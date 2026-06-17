Le Prime Day 2026 est sur le point de commencer sur Amazon, et Ecovacs en profite pour remiser trois de ses meilleurs aspirateurs robots laveurs. Du 16 au 26 juin, le X12 OmniCyclone et le T90 Pro Omni ouvrent le bal en avant-première. Puis du 23 au 26 juin, le T50 Omni Gen2 voit lui aussi son tarif chuter. Trois promotions pour trois profils : on vous aide à choisir l’offre qu’il vous faut.

Vous repoussez depuis longtemps l’achat d’un robot aspirateur, en attendant la bonne promo ? Le calendrier joue enfin en votre faveur : à l’occasion de l’opération Amazon Prime Day 2026, Ecovacs, une des valeurs sûres du secteur, fait plonger le prix de trois de ses robots aspirateurs : le haut de gamme Deebot X12 OmniCyclone, qui passe sous les 1 000 euros ; le Deebot T90 Pro Omni, qui perd 250 euros sur son prix habituel ; et le Deebot T50 Omni Gen 2, au ticket d’entrée de seulement 299 euros.

Quel aspirateur robot Ecovacs choisir pendant Amazon Prime Day 2026 ?

Vous cherchez le meilleur deal du lot ? C’est le X12 OmniCyclone à 999 euros : voir un flagship sorti en mars 2026 passer sous les 1 000 euros est suffisamment rare pour être souligné.

C’est le X12 OmniCyclone à 999 euros : voir un flagship sorti en mars 2026 passer sous les 1 000 euros est suffisamment rare pour être souligné. Vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix ? Le T90 Pro Omni à 599 euros est à la fois puissant, discret et complet, et propose des caractéristiques premium à un tarif milieu de gamme.

Le T90 Pro Omni à 599 euros est à la fois puissant, discret et complet, et propose des caractéristiques premium à un tarif milieu de gamme. Vous débutez ou vous équipez un petit espace ? Le T50 Omni Gen2 à 299 euros vous offre les fonctions essentielles d’un robot aspirateur laveur, ainsi qu’une station d’accueil complète.

Prime Day 2026 : l’occasion rêvée de faire une bonne affaire sur votre aspirateur robot

Cette année, le Prime Day a lieu du 23 au 26 juin, exclusivement sur Amazon. Certaines offres commencent toutefois plus tôt : c’est le cas des promotions sur le X12 OmniCyclone et le T90 Pro Omni.

Ces offres restent réservées aux abonnés Amazon Prime. Pas encore membre ? Bonne nouvelle : l’essai gratuit de 30 jours vous donne accès aux remises, même si vous le résiliez à la fin de la période. Nous vous donnons d’autres astuces dans notre guide sur le Prime Day 2026.

1 – Deebot X12 OmniCyclone : l’aspirateur haut de gamme d’Ecovacs passe enfin sous les 1 000 euros

Jusqu’au 26 juin, le robot Deebot X12 OmniCyclone dégringole à 999 euros (au lieu d’un prix de comparaison de 1 499 euros), et franchit ainsi le seuil symbolique des 1 000 euros, pour la première fois depuis sa sortie en mars dernier. Ce bundle Care Complete comprend en bonus quatre brosses latérales et deux brosses cylindriques de rechange, ainsi que deux cartouches filtrantes et un lot de trois ouates filtrantes.

© Ecovacs

Sa fonction signature, le FocusJet Stain Pre-Dissolving, repère les taches séchées et les arrose avant le passage de la serpillière : même le café que vous avez renversé et oublié ce matin s’efface sans que vous ayez à dégainer l’éponge. Ses 22 000 Pa absorbent poussières et poils en un seul passage, tandis que la station OmniCyclone sans sac stocke les déchets jusqu’à 48 jours d’affilée selon Ecovacs.

Qui plus est, l’engin est discret (autour de 50 décibels en mode silencieux), il préserve vos tapis grâce au relevage automatique de la serpillière, et sa recharge express lui permet d’assurer le nettoyage des grandes surfaces sans longues interruptions. Et si vous avez des animaux à la maison, c’est tout simplement le meilleur du trio : son système anti-emmêlement évite l’accumulation de poils dans la brosse, pour un nettoyage impeccable et sans accroc.

2 – Deebot T90 Pro Omni à 599 euros : la puissance d’un robot aspirateur haut de gamme, le prix en moins

Également jusqu’au 26 juin, Ecovacs remise son Deebot T90 Pro Omni sur Amazon : l’addition tombe à 599 euros (au lieu de 849 euros). Ce pack Care Kit inclut un rouleau de brosse principal supplémentaire, trois filtres anti-bactériens, et 260 ml de solution de nettoyage.

Ce modèle affiche une puissance de 30 000 Pa, une force d’aspiration digne du haut de gamme glissée dans une enveloppe (et un budget) milieu de gamme. Son lavage au rouleau OZMO frotte les joints marqués et les carrelages anciens en profondeur, là où de nombreux concurrents se contentent d’effleurer la surface.

Son système TruePass lui permet de franchir des seuils jusqu’à 2,4 cm, et même de grimper des doubles marches jusqu’à 4 cm : même les petits dénivelés entre les pièces ne lui font plus peur. Sa recharge éclair, enfin, lui épargne les longues pauses au beau milieu du ménage. Lors de notre test du Deebot T90 Pro Omni, nous lui avons décerné la note de 8,4 sur 10.

Pourquoi le X12 OmniCyclone coûte-t-il plus cher alors qu’il est moins puissant que le T90 Pro Omni ? La question est légitime quand le premier n’affiche « que » 22 000 Pa de puissance à 999 euros, quand l’autre grimpe jusqu’à 30 000 Pa pour 599 euros. La réponse tient en une phrase : la puissance ne fait pas tout. Au-delà de 20 000 Pa, le gain réel sur un sol dur devient marginal, et la course aux chiffres relève surtout du marketing. Ce que vous payez en plus sur le X12 OmniCyclone, ce n’est pas la puissance brute, mais le confort : la station sans sac qui vous dispense de l’achat d’un consommable supplémentaire, le FocusJet qui pré-traite les taches, l’anti-emmêlement de dernière génération… C’est un appareil plus complet, ce qui justifie l’écart de prix.

3 – Deebot T50 Omni Gen2 à 299 euros : le robot aspirateur à prix malin pour se lancer à moindre coût

Pendant le Prime Day, le Deebot T50 Omni Gen2 passe à moins de 300 euros (au lieu de 399 euros). C’est le modèle le plus accessible de l’offre, qui vous ouvre les portes du ménage automatisé sans faire exploser votre budget.

© Ecovacs

Ses 21 000 Pa, épaulés par la technologie anti-emmêlement ZeroTangle 2.0, aspirent poils et cheveux longs avec une efficacité remarquable pour cette gamme de prix. Son gabarit ultra-fin de 81 mm se faufile sous les canapés et les buffets, pour chasser la poussière dans tous les recoins. Et malgré ce prix tout doux, vous avez droit à une station Omni très complète, qui vide le bac, lave puis sèche les serpillières à votre place, avec un lavage à l’eau chaude (75 °C) qu’on ne croise pas si souvent à ce tarif.

Cela reste un modèle d’entrée de gamme : sur les tapis épais, un second passage est parfois nécessaires ; de même, les réservoirs se montrent un peu justes pour une grande surface. Enfin, la navigation s’appuie sur des caméras IA plutôt que sur un LiDAR (réservé à la version Pro). Mais tout cela n’a rien de rédhibitoire pour un appartement ou une maison de taille raisonnable, surtout à ce tarif contenu.