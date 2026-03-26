Avec son DEEBOT T90 Pro Omni, ECOVACS sort l’artillerie lourde : 30 000 Pa, lavage au rouleau OZMO Roller 3.0, navigation bardée de capteurs et station OMNI pensée pour limiter l’entretien. À moins de 800 €, la formule vaut-elle vraiment le coup ?

Depuis le CES 2025, ECOVACS a clairement accéléré la cadence sur le segment des robots aspirateurs-laveurs. La marque a d’abord mis en avant la famille X8 et sa technologie de lavage OZMO Roller, avant d’étendre cette logique à d’autres références au fil des mois, avec les X9 Pro Omni et T80 à l’automne 2025, puis les X11 Pro Omni, T80S et enfin ce T90 Pro Omni entre janvier et mars 2026. Autrement dit, le constructeur est en train d’occuper méthodiquement le terrain, de multiplier les variantes et de décliner ses innovations à un rythme industriel !

Plus de 15 kg mais pas trop encombrant !

Avec le DEEBOT T90 Pro Omni, ECOVACS aligne un modèle qui condense assez bien sa feuille de route récente : un robot positionné à 799 € en France, intégré à la famille T90 des nouveautés 2026, et armé des briques techno que la marque pousse désormais en vitrine, de l’aspiration annoncée à 30 000 Pa au lavage OZMO Roller 3.0, en passant par la recharge PowerBoost et la brosse anti-nœuds ZeroTangle 4.0. Sur le papier, le T90 Pro Omni n’a donc rien d’un simple milieu de gamme grimé en premium : il se présente plutôt comme une synthèse offensive, pensée pour occuper le haut du segment avec un discours très axé sur la puissance, l’automatisation et l’endurance. Reste à voir, maintenant, si cette partition très bien écrite évite les fausses notes une fois confrontée au réel.

Caractéristique Techniques Ecovacs Deebot T90 Pro Omni Dimensions Robot : 353 × 351 × 95 mm

Station d’accueil : 338 × 460 × 500 mm Poids Robot : 5,3 kg

Station d’accueil : 7,9 kg Navigation Mini-ToF + évitement d’obstacles par lumière structurée, RGB AI et éclairage d’appoint, avec technologie AIVI 3D 4.0 Omni-Approach et capteur de bord TruEdge 3D Capacité de franchissement d’obstacles marches à deux niveaux : jusqu’à 4 cm

marches à un seul niveau : jusqu’à 2,4 cm Élévation de la serpillière 15 mm Puissance d’aspiration 30 000 Pa Pression vers le sol 8 N Batterie Li-ion 4 000 mAh Autonomie jusqu’à 350 min Temps de charge complète 170 min Bac robot/réservoir d’eau 250 ml Volume du sac à poussière 2,5 L Capacité du réservoir d’eau propre / usée 4,0 L / 2,2 L Volume sonore 76 dB max Assistance vocale Assistant intégré YIKO-GPT Indice de réparabilité 8,6/10 Garantie 2 ans (extension possible) Prix 799 €

Avec ses 30 000 Pa annoncés, son système BLAST, son rouleau OZMO Roller 3.0 de 27 cm capable de tourner jusqu’à 200 tr/min, sa brosse ZeroTangle 4.0, son nettoyage des bords TruEdge 3.0 et sa logique Triple Lift pour adapter automatiquement brosse, rouleau et aspiration au contexte, le T90 Pro Omni est un robot ambitieux.

Mais derrière cette vitrine très affûtée, quelques points appellent une vraie mise à l’épreuve. La batterie de 4 000 mAh paraît plus modeste que celle de certains concurrents haut de gamme à 5200 mAh ou 6400 mAh, malgré la promesse PowerBoost et la recharge en 2,5 heures. Le T90 mise donc davantage sur l’optimisation et la recharge intelligente que sur la seule endurance brute.

Unboxing : catégorie minimaliste !

Robot aspirateur laveur

Station auto-nettoyante

Rampe amovible

Câble d’alimentation (160 cm)

Guide d’utilisation

250 ml de solution nettoyante

À l’ouverture, le DEEBOT T90 Pro Omni adopte une approche franchement minimaliste. On retrouve l’essentiel, et pas beaucoup plus : le robot, la station auto-nettoyante, une rampe amovible, le câble d’alimentation, le guide d’utilisation, ainsi qu’un petit flacon de 250 ml de solution nettoyante dans notre boîte de test. L’ensemble respire davantage le strict nécessaire que le pack premium généreux. Surtout, aucun consommable de rechange n’est prévu : pas de filtre supplémentaire, pas de brosse latérale en doublon, pas de rouleau de secours. Pour un appareil vendu 799 €, c’est un choix un peu sec.

Nota Bene : le pack à 849 € intègre 2 bouteilles de 1L de solution nettoyante.

Design : compact, sobre, mais bien pensé

Le DEEBOT T90 Pro Omni adopte une approche bien plus discrète que certains robots premium très démonstratifs. Ici, pas de station monumentale ni de signature visuelle tapageuse : le robot mise sur un châssis rond, bas et épuré, avec une finition noire mate relevée de quelques touches bleues sur les éléments fonctionnels. L’ensemble paraît sérieux, presque austère, mais dans le bon sens du terme : tout respire le produit conçu pour s’intégrer facilement dans un intérieur sans chercher à voler la vedette au mobilier.

Mobius 60 vs Deebot T90 Pro Omni

Le dessus reste minimaliste, avec un capot amovible qui donne accès aux fonctions essentielles dans une présentation propre et rationnelle. L’absence de grosse tourelle visible allège visuellement le robot et devrait, en théorie, favoriser le passage sous certains meubles bas. Dessous, en revanche, le discours change : grandes roues motrices, brosse principale bien enchâssée, brosse latérale unique, et surtout large rouleau de lavage frontal.

Commandes sous le capot… Equipement classique sous le chassis

La station OMNI suit la même logique. Plus compacte et moins envahissante que certains docks concurrents, elle reste sobre tout en proposant une organisation interne claire : réservoirs d’eau faciles à extraire, sac à poussière accessible, compartiment de détergent distinct et bac de lavage démontable.

Evidemment, les bacs d’eau sont plus petits aussi… L’intérieur de la station est bien organisé !

Ce n’est peut-être pas le design le plus spectaculaire du segment, mais c’est l’un des plus cohérents.

Installation et connectivité : routine bien huilée

La mise en place du DEEBOT T90 Pro Omni ne réserve pas de surprise particulière. La station, assez compacte, se case facilement et se déplace sans transformer l’installation en séance de musculation. Le câble d’alimentation de 160 cm offre une marge correcte pour trouver une prise sans trop bricoler. En revanche, ECOVACS oublie un détail pourtant très simple à apprécier au quotidien : il n’y a pas, au dos de la station, de vrai logement prévu pour enrouler proprement l’excédent de fil. Ce n’est pas dramatique, mais sur un produit de ce niveau de prix, le genre de petite finition pratique qu’on attend presque par réflexe. Le reste, lui, reste très classique : station posée contre un mur, robot sur sa rampe, puis direction l’application ECOVACS HOME pour la suite.

L’appairage passe par le schéma désormais bien connu de la marque : on scanne le QR code du robot dans l’application, on autorise les permissions nécessaires, puis on laisse le smartphone repérer l’appareil en Bluetooth avant de finaliser la connexion réseau. ECOVACS demande un Wi-Fi 2,4 GHz en 802.11 b/g/n IPv4, ou à défaut un réseau mixte 2,4/5 GHz. Après la première connexion, une mise à jour initiale d’environ six minutes précède l’activation de l’OTA, histoire de partir sur une base logicielle propre.

Application : une interface qui évolue lentement mais dans le bon sens

L’ensemble est visuellement agréable, aéré, avec une palette claire relevée de bleus bien choisis qui hiérarchisent correctement les actions importantes. La page d’accueil du robot va à l’essentiel : un gros bouton Démarrer, des réglages de nettoyage immédiatement accessibles, puis une séparation nette entre les fonctions du robot et celles de la station.

Cette logique de progressive disclosure fonctionne bien : les commandes utiles au quotidien restent au premier plan, tandis que les options plus fines sont rangées dans les paramètres avancés, sans transformer l’écran principal en cockpit d’Airbus. On y trouve assez rapidement des fonctions comme :

le nettoyage programmé

un mode intelligent « Agent Hosting »

les paramètres de lavage

les paramètres de la station

l’ordre de passage dans chaque pièce

la reprise auto après la charge

le mode « ne pas déranger »

le nettoyage le long du plancher

les paramètres de tapis

la sensibilité d’identification des obstacles

l’éclairage d’appoint on/off

le TruEdge3.0 pour longer les plinthes on/off

une zone pour animaux

l’élimination stratégique des particules on/off

détection IA des taches on/off

le verrouillage enfant

l’historique des cycles

le mode caméra

l’entretien des éléments

le paramètre de l’assistant vocal intégré

un mode simplifié (texte et icônes aggrandis)

les mises à jour OTA

C’est d’ailleurs là que l’application se distingue de certaines concurrentes plus “velues”, comme celles de Dreame ou MOVA. ECOVACS propose moins d’effet tunnel, moins de surcouches, et une prise en main plus rapide. Les cartes de réglages, les interrupteurs, les modes radio et les gros boutons tactiles offrent de bonnes zones d’appui et une compréhension assez immédiate. Les journaux de nettoyage sont également bien pensés : la timeline par pièce, les alertes contextuelles et les résumés surface/durée rendent la lecture du cycle simple et exploitable.

Nota Bene : ECOVACS intègre ici son assistant vocal YIKO-GPT. Il permet un contrôle vocal natif du robot, tandis qu’une compatibilité avec des assistants tiers est également annoncée. La marque indique par ailleurs un support de sept langues, dont le français.

Néanmoins, l’application souffre parfois d’un contraste un peu trop doux : gris clair sur fond clair, bleu pâle sur panneaux pastel, textes secondaires peu appuyés. C’est élégant, mais pas toujours optimal en lisibilité immédiate. Même réserve sur certaines icônes, pas toujours assez explicites sans leur libellé. La cohérence terminologique pourrait aussi être mieux tenue : entre AI Agent Mode, Agent Hosting, TruEdge 3.0, AIVI 3D 4.0 ou lavage intelligent avec serpillière, l’ensemble mélange vocabulaire marketing, technique et fonctionnel avec parfois un petit parfum de traduction pas totalement stabilisée.

Cartographie : rapide, mais pas totalement aboutie au premier passage

La première cartographie du DEEBOT T90 Pro Omni s’est terminée en environ 8 minutes pour la surface nettoyable de l’appartement, ce qui reste un très bon score pour un robot de cette catégorie. Les pièces sont correctement segmentées, mais il faudra les renommer. En outre, si les sols durs (parquet et carrelage) sont correctement identifiés lors de cette phase de cartographie initiale, le robot n’a pas identifié les tapis du premier coup. Ce n’est qu’après un premier cycle complet d’aspiration qu’il a proposé une mise à jour de la carte.

Du reste, on peut toujours :

renommer une pièce

placer une limite virtuelle

diviser/fusionner une zone

ajouter des meubles

ajouter une cloison

changer le type de sol

ajouter/retirer un tapis

ajouter/retirer un seuil

supprimer une zone complète

faire pivoter la carte

Le reste de l’expérience reste convaincant. La progression du robot se suit facilement, le tracé de passage demeure lisible, et l’application sait contextualiser les événements, par exemple lorsqu’une zone est bloquée par un obstacle ou lorsqu’un tapis est détecté en cours de cycle.

Nota Bene : le T90 Pro Omni prend en charge la gestion multi-cartes, avec jusqu’à trois cartes permanentes sauvegardées dans l’application, auxquelles peut s’ajouter une carte temporaire.

Navigation : pas de mauvaises surprises !

Le DEEBOT T90 Pro Omni adopte une architecture de navigation sans LiDAR rotatif apparent. ECOVACS annonce un capteur principal Mini-ToF pour la navigation, secondé par un système d’évitement d’obstacles mêlant lumière structurée, caméra RGB assistée par IA et éclairage d’appoint via la plateforme AIVI 3D 4.0. En clair, ce modèle semble miser sur une navigation ‘plate’, plus discrète qu’un robot à tourelle laser, avec une cartographie fondée sur le ToF et enrichie par la vision artificielle pour l’analyse des obstacles..

ECOVACS évoque aussi un capteur TruEdge 3D pour affiner le suivi des bords, ainsi qu’une logique sémantique capable de distinguer les éléments “stables” des objets plus sensibles comme les câbles. À cela s’ajoute le système TruePass à quatre roues motrices adaptatives, censé améliorer le franchissement des seuils jusqu’à 2,4 cm en simple obstacle et 4 cm en obstacles continus.

Comportement sur le terrain : de bons réflexes dans l’ensemble !

Sur les cycles complets de l’appartement, le DEEBOT T90 Pro Omni livre une prestation globalement solide. Premier point important, et non des moindres : il n’oublie pas de zone. La couverture du logement reste cohérente, le suivi en temps réel dans l’application permet de visualiser sa progression sans difficulté, et le mode caméra ajoute ce petit supplément de contrôle à distance qui transforme le robot en vigie domestique. Cette bonne impression se confirme aussi dans sa gestion des reliefs. Aucun problème relevé pour grimper sur des tapis épais, ni pour franchir un seuil imprévu de 4 cm. Le retour à la station, lui non plus, n’a posé aucun souci.

Le test d’évitement dans le couloir était plus parlant encore. Face à un petit bestiaire d’obstacles composé de Panda la peluche, d’une patache, d’un gant et d’un câble de chargeur, le T90 Pro Omni a tout évité. C’est un vrai bon point, d’autant plus que le câble reste l’un des pièges les plus compliqués pour les robots “intelligents”. Dans cet exercice, il s’en sort même mieux que des références déjà passées par le labo, comme le Matrix10 Ultra ou le Mobius 60.

Deux limites viennent toutefois tempérer le tableau. La première, c’est qu’en poussant au maximum la sensibilité de la reconnaissance IA, le robot devient franchement timide. Il esquive mieux, certes, mais au prix d’une couverture de nettoyage plus hésitante et parfois moins ambitieuse. La seconde tient à une forme d’inconstance de comportement : une fois son cycle terminé, il peut heurter assez franchement des obstacles qu’il avait pourtant soigneusement évités quelques minutes plus tôt. Rien de dramatique, mais cette différence entre la phase de nettoyage et la phase de retour ou de fin de mission laisse une petite impression de vigilance à géométrie variable.

Aspiration : sérieuse au quotidien, plus discutable dans les zones pièges

Sur l’aspiration pure, le DEEBOT T90 Pro Omni livre une prestation finalement assez contrastée. Sur carrelage, avec le protocole habituel mêlant 100 g de riz et de café en grosses particules, en aspiration seule, puissance 3/4, un seul passage et itinéraire minutieux en allers-retours serrés, le robot ne parvient pas à tout récupérer.

Il laisse un petit îlot de quelques centimètres carrés, comme s’il avait interprété cette concentration de saletés comme un obstacle bas plutôt qu’une zone à traiter. Le comportement surprend, mais il n’est pas totalement incohérent au vu de la densité du tas. En revanche, une fois relancé précisément sur la zone, le robot corrige bien le tir et grimpe à 99 %, au prix d’un nettoyage assez long, avec plus de 7 minutes au compteur (tout cumulé).

C’est surtout sur les bords que la copie se froisse. Dans l’angle, même après deux passages, le résultat plafonne autour de 75 %, et le long des plinthes, il faut se contenter d’environ 85 % le tout en plus de 5 minutes. Le principal responsable semble tout trouvé : la brosse latérale, qui a une fâcheuse tendance à éjecter les particules au loin au lieu de les rabattre proprement sous le châssis. C’est un défaut agaçant, d’autant qu’il ne se limite pas au sol dur.

En effet, sur tapis, le même travers réapparaît. Avec aspiration au maximum, particules et cheveux, le robot arrive d’abord sur la zone en simple navigation, puis active vraiment ses organes de nettoyage une fois sur place. Résultat : certaines particules mal positionnées sous le châssis sont projetées hors du tapis, ce qui ramène le score à 85 % en près de 5 minutes, là où un résultat plus proche des 95 % semblait franchement à portée.

Pour une fois, la bonne surprise vient des cheveux. Une mèche composée de longueurs de 20, 10 et 5 cm est correctement ramassée, compactée puis envoyée dans le bac en 3 minutes, sans nœud notable sur la brosse. Le résultat tutoie les 95 %, avec un tout petit coin oublié, mais la promesse anti-emmêlement paraît, elle, bien mieux tenue. Autres points rassurants : le bac ne sature pas, et le robot n’hésite pas à retourner à la station une à deux fois par cycle complet pour vider son collecteur.

Lavage : convaincant au centre, beaucoup moins sur les bords

Côté lavage, l’application ECOVACS HOME propose une palette de réglages assez complète, mais avec une limite importante : il n’existe pas de mode serpillère seule au moment du test, sur cette version logicielle. Le T90 Pro Omni fonctionne soit en aspiration seule, soit en aspiration + lavage, soit dans un mode séquentiel de type aspirer puis laver. À cela s’ajoutent les réglages classiques de débit d’eau, de vitesse de nettoyage et du nombre de passages, ce qui permet d’adapter assez finement le comportement du robot selon la pièce ou le niveau de saleté. Côté station, ECOVACS va plus loin avec le choix de la fréquence de lavage du rouleau pendant le cycle, la distribution automatique de solution nettoyante et les paramètres de séchage. L’ensemble est donc plutôt bien outillé pour affiner un nettoyage humide, mais l’absence d’un vrai mode lavage pur reste un petit manque sur un modèle de cette gamme.

Sur le terrain, le DEEBOT T90 Pro Omni laisse une impression assez contrastée en lavage. Sur carrelage, face à 10 cl de marc de café dilué et à du sirop de liqueur, le robot parvient à retirer environ 90 % de la tache en un unique passage de 4 minutes. Le résultat brut est donc plutôt bon, mais il s’accompagne d’un vrai bémol : à force de charger, le rouleau finit par saturer et le robot se met à baver en repartant. Le problème, c’est qu’il ne semble pas décider seul de rentrer assez tôt à la station pour rincer sa serpillère avant de revenir finir proprement le travail. Résultat, on le suit littéralement à la trace jusqu’à sa base, puis le temps de lancer un nouveau cycle, les résidus étalés entre-temps ont déjà commencé à sécher.

Vous sentez la petite frustration ? Presque que des petites bavures !

Et une fois encore, la brosse latérale vient compliquer les choses. En brassant la saleté humide, elle contribue à étaler une partie des résidus en périphérie, ce qui rend la reprise plus pénible qu’elle ne devrait l’être. Sur ce point, le T90 Pro Omni donne parfois l’impression d’avoir la puissance et l’outillage pour très bien faire, mais pas encore la stratégie logicielle idéale pour gérer une charge de saleté importante.

Le plus décevant reste toutefois le traitement des plinthes. Même après deux passages, dont un en mode minutieux, le robot dépasse à peine les 70 % en près de 6 minutes. C’est d’autant plus frustrant que le TruEdge était activé, et que tout laissait espérer un comportement autrement plus mordant sur les bords. À l’usage, on a presque l’impression que le rouleau amovible refuse de réellement aller chercher cette zone pourtant annoncée comme l’un des points forts de l’appareil.

Reste heureusement un point positif très concret : même avec un fort taux d’humidité, le film laissé au sol sèche assez vite, et le carrelage ne colle quasiment pas, y compris après le passage sur une salissure sucrée.

Bruit : discret en nettoyage, beaucoup moins à la station

Sur la question du bruit, le DEEBOT T90 Pro Omni s’en sort plutôt bien tant qu’il est en phase de nettoyage. Les niveaux relevés restent globalement contenus, avec une progression assez logique selon la puissance choisie.

Le vrai changement d’ambiance arrive au moment de la vidange automatique. Là, la station hausse franchement le ton, avec un niveau mesuré à 85 dBA, y compris en mode silencieux. Autant dire que l’intitulé a ici un petit parfum de fantaisie marketing : silencieux, non ; un peu moins agressif en perception, peut-être, mais certainement pas au sonomètre. Heureusement, comme souvent, cette phase reste brève.

Voici le tableau des mesures relevées à 1 mètre de l’appareil :

Mode Bruit mesuré (dBA) Éco 62 Intermédiaire 65 Max 67 Max+ 73 Aspiration de la station 85 Aspiration de la station, mode silencieux 85

Au final, le T90 Pro Omni se montre donc plutôt bien élevé en circulation, avec des valeurs cohérentes pour un robot premium, mais sa station OMNI rappelle brutalement qu’un auto-vidage reste, ici aussi, un petit épisode de décollage domestique.

Autonomie : pas le plus puissant mais plutôt malin !

ECOVACS communique sur des valeurs d’autonomie très confortables, mais comme toujours, la réalité dépend fortement du scénario de nettoyage. Dans le cas du DEEBOT T90 Pro Omni, les mesures varient sensiblement selon que l’on privilégie l’aspiration seule ou un cycle combinant aspiration et lavage, avec ou sans montée en puissance sur les tapis. Voici les valeurs que nous avons retenues sur la base de nos relevés :

Scénario Temps de nettoyage max Surface par charge Aspiration seule – Éco 190 min 105 m² Serpillères seules / / Aspiration Éco + serpillères 160 min 85 m² Aspiration intense + serpillères 115 min 68 m²

Évidemment, le contexte pèse lourd dans l’équation. La présence de tapis déclenche des hausses d’aspiration, le lavage impose des retours à la station pour rincer le rouleau, les obstacles allongent les trajectoires, les seuils réclament davantage d’efforts mécaniques, et l’éclairage d’appoint sollicite lui aussi un peu plus la batterie dans les zones sombres. À cela s’ajoute le fait que le T90 Pro Omni ne propose pas de mode serpillère seule, ce qui limite un peu la lecture théorique de son endurance en lavage pur.

Au vu des mesures réalisées, ce modèle semble surtout taillé pour des logements de 100 à 140 m² grand maximum, avec une surface utile recommandée plutôt située entre 70 et 100 m² si l’on veut conserver une marge confortable, notamment en usage mixte avec tapis et lavage.

La lumière supplémentaire pour vision nocturne est désactivable pour gagner encore un peu en autonomie.

Quant à la recharge, le DEEBOT T90 Pro Omni se montre sensiblement plus rapide que ce que laisse espérer sa fiche technique. Lors des mesures réalisées, il lui a fallu 1 h 45 pour passer de 21 % à 99 %, puis 2h10 au total pour atteindre 100 %. La courbe de charge apparaît assez classique : le robot remonte vite dans sa première phase, puis ralentit nettement sur la fin, avec près de 25 minutes consacrées au seul passage de 99 à 100 %. En pratique, cela signifie qu’une recharge presque complète arrive plutôt vite.

ECOVACS mise aussi sur une logique de continuité avec le PowerBoost : lorsque le robot approche dangereusement des 20 % de batterie, il peut revenir automatiquement à la station pour récupérer en cinq minutes un appoint suffisant avant de repartir terminer son cycle. L’application propose également un chargement à économie d’énergie, en autorisant la définition d’une plage horaire creuse, mais elle ne permet pas, en revanche, de limiter la charge à 80 ou 90 % pour préserver la batterie à long terme. ECOVACS privilégie donc une gestion orientée disponibilité immédiate plutôt qu’une approche plus fine de conservation de l’accumulateur.

Entretien : une station bien pensée, quelques petites radineries en prime

Sur l’entretien, le DEEBOT T90 Pro Omni reste fidèle à ce que l’on attend d’un robot premium moderne : la station prend en charge l’essentiel, et l’utilisateur n’a pas grand-chose à faire en dehors des vérifications habituelles. L’auto-vidage du bac limite les manipulations au quotidien, tandis que le lavage du rouleau et son séchage automatisé évitent de devoir remettre constamment les mains dans la partie la plus ingrate du nettoyage.

Nota Bene : ECOVACS annonce 650 W pour l’auto-vidage et 2250 W pour le lavage à l’eau chaude, avec un séchage paramétrable sur 2, 3 ou 4 heures.

L’ensemble se paramètre assez simplement dans l’application, qui permet d’ajuster la logique de la station sans transformer cette étape en tableau de bord de centrale thermique. Tout n’est pas parfait pour autant. La première session de séchage de la serpillère s’accompagne d’une odeur un peu curieuse, entre plastique chaud et grille-pain légèrement contrarié. Rien d’alarmant, et le phénomène semble s’atténuer ensuite, mais la première impression peut faire peur.

L’application, offre un suivi de l’état des composants, avec l’usure estimée des principales pièces d’entretien, ainsi que les réglages liés à la vidange, au nettoyage du rouleau et au séchage. La partie lavage manuel est également bien vue : contrairement à certains concurrents où tout semble conçu pour décourager le nettoyage de la station, ici on peut retirer une assez grosse partie du socle d’auto-nettoyage, ce qui facilite franchement le rinçage et l’élimination des dépôts.

Le marc de café reste un irritant pour les robots-laveurs, même avec l’auto-nettoyage !

Sur le robot lui-même, l’entretien reste assez classique, et la brosse principale, la brosse latérale, le filtre et le rouleau de lavage sont accessibles sans difficulté particulière. Le rouleau OZMO mérite d’être surveillé de près à long terme. Sur le T90 Pro Omni, il forme un seul bloc avec la serpillère, ce qui impose de remplacer l’ensemble et non une simple housse textile. Selon la fréquence et l’intensité de lavage, tablez sur un remplacement du rouleau environ tous les 1,5 à 2 mois.

Un lavage manuel s’impose après les nettoyages particulièrement corsés !

On regrette aussi l’absence d’une petite brosse d’entretien, accessoire banal mais toujours utile pour retirer les résidus dans les coins ou autour des éléments démontables. Ce n’est pas dramatique, mais sur un appareil de ce niveau de prix, c’est le genre de petite économie qui se remarque vite.

Nota Bene : pour retirer le rouleau, il faut d’abord faire un double appui sur le bouton AUTO afin de déployer son support. Ensuite, il suffit d’appuyer sur le loquet de déverrouillage situé à l’intérieur, puis de tirer doucement le rouleau (le rouleau et la serpillère forment un seul ensemble).

Accessoires : une addition plus salée qu’elle n’en a l’air

ECOVACS entretient un certain flou sur les consommables du T90 Pro Omni : la boutique française référence uniquement ces quatre produits :

3 sacs à poussière antibactériens à 19 €

Brosses latérales à 11,90 €

1 L de liquide de nettoyage à 39 €

2 L de liquide de nettoyage à 70,20 €

Pourtant d’autres boutiques officielles de la marque listent aussi une brosse principale dédiée, un filtre antibactérien et un rouleau de remplacement. On remarque aussi tout de suite que le DEEBOT T90 Pro Omni n’est pas exactement un robot qu’on nourrit à l’air frais :

Surface Première année (avec consommables inclus) Total sur 5 ans (1re année + 4 années normales) 75 m² – nettoyage modéré 120,10 € 600,50 € 150 m² – nettoyage intense 240,20 € 1 201,00 € Un calcul incomplet, puisque la boutique FR du T90 ne met pas clairement en avant la brosse principale, le filtre ou le rouleau de lavage, pourtant appelés à être remplacés eux aussi à long terme.

Notre projection sur 5 ans repose sur les kits d’entretien officiels T90 d’ECOVACS, utilisés ici comme base de cadence. Pour 75 m² en usage modéré, nous retenons l’équivalent d’un rythme semestriel par an, soit 6 sacs, 4 brosses latérales et 2 L de solution nettoyante. Pour 150 m² en usage intense, nous doublons cette hypothèse annuelle, soit 12 sacs, 8 brosses latérales et 4 L de solution. Ce calcul reste partiel, car la boutique française ne référence pas encore clairement la brosse principale, le filtre et le rouleau du T90, pourtant présents dans les kits officiels d’autres marchés.

Nota Bene : le pack à 849 € amortit légèrement le choc grâce aux 2 litres de solution nettoyante inclus, ce qui permet de retrancher 70,20 € à la première année.

Position sur le marché et alternatives

Le DEEBOT T90 Pro Omni occupe une position un peu inconfortable, et c’est justement ce qui le rend intéressant à situer. À 799 € sur la boutique française d’ECOVACS, il se présente comme un modèle ambitieux, très chargé en promesses techniques. Le problème, c’est qu’il arrive dans une gamme déjà bien encombrée : ECOVACS vend aussi le T80 OMNI autour de 499 € et le X8 OMNI autour de 599 €, tous deux déjà dotés d’OZMO Roller, tandis que le X11 OmniCyclone grimpe vers le haut avec sa station sans sac, le PowerBoost et une autonomie pensée pour les grandes surfaces. Le T90 se retrouve donc coincé entre des modèles maison moins chers et un grand frère plus statutaire.

Le T90 Pro Omni a pour lui une station compacte, une navigation rassurante, un très bon comportement sur les obstacles et les seuils, ainsi qu’une gestion convaincante des cheveux. En revanche, ses limites sur les plinthes, sa brosse latérale parfois trop enthousiaste et son coût d’entretien brouillent un peu le message. Pour un acheteur qui veut avant tout une expérience ECOVACS moderne avec un robot sérieux, discret et plutôt facile à vivre, le T90 garde du sens. Pour un acheteur qui cherche le meilleur rapport prestation/prix dans la marque, sa position devient beaucoup plus fragile.

Un dernier portrait pour la route !

L’alternative la plus logique, en interne, reste donc le T80 OMNI si l’objectif est de profiter de l’écosystème ECOVACS et du lavage au rouleau sans monter trop haut en budget. À l’inverse, pour les foyers plus grands ou ceux qui veulent une proposition plus différenciante sur la durée, le X11 OmniCyclone (899 € à date) est plus lisible avec sa station sans sac, sa promesse de couverture jusqu’à 1 000 m² par tâche et son positionnement clairement orienté endurance. Hors catalogue ECOVACS, le Narwal Flow constitue un rival direct très crédible à 799 €, avec une proposition très axée lavage grâce à son système FlowWash, sa pression de 12 N et sa reconnaissance d’objets par double caméra RGB.

Enfin, pour les lecteurs prêts à monter franchement en gamme, le Roborock Saros 10R incarne le concurrent premium plus classique mais potentiellement plus rassurant, avec un châssis ultra-fin de 7,98 cm, le système StarSight 2.0 et un tarif de 1 199 € sur la boutique française de la marque. En clair, le T90 Pro Omni n’est pas un mauvais choix, loin de là, mais il ne surplombe pas sa catégorie. À son tarif actuel, il doit encore justifier plus clairement pourquoi il faudrait le choisir lui, et pas un T80 bien moins cher, un X11 plus affirmé, ou un rival externe plus tranché.

8.4 Une bonne référence Le DEEBOT T90 Pro Omni laisse une impression globalement positive, sans parvenir à s’imposer comme une référence évidente. Son design compact, son application agréable, sa navigation rassurante, son bon franchissement et sa gestion convaincante des cheveux plaident clairement en sa faveur. En revanche, tout n’est pas aussi net sur le terrain : la brosse latérale a tendance à éjecter les particules, les performances le long des plinthes déçoivent, et le lavage manque encore de rigueur sur les bords malgré les promesses de TruEdge. Sérieux, moderne et plutôt facile à vivre, le T90 Pro Omni convainc davantage comme bon premium polyvalent que comme champion incontestable. Design 9

Application 8

Efficacité 8

Volume sonore 8

Fonctionnalités 8

Connectivité 9

Navigation 9

Prix 8