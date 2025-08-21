Dreame H15 Mix : l’aspirateur-laveur 7-en-1 qui veut remplacer tous vos appareils

De nos jours les aspirateur ne servent plus uniquement à aspirer la poussière et sont multi-tâches. Le dernier exemple en date est la sortie le 18 août dernier de l’aspirateur Dreame H15 mix qui propose, selon la marque, une formule ‘7-en-1’.

Aspirateur Dreame H15 Mix

Et si un seul appareil pouvait laver vos sols, aspirer les poils d’animaux, assainir un canapé et même nettoyer les sièges de voiture ? C’est la promesse du nouveau Dreame H15 Mix, un aspirateur-laveur polyvalent pensé comme un véritable « couteau suisse du ménage ». Mais, à la manière d’un thermomix, peut-il vraiment remplacer plusieurs machines spécialisées ?

Un concept XXL pensé pour tout nettoyer

Le Dreame H15 Mix réunit les fonctions d’aspirateur-balai et de laveur de sols, complétées par plusieurs accessoires pratiques. À nos yeux, il s’agit davantage d’un véritable 3-en-1 (aspirateur, laveur, détacheur) agrémenté d’accessoires de qualité, plutôt que du “7-en-1” revendiqué par la marque. Voici le détails :

Aspirateur-laveur eau et poussière pour nettoyer simultanément liquides et saletés sèches.

pour nettoyer simultanément liquides et saletés sèches. Brosse CelesTect à LED qui met en évidence les poussières invisibles.

qui met en évidence les poussières invisibles. Mini-brosse motorisée pour textiles (canapés, matelas, tissus).

(canapés, matelas, tissus). Outil combiné flexible (Deep-reach) pour les recoins difficiles.

pour les recoins difficiles. Outil combiné flexible (Daily-reach) pour claviers, bureaux et surfaces fines.

pour claviers, bureaux et surfaces fines. Nettoyeur de taches portable avec eau chauffée à 60 °C et aspiration à 19 000 Pa.

avec eau chauffée à 60 °C et aspiration à 19 000 Pa. Bras robotisé GapFree qui descend automatiquement pour longer les plinthes et bords.

Les multiples fonctions de l’aspirateur Dreame H15 Mix

Puissance élevée, mais un poids à assumer

Le Dreame H15 Mix annonce une puissance d’aspiration de 23 000 Pa, une valeur correcte pour un modèle haut de gamme. Attention toutefois, Dreame exprime sa puissance en Pascal (pression), tandis que le concurrent Dyson communique en Air Watts (norme IEC 60312 combinant pression + débit d’air). Les deux chiffres ne sont pas directement comparables, mais placent le H15 Mix dans la même catégorie de performance. Malgré cette subtilité, la puissance du Dreame H15 Mix est bien au rendez-vous et permet de traiter efficacement sols durs et tapis. Pour éviter tout enchevêtrement, Dreame mise sur son système TangleCut™ 2.0 : une grille plus dense qui empêche les cheveux et poils d’animaux de bloquer la brosse, garantissant ainsi des performances constantes. L’appareil a également l’avantage de s’aplatir jusqu’à 14 cm, ce qui lui permet de passer sous les meubles. À noter son poids le place parmi les plus lourd de la catégorie.

La promesse d’une heure d’autonomie en mode éco

Côté endurance, le constructeur annonce une autonomie jusqu’à 75 minutes en mode aspiration et 65 minutes en mode lavage. Cependant ce résultat est théorique et demande à être vérifié en pratique. Le mode intelligent ajuste automatiquement l’aspiration, l’eau et le détergent pour économiser la batterie. Petit regret, bien que la batterie soit amovible, Dreame n’en fournit qu’une seule. La marque indique que le temps de nettoyage peut-être doublé en changeant la batterie et ainsi couvrir une surface pouvant aller jusqu’à 400 m2 sur une seule session avec des modes silencieux et intelligents.

Base ThermoTub™ : un nettoyage à 100 °C contre les mauvaises odeurs

Le H15 Mix se distingue par sa base ThermoTub™, qui chauffe l’eau jusqu’à 100 °C pour nettoyer et désinfecter la brosse après usage. Cette fonction concerne uniquement l’entretien interne de l’appareil, et non le lavage direct des sols. Vous pouvez vous même définir le lavage selon différents modes : Standard, Deep-Clean ou Auto Ajust. Le réglage se fait via l’application Dreamehome.

Après le lavage, l’utilisateur peut choisir le nettoyage de l’appareil entre un cycle court de 5 minutes à 90 °C (Super Speed) ou un cycle complet de 30 minutes à 85 °C (High-Speed). Cette fonction évite la formation de mauvaises odeurs, un problème fréquent sur les aspirateurs-laveurs classiques.

Une prise en main facile et un configuration directe sur smartphone

Malgré son gabarit, la prise en main est jugée correcte par des confrères grâce à une bonne répartition du poids et une poignée ergonomique. Un écran couleur en façade permet de suivre le mode sélectionné et le niveau de batterie. Le H15 Mix peut également être relié à une application mobile, qui sert à personnaliser les cycles ou consulter des statistiques d’usage. Cette fonction reste toutefois secondaire, puisque l’appareil est parfaitement utilisable sans. Pour aller plus loin, voici l’ensemble des caractéristiques techniques à connaître sur le Dreame H15 Mix :

Caractéristiques Puissance d’aspiration Jusqu’à 23 000 Pa Réservoir eau propre 900 ml Réservoir eau sale 770 ml Bac à poussière 700 ml Batterie 4 000 mAh (amovible) Autonomie Jusqu’à 75 min (mode éco) Temps de recharge 3 à 4 heures Poids 5,7 kg Dimensions 115 x 27 x 25 cm Niveau sonore 72 à 78 dB (selon mode) Connectivité WiFi

Que vaut-il par rapport aux modèles H15 Dreame Pro et H15 Dreame Pro Heat ?

Dreame H15 Mix, Dreame H15 Pro et Dreame H15 Pro Heat

À l’occasion de la sortie du Dreame H15 Mix, on a souhaité le comparer avec les autres modèles récents de la marque. Voici un tableau comparatif entre les différents modèles :

Caractéristiques Dreame H15 Mix (2025) Dreame H15 Pro Heat (2025) Dreame H15 Pro (2025) Puissance d’aspiration 23 000 Pa 23 000 Pa 21 000 Pa Lavage eau chaude Oui Oui Non Autonomie max 75 min (mode éco) / environ 20 à 25 min (mode turbo) selon des tests utilisateurs 72 min (mode éco) / environ 20 min (mode turbo) 60 min (mode éco) / environ 18 à 20 min (mode turbo) Réservoir eau propre 900 ml 900 ml 900 ml Réservoir eau sale 770 ml 770 ml 770 ml Bac à poussière 700 ml 700 ml 700 ml Poids 5,7 kg 6,2 kg 5,8 kg Particularités 7-en-1 modulable : brosse LED, mini-brosse textile, nettoyeur taches, bras GapFree Lavage sols à 85°C, séchage rapide, moins de modularité Version classique : pas d’eau chaude ni modules textiles Connectivité WiFi WiFi WiFi Niveau sonore 72 à 78 dB selon les tests. 72 à 78 dB selon les tests. 70 à 75 dB selon les tests. Batterie 4 000 mAh (amovible) 4 000 mAh (amovible) 4 000 mAh (amovible) Prix officiel 899 € 699 € 599 €

Dreame propose un tarif de lancement avec 200 € de réduction

Le H15 Mix est commercialisé au prix catalogue de 899 €, avec un tarif de lancement fixé à 699 €. Cela le place en concurrence directe avec le Dyson V15 Detect (799 €) ou le Tineco Floor One S7 Switch Pet (549 €) par exemple. Pris isolément, le tarif peut sembler élevé. Mais si l’on additionne le coût d’un aspirateur-balai haut de gamme, d’une shampouineuse textile et d’un nettoyeur vapeur, l’investissement devient plus cohérent.

En résumé, le Dreame H15 Mix s’impose comme l’un des modèles les plus polyvalents du marché en 2025. Sa puissance d’aspiration, son autonomie solide, sa base auto-nettoyante et sa capacité à traiter sols et textiles en font une véritable centrale de nettoyage. Il conviendra particulièrement à une maison familiale avec enfants et animaux, mais sera sans doute surdimensionné pour un petit appartement.