Nakamura Crossover-E LTD, un nouveau vélo électrique polyvalent à prix cassé chez Intersport

Bien présenté, à l’équipement complet, ainsi qu’avec une assistance performante, le Nakamura Crossover E LTD renforce la gamme de vélos électriques Intersport avec un prix canon.

La guerre entre les deux grands groupes Decathlon et Intersport anime le secteur du vélo électrique en France. Mais tous deux semblent avoir une stratégie spécifique. Si le premier monte en gamme avec Btwin et Rockrider, le second conserve des modèles très abordables. Pour preuve, le nouveau Nakamura Crossover E LTD gonfle la gamme avec un tarif.

Un sérieux vélo électrique Nakamura Crossover

Ce vélo électrique vient se positionner entre les Crossover S et Crossover V. Il propose un unique cadre ouvert, qui se pare d’un coloris vert-bleu tendance, et d’un duo poignées-selle de couleur brune. Bon point, la batterie est totalement intégrée derrière son dégradé.

En taille unique, ce Crossover E LTD est résolument un VAE urbain, de part sa position de conduite droite. Avec sa selle basse et son guidon haut courbé, il convient à tous les publics. Accessible, ce Nakamura inédit offre un équipement pléthorique :

Garde-boues,

Porte-bagages arrière homologué 27 kg et compatible MIK,

Béquille,

Éclairage avant et arrière (à piles).

©Intersport

Une assistance solide, et des freins hydrauliques !

Le Nakamura Crossover E LTD choisit un moteur dans la roue arrière, question de coût. Le Naka Hub One développe un couple maximal élevé de 45 Nm, et une puissance nominale réglementaire de 250 W. Limité à 25 km/h, il dispose d’une batterie de capacité 375 Wh (10,4 Wh).

Selon Intersport, elle alloue une autonomie “jusqu’à 60 km”. Cependant, la marque n’indique pas en quel mode d’assistance, sur les 5 que propose le vélo électrique. Autre information manquante, pas de précision sur le type de capteur. Or nous estimons qu’il s’agit ici d’un capteur de rotation, et non de couple, soit non progressif au pédalage. Par contre, Nakamura ne mentionne pas de connectivité, or on sait que l’application Naka E-Power se connecte à certains vélos de la marque. On se sait jamais !

Côté transmission, le Crossover E LTD épouse un dérailleur Shimano Altus à 7 vitesses. Le VAE offre ainsi un peu de polyvalence, se prenant même pour un vélo tout-chemin grâce à une suspension avant de débattement 65 mm et ses pneus larges (2,2 pouces). On trouve même les sérieux freins hydrauliques Shimano MT200 !

Rapport prix-prestations canon et assemblage en France

En résumé, ce vélo électrique urbain avec quelques aptitudes tout-chemin est très intéressant sur le papier. Bien qu’avec des freins hydrauliques, un équipement complet, une suspension et un cadre à batterie intégré, le prix est très bas. Le Nakamura Crossover E LTD débarque ainsi au tarif de 1 199 euros. Rendez-vous compte, c’est la moitié d’un Iweech Promenade !

©Intersport

Il est disponible dans l’ensemble du réseau de magasins Intersport, ainsi que sur la boutique web officielle. Précision, la garantie cadre est à vie sur ce VAE, et de 2 ans pour l’assistance. Et l’assemblage est, comme tous les autres vélos Nakamura, situé en France dans son usine MFC.