Air Fryer : la success story qui fait chauffer les chiffres

Ventes multipliées par dix en trois ans, 2,6 millions d’appareils écoulés en 2024, plus d’un quart des foyers équipés… Le marché des friteuses sans huile connaît un essor fulgurant. Et ce n’est visiblement pas fini.

Il y a encore quelques années, l’Air Fryer était perçu comme un gadget pour amateurs de frites croustillantes sans huile. En 2024, il s’impose comme un pilier du petit électroménager, un moteur de croissance pour tout un secteur, et un reflet assez précis des nouvelles attentes des consommateurs : cuisiner vite, sainement, avec moins d’énergie.

Selon le Gifam, 2,6 millions de friteuses à air chaud ont été vendues en France l’an dernier, contre 1 million en 2023. Une envolée spectaculaire, qui propulse l’Air Fryer bien au-delà du simple effet de mode.

Des chiffres qui affolent les compteurs

En trois ans, le chiffre d’affaires du segment Air Fryer a été multiplié par dix, atteignant 112,1 millions d’euros en 2023 selon Businesscoot, contre 15,6 millions en 2019. Et la tendance ne ralentit pas : en 2024, les ventes ont encore grimpé de +140 % en valeur, selon NielsenIQ/GfK. À lui seul, l’Air Fryer représente désormais près de la moitié de la croissance du petit électroménager en France.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes.

Dans le détail, plus d’un foyer sur quatre (27 %) est désormais équipé d’un Air Fryer. Une pénétration impressionnante, surtout quand on sait que 44 % des Français non encore équipés “trouveraient utile d’en avoir un ».

Pourquoi un tel engouement ?

Ce succès tient à une combinaison de facteurs. D’abord, la friteuse sans huile répond à une forte demande de cuisine maison plus saine, avec jusqu’à 30 % de matières grasses en moins par portion selon les marques. Ensuite, c’est un appareil énergétiquement plus sobre : pas de préchauffage, montée rapide en température, faible consommation. Il s’adapte aussi à tous types d’aliments : frites, légumes rôtis, viandes, pâtisseries, plats complets, voire pain maison. Certaines références permettent même de déshydrater ou de faire lever des pâtes.

Enfin, le double bac, popularisé par Ninja, a largement contribué à séduire les foyers français en permettant la cuisson simultanée de deux plats. Un atout pratique pour les repas traditionnels (protéine + accompagnement).

Un marché qui attire… mais pas encore saturé

Selon l’étude Businesscoot, le marché mondial des Air Fryers est passé à 1,71 milliard de dollars en 2023, avec une projection à 2,84 milliards en 2030, soit un taux de croissance annuel de 7,58 %. En France, les analystes estiment que la demande pourrait encore doubler, tant la dynamique reste forte, notamment chez les jeunes adultes, les foyers urbains et les familles peu équipées.

Certaines marques historiques, comme Philips ou Moulinex, dominent le marché avec des modèles bien installés. Ninja, quant à elle, est numéro 1 en valeur en 2023 selon GfK, grâce à une stratégie produit très lisible (capacités généreuses, programmes multiples, design robuste). Mais la montée en puissance de marques à bas prix, vendues exclusivement en ligne, brouille peu à peu les repères.

Et demain ? Nouvelles attentes, nouvelles fonctions

Le marché n’est pas près de se stabiliser. On observe déjà une montée en gamme, avec des modèles connectés, intelligents, ou intégrant jusqu’à 22 programmes préenregistrés. Philips, par exemple, propose une application compagnon (NutriU) pour suivre ses cuissons à distance. Ou Moulinex qui mise sur le silence avec son Easy Fry Silence.

Des améliorations attendues côté matériaux également, avec des revêtements en céramique garantis sans PFAS et des modèles avec parois vitrées pour mieux surveiller les aliments.

Avec 2,6 millions d’unités vendues en un an et un taux d’équipement de 27 %, l’Air Fryer n’est plus une tendance, mais un pilier du petit électroménager. Et si le marché devait un jour ralentir, ce ne serait pas faute d’avoir répondu aux attentes de toute une génération de consommateurs. Reste à voir si cette ascension impressionnante pourra encore durer… ou si l’Air Fryer trouvera lui aussi ses limites dans une cuisine bientôt trop pleine.

À retenir 2,6 millions d’unités vendues en France en 2024, contre 1 million en 2023.

+140 % de croissance du chiffre d’affaires en un an.

27 % des foyers français désormais équipés.

Marché mondial évalué à 1,71 milliard $ en 2023, avec une projection à 2,84 milliards $ en 2030.

Des modèles toujours plus polyvalents, connectés, compacts et rapides.

Et vous, êtes-vous passé à l’Air Fryer ? Vous en pensez quoi au quotidien ? Dites-le-nous en commentaire !