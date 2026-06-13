C’est le retour des bonnes affaires ! Amazon Prime Day 2026 aura lieu du 23 au 26 juin, juste avant les soldes d’été. Comme chaque année, le site marchand propose quatre jours d’offres réservées aux membres Prime, des « Offres Prime Stars » jusqu’à -40 %, et une avalanche de promotions à saisir. Entre vraies réductions et faux prix barrés, comment s’y retrouver ? Et surtout, l’abonnement Prime vaut-il le coup ? On fait le point.

Amazon Prime Day 2026 : c’est quoi, c’est quand ?

Amazon a confirmé les dates de l’événement Prime Day 2026 : du 23 juin à 00h01 au 26 juin à 23h59, soit quatre jours complets, en amont des vacances d’été et des préparatifs de la rentrée. La France fait partie d’une vingtaine de pays concernés.

Le principe reste le même que les années précédentes. Pendant quatre jours, Amazon propose des centaines de milliers d’offres dans 35 catégories, dont la tech et l’électroménager, mais aussi la mode ou l’alimentation, avec des marques mises en avant telles que Dyson, JBL, Garmin ou Moulinex. Une « Vitrine Française » regroupe des offres sur plus de 12 millions de produits fabriqués en France.

La nouveauté 2026, ce sont les « Offres Prime Stars », des promotions thématiques renouvelées chaque jour, avec des remises annoncées jusqu’à -40 %.

Pour profiter de l’ensemble de ces offres, une seule condition : l’accès est réservé aux membres Prime. Le temps de l’événement, l’abonnement est d’ailleurs bonifié par plusieurs avantages exclusifs : jusqu’à -50 % sur une sélection de films et séries, quatre mois de Music Unlimited et trois mois d’Audible offerts aux nouveaux venus, et jusqu’à 30 % de réduction sur Amazon Haul.

© Amazon

Faut-il s’abonner à Prime pour le Prime Day ?

En France, Amazon Prime coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an. Les étudiants bénéficient d’une remise à 3,49 € par mois. Pendant l’événement Prime Day 2026, Amazon affiche une offre temporaire à 6,99 € pour trois mois.

En plus de vous donner accès aux offres Prime Day, l’abonnement inclut la livraison rapide sur les produits éligibles, l’accès aux plateformes de streaming Prime Video (avec publicité) et Amazon Music, ainsi que du stockage photo dans le cloud.

Vous souhaitez tester le service ? Amazon vous propose un essai gratuit des services Prime pendant 30 jours. Et la bonne nouvelle, c’est que cet essai vous permet de profiter des offres Prime Day. Autrement dit, si les promotions Prime Day vous intéressent, mais que vous n’avez pas forcément envie de vous abonner le reste de l’année, vous pouvez souscrire pour un mois gratuit, puis résilier ensuite.

Quelles sont les vraies bonnes promotions du Prime Day ?

Un gros pourcentage de réduction, un prix barré bien plus élevé que le tarif actuel : l’affaire semble bonne… Mais attention aux pièges. En France, la directive européenne Omnibus impose que le prix barré corresponde au plus bas prix des 30 derniers jours.

Mais dans la pratique, certains marchands parviennent à ruser. Une étude de l’UFC-Que Choisir montre que seules 15 % des offres analysées reposent sur un vrai prix de référence. Les autres utilisent des termes plus flous, comme le « prix conseillé ». Or, celui-ci est souvent bien plus élevé que le prix réel sur les 30 derniers jours.

Pour distinguer les vraies promotions du Prime Day 2026, et éviter les mauvaises surprises, voici quelques bons réflexes à adopter :

vérifier si le prix de référence est un « prix conseillé » (auquel cas, il est sans doute gonflé artificiellement) ou un « prix le plus bas sur les 30 derniers jours » (bien plus pertinent pour évaluer l’attrait de la remise) ;

(auquel cas, il est sans doute gonflé artificiellement) ou un (bien plus pertinent pour évaluer l’attrait de la remise) ; ajouter les produits qui vous intéressent à une liste d’envies pour suivre les variations de prix ;

pour suivre les variations de prix ; vérifier l’historique de prix sur un comparateur spécialisé pour Amazon (Keepa, CamelCamelCamel).

© Amazon

Prime Day ou soldes d’été : quelle est la différence ?

L’édition 2026 du Prime Day tombe en partie pendant les soldes d’été, qui ont lieu du 24 juin au 21 juillet.

Rappelons la différence : les soldes sont fixées par arrêté et encadrées par le Code de commerce. Les produits soldés doivent avoir été en vente au moins un mois avant, et le commerçant doit écouler un stock existant.

Le Prime Day, lui, est une opération commerciale privée, soumise comme toute promotion à la règle des 30 jours, mais qui n’obéit pas au cadre des soldes. Amazon est libre de choisir les produits qui sont concernés par ces remises.

En pratique, le catalogue Amazon verra donc se chevaucher deux types d’offres et de remises différentes. Les bons plans Prime Day sont souvent plus avantageux sur la tech et les grandes marques, tandis que les soldes restent plus intéressantes sur la mode et les fins de série. Là encore, le bon réflexe est de vous référer à des comparateurs de prix afin d’évaluer ce qui vaut vraiment le coup.

Quelles catégories valent le coup pendant Amazon Prime Day ?

Pendant les jours Prime Day, les remises les plus attractives concernent en général les appareils maison d’Amazon, comme les enceintes Echo, les liseuses Kindle, les tablettes Fire et les accessoires connectés, que la marque brade volontiers pour pousser son écosystème.

Sur la tech et l’électroménager des marques partenaires, les baisses sont surtout avantageuses sur les modèles de génération précédente, bien qu’elles méritent toujours une vérification au cas par cas.

Avant de passer à la caisse, vérifiez si le produit est expédié et vendu par Amazon ou par un vendeur tiers, car les garanties d’achat et le service après-vente sont généralement bien plus avantageux du côté de la plateforme de Jeff Bezos ; or, ces points comptent autant que le prix sur un gros achat comme un robot aspirateur ou un téléviseur.

FAQ – Amazon Prime Day 2026

Quand a lieu le Prime Day 2026 ? Le Prime Day 2026 se déroule du 23 juin à 00h01 au 26 juin à 23h59, soit quatre jours réservés aux membres Prime. Les soldes d’été, elles, ouvrent le lendemain, le 24 juin. Combien coûte l’abonnement Amazon Prime en France ? Prime revient à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an. Les 18-22 ans et les étudiants paient 3,49 € par mois, soit 34,95 € à l’année. Un essai gratuit de 30 jours permet de tester le service avant de s’engager. Comment savoir si une offre Prime Day est une vraie promotion ? Vérifiez le prix de référence : il doit correspondre au prix le plus bas des 30 derniers jours. Un coup d’œil à l’historique de prix du produit permet d’évaluer l’attrait réel d’une remise. Faut-il être membre Prime pour profiter des offres ? Oui, les offres du Prime Day 2026 sont réservées aux abonnés Prime. Pour un achat ponctuel, activez l’essai gratuit avant le 23 juin, profitez-en, puis résiliez avant le prélèvement si l’abonnement ne vous sert pas le reste de l’année.

Vous voilà désormais paré pour le Prime Day 2026 ! Restez à l’affût de nos futurs articles : nous vous partagerons dans nos colonnes les meilleurs bons plans tech proposés par Amazon pendant l’événement.