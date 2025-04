Ces modèles d’Air Fryers sont à éviter selon 60 Millions de Consommateurs

Plusieurs friteuses sans huile populaires ont été épinglées dans le dernier comparatif de 60 Millions de Consommateurs. Voici celles qu’il vaut mieux laisser en rayon.

Depuis quelques années, l’Air Fryer s’impose dans nos cuisines. Plus rapide qu’un four, plus économe en énergie, et surtout moins gras qu’une friteuse classique, il coche presque toutes les cases. Résultat : un appareil désormais présent dans près d’un tiers des foyers français, selon NielsenIQ-GfK.

Mais encore faut-il bien le choisir. Dans son dernier comparatif, 60 Millions de Consommateurs a identifié plusieurs modèles à ne pas recommander. Un défaut en particulier a fait pencher la balance… et ce n’est pas celui auquel on pense en premier.

Trois modèles pointés du doigt par les experts conso

Dans leur évaluation de 12 modèles du marché, les experts de 60 Millions ont utilisé un seuil clair : un appareil devient bruyant au-delà de 59 décibels (dBA). Or, trois références dépassent cette limite, rendant leur usage quotidien beaucoup moins confortable :

Cecotec Cecofry Advance 5000 Black – 61 dBA

– 61 dBA Moulinex Easy Fry & Grill EZ505D10 – 60 dBA

– 60 dBA EssentielB EAF2 (Boulanger) – 60 dBA

Le Cecotec Cecofry Advance 5000 Black.

À première vue, ces modèles ne manquent pas d’arguments : prix accessible, options de cuisson variées, design soigné. Mais à l’usage, leur niveau sonore élevé devient un vrai frein. Quand le ventilateur se met en route, difficile d’avoir une conversation ou de profiter d’un moment au calme. Un détail qui n’en est pas un, surtout en appartement ou dans une cuisine ouverte sur le salon.

Le bruit, un défaut plus gênant qu’il n’y paraît

Dans une cuisine, le bruit est souvent toléré… jusqu’à un certain point. Si un robot culinaire ou un mixeur peut faire du vacarme pendant quelques secondes, un Air Fryer fonctionne en continu pendant 20 à 40 minutes. Ce n’est donc plus un bruit ponctuel, mais une présence sonore constante.

Et contrairement à d’autres appareils, les friteuses sans huile reposent sur une ventilation forcée qui ne s’arrête jamais durant le cycle. Résultat : une sensation de souffle permanent, parfois même plus agressif qu’un aspirateur silencieux. Certains utilisateurs évoquent même une gêne suffisante pour éviter d’utiliser l’appareil en soirée.

Les modèles les plus silencieux du comparatif

Heureusement, certains Air Fryers s’en sortent mieux et parviennent à combiner performance et discrétion. 60 Millions de Consommateurs cite notamment :

Philips Airfryer 2000 Series – 53 dBA

– 53 dBA High One (Intermarché) – 53 dBA

– 53 dBA EssentielB EAF1 – 53 dBA

Ces modèles affichent un niveau sonore bien plus faible, sans compromis sur les résultats.

Le silence, un nouvel argument marketing

Certaines marques ont déjà saisi l’enjeu. Moulinex, par exemple, a lancé récemment un modèle Easy Fry Silence (que nous sommes en train de tester, et on va pas vous mentir, il fait la diff !), présenté comme plus discret que les précédents. Un repositionnement stratégique qui montre bien que le confort d’usage passe aussi par le niveau sonore.

Et ce n’est sans doute que le début : comme pour les lave-vaisselles ou les aspirateurs, les prochaines générations d’Air Fryers pourraient bien afficher leur niveau de bruit en gros sur l’emballage.

Et vous, le bruit d’un Air Fryer peut-il vous faire changer d’avis ? Dites-le-nous en commentaire.