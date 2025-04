J’ai testé le Moulinex Easy Fry Silence après le Easy Fry Max et oui, il y a une vraie différence

Après plusieurs mois de bons et loyaux services, mon Easy Fry Max a laissé place à l’Easy Fry Silence de Moulinex. Plus silencieux, mieux équipé, mais aussi plus ambitieux côté cuisson : voici mon retour après plus d’un mois de tests intensifs.

Quand on goûte au confort de la cuisson sans huile, difficile de revenir en arrière. Pendant longtemps, mon Easy Fry Max a trôné fièrement sur mon plan de travail, enchaînant les fournées de frites et les repas du quotidien.

Mais quand l’occasion s’est présentée de tester l’Easy Fry Silence de Moulinex, affiché comme un modèle plus silencieux et mieux pensé, je n’ai pas hésité une seconde. Même si j’étais amplement satisfaite de mon modèle actuel. Mais ça c’était avant. Avant de tester ce petit bijou.

Et si vous vous posez la question : oui, je teste plusieurs produits Moulinex. Mais bien avant tout ça, la marque faisait déjà partie de ma cuisine. Le Easy Fry Max en est d’ailleurs la preuve. Mon avis reste donc totalement impartial : ici, je juge uniquement ce que j’ai entre les mains, au quotidien.

Depuis plus d’un mois, je l’utilise presque tous les jours, dans ma vraie vie, sans ménager l’appareil. Et autant vous dire que les différences sautent aux yeux… et aux oreilles.

Design, praticité, bruit, cuisson, consommation : je vous raconte tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel Air Fryer, et surtout, si le changement vaut vraiment le coup.

Ce que dit la marque du Easy Fry Silence

Avec son Easy Fry Silence, Moulinex promet un appareil capable de cuire des aliments croustillants, savoureux… et tout ça dans un silence presque religieux. Le message est clair : il s’agit d’un Air Fryer nouvelle génération, pensé pour réduire drastiquement le bruit sans sacrifier la performance.

Parmi les grandes promesses mises en avant par Moulinex, on retrouve :

Une technologie Silent qui réduit le bruit du moteur et de la ventilation,

qui réduit le bruit du moteur et de la ventilation, Un mode Extra Crisp pour des cuissons ultra croustillantes,

pour des cuissons ultra croustillantes, 10 programmes automatiques adaptés aux frites, viandes, poissons, tartes, yaourts et même la déshydratation,

adaptés aux frites, viandes, poissons, tartes, yaourts et même la déshydratation, Une capacité de 5 litres , idéale pour 2 à 6 personnes,

, idéale pour 2 à 6 personnes, Une cuve détachable avec couvercle pour conserver les aliments directement au frigo,

avec couvercle pour conserver les aliments directement au frigo, Une consommation d’énergie jusqu’à 70 % inférieure à celle d’un four classique.

Le tout, sans oublier l’application MyMoulinex qui propose une bibliothèque de recettes pour ceux qui manqueraient d’idées au moment du dîner. En résumé : un appareil silencieux, pratique, et capable de tout cuisiner. Sur le papier, ça donne envie.

Un petit point sur la marque Moulinex

Impossible de parler de cuisine sans évoquer Moulinex. Présente dans nos cuisines depuis des générations, la marque française s’est construite autour d’une seule promesse : rendre la cuisine accessible à tous. Que ce soit avec ses robots multifonctions, ses multicuiseurs (comme le Cookeo 9-en-1 que j’ai aussi testé) ou ses grille-pains, Moulinex a toujours misé sur la simplicité d’usage, l’innovation pratique, et la durabilité.

Aujourd’hui encore, la marque continue de se renouveler avec des appareils pensés pour faciliter le quotidien, sans tomber dans le gadget inutile. Son engagement pour la réparabilité sur 15 ans est d’ailleurs un vrai plus à l’heure où l’électroménager jetable fait légion.

Bref, Moulinex, c’est un peu cette vieille connaissance qu’on n’a jamais vraiment quittée. Et avec des produits comme le Easy Fry Silence, elle montre qu’elle sait encore parler à ceux qui veulent cuisiner vite, bien… et sans avoir besoin de sortir les bouchons d’oreilles.

Unboxing du Moulinex Easy Fry Silence

À la réception du colis, première impression : il en impose. J’ai reçu le modèle gris, une finition qui, il faut le dire, claque sur un plan de travail. Seul petit bémol pour les maniaques de la propreté : les traces de doigts et de gras se voient vite. Rien de dramatique, mais c’est à noter pour ceux qui aiment que tout soit nickel au quotidien.

Unboxing de la bête.

À l’ouverture, bonne surprise aussi côté accessoires. Ici, on est clairement mieux servi que sur le Easy Fry Max. La vraie nouveauté qui change la vie : la cuve détachable du reste de l’appareil (vous verrez sur les photos). Un détail qui fait toute la différence : on peut y glisser des restes directement, refermer avec le couvercle fourni, et mettre le tout au frigo. Même pour le nettoyage, c’est ultra pratique. Plus besoin de jongler avec tout l’appareil, on lave juste la cuve. Gros, gros point positif (même si le reste est aussi à nettoyer attention).

La cuve qui se détache de la poignée et la plaque gril.

Autre nouveauté que je n’avais pas sur mon ancien modèle : la grille intégrée. Elle permet de griller viandes et poissons directement dans l’Air Fryer, sans avoir à repasser par la poêle. Encore une fois, on sent que Moulinex a vraiment réfléchi à rendre l’appareil plus polyvalent.

Côté interface, la petite roulette combinée à une commande tactile modernise l’ensemble. Et gros soulagement : il y a enfin un bouton tactile ON/OFF. Fini le temps où il fallait systématiquement débrancher l’appareil pour l’éteindre comme sur le Easy Fry Max. C’est peut-être un détail pour certains, mais en usage quotidien, ça change tout.

Le couvercle disponible pour mettre les restes au frigo.

Bref, dès l’unboxing, on sent clairement qu’on est monté d’un cran par rapport à l’ancien modèle. Et ça, c’est plutôt de bon augure pour la suite du test.

Premiers pas et découverte des programmes

Dès les premiers instants d’utilisation, la différence avec mon ancien modèle saute aux yeux. L’interface a été repensée pour gagner en simplicité et en efficacité. Entre la petite roulette pour naviguer et les commandes tactiles bien réactives, prendre en main l’Easy Fry Silence se fait naturellement, sans avoir besoin de passer par la case mode d’emploi.

Les différents modes s’affichent sur l’écran.

Côté programmes, là aussi, on passe clairement un cap. En plus du mode manuel que l’on connaît bien, le menu propose une quantité astronomique de cuissons prédéfinies :

Frites

Potatoes

Viandes

Poissons

Tartes

Pizzas

Fruits et légumes

Snacking frits

Déshydratation

Yaourts maison

Et surtout, le fameux mode Extra Crisp, qui mérite vraiment son nom. Utilisé notamment pour les frites, ce mode apporte un croustillant impressionnant, digne d’une vraie friteuse, sans avoir à plonger ses aliments dans un bain d’huile.

Petite révolution aussi pour les amateurs de cuisine maison : la possibilité de réaliser des yaourts directement dans l’Air Fryer. Un mode que je n’ai pas encore eu l’occasion de tester, mais qui élargit encore un peu plus les possibilités de l’appareil.

En résumé, entre les nombreux modes automatiques, la facilité de navigation et l’ergonomie revue, le Easy Fry Silence coche toutes les cases pour simplifier la cuisine du quotidien.

Tests en conditions réelles : est-ce qu’il tient vraiment ses promesses ?

Après plus d’un mois d’utilisation intensive, autant dire qu’on l’a passé à la moulinette ce Easy Fry Silence. Entre frites surgelées, cordons bleus, tartes, cakes et même quelques ratés bien utiles pour tester ses limites, l’appareil a eu droit à son vrai crash-test en cuisine du quotidien.

Les frites surgelées : la révélation

On a commencé par les basiques : les frites surgelées. Avec le mode Extra Crisp, la différence est flagrante par rapport au Easy Fry Max. Les frites sont bien plus croustillantes à l’extérieur, tout en restant moelleuses à l’intérieur. Une vraie réussite. On se rapproche d’une cuisson à la friteuse traditionnelle, mais sans l’odeur d’huile, sans le gras… (sauf celui déjà présent…) et sans le bruit.

Mêmes frites que celles que je faisais dans l’ancien Air Fryer mais rien à voir en termes de texture. Clairement, ce mode Extra Crisp fait toute la différence.

Les cordons bleus : croustillant garanti

Même constat du côté des cordons bleus : croustillants dehors, ultra fondants dedans. La panure ne ramollit pas et garde son croquant jusqu’à l’assiette. En 10 minutes, c’est prêt, sans avoir besoin de surveiller ni de retourner sans arrêt (s’il y a besoin, l’appareil te le dit).

Cakes et pâtisseries : à peaufiner

Côté cakes, on a tenté quelques recettes (olives-feta-tomates et courgettes-chèvre). Résultat :

Cake olives-feta-tomates : nickel, bien cuit et doré.

Cake courgettes : cuisson moins homogène, avec un dessus bien doré mais un intérieur encore un peu mou.

Clairement, il faut ajuster les réglages selon les recettes et le type de pâte. Mais pour une première, c’est plutôt très prometteur.

Tartes : carton plein

Les tartes, elles, sortent mieux que dans mon ancien Easy Fry Max. Pâte croustillante, garniture bien cuite : un vrai plaisir. Là encore, le mode Extra Crisp fait tout son effet, sans dessécher les aliments.

Et côté bruit ? Une vraie révolution

Soyons honnêtes : c’est LE point qui change tout.

Le Moulinex Easy Fry Silence porte bien son nom. Lors d’une cuisson classique (frites par exemple), on est descendu à 47,3 décibels, soit l’équivalent d’un léger murmure. Pour comparaison, c’est moins bruyant qu’un lave-vaisselle en éco-mode.

Les éléments qui lui permettent d’être silencieux.

En mode Extra Crisp (qui est un peu plus énergique), on monte à 50,4 décibels. C’est encore très raisonnable et ça correspond à l’ambiance d’une maison calme. Rien à voir avec le vrombissement que pouvait faire l’Easy Fry Max.

Comme indiqué sur les différents screens : on est clairement sur un bruit presque insonore.

Honnêtement, il m’est arrivé de devoir me lever pour vérifier si l’appareil tournait vraiment. En termes de confort auditif au quotidien, le saut est énorme.

À noter tout de même : il bip régulièrement. À chaque action, à chaque fin de cuisson, mais aussi pour vous rappeler de retourner ou de mélanger un aliment en cours de préparation. Un détail qui, au final, se révèle plutôt pratique, surtout pour réussir les cuissons homogènes sans avoir à surveiller constamment l’écran.

Consommation électrique : un Air Fryer qui ne plombe pas la facture

Autre point qu’on a scruté de près pendant ce mois de test : la consommation électrique. Et autant dire que le Moulinex Easy Fry Silence est plutôt du genre discret, aussi bien au niveau sonore qu’au niveau de la facture.

Pour un mois d’utilisation presque tous les jours, ça vaut le coup !

Après plus d’un mois d’utilisation très régulière, l’appareil affiche une consommation totale de 3,848 kWh. Ce qui, concrètement, représente moins de 0,01 € sur une facture d’électricité classique.

Autrement dit : c’est quasiment invisible sur votre budget énergie.

Un résultat logique, puisque l’Air Fryer chauffe rapidement, cuit plus vite qu’un four traditionnel, et reste économe même sur des cuissons longues.

Le Easy Fry Silence au quotidien : ce qu’on en pense vraiment

Depuis plus d’un mois, il tourne quasiment tous les jours dans ma cuisine. Et au fil des utilisations, les petits plus de ce modèle se confirment.

Praticité au rendez-vous

Le fait de pouvoir détacher la cuve est un vrai bonheur :

Pour ranger des restes directement au frigo avec le couvercle.

avec le couvercle. Pour passer la cuve seule au lave-vaisselle .

. Pour nettoyer plus facilement, sans devoir manipuler la poignée avec.

À l’usage, c’est vraiment un détail qui change tout.

Une capacité suffisante… mais on en veut toujours plus

Avec ses 5 litres, le Easy Fry Silence permet déjà de cuire de belles quantités : un gros poulet rôti rentre sans aucun problème (test approuvé). Mais honnêtement, vu la praticité de l’appareil, on aurait presque envie d’un modèle encore plus grand, pour pouvoir cuire deux plats à la fois sans jongler. Par exemple, un poulet frites.

Peut-être un souhait pour une prochaine version ?

Ce qu’on a testé (et adoré)

Frites surgelées : croustillantes à souhait, sans une goutte d’huile.

: croustillantes à souhait, sans une goutte d’huile. Cordons bleus : extérieurs dorés, intérieurs ultra moelleux.

: extérieurs dorés, intérieurs ultra moelleux. Tartes : une pâte croustillante mieux réussie qu’au four classique.

: une pâte croustillante mieux réussie qu’au four classique. Cakes : plutôt réussis (même si quelques ajustements de cuisson sont nécessaires selon les recettes).

: plutôt réussis (même si quelques ajustements de cuisson sont nécessaires selon les recettes). Restes : réchauffage facile sans dessécher, beaucoup plus agréable qu’au micro-ondes.

Il reste encore le mode yaourt à tester, qui nous intrigue beaucoup ! Ah et autre gros point fort : il maintient vos repas au chaud. Donc si vous n’êtes pas encore prêt à passer à table, aucun problème. À l’instar du Cookeo, le monsieur garde vos aliments à bonne température le temps de. Le test est validé aussi de ce côté là.

L’application MyMoulinex : une source d’inspiration au quotidien

Quand on tourne vite en rond avec ses recettes du quotidien, l’application MyMoulinex devient un vrai allié. Facile à utiliser, elle propose des centaines de recettes adaptées à l’Easy Fry Silence et aux autres appareils de la marque.

Vous avez l’embarras du choix !

On y retrouve aussi bien :

Des plats classiques (lasagnes, gratins, poulets rôtis).

Des idées plus créatives (cuisine du monde, recettes végétariennes).

Des astuces pour utiliser au mieux les différents programmes, comme le mode yaourt ou la fonction déshydratation.

Le gros avantage : les recettes sont adaptées aux modes de cuisson du Easy Fry, avec les températures et durées directement indiquées. Si vous êtes en panne d’inspiration ou que vous voulez exploiter toutes les possibilités de votre Air Fryer, l’appli est vraiment un bon complément.

Faut-il passer du Easy Fry Max au Easy Fry Silence ?

Après plus d’un mois d’utilisation intensive, le verdict est sans appel : le Moulinex Easy Fry Silence enterre un peu beaucoup l’Easy Fry Max (en tout cas, il l’a remplacé dans ma cuisine). Après rappelons aussi que le prix n’est pas le même. Près de 170€ pour le Silence contre 130€ pour le Max.

En termes de silence, de praticité, de polyvalence, et même de consommation électrique, on sent qu’on passe à une vraie gamme supérieure, sans exploser le budget.

C’est un appareil pensé pour simplifier la cuisine au quotidien, sans faire de bruit, sans gaspiller d’énergie, et sans s’imposer dans l’espace.

Les petits bémols ?

Le bip parfois un peu fréquent (mais utile).

L’envie d’un modèle encore plus grand tant il est pratique.

Mais honnêtement, ces détails sont largement éclipsés par tout ce que l’Easy Fry Silence apporte au quotidien.

Ce qu’on retient

Un entretien facilité grâce à la cuve détachable.

Un silence bluffant en fonctionnement classique.

Une vraie évolution en termes de design et de praticité.

Des cuissons encore plus croustillantes avec le mode Extra Crisp.

Une consommation électrique quasi invisible.

Une application riche pour varier les plaisirs.

La possibilité de tester de nouveaux modes comme yaourt ou déshydratation.

Et vous, êtes-vous tenté par le passage à un Air Fryer plus silencieux ? Venez partager vos impressions en commentaire !