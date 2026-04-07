Déjà plein de qualités, le vélo électrique Tenways AGO Air touche à la perfection grâce à une nouveauté

Aussi élégant que pratique, le vélo électrique Tenways AGO Air adopte une nouvelle transmission pour pouvoir contenter les cyclistes urbains, tout en conservant son puissant moteur central.

Tenways ne se contente jamais de ses modèles, en leur apportant des évolutions régulières, à la manière de l’automobile. Son vélo électrique polyvalent AGO Air, lancé en 2024, reçoit déjà une nouveauté pour le printemps 2026.

Une transmission plus adaptée à la ville

Cela paraît un détail, mais nous sommes bien en présence d’un élément qui change beaucoup de choses. La transmission d’origine, le dérailleur Shimano Cues à 9 vitesses, disparaît. Il est remplacé par un moyeu à 5 vitesses intégrées, le Shimano Nexus. Cette nouvelle version change le caractère du VAE, puisque plus adapté à la ville.

© Tenways © Tenways

Le Tenways AGO Air perd peut-être un peu de polyvalence sur les dénivelés et les chemins, mais gagne en agrément dans la circulation urbaine. Le Nexus permet un changement de vitesses lors des fréquents arrêts : au feu rouge, dans une intersection, ou dans un bouchon de cyclistes. Autre changement, la chaîne laisse place à une courroie.

Une courroie qui change tout, même le poids

Cette dernière apporte un lot d’avantages, surtout dans l’utilisation quotidienne. Elle est déjà plus silencieuse, se salit moins, donc au moindre entretien. En effet, pas de graissage et de nettoyage régulier, même s’il faudra de temps à autre la laver. La courroie est plus durable dans le temps, surtout avec la référence du marché Gates CDX. Elle va généralement au-delà des 10 000 km, contre 3 000 kilomètres pour une chaîne.

Au passage, le cadre ouvert change et offre une hauteur d’enjambement inférieur de 24 mm, plus pratique. Enfin, le poids est en baisse. Il est réduit de 24,85 kg sur la version chaîne à 23,5 kg sur la nouvelle à courroie.

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Cette transmission accompagne la même assistance électrique. Le Tenways Ago Air reconduit le moteur central électrique Tenways, au couple de 80 Nm. La batterie est également identique, de capacité 562 Wh, de quoi assurer 100 km d’autonomie maximale.

Un Tenways AGO Air tout en qualités

Pour suivre l’assistance électrique, l’AGO Air ne change pas sa bonne recette. L’écran central couleur associe une connectivité avancée, qui comprend de nombreuses fonctionnalités :

Verrouillage par téléphone

Compteur augmenté

Enregistrement des trajets

Navigation

Tenways poursuit la partie cycle qui satisfera tout cycliste urbain. Celui-ci aimera la fourche suspendue – pneumatique et non plus hydraulique – pour amortir les imperfections de la route, la potence réglable pour une position de conduite parfaite et les freins à disque hydrauliques pour la sécurité. Côté équipement, le porte-bagages arrière intègre l’éclairage, tandis que les garde-boues et la béquille sont offerts.

Le Tenways AGO Air à courroie, disponible en coloris rouge et marron, est au prix de 2 399 €. La version avec dérailleur et chaîne reste, au tarif de 2 199 €.

Une nouveauté, qui en rejoint d’autres en 2026

L’AGO Air n’est pas la seule actualité de la marque en ce début d’année. Le Tenways CGO Compact a ouvert le bal de 2026 avec un format inédit 20 pouces, tout en élégance. Proposant une suspension de selle, une potente rotative, une transmission par courroie et une batterie de 500 Wh, il est au tarif de 1 999 €.

Le CGO Compact. © Tenways L’AGO X « Special Edition ». © Tenways Le CGO009 « Nouvelle édition ». © Tenways

Le VTT urbain Tenways AGO X Special Edition a aussi rejoint le catalogue. S’il revoit en profondeur le modèle précédent – cadre, éclairage, écran – , il ne le remplace pas en reprenant son moteur central Bafang et ajoute un plus grande batterie, le tout à 2 199 €. Le Tenways CGO009 suit la même logique, avec une “nouvelle édition” plus basse et adaptée aux petites tailles, également au prix de 2 199 €.