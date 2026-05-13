Imaginez un été sans corvée d’épuisette, sans ligne d’eau verdâtre, sans fond granuleux sous les pieds. Depuis deux saisons, Beatbot s’est imposé sur le segment des robots-piscines sans fil avec une promesse claire : réduire le recours aux prestataires de nettoyage. Mais entre AquaSense 2, AquaSense 2 Pro et AquaSense 2 Ultra, lequel des trois mérite vraiment le plongeon ? Notre comparatif détaillé, mis à jour pour la saison 2026.

Beatbot s’est imposée en moins de deux saisons comme l’une des marques les plus dynamiques du marché des robots de piscine sans fil. Lancée en 2022 en Chine par d’anciens ingénieurs de DJI et Roborock, deux références mondiales dans les drones et les aspirateurs robots domestiques, l’enseigne a misé sur une stratégie d’attaque frontale du haut de gamme, et elle l’a manifestement gagnée. Selon les chiffres communiqués par la marque, Beatbot détenait dès le premier trimestre 2025 environ 90 % de parts de marché sur le segment américain haut de gamme (produits au-dessus de 1 400 dollars), avec une croissance Amazon US de 268 % d’une année sur l’autre.

En Europe, où la marque est arrivée plus récemment, la dynamique est tout aussi spectaculaire. La R&D représente près de 70 % des effectifs, et le portefeuille de brevets a franchi le cap des 500 dépôts en 2026, soit plus du double de ce qu’affichait la marque un an plus tôt, signe d’un rythme d’innovation qui ne ralentit pas.

Trois modèles toujours au catalogue en 2026

Alors que les géants du secteur prennent souvent plusieurs années pour lancer un nouveau modèle, Beatbot a déployé sa série AquaSense 2 en seulement quelques mois sur 2025, en trois déclinaisons (Standard, Pro et Ultra) qui cohabitent toujours dans la gamme 2026. Ces robots sans fil, qui figurent parmi les meilleurs du marché, intègrent des technologies inspirées de la maison connectée : IA embarquée pour optimiser les trajets, application mobile intuitive, capteurs multiples pour couvrir sol, parois, ligne d’eau et surface (sur les Pro et Ultra), ainsi que des cycles personnalisables. La clarification ClearWater à base de chitosan recyclé, exclusive aux versions Pro et Ultra, ajoute un cinquième axe de nettoyage que peu de concurrents proposent encore en 2026.

Cette approche a rapidement séduit les utilisateurs en quête de solutions premium, au point que nous avons depuis fait passer plusieurs modèles Beatbot en banc d’essai dans notre bassin de référence : l’AquaSense 2 Ultra, l’AquaSense X et sa station AstroRinse récompensée au CES 2026, le Sora 70 ainsi que l’iSkim Ultra en complément de surface. L’objet de ce comparatif est de comprendre lequel des trois AquaSense 2 correspond vraiment à votre bassin et à votre budget.

Nota Bene : leur design est dit « biomimétique » car il s’inspire de la carapace de tortue pour une meilleure fluidité sous l’eau. Les grilles latérales optimisent le flux hydraulique, et les roues de guidage adaptées aux formes arrondies assurent une bonne adhérence sur tout type de revêtement, du sol aux parois.

AquaSense 2 : le choix logique pour la majorité

Le « petit » de la gamme Beatbot n’a rien d’un robot au rabais. Avec son débit d’environ 20 000 L/h et ses 4 moteurs, il couvre sans difficulté le sol, les parois, la ligne d’eau et la surface. Son panier de 3,5 L est suffisant pour un bassin familial standard, et son autonomie de 3 à 4 heures permet un nettoyage complet sans recharge sur une aire confortable de 300 m².

La station de charge à induction est très pratique : plus besoin de boucher le port de charge sous peine de noyer l’électronique !

Son vrai atout ? Le double passage sur la ligne d’eau, une fonctionnalité rare dans cette gamme de prix. En revanche, sa filtration de 150 µm reste assez large : elle retient correctement les feuilles et gros débris, mais sera moins efficace sur les particules très fines comme les pollens.

Enfin, sans skimming de surface, il est évident que l’AquaSense 2 ne suffira pas pour les piscines régulièrement chargées en feuilles flottantes, où il faudra prévoir un appareil complémentaire (typiquement un iSkim Ultra) ou un passage à l’épuisette.

Caractéristique Techniques AquaSense 2 Dimensions / poids 451 × 435 × 233 mm / 10,4 kg Couverture de nettoyage 3-en-1 : fond, parois, ligne d’eau (double passage) Navigation et capteurs SonicSense + CleverNav, 16 capteurs dont 2 ultrasoniques Batterie / autonomie Lithium-ion 10 000 mAh, jusqu’à 4 h, recharge ≈ 3,5-4 h Panier / filtration Panier 3,5 L, filtration 150 µm Station Station de charge sans fil verticale Application / connectivité App Beatbot, Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth Surface maximale 300 m² Garantie 3 ans avec remplacement complet

AquaSense 2 Pro : le robot piscine premium qui clarifie l’eau

Le modèle Pro s’impose comme le compromis idéal de la gamme AquaSense 2 pour ceux qui veulent plus de puissance et d’autonomie sans grimper dans les tarifs extrêmes de l’Ultra. Avec son panier XXL, son système de clarification ClearWater et son pilotage connecté, il cible aussi bien les grands bassins familiaux que les piscines de location (Airbnb, hôtels, résidences).

Avec ses 9 moteurs et ses 22 capteurs, l’AquaSense 2 Pro se positionne comme l’un des robots les plus complets de sa catégorie. Son panier de 3,5 L permet de collecter une grande quantité de feuilles, pollens et débris, sans arrêt fréquent. Côté filtration, la finesse annoncée est d’environ 150 µm, suffisante pour la majorité des impuretés visibles, mais certains concurrents haut de gamme (Dolphin, Beatbot) descendent à 50 µm, voire 20 µm, pour capter les poussières ultrafines.

Le flacon de clarifiant s’insère juste ici !

Le Pro intègre le système ClearWater, qui libère un agent clarifiant naturel dans l’eau, lequel s’appuie notamment sur le chitosane, un agent floculant 100 % naturel issu de coquilles de crustacés recyclées. Résultat, un bassin plus limpide, particulièrement utile dans les piscines très fréquentées ou exposées au pollen. Attention cependant, les cartouches ClearWater sont des consommables à remplacer régulièrement, ce qui alourdit le coût d’usage sur la durée (un seul kit permet de traiter jusqu’à 99 000 litres d’eau pendant environ un mois). Pilotable, enfin, via une application mobile, le Pro propose un mode surface dirigé (contrôle manuel de type joystick), et une fonction rappel pour le ramener au bord du bassin.

Caractéristique Techniques AquaSense 2 Pro Dimensions / poids 452 × 434 × 267 mm / 11,38 kg Couverture de nettoyage 5-en-1 : fond, parois, ligne d’eau, surface, clarification ClearWater Navigation et capteurs CleverNav + SonicSense, 22 capteurs ultrasoniques (sans caméra IA) Batterie / autonomie Lithium-ion 13 400 mAh, jusqu’à 5 h fond/parois ou 11 h surface Panier / filtration Panier 3,5 L, double couche 150 + 250 µm Station Station de charge à induction verticale Application / connectivité App Beatbot, Wi-Fi 2,4/5 GHz + Bluetooth Surface maximale 360 m² Garantie 3 ans avec remplacement complet

AquaSense 2 Ultra : le robot piscine XXL qui joue la démesure

L’Ultra est le modèle « no-limit » de la série AquaSense 2. Conçu pour les très grands bassins, les piscines complexes ou celles fortement exposées aux feuilles, il embarque ce qui se fait de plus ambitieux dans le catalogue Beatbot : une puissance équivalente à celle du Pro mais associée à 11 moteurs, 27 capteurs dont une caméra IA HybridSense, deux capteurs ToF et plusieurs ultrasons. Ses brosses latérales dirigent les débris flottants vers l’aspiration, un plus notable face aux concurrents classiques. Il dispose en plus d’un double panier XXL (4 L + 3,5 L), redoutable dans les piscines très exposées aux feuilles et pollens. PCWorld note une autonomie effective marquée, avec jusqu’à 6 heures sur le fond et 10 heures en surface grâce à la batterie 13 400 mAh.

SmartReturn & SmartDrain après un cycle « floor » : la Calm Technology dans toute sa splendeur !

Lors de notre test interne, l’Ultra s’est révélé constant : le mode fond a tenu la distance face au sable et aux feuilles, le mode skimmer a vidé une couche de feuilles d’olivier en une vingtaine de minutes, et le clarifiant ClearWater a redonné de la limpidité après une nuit. Les bémols apparaissent dans les angles arrondis (les brosses cylindriques ne touchent pas toutes les zones), et le robot ne reprend pas son cycle après une sortie d’eau intermédiaire. Reste que la note finale de 9.1/10 traduit une formule très aboutie : la cartographie IA évite les doublons, le système ClearWater fonctionne, et le SmartDrain allège vraiment la sortie de l’eau. Pour en savoir plus, consultez notre test complet du Beatbot AquaSense 2 Ultra.

Caractéristique Techniques AquaSense 2 Ultra Dimensions / poids 454 × 439 × 278 mm / 13,2 kg Couverture de nettoyage 5-en-1 : fond, parois, ligne d’eau, surface, clarification ClearWater Navigation et capteurs HybridSense AI + CleverNav, 27 capteurs (caméra IA, ToF, IR, ultrasons) Batterie / autonomie Lithium-ion 13 400 mAh, jusqu’à 5 h fond/parois ou 10 h surface Panier / filtration Double panier 4 L (150/250 µm) + 3,5 L (250 µm) Station Dock de charge sans fil (IPX4), housse étanche fournie Application / connectivité App Beatbot, Wi-Fi 2,4/5 GHz + Bluetooth Surface maximale 360 m² Garantie 3 ans avec remplacement complet

AquaSense 2, AquaSense 2 Pro et Aquasense 2 Ultra : quelles différence ?

Voici un tableau comparatif qui met en lumière les différences entre les trois modèles de la gamme : l’AquaSense 2 en entrée de gamme, l’AquaSense 2 Pro en version intermédiaire, et l’AquaSense 2 Ultra qui incarne le haut de gamme.

Modèle AquaSense 2 AquaSense 2 Pro AquaSense 2 Ultra Moteurs 4 9 11 Capteurs 16 22 27 Panier 3,5 L 3,5 L (150/250 µm) 4 L + 3,5 L Aspiration ≈ 20 m³/h ≈ 20,8 m³/h (5500 GPH) ≈ 20,8 m³/h (5500 GPH) Batterie 10 000 mAh 13 400 mAh 13 400 mAh Autonomie immersion 4 h 5 h 5 h Autonomie surface — (pas de skimming) 11 h 10 h Poids 10,5 kg 11,4 kg 13,2 kg Surface max. 300 m² 360 m² 360 m² Couverture 3-en-1 5-en-1 5-en-1 Caméra IA Non Non Oui (HybridSense) Clarification ClearWater Non Oui Oui Particularités Double passage ligne d’eau ; stationnement surface Pilotage skimmer dirigé ; clarification Cartographie IA ; brosses latérales ; double panier

Quel est le meilleur robot piscine Beatbot AquaSense 2 ?

Le choix dépend de trois critères : la taille de votre bassin, la quantité de débris à traiter et votre budget.

Pour une piscine familiale (20 à 40 m²) : Beatbot AquaSense 2. Idéal pour un usage domestique, il combine 4 moteurs et 16 capteurs pour nettoyer le sol, les parois et la ligne d’eau. Atout rare dans sa catégorie : le double passage sur la ligne d’eau, souvent absent des robots concurrents d’entrée de gamme. Son autonomie de 4 heures assure un cycle complet sans recharge.

Pour un bassin arboré ou une piscine louée : Beatbot AquaSense 2 Pro. Conçu pour les bassins exigeants, il embarque un panier 3,5 L à double filtration, un mode skimmer dirigé pour les feuilles, et la technologie ClearWater qui maintient une eau limpide en permanence. Avantage apprécié dans le cadre d’une location. Seul bémol : il faudra racheter régulièrement les cartouches de clarifiant.

Pour une grande piscine complexe : Beatbot AquaSense 2 Ultra. Grâce à son intelligence artificielle HybridSense et à ses brosses latérales, il cartographie précisément votre bassin et récupère les feuilles flottantes là où d’autres échouent. Son autonomie peut atteindre 10 heures en surface, ce qui en fait presque un robot « non-stop ». Son poids de 13,2 kg et son tarif en font un investissement réservé aux très grands bassins, sauf à profiter des promotions saisonnières.

N’hésitez pas à voir notre test pour en savoir plus sur l’AquaSense 2 Ultra !

Une expérience utilisateur déjà remarquée

L’ADN de Beatbot s’articule autour de la Calm Technology : une technologie intuitive, fiable et discrète, qui s’intègre dans le quotidien sans s’imposer. Le système de navigation des trois modèles est jugé fluide dans les tests indépendants, et la couverture de nettoyage est complète (3-en-1 pour le standard, 5-en-1 pour les Pro et Ultra). Le design entièrement sans fil repose sur une batterie lithium-ion et une station de charge à induction, un atout face aux modèles Zodiac et Dolphin encore largement dépendants de câbles.

Côté logiciel, l’application Beatbot centralise les fonctionnalités : journal de nettoyage, choix du mode (fond, parois, ligne d’eau, surface pour les Pro et Ultra), mode multizone pour les bassins à plateformes, mode ECO, fonction « rappel » en mode skimmer (Pro et Ultra), pilotage à distance en surface (Pro et Ultra), et diffusion du clarifiant ClearWater (Pro et Ultra).

Nota Bene : aucun de ces appareils n’admettent de connectivité sous-marine, que ce soit par station, hub ou télécommande. Un axe d’amélioration déjà partiellement solutionné par des marques comme Wybot, Aiper ou même Dreame.

Enfin, leur conception intègre un retour automatique au bord de la piscine et un système de vidange intelligent (SmartDrain™), chargé de retirer l’eau de l’appareil et de l’alléger le plus possible pour le sortir de l’eau à la main sans difficulté de manipulation majeure.

Les limites d’une jeune marque

Malgré son innovation, Beatbot reste une entreprise récente. Contrairement à Maytronics (40 ans d’expérience) ou Zodiac (filiale de Fluidra), la marque doit encore démontrer la durabilité de ses batteries sur plusieurs saisons et la solidité de son réseau de service après-vente en Europe. À cela s’ajoute un positionnement résolument premium qui se paie sur la balance et au portefeuille : jusqu’à 13,2 kg pour l’Ultra, et des tarifs qui placent les trois modèles bien au-dessus de la moyenne du segment.

Lors de notre test de l’AquaSense 2 Ultra, nous avons d’ailleurs identifié plusieurs zones de friction : des allers-retours redondants sur une même portion de fond, le robot qui s’accroche parfois à une rambarde au point de simuler un mode rappel, ou l’absence d’un filtre ultra-fin de 3 μm (que le concurrent Aiper Scuba X1 Pro Max embarque pour 1 000 € de moins). Sur le modèle standard, le test de FreshlyCharged note de son côté un écart entre fiche technique et terrain, avec environ 3 h 30 d’autonomie observée pour 4 h annoncées.





En résumé, Beatbot s’impose déjà comme un challenger sérieux. Mais pour espérer détrôner les leaders historiques, la marque devra convaincre sur un point crucial : la fiabilité sur 5 à 10 ans, indispensable pour justifier un investissement de ce niveau. Sur Google Trends, la courbe d’intérêt de la marque progresse lentement mais reste en-deçà des géants du secteur, malgré une hausse marquée en février 2025 lors du lancement de la série AquaSense 2.

© Google Trends

Comment fonctionnent les robots Beatbot AquaSense 2 ?

Les trois modèles AquaSense 2 reposent sur une architecture sans fil avec batterie lithium-ion embarquée, sans câble flottant ni pompe externe. Ils partagent plusieurs technologies maison qui les distinguent dans le catalogue Beatbot :

SonicSense assure la détection d’obstacles par capteurs ultrasoniques (16 sur le standard, 22 sur le Pro, 27 sur l’Ultra avec en plus une caméra IA et deux capteurs ToF) ;

CleverNav est l’algorithme de navigation propriétaire qui planifie les trajectoires sans recouvrement ;

HybridSense AI, exclusif à l’Ultra , ajoute la reconnaissance visuelle des débris et la cartographie évolutive ;

SmartDrain évacue l’eau interne avant la remontée pour alléger la sortie du bassin ;

Smart Surface Parking ramène automatiquement le robot au bord en fin de cycle ;

Sur les Pro et Ultra, le système ClearWater diffuse un floculant naturel à base de chitosane pour clarifier l’eau pendant le nettoyage. Complémentaire de la filtration mécanique, il agglomère les particules fines pour qu’elles soient mieux capturées au passage suivant.

Les pièges à éviter avec un AquaSense 2

Trois angles morts reviennent dans l’évaluation de la série. Le premier concerne la communication sous-marine : aucun des trois modèles n’en dispose. Une fois immergé, le robot perd la liaison Wi-Fi et la récupère uniquement à la surface, ce qui rend les fonctions avancées (changement de mode, retargeting, stationnement à la demande) indisponibles pendant le cycle. Les ajustements doivent donc être effectués avant ou après.

Le deuxième est le coût des consommables ClearWater sur les Pro et Ultra : un kit s’affiche autour de 60 € sur la boutique Beatbot, et le pack annuel monte à plusieurs centaines d’euros à raison d’une utilisation hebdomadaire ; en mode entretien plus espacé, le budget reste contenu.

Le troisième tient au dock de charge : classé IPX4 quand le robot est IP68, il doit impérativement être installé sous abri, à distance des éclaboussures et de la pluie battante.

FAQ

Faut-il prendre l’Ultra plutôt que le Pro ?

Le différentiel se joue sur trois points : la caméra IA HybridSense (réservée à l’Ultra), le double panier XXL et les brosses latérales. Sur les performances pures de nettoyage du fond et des parois, le Pro fait jeu égal selon les tests Tom’s Guide et basic-tutorials. Si votre bassin est rectangulaire et peu exposé, le Pro suffit largement. Si vous avez des plages immergées, des marches ou un bassin chargé en débris variés, l’Ultra justifie le surcoût.

L’AquaSense 2 standard est-il suffisant pour une piscine de 40 m² ?

Oui, dans la plupart des cas. Sa couverture 3-en-1 et son double passage sur la ligne d’eau couvrent un bassin familial classique. La limite est l’exposition aux feuilles : sans skimming de surface, vous garderez une épuisette à portée de main si la piscine est entourée d’arbres.

Quelle garantie sur la série AquaSense 2 ?

Beatbot applique 3 ans avec remplacement complet sur les trois modèles, selon les fiches officielles 2025-2026. Les conditions précises dépendent du pays d’achat et de la conformité d’usage (pH 7,0-7,8, salinité < 5 000 ppm, chlore < 4 ppm).

Les robots AquaSense 2 sont-ils compatibles avec une piscine au sel ?

Oui, l’ensemble de la série est compatible avec une piscine au sel jusqu’à 5 000 ppm. Pour le chlore, le seuil maximum est de 4 ppm. Au-delà, Beatbot déconseille l’usage car la corrosion peut affecter les contacts de charge et certains composants internes.

Combien coûtent les consommables ClearWater ?

Un kit de deux flacons s’affiche autour de 60 € sur la boutique officielle, et un kit traite jusqu’à 99 000 litres d’eau pendant environ un mois en utilisation hebdomadaire. Pour un budget annuel optimisé, Beatbot propose des packs de 6 ou 20 cartouches à tarif dégressif.

Que vaut l’AquaSense 2 face au nouveau Sora 70 ?

Le Sora 70 est plus récent (mars 2026) et propose un nettoyage 4 zones incluant la surface, là où l’AquaSense 2 standard reste sur 3 zones. Le Sora 70 est aussi plus léger et plus simple à manipuler. En revanche, l’AquaSense 2 garde l’avantage du double passage sur la ligne d’eau, et son architecture mature en fait une valeur sûre pour 2026. Pour aller plus loin, consultez notre test du Sora 70.

En résumé, l’AquaSense 2 présente le meilleur rapport qualité/prix et conviendra à la majorité des propriétaires de piscine et en particulier de ceux ayant un budget limité. L’AquaSense 2 Pro est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent une couverture 5-en-1 et une belle autonomie au meilleur prix possible. Enfin, l’AquaSense 2 Ultra s’adresse avant tout aux utilisateurs possédant un grand bassin complexe et disposant d’un budget moins confortable. Avez-vous déjà utilisez un robot piscine de Beatbot ? Si oui partagez nous votre retour d’expérience dans les commentaires.