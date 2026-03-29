Pliant mais performant, ce vélo électrique MapFour Loop envoie du lourd sur tous les points

Avec un moteur central puissant, une double suspension, un équipement au top et une batterie généreuse à charge ultra-rapide, le Mapfour Loop Pro est un vélo pliant électrique complet.

Alors que la marque de vélo électrique Engwe tente de conquérir l’Europe, elle vient d’opérer une nouvelle stratégie. Elle sépare désormais MapFour de son catalogue en tant que firme à part, afin de toucher une nouvelle cible plus urbaine et haut de gamme. Pour démarrer cette aventure, un nouveau modèle dédié débarque, le Loop Pro.

Un VAE pliant qui cherche la robustesse et le confort

Le MapFour Loop Pro est un vélo pliant électrique. Comme chez la marque-mère, pas question de faire au plus léger (33 kg) et transportable, mais de proposer une vraie polyvalence. Moins fatbike que le EP-2 3.0 Boost, avec ses roues de 20 pouces aux pneus de largeur raisonnable (3 contre 4 pouces), le VAE reste robuste d’apparence.

Il présente un cadre épais qui devrait garantir une bonne stabilité et une rigidité à toute épreuve, même avec 150 kg de charge. Il comprend surtout une double suspension, chose rare sur un modèle pliant !

A l’avant, la fourche suspendue Zoom est hydraulique pour une belle efficacité, tandis qu’un amortisseur arrière peaufine le traitement des chocs. Le confort ne passe pas que par la suspension, mais aussi par une position de pédalage droite, grâce au guidon haut réglable en hauteur.

Moteur musclé et recharge ultra-rapide

L’agrément continue une fois sur la route, grâce à un moteur central Mivice X700 au capteur de couple pour une assistance électrique progressive. Au couple impressionnant de 100 Nm, fonctionnant jusqu’à la vitesse de 25 km/h, il associe une transmission par dérailleur 10 vitesses Shimano Tiagra.

Dans le cadre du Loop Pro, la batterie ne fait pas dans la demi-mesure. Sa capacité de 720 Wh est élevée pour un vélo électrique pliant, ce qui se traduit de 96 à 140 km d’autonomie selon la marque. Pas de panique côté recharge, elle est très courte puisque le chargeur est ultra-rapide. Avec une intensité de 8 A, il permet de faire le plein d’énergie en environ 2 heures.

Un équipement complet et même une géolocalisation

Le MapFour Loop Pro atteint ses dimensions minimales après ouverture du cadre et pliage de la potence. A l’instar de certains VAE pliants concurrents, pas de record côté encombrement, mais il rentre dans un volume de 100 x 51 x 75 cm. Pas mal dans un coffre de voiture par exemple, ou pour gagner de l’espace à la maison.

Le Loop plié. © MapFour Guidon avec écran central. © MapFour Frein hydrauliques © MapFour

Bien que le Loop soit pliant, il comprend tout l’équipement que l’on attend d’un vélo électrique. Outre les garde-boues et la béquille, il inclut un éclairage à allumage automatique de d’intensité 30 lux et un feu arrière à fonction stop. Les freins hydrauliques à disques Tektro sont également du lot, tout comme un écran couleur 3,5 pouces avec connectivité à l’application Mapfour. Il propose en outre une géolocalisation avec détection de mouvement et notifications.

Le vélo pliant MapFour Loop en deux versions abordables

Le MapFour Loop est disponible sur le site officiel ce printemps 2026 en deux versions : le Loop et le Loop Pro. Le premier se démarque par un moteur arrière de 75 Nm et une autonomie de 135 km, ainsi qu’une transmission 8 vitesses.

Tous deux en coloris noir ou champagne au choix, ils offrent un rapport prix/équipement agressif :

MapFour Loop : 1 699 €

MapFour Loop Pro : 2 099 €