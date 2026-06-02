Les robots cuiseurs multifonctions rencontrent toujours autant de succès auprès des amateurs de cuisine, mais leur prix, qui peut dépasser les 1 000 euros, demeure souvent un frein. Une fois n’est pas coutume, Lidl bouscule le marché avec une remise de 100 euros sur le célèbre Monsieur Cuisine Smart de la marque Silvercrest. Le concurrent du Thermomix est actuellement proposé à 399 euros au lieu de 499 euros ; un tarif qui le place parmi les modèles connectés les plus accessibles du marché.



Même en temps normal, à son prix habituel de 499 euros, le rapport qualité-prix du Monsieur Cuisine Smart est difficile à battre. Il est l’un des seuls, dans cette gamme tarifaire, à réunir dans un seul équipement les fonctions de plusieurs appareils de cuisine. En effet, le robot de Lidl peut à la fois hacher, mixer, pétrir, cuire à la vapeur, mijoter, saisir ou encore réaliser des préparations sous vide. À la clé : moins d’ustensiles sur le plan de travail, et surtout davantage de temps gagné en cuisine.



Pour autant, le succès de ce robot Silvercrest ne repose pas seulement sur son prix agressif. C’est un appareil de cuisine performant, qui a largement fait ses preuves auprès des cuisiniers débutants comme aguerris. Sur le site de Lidl, les avis clients s’établissent en moyenne à 4,7/5, et 96 % des acheteurs se déclarent prêts à recommander le robot de cuisine de l’enseigne allemande.

Silvercrest Monsieur Cuisine Smart : un robot de cuisine complet et pratique pour seulement 399 euros

Le Monsieur Cuisine Smart mise d’abord sur la praticité. Sa balance intégrée vous permet de peser les ingrédients directement dans le bol de l’appareil (un contenant en acier inoxydable de 4,5 litres) pour gagner du temps et éviter de la vaisselle superflue. La capacité généreuse du bol vous permet de cuisiner des repas pour plusieurs personnes en une seule session.



Autre point appréciable : la quantité d’accessoires fournis. Panier vapeur, fouet, spatule, panier de cuisson, lames… Tout ce dont vous avez besoin est inclus dans le carton, vous permettant de préparer une très large variété de recettes sans avoir à acheter des accessoires supplémentaires. De plus, l’ensemble des éléments amovibles passent au lave-vaisselle.

© Lidl

Robot cuiseur Lidl : un compagnon de cuisine intelligent et connecté, sous la barre des 400 euros

Comme son nom l’indique, le Monsieur Cuisine Smart est un robot intelligent. Connecté en Wi-Fi, son catalogue de plus de 100 recettes est régulièrement mis à jour avec de nouvelles idées de repas. Vous pouvez même créer vos propres recettes personnalisées, et les retrouver en quelques clics sur l’écran de l’appareil.



Ce grand écran tactile couleur de 8 pouces vous accompagne étape par étape, pour vous assurer de ne rater aucune recette. Certaines commandes peuvent également être effectuées par la voix grâce à la compatibilité Google Assistant.



Enfin, l’application compagnon de ce robot Silvercrest vous permet de rechercher de nouvelles idées, de consulter les recettes de la commuauté, d’organiser vos repas de la semaine ou encore de créer des listes de courses personnalisées.

© Lidl

Pourquoi cette offre sur le robot de cuisine Lidl est imbattable

À 399 euros au lieu de 499 euros, le Monsieur Cuisine Smart devient encore plus avantageux. Grâce à cette remise de 100 euros (-20 %), Lidl vous permet d’accéder à un robot cuiseur complet, performant et connecté, à un tarif hautement compétitif.

Le distributeur vous laisse même la possibilité de tester l’appareil par vous-même, et de changer d’avis sans frais, avec sa politique de retour gratuit pendant 30 jours.

Entre ses nombreuses fonctions, sa bibliothèque de recettes intégrée et les retours très positifs de ses utilisateurs, le Monsieur Cuisine Smart figure parmi les offres les plus attractives du moment dans l’univers des robots cuiseurs connectés.