Avec le Find X9 Pro, le constructeur chinois Oppo toise les smartphones Android les plus haut de gamme. Fruit d’une collaboration avec Hasselblad, son bloc photo semble effectivement sans concessions. Mais au-delà de l’imagerie, peut-il rivaliser avec le haut du panier ? Découvrez notre avis sur l’Oppo Find X9 Pro.

Après avoir pris en main le smartphone pendant plusieurs jours, et consulté les retours des tests internationaux, nous vous proposons notre synthèse des points forts et des points faibles du Find X9 Pro. Avec à la clé, une réponse à la question : faut-il craquer pour ce smartphone premium ?

Caractéristiques techniques Oppo Find X9 Pro Dimensions (Épaisseur x Largeur x Hauteur) 8,25 mm x 76,46 mm x 161,26 mm Écran 6,78 pouces AMOLED 120 Hz Poids 224 g Processeur Mediatek Dimensity 9500 Capacité de la batterie 7500 mAh Capteur principal Sony LYT-828 50 MP, 1/1,28 pouce, f/1,5, OIS Ultra grand-angle 50 MP, 1/2,75 pouces, f/2, autofocus Téléobjectif Hasselblad 200 MP, 1/1,56 pouce, f/2,1, OIS Caméra frontale 50 MP, 1/2,75 pouces, f/2 Vidéo Jusqu’à 4K 120 FPS Dolby Vision Indice de protection IP68, IP69, IP66 Prix 1 299 €

Les atouts du Oppo Find X9 Pro : ce qu’il fait bien

Un module photo très complet, et surtout cohérent

Oui, Oppo réussit son pari côté prise de vue, comme nous l’avons constaté dans notre test photo dédié. Le capteur principal de 50 MP, l’ultra grand-angle de 50 MP et le téléobjectif Hasselblad de 200 MP offrent un rendu homogène d’un module à l’autre. En intérieur comme en extérieur, les images sont nettes, bien exposées et cohérentes sur le plan colorimétrique. Même l’ultra grand-angle, souvent sacrifié chez la concurrence, tient bien son rang, de jour tout du moins.

Un vrai plus pour : les personnes qui veulent un photophone capable de couvrir de nombreuses situations.

© Nicolas Lafarge/Meilleure-Innovation

Une autonomie qui change vraiment la donne

Avec sa batterie de 7 500 mAh, le Find X9 Pro se place parmi les meilleurs de sa catégorie en matière d’endurance. En usage mixte, il encaisse sans difficulté une grosse journée, et peut même tenir deux, voire trois jours avec une utilisation plus modérée. De plus, le smartphone supporte la charge filaire rapide (80 W SuperVOOC), la charge sans fil (50 W AirVOOC), ainsi que la charge sans fil inversée (10 W).

Un vrai plus pour : les utilisateurs « nomades » et les créateurs de contenu.

Un écran haut de gamme, taillé pour le quotidien

Le Find X9 Pro embarque une dalle LTPO AMOLED de 6,78 pouces rafraîchie à 120 Hz au maximum. Avec une résolution de 1 272 x 2 772 pixels, une luminosité en mode pic de 3 600 nits, et la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, l’écran est agréable à regarder, bien calibré, et surtout très lisible en extérieur, ce qui compte réellement au quotidien.

Un vrai plus pour : ceux qui utilisent beaucoup leur smartphone dehors.

© Nicolas Lafarge/Meilleure-Innovation

Des performances solides, sans recherche du record à tout prix

Oppo a opté pour un MediaTek Dimensity 9500 épaulé par 16 Go de RAM. Le Find X9 Pro ne cherche pas à décrocher les scores les plus spectaculaires en benchmark, mais il reste très serein en multitâche, en navigation lourde, en traitement photo ou lors de l’enchaînement d’applications gourmandes. On note au passage un stockage UFS 4.1 de 256 Go, 512 Go ou 1 To selon les modèles, ainsi que la compatibilité Wi-Fi 7 offrant une vitesse et une stabilité de connexion élevées.

Un vrai plus pour : les utilisateurs exigeants qui veulent un smartphone rapide et fiable.

Les défauts du Oppo Find X9 Pro : ce qui nous déçoit

Une interface un peu trop chargée

L’interface ColorOS 16 (sous Android 16) est fluide et riche en fonctionnalités, mais aussi très dense : applications préinstallées, sous-menus nombreux, options parfois redondantes… Pour quelqu’un qui vient d’iOS ou d’un Android plus épuré, la prise en main peut sembler plus touffue qu’attendu à ce niveau de gamme. De plus, Oppo propose plusieurs outils basés sur l’IA, notamment pour la retouche photo ou la productivité, mais ceux-ci paraissent moins poussés que chez Samsung ou Google.

C’est un défaut acceptable si : vous voyez l’interface et l’IA comme un bonus, et non comme un critère central.

Un format imposant, qui ne conviendra pas à tout le monde

Avec ses 224 grammes et son bloc photo massif, le Find X9 Pro n’a rien d’un modèle discret. Ce n’est pas forcément gênant si l’on est habitué aux grands formats, mais l’usage prolongé à une main peut finir par peser.

C’est un défaut acceptable si : vous privilégiez les performances et l’autonomie à la compacité.

© Nicolas Lafarge/Meilleure-Innovation

Des performances en jeu vidéo inégales

Les jeux compétitifs ou bien optimisés tournent très bien. Sur Call of Duty Mobile ou PUBG Mobile, l’expérience reste fluide et stable. En revanche, sur des titres plus gourmands comme Genshin Impact ou Wuthering Waves, le téléphone tend à la surchauffe et limite sa puissance pour réduire la température de l’appareil. Sur de longues sessions, quelques baisses de régime peuvent donc apparaître.

C’est un défaut acceptable si : vous ne recherchez pas un smartphone gaming.

Un prix qui l’expose à une concurrence redoutable

À 1 299 euros au lancement, l’Oppo Find X9 Pro se retrouve face aux ténors du haut de gamme. Ce positionnement est cohérent au vu de ses qualités, mais il rend chaque compromis plus visible, qu’il s’agisse du logiciel, de l’IA ou du confort de prise en main. Son suivi logiciel, limité à 5 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité, paraît aussi un peu juste face aux 7 ans promis par Samsung et Google.

C’est un défaut acceptable si : vous placez la photo et l’autonomie au sommet de vos priorités.

Verdict : pour qui est fait le Oppo Find X9 Pro ?

Il est fait pour vous si :

vous cherchez une très grande autonomie ;

; vous accordez beaucoup d’importance à la photo ;

; vous voulez un smartphone haut de gamme capable d’être bon dans presque toutes les situations.

En revanche, il sera moins pertinent si :

vous voulez le meilleur suivi logiciel possible ;

; vous recherchez un smartphone compact ;

; vous attendez une vraie machine de guerre pour le gaming intensif.

Quelles alternatives au Oppo Find X9 Pro ?

Le Xiaomi 15 Ultra s’impose comme une alternative de premier plan si la photo reste votre priorité absolue. De son côté, le Samsung Galaxy S25 Ultra propose une expérience plus équilibrée, notamment grâce à un écosystème logiciel très abouti et des fonctions IA plus poussées. Le Google Pixel 9 Pro XL séduira ceux qui recherchent une version d’Android plus épurée, tandis que l’iPhone 16 Pro Max représente l’équivalent le plus proche dans l’écosystème Apple.

8.3 Un smartphone premium qui brille côté photo et autonomie Le Oppo Find X9 Pro réussit à proposer une expérience photo ambitieuse sans se limiter à un seul capteur vedette. Son grand-angle, son téléobjectif et son ultra grand-angle travaillent de façon cohérente, avec un rendu naturel et une vraie polyvalence à l’usage. À cela s’ajoutent une autonomie de très haut niveau, parmi les meilleures du marché, un écran de bonne facture et des performances très solides. Tout n’est pas parfait, notamment du côté du design et de l'interface qui présentent de quoi rebuter, alors que le tarif le place face à des concurrents redoutables. Mais dans l’ensemble, le tableau est très convaincant. Pour celles et ceux qui recherchent un flagship photo endurant et crédible au quotidien, le Find X9 Pro fait incontestablement partie des très bonnes options du moment. Autonomie 9

Interface & logiciel 7

Performances 8

Photo & vidéo 9

Design 8

Écran 9

Prix 8