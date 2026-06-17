Les robots à rouleau lavent mieux que les serpillières rotatives, sauf le long des murs, où ils

laissent souvent une bande sèche. MOVA en a fait le chantier de son nouveau haut de

gamme.

Si vous avez déjà eu un robot laveur à rouleau, vous connaissez ce détail agaçant (sinon, il faut lire plus de tests sur meilleure-innovation.com). Le centre de la pièce brille, mais une lisière reste sale au pied des plinthes. Le rouleau, large et fixe, n’atteint pas le mur !

©MOVA, plus épique que les Avengers…

MOVA arrive avec une réponse, le Z70 Ultra Roller Complete, et un paradoxe : la marque relance un fleuron à plein tarif alors que le Z60 qu’il remplace est déjà bradé. Filiale de Dreame née en 2024, MOVA place ce robot au sommet de sa gamme à rouleau, juste sous le V70 Ultra Complete et ses bras articulés. En attendant l’heure prochaine de sa prise en main, voici notre rapide analyse sur base de communiqué de presse !

Un rouleau qui s’occupe enfin des plinthes (on croise les doigts)

Le vrai sujet du Z70, c’est le bord. Son rouleau de 27 cm s’étend de 5,2 cm sur le côté et

garde un peu de souplesse pour suivre la bordure, guidé par des capteurs latéraux.

Bien sûr, on veut définitivement étendre la zone lavée au plus près de la plinthe, là où le Mova Z60 avait encore tendance à décrocher.

©MOVA

Pour assurer une bonne qualité de nettoyage tout au long d’un cycle, la marque revendique le premier rouleau à auto-nettoyage en temps réel. Pour cela, elle dote le Z70 de douze buses qui arrosent le rouleau d’eau claire en continu, d’une raclette essorante, et d’un bac pour recevoir l’eau sale. Les fibres se régénèrent au fur et à mesure à 800 tours par minute et assure ainsi un lavage des sols homogène, même après des taches un peu vilaines. Face aux plus retorses, la fiche officielle de MOVA annonce également une pression de lavage de 18 N. Pour les foyers à poils, le nouveau né revendique un système anti-enchevêtrement sur quatre points, un mode AI Pet Care et un détergent anti-odeurs pour compléter le tableau.

Nota Bene : Dreame attaque le même angle autrement sur sa série X60 Pro, dont le rouleau s’étire jusqu’à 18 cm pour atteindre le coin ! Sur le papier, il remporte le concours de celui qui astique le plus loin… à voir en test quand même !

36 000 Pa et autonomie : toujours plus de gros chiffres

Côté aspiration, MOVA grimpe à 36 000 Pa. Le bond est réel, mais l’écart avec le Z60 mérite d’être recadré : ce dernier plafonnait à 28 000 Pa, soit 8 000 Pa de mieux. Mais attention : ce chiffre vise le mode le plus puissant, pas l’usage quotidien. Vos tapis à poils longs devraient vous dire merci (on en reparlera ultérieurement dans notre test à venir…).

Par rapport au Z60, l’autonomie devrait gagner jusqu’à 30 % selon MOVA, avec une batterie de 6 400 mAh donnée pour 225 minutes. La marque évoque 1 300 m² sans intervention, un total qui suppose les réservoirs pleins et un mode économe, pas un trajet d’une traite (ça ira bien pour notre modeste manoir).

Station complète, raccordement à l’eau en option

payante

La station Ultra Complete lave le rouleau jusqu’à 100 °C, le sèche à 70 °C, le passe aux UV et dose deux solutions nettoyantes (la génération d’après, il y aura certainement un massage et un cocktail offert…). Elle embarque 5,5 litres d’eau propre, 4,5 litres d’eau sale et un sac de 4 litres à remplacer pour 125 jours.

©MOVA

Pour qui déteste remplir des réservoirs, une version raccordée au réseau d’eau gère remplissage et vidange en automatique. Elle se paie en supplément, avec installation, et comble un manque du Z60 tout en répondant à la formule de Narwal. Jamais radin, le fabricant ajoute au bundle un an de consommables (environ 140 €) et une garantie de 3 ans.

Seuils et navigation : ce « 9 cm » qui mérite une astérisque

La navigation FlexScope rétracte la tourelle LiDAR (le laser de navigation) pour ramener le robot à 9,6 cm de haut et passer sous les meubles dégageant au moins 10 cm. Sur les tapis, le rouleau et la brosse latérale se relèvent, un capot couvre la serpillière humide. Reste le franchissement, mis en avant à 9 cm. La fiche officielle précise pourtant qu’il s’agit d’un double seuil de 4,8 puis 4,2 cm, pas d’une marche unique. Pratique pour deux petites bordures successives, mais on n’en est pas encore aux marches d’escaliers !

©MOVA

Enfin, la fiche ne cite ni Matter, ni Home Assistant, seulement Alexa, Google Assistant et Siri. Pour une maison connectée multimarque, cette absence à ce niveau de prix marque une vraie limite pour les férus de domotique. À ce sujet, la concurrence est moins légère.

Combien, et quelle place occupe-t-il dans la famille MOVA ?

Le Z70 Ultra Roller Complete corrige trois reproches du Z60 : les bords, l’autonomie et le raccordement à l’eau. Pour un grand logement plein d’angles, c’est un très bon outil, à condition d’attendre les mesures terrain. En contrepartie, il est affiché à 1 399 € TTC, ramené à 1 199 € avec la remise de lancement de 200 €, du 23 juin au 8 juillet 2026 sur le site MOVA, Amazon, Boulanger, Darty et Cdiscount.

Le hic, c’est la possible cannibalisation, puisque le Z60, toujours très bon, se négocie autour de 750 €. Et parallèlement le V70 à bras, plus sophistiqué, est sorti à 1 249 € en France, à savoir sous le prix de lancement de ce Z70. Bref, MOVA mitraille, on leur souhaite tout de même de ne pas s’en tirer une dans le pied…

En attendant nos observations en conditions réelles, dites-nous si vous visez un robot-laveur à rouleau. Préférez-vous les patins d’un Mobius 60 ? Faites-nous savoir en commentaire ce que vous en pensez, et de quel équipement vous disposez à l’heure actuelle !