Dreame H15 Pro Heat : le nouvel aspirateur laveur à eau chaude qui vise (vraiment) le haut de gamme

Bras robotisé, eau à 85 °C, détection intelligente des saletés… Dreame sort l’artillerie lourde avec le H15 Pro Heat. Un modèle très ambitieux qui vient chatouiller les plus grands noms du marché comme Roborock ou Tineco.

La course à l’aspirateur laveur intelligent continue, et Dreame entend bien jouer dans la cour des grands. Après le succès du H15 Pro, la marque revient avec une version boostée à l’eau chaude, pensée pour offrir un nettoyage plus précis, plus hygiénique, et toujours plus automatisé.

Avec sa température de lavage à 85 °C, son bras robotisé piloté par IA et sa détection avancée des saletés, le H15 Pro Heat coche toutes les cases d’un modèle haut de gamme. Mais tient-il vraiment ses promesses ? Voici ce qu’il faut savoir avant de craquer.

Détection intelligente, navigation à plat et confort d’usage

Le H15 Pro Heat intègre un capteur RGB nouvelle génération, cinq fois plus précis que celui de la version précédente. Il détecte en temps réel la nature des saletés (solides, liquides, poussières fines) et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration.

Autre avantage : sa capacité à passer sous les meubles. Grâce à une navigation à plat à 180° et une tête de brosse fine (moins de 9 cm), l’appareil accède facilement aux zones basses. Les deux roues arrière s’adaptent à vos mouvements, et le pilotage via l’application Dreamehome permet de guider le nettoyage sans lever le petit doigt.

L’ensemble est conçu pour offrir une expérience fluide, sans effort, avec un maximum de précision.

Un entretien automatisé et plus hygiénique

Le H15 Pro Heat ne se contente pas de laver les sols : il prend aussi soin de lui-même. L’appareil analyse la saleté de l’eau usée grâce à un capteur RGB, puis adapte le cycle de nettoyage du rouleau en conséquence. Résultat : un entretien plus précis, moins de gaspillage et un appareil qui dure plus longtemps.

Le séchage est lui aussi optimisé. Un capteur d’humidité intégré permet d’éviter les surchauffes, tout en garantissant un séchage complet de la brosse. Et pour aller plus loin, Dreame ajoute la technologie ThermoTub : un bain à 100 °C dans lequel la brosse est immergée après usage, pour éliminer les bactéries et les résidus tenaces.

Dreame face à Roborock : une concurrence de plus en plus affûtée

Roborock a lancé récemment un modèle similaire avec bras articulé, tandis que Tineco mise sur la reconnaissance automatique des saletés. Dreame, lui, combine les deux approches : bras robotisé + détection intelligente, avec en bonus une montée en température inédite.

Le résultat : un appareil pensé pour ceux qui veulent un ménage rapide, précis, et sans compromis sur l’hygiène. Le positionnement est clair : du haut de gamme sans fioritures.

Faut-il craquer pour le H15 Pro Heat ?

Le H15 Pro Heat coche beaucoup de cases : puissance d’aspiration, lavage à l’eau chaude, bras robotisé, entretien automatisé… Dreame soigne l’expérience utilisateur de bout en bout, avec une vraie montée en gamme.

À 699 €, le prix est aligné avec les autres modèles haut de gamme du marché. Et même après la remise de lancement, le produit reste compétitif au regard de ses fonctionnalités. Surtout si vous cherchez un appareil qui simplifie vraiment le ménage au quotidien.

Fiche technique du Dreame H15 Pro Heat

Aspiration : jusqu’à 22 000 Pa

: jusqu’à 22 000 Pa Lavage du sol à 55 °C / nettoyage du rouleau à 85 °C

à 55 °C / à 85 °C Bras robotisé DescendReach

DescendReach Détection RGB intelligente

intelligente Autonomie : 72 min en mode éco / 20 min en mode eau chaude

: 72 min en mode éco / 20 min en mode eau chaude Application Dreamehome

Dreamehome Système de nettoyage automatique avec ThermoTub

automatique avec ThermoTub Hauteur minimale : 13 cm (corps) / 8,9 cm (tête de brosse)

: 13 cm (corps) / 8,9 cm (tête de brosse) Prix public conseillé : 699 €

