Ce robot pâtissier à moins de 100 € surclasse les modèles à 700 €, selon 60 Millions de consommateurs

Le magazine 60 Millions de consommateurs vient de publier son classement des meilleurs robots pâtissiers du marché. Spoiler : le plus performant n’est pas le plus cher.

C’est devenu un réflexe pour de nombreux Français : sortir le robot pâtissier dès qu’il faut pétrir une pâte ou monter des blancs en neige. Depuis la crise sanitaire, cet appareil s’est imposé comme un incontournable de la cuisine maison. Mais entre les modèles à 700 € qui misent tout sur le design et ceux à 90 € plus discrets, difficile de savoir où donner de la tête. Pour y voir plus clair, 60 millions de consommateurs a testé dix références représentatives du marché. Résultat : certaines surprises qui pourraient bien bousculer vos envies.

Le Bosch MUM 5XW20/06 en tête du classement

Premier du banc d’essai, le Bosch MUM 5XW20/06 a décroché la meilleure note avec un 17,5/20. Vendu 319 € (ou 420 € selon les enseignes), ce modèle est salué pour sa discrétion, sa polyvalence et sa robustesse. Il excelle dans toutes les préparations de bases crues, selon les testeurs du magazine. Son bol inox, ses trois accessoires classiques (fouet, feuille, crochet) et sa praticité d’usage en font un robot complet et fiable sur le long terme.

Et en plus il est design !

Un outsider à moins de 100 € crée la surprise

Mais la véritable révélation du comparatif, c’est le Electrolux EKM800, vendu à moins de 100 € (120 € sur Amazon). Avec une note de 16/20, il s’impose comme le meilleur rapport qualité/prix de la sélection. Léger, peu bruyant, suffisamment puissant pour les préparations courantes : il coche toutes les cases pour une utilisation domestique sans se ruiner. Pour les amateurs de gâteaux, brioches ou pâtes à pizza, c’est un excellent choix sans tomber dans la surenchère marketing.

Les autres modèles bien notés

Le classement réserve aussi une place au Kenwood kMix KMX75 (299,99 €, 16,5/20), apprécié pour son efficacité et son look rétro. Le KitchenAid Artisan 5KSM175, souvent perçu comme une icône de la pâtisserie, obtient la même note (16,5/20), mais son prix allant de 300 € de 1000 € le rend moins compétitif pour un usage courant.

Le top 3 de 60 Millions de consommateurs :

Bosch MUM 5XW20/06 – 17,5/20 – env. 319 €

– 17,5/20 – env. 319 € Kenwood kMix KMX75 – 16,5/20 – env. 300 €

– 16,5/20 – env. 300 € KitchenAid Artisan 5KSM175 – 16,5/20 – 300 € à 1000 €

– 16,5/20 – 300 € à 1000 € Meilleur rapport qualité/prix : Electrolux EKM800 – 16/20 – env. 99,99 €

Faut-il forcément mettre le prix ?

Le test le confirme : dépenser plus ne garantit pas de meilleures performances. Si certains modèles haut de gamme brillent par leur design ou leur longévité, les performances en cuisine sont souvent comparables à celles d’appareils trois fois moins chers. Le Electrolux EKM800 en est la preuve : il remplit parfaitement sa mission pour un budget maîtrisé. À l’heure où l’on cherche à mieux consommer, ce type de recommandation peut faire toute la différence.

Vous utilisez l’un de ces modèles au quotidien ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire !