durabilité, de réparabilité et du coût réel sur la durée. Petit guide pour faire le bon achat sans regret.

Robot-piscine filaire ou sans fil : de quoi on parle ?

On trouve aujourd’hui pléthore d’appareils pour garder une eau propre : skimmers, nettoyeurs hydrauliques, robots à pression… Ici, on parle des robots aspirateurs montés sur chenilles, avec deux brosses pour frotter le revêtement, une pompe pour aspirer l’eau et un panier filtrant pour piéger les particules. La différence ? Les uns dépendent d’un câble d’alimentation, les autres embarquent une batterie lithium-ion.

Petit exemple de robot-piscine sans fil : le Aiper Scuba X1 tout juste sorti de sa boîte !

Côté usage, les deux se ressemblent : on programme un cycle via l’appli ou un bouton, on plonge le robot, il va racler le fond, brosser les parois et astiquer la ligne d’eau. Les plus malins flottent en mode « écumoir » pour ramasser les feuilles en surface, et certains répandent même du clarifiant. En fin de cycle, on sort l’appareil, on rince le panier au jet d’eau, et on range à l’abri du soleil. En termes d’ergonomie, les deux systèmes sont très proches.

En mode écumoir, les robots-piscines flottent pour ramasser les feuilles à la surface.

Nota Bene : si vous hésitez encore entre les grandes familles (hydraulique, pression, électrique, solaire), notre guide complet pour choisir un robot piscine fait le tour de la question.

Filaire : robuste, il permet d’enchaîner les cycles

Le filaire joue la carte de la constance. Branché au secteur via un transformateur basse tension, il ne faiblit jamais : puissance stable du début à la fin du cycle, même face à un fond couvert de feuilles ou des parois algueuses. Pas de niveau de batterie qui dégringole, pas de recharge à anticiper. Et surtout, un atout que le sans-fil ne peut pas offrir : enchaîner deux cycles d’affilée. Après une tempête ou un week-end chargé, c’est souvent ce qui fait la différence.

La marque Zodiac est l’un des fleurons des robots-piscines filaires.

Les modèles modernes intègrent des programmateurs hebdomadaires : vous planifiez, il nettoie tout seul, même en votre absence. Le Dolphin S100 illustre bien l’entrée de gamme fiable (navigation CleverClean, fond et parois, câble de 12 m, piscines jusqu’à 10 m, aucune contrainte d’autonomie). Plus haut, le Dolphin E40i monte en puissance avec sa double brosse PVA, son câble Swivel anti-torsion de 18 m, son pilotage Wi-Fi via l’appli MyDolphin Plus et une couverture jusqu’à 12 m.

Mais ce confort d’automatisation a un prix :

un câble de 12 à 18 m qui s’emmêle parfois, malgré les pivots anti-torsion ;

qui s’emmêle parfois, malgré les pivots anti-torsion ; une prise électrique sécurisée à prévoir près du bassin (type différentiel/GFCI), souvent avec une rallonge exposée aux intempéries ;

à prévoir près du bassin (type différentiel/GFCI), souvent avec une rallonge exposée aux intempéries ; un encombrement non négligeable : robot + alimentation + câble, qu’il vaut mieux ranger sur un chariot.

Comme le dit un utilisateur de Reddit : « Le cordon, ce n’est pas glamour. Mais je préfère ça plutôt que de devoir recharger mon robot tous les jours. »

Sans fil : liberté et connectivité

L’argument qui fait mouche ? Pas de câble. Pas de risque d’emmêlement, pas besoin de traîner un caddy. Vous sortez le robot, vous le laissez tomber dans l’eau, il se débrouille. Pour les piscines aux formes complexes, c’est une délivrance.

Moins de câble, plus d’agilité !

Et depuis 2024, les sans fil n’ont plus seulement la carte de la simplicité :

applications mobiles : elles permettent de programmer un cycle , paramétrer le robot, de recevoir des notifications d’erreur, parfois même de le manoeuvrer à distance ;

: elles permettent de , paramétrer le robot, de recevoir des notifications d’erreur, parfois même de le manoeuvrer à distance ; navigation intelligente : gyroscope, centrale inertielle, et même cartographie par caméra IA sur le haut de gamme ;

: gyroscope, centrale inertielle, et même cartographie par caméra IA sur le haut de gamme ; énergie solaire : certains prototypes et modèles plus ou moins aboutis (Wybot Solar S2) montrent la voie d’un futur sans recharges fastidieuses.

Aujourd’hui, le haut de gamme a largement comblé l’écart, et le choix s’est étoffé en 2026. Côté flagships, le Beatbot AquaSense 2 Pro (2 099 €) embarque 22 capteurs, un nettoyage 5-en-1 (fond, parois, ligne d’eau, surface et clarification), jusqu’à 5 h de nettoyage de fond et 11 h en mode écumage. L’AquaSense 2 Ultra (3 199 €) pousse la logique avec une cartographie par caméra IA et une navigation pensée pour les plateformes multi-niveaux. Mais le vrai sommet technologique de la marque, c’est l’AquaSense X : il ajoute une station autonettoyante AstroRinse qui rince le filtre et vide les débris en quelques minutes, un bac de 22 L que l’on peut laisser jusqu’à deux mois sans le vider, et la navigation IA HybridSense qui cartographie et optimise les trajets. C’est, à ce jour, le robot piscine le plus proche du « zéro entretien ». Pour s’y retrouver entre les versions, on a d’ailleurs détaillé les différences dans notre comparatif AquaSense 2, Pro et Ultra.

Du côté grand public, le modèle le plus en vue de la saison reste l’Aiper Scuba X1 et ses déclinaisons Pro / Pro Max : navigation intelligente, gros débit d’aspiration, ligne d’eau et station de charge, jusqu’à des bassins de 300 m² pour le Pro Max. À surveiller aussi, le Dreame Z1 Pro (≈ 599 €), arrivée la plus remarquée de fin 2025, avec une aspiration annoncée à 8 000 GPH, le nettoyage horizontal de la ligne d’eau et une télécommande LiFi.

Chez Maytronics, le Dolphin Liberty 400 prouve qu’un sans-fil peut rester premium : 2 h 30 par cycle, recharge par induction, MyDolphin Plus, garantie 3 ans. Le Liberty 600 vise carrément les grands bassins jusqu’à 15 m, avec jusqu’à 4 h 30 d’autonomie. Et signe que la catégorie a mûri, Zodiac dispose désormais d’une vraie gamme sans-fil (CNX iQ, Freerider CNX Li iQ) avec aspiration cyclonique et suivi dans iAquaLink. En milieu de gamme, les Beatbot Sora et les Wybot (dont le S2 Solar à recharge solaire) complètent un marché où le sans-fil est devenu, de fait, la norme grand public.

Les limites actuelles du sans fil

En revanche, à cause des moteurs embarqués pour assurer le déplacement, la rotation de la brosse et l’aspiration de la pompe, les batteries sont gourmandes en énergie et leur autonomie figure parmi leurs principaux points faibles, avec un temps de charge qui peut vite limiter le nombre de cycles possibles à faire dans une journée.

Les robots-piscines ont besoin de beaucoup de temps de charge. Autant avoir une installation pratique à l’abri du soleil qui tape pour ne pas abîmer la batterie.

autonomie : entre 1h30 et 4h30 selon les modèles. Dans une grande piscine de 60 m³, il faut parfois deux cycles.

: entre 1h30 et 4h30 selon les modèles. Dans une grande piscine de 60 m³, il faut parfois deux cycles. recharge : de 3 à 6h, ce qui rend difficile d’utiliser le robot deux fois dans la même journée.

: de 3 à 6h, ce qui rend difficile d’utiliser le robot deux fois dans la même journée. durée de vie des batteries : on manque de recul. Les premiers modèles haut de gamme sans fil (2023-2024) n’ont pas assez d’années derrière eux pour dire si les batteries dureront 3, 5 ou 7 ans.

Passons maintenant en revue tous les critères sur lesquels il convient de comparer les tendances !

La puissance : filaire en tête… mais le sans fil rattrape

L’opposition se résume moins à une bataille de chiffres qu’à une question de débit utile soutenu, d’adhérence aux parois et de filtration. Côté filaire, l’alimentation par transfo garantit une puissance constante : sur la tranche 700–1 500 €, on trouve des débits de 15 à 19 m³/h (≈ 4 000 à 5 000 GPH), de quoi grimper, tenir la ligne d’eau et ramasser les débris lourds. Quelques repères : Dolphin E35 à 15 m³/h, Zodiac Alpha iQ RA 6500 iQ vers 16, Hayward TigerShark QC à 17, BWT D300 qui culmine à 19.

En sans-fil, les fiches affichent souvent des GPH spectaculaires, mais qui traduisent plutôt un pic de débit qu’une valeur soutenue sur tout le cycle. On voit typiquement du 4 000 à 8 000 GPH : le Dolphin Liberty 400 autour de 4 000 GPH (≈ 15 m³/h), le Beatbot AquaSense 2 Ultra à 5 500 GPH (≈ 20,8 m³/h), l’Aiper Scuba S1 Pro jusqu’à 6 600 GPH (≈ 25 m³/h), et le Dreame Z1 Pro qui annonce jusqu’à 8 000 GPH.

Concrètement : dans une 10 × 5 m entourée d’arbres, un filaire à 17–19 m³/h tiendra mieux la distance sur de gros volumes de déchets. Un sans-fil fera le boulot, mais mettra souvent plus de temps et perdra un peu de pêche en fin de batterie ou panier plein. À l’inverse, dans une 8 × 4 m en ville avec peu de feuilles, le sans-fil est idéal : zéro câble, résultat propre, aucune différence visible au quotidien.

Filtration et navigation : l’écart se réduit

Sur la filtration, les filaires gardent l’avantage avec leurs systèmes multi-niveaux (paniers à grosses mailles + cartouches fines ou NanoFilters descendant à quelques microns). Les sans fil, eux, se contentent souvent de paniers à maille large pour ménager la batterie.

Le Wybot S2 embarque un double système de filtration. Le panier capture les feuilles et les particules fines

Mais la nouvelle génération évolue : certains Beatbot ou Wybot proposent désormais un double compartiment (grosses saletés d’un côté, poussières fines de l’autre). On est encore un cran en dessous des filaires, mais la tendance est claire : les filtres des sans fil deviennent plus sérieux.

Filaire ou non, un robot-piscine doit savoir grimper aux parois !

Côté navigation, les filaires, alimentés en continu, maintiennent capteurs et pompe à plein régime : trajets en couloirs stables, demi-tours nets, montées de parois fréquentes… une couverture régulière, surtout dans un bassin rectangulaire.

Les sans-fil ont beaucoup progressé (gyroscope, cartographie, modes ligne d’eau) et se débrouillent très bien sur les formes simples. Mais l’arbitrage batterie reste visible : pour préserver l’autonomie, certains limitent la ligne d’eau ou allongent les segments droits, laissant parfois quelques recoins à reprendre. Sur les formes vraiment atypiques (escaliers larges, plages immergées), le filaire haut de gamme garde une longueur d’avance.

Fonctionnalités : le sans fil en plein boom

Sur le haut de gamme filaire, on retrouve un pilotage très complet (programmation hebdo, conduite manuelle, remontée assistée type “Pick-Up”/“Lift”), des alertes d’encrassement du filtre, parfois un capteur de température, et des applis qui servent à planifier, suivre les cycles et ajuster finement les modes.

Le Dolphin M700 coche quasiment toutes ces cases ,tandis que chez Zodiac, l’Alpha iQ RA 6500 iQ illustre le duo aspiration cyclonique + Lift System avec une cartographie adaptative Sensor Nav System gérée dans iAquaLink. Enfin, l’Hayward AquaVac 650 se pilote avec l’app AquaVac Connect pour la prog hebdo, un mode Spot Clean et un minimum de télémétrie utile.

En sans fil, les “flagships” ont comblé une bonne partie de l’écart : cartographie (inertiel + parfois caméra), visualisation de la couverture dans l’app, modes dédiés (fond, parois/ligne d’eau, surface), profil éco/auto et réglages pensés pour arbitrer entre puissance et autonomie. En vitrine, le Beatbot AquaSense 2 Ultra pousse loin la logique vision + IA avec la carte et le trajet visibles dans l’app, plus une option ClearWater et des modes ciblés.

Les applications proposent de plus en plus de fonctionnalités !

L’Aiper Scuba S1 Pro illustre bien la personnalisation côté utilisateur (modes fond/murs/waterline/auto/éco, planning, guidage WavePath/WaveLine). Et le Dolphin Liberty 400 montre qu’un cordless peut rester “premium” avec charge inductive, options de filtration fine/ultra-fine et MyDolphin Plus pour les réglages essentiels — en gardant à l’esprit que la connectivité exacte dépend parfois du bundle et de la région.

Le vrai sujet 2026 : durabilité, batterie et réparabilité

Sur un sans-fil à 1 000 €, les deux pièces qui décident de sa longévité ne figurent jamais en gros sur la fiche : la batterie et les joints d’étanchéité.

La batterie perd 15 à 25 % d’autonomie dès la troisième saison, et dure en moyenne 4 à 7 ans . Son remplacement coûte 100 à 350 € … quand la pièce existe. Beaucoup de modèles sont scellés ou démontables en atelier seulement, au nom de l’étanchéité.

perd 15 à 25 % d’autonomie dès la troisième saison, et dure en moyenne . Son remplacement coûte … quand la pièce existe. Beaucoup de modèles sont ou démontables en atelier seulement, au nom de l’étanchéité. Les joints vieillissent eux aussi. Eau chlorée ou salée corrosive, UV qui fragilisent les plastiques : le jour où un joint cède, l’eau s’infiltre, et c’est souvent fatal. Les forums racontent la même scène sur plusieurs marques : un appareil mort après 12 à 18 mois, parfois juste après la garantie.

Le filaire, lui, n’a pas de batterie à remplacer : son coût de possession reste plus bas, et des marques comme Maytronics (fondée en 1983) ont une réputation solide en SAV et disponibilité de pièces. C’est l’argument durabilité numéro un en faveur du câble.

Nota Bene : on a creusé le sujet en détail dans notre dossier : combien d’années tient vraiment la batterie d’un robot piscine sans fil ?

Sécurité : ce que l’on ne trouve pas sur les fiches produit des non-filaires

Un point rarement mis en avant : la sécurité de la charge. Aux États-Unis, la CPSC a rappelé en mars 2025 plus de 32 600 unités de l’Aiper Seagull Pro (plus 2 530 au Canada) pour un adaptateur pouvant surchauffer. Ces rappels visent des modèles précis, pas toute la catégorie, mais le principe physique reste universel : une cellule lithium-ion défectueuse ou mal stockée peut partir en emballement thermique. D’où les consignes des fabricants, qui sont aussi celles de la longévité : ranger la batterie à 50–60 % pour l’hiver, au sec et hors gel.

La bonne nouvelle : l’Europe rebat les cartes en 2027

Le règlement européen sur les batteries (2023/1542, article 11, applicable au 18 février 2027) imposera que les batteries portables de moins de 5 kg soient amovibles et remplaçables par l’utilisateur avec des outils courants. Les robots piscine sans fil entrent dans cette catégorie. Le texte oblige aussi à fournir des batteries de rechange à prix raisonnable pendant au moins cinq ans après la fin de commercialisation.

Une exception est prévue quand l’étanchéité serait compromise ; le remplacement pourra alors passer par un professionnel, ce qui concernera sûrement nos robots immergés. Mais la direction est claire, et elle joue en faveur de l’acheteur : la batterie amovible, aujourd’hui réservée au haut de gamme (le Dolphin Liberty 600 montre la voie), deviendra la règle. De quoi désamorcer en partie la grande inquiétude du sans-fil.

Combien ça coûte ?

Les prix se sont rapprochés. Côté filaire, l’entrée de gamme démarre vers 600–700 €, le cœur de gamme tourne autour de 1 200 €, les références « pro » montent à 1 500–2 000 €. Côté sans-fil, on débute vers 500 €, le milieu de gamme s’établit à 900–1 200 €, et les flagships flirtent avec 2 000–3 200 € (Beatbot AquaSense 2 Pro et Ultra en tête). Le sans-fil n’est plus un gadget d’appoint : c’est une alternative crédible jusqu’au haut de gamme. Mais pensez au coût total de possession : sur un sans-fil, la batterie de rechange est une dépense à intégrer dès l’achat.

La stratégie maligne pour les grands bassins : le combo

Faut-il vraiment choisir un seul camp ? Pour les grandes piscines très utilisées, la recommandation qui revient le plus, chez les utilisateurs expérimentés comme chez nous, c’est la combinaison :

un robot filaire pour les nettoyages de fond systématiques et en profondeur, une à deux fois par mois ;

pour les nettoyages de fond systématiques et en profondeur, une à deux fois par mois ; un sans-fil ou un robot-skimmer pour l’entretien courant entre deux passages, quand le fond commence juste à se salir ou que des feuilles flottent.

C’est le duo qui donne les meilleurs résultats, à condition d’avoir le budget pour deux appareils. Pour la surface, un skimmer solaire autonome (sans câble ni recharge) complète parfaitement un robot de fond sans dupliquer son rôle.

Nota Bene : pour la surface, jetez un œil à notre sélection des meilleurs robots-skimmers 2026, et si vous penchez pour le sans-fil premium, notre comparatif des meilleurs robots Beatbot 2026.

Filaire ou sans fil : le tableau qui tranche

Critère Robot filaire Robot sans fil Alimentation Secteur (continue) Batterie lithium-ion Durée de cycle Illimitée, cycles consécutifs possibles 1 h 30 à 4 h 30 selon modèle Recharge entre cycles Aucune ≈ 6 h selon modèle Puissance soutenue Constante du début à la fin Diminue en fin de batterie Couverture formes complexes Solide sur tout type de bassin Très bonne sur formes classiques Gestion du câble Nécessaire (12 à 18 m) Aucune Coût de possession Pas de batterie à changer Batterie à remplacer (100–350 €) Réparabilité Pièces longtemps dispo (SAV établi) Variable, s’améliore d’ici 2027 Idéal pour Grands bassins, usage intensif, débris coriaces Bassins ≤ 10 × 5 m, confort, zéro câble

Quel choix selon votre situation ?

Petit bassin (≤ 8 × 4 m), peu de végétation → sans-fil . Manipulation simplifiée, zéro câble, résultat propre. Le Dolphin Liberty 300, un Aiper Scuba d’entrée de gamme ou un Wybot suffisent.

→ . Manipulation simplifiée, zéro câble, résultat propre. Le Dolphin Liberty 300, un Aiper Scuba d’entrée de gamme ou un Wybot suffisent. Filaire fiable et accessible jusqu’à 10 m → Dolphin S100 ou équivalent. CleverClean, fond et parois, aucune contrainte d’autonomie, idéal débutant.

→ ou équivalent. CleverClean, fond et parois, aucune contrainte d’autonomie, idéal débutant. Bassin de 10 × 5 m ou plus, régulièrement très sale → filaire (Dolphin E40i, Zodiac…). Cycles consécutifs, puissance stable, couverture complète.

→ (Dolphin E40i, Zodiac…). Cycles consécutifs, puissance stable, couverture complète. Bassin familial, envie de connecté + autonomie → Aiper Scuba X1 , Dreame Z1 Pro , Dolphin Liberty 400 ou Beatbot AquaSense 2 Pro . Appli, induction/IA, garantie 3 ans — en gardant la recharge en tête.

→ , , ou . Appli, induction/IA, garantie 3 ans — en gardant la recharge en tête. Très grand bassin sans-fil (jusqu’à 300 m²) → Aiper Scuba X1 Pro Max ou Beatbot AquaSense 2 Ultra , les seuls vraiment dimensionnés pour ces surfaces.

→ ou , les seuls vraiment dimensionnés pour ces surfaces. Vous voulez le moins d’entretien possible → Beatbot AquaSense X . Sa station autonettoyante rince le filtre et vide les débris à votre place, et son bac de 22 L se laisse oublier plusieurs semaines.

→ . Sa station autonettoyante rince le filtre et vide les débris à votre place, et son bac de 22 L se laisse oublier plusieurs semaines. Grand bassin, budget pour deux → le combo : un filaire pour le fond + un skimmer solaire ou un sans-fil pour la surface.

Conclusion : le sans-fil a grandi, le filaire reste une valeur sûre

En 2026, le choix tient en une image simple : le filaire, c’est la force tranquille ; le sans-fil, c’est la liberté qui a mûri. Pour une grande piscine utilisée souvent, avec des débris coriaces et l’exigence d’un cycle qui ne faiblit pas, le filaire reste la valeur la plus durable et la plus économique sur la longueur. Pour un bassin modéré où l’on veut surtout du confort, du zéro câble et des réglages modernes, le sans-fil s’impose sans complexe (d’autant que les prix se sont rapprochés et que la filtration, la navigation et les applis progressent vite).

Plus la piscine est complexe, plus c’est difficile, même pour les meilleurs modèles !

La vraie nouveauté, c’est que le débat ne se joue plus seulement sur la puissance, mais sur la durabilité et la réparabilité. Et là, l’horizon 2027 et ses batteries obligatoirement remplaçables changent la donne en faveur du sans-fil. D’ici là, faites un choix pragmatique : gros volume et gros besoins = filaire ; confort quotidien et bassin modéré = sans-fil ; grande piscine exigeante = les deux. En bref, le filaire pour l’assurance, le sans-fil pour la liberté ; à vous de décider ce qui compte le plus au bord du bassin.

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