TP-Link lance le Deco BE25-5G, un boîtier qui fait à la fois modem 5G et système mesh Wi-Fi 7, vendu 399,90 € sans carte SIM. La promesse : remplacer une box internet là où la fibre n’arrive pas, puis étendre le réseau au reste du logement. Sur le papier, le compte est bon. Dans le détail de la fiche technique, moins.

4,67 Gbit/s en 5G, 3,6 Gbit/s en Wi-Fi 7 : le Deco BE25-5G aligne de très gros chiffres. TP-Link comble un trou dans sa gamme Deco : un module qui crée le réseau de tout le logement et va chercher la connexion sur le réseau mobile, sans ligne fixe. Nous n’avons pas eu l’appareil en main : cet article s’appuie sur le communiqué de presse, la fiche technique officielle, ainsi qu’un test instrumenté du modèle sans modem.

Un Wi-Fi 7 sans 6 GHz, et un backhaul absent du micrologiciel

Le Deco BE25-5G est un BE3600 bi-bande : 2 882 Mbit/s sur la bande 5 GHz, 688 Mbit/s sur la 2,4 GHz, soit 3 570 Mbit/s additionnés que le marketing arrondit à 3,6 Gbit/s. Deux bandes, donc pas de 6 GHz, et des canaux de 160 MHz au lieu des 320 MHz emblématiques de la norme. Le MLO, l’émission simultanée sur plusieurs bandes, se limite ici à 2,4 et 5 GHz : de quoi comprendre le Wi-Fi 7 sans en attendre le meilleur.

Plus embêtant, le backhaul combiné, cette liaison entre boîtiers qui combine câble et ondes, est mis en avant sur la page produit. Une note de bas de page précise qu’il est absent du micrologiciel actuel. Et sur le Deco BE25, même moteur Wi-Fi sans le modem, un test instrumenté relève au mieux 1,5 Gbit/s sur la bande 5 GHz, et deux fois moins dès qu’on passe par un module satellite.

Le Deco BE25-5G ne sauvera pas une zone blanche

D’abord une évidence qu’on oublie : dans une zone blanche, il n’y a aucun réseau mobile. Y brancher un routeur 5G ne sert à rien. La cible réelle, c’est le logement bien couvert en 5G mais privé de fibre.

Le modem couvre la bande n78, celle des 3,5 GHz, et la n28 des 700 MHz. Reste à savoir ce que capte votre salon : au 31 mars 2026, l’ARCEP comptait plus de 73 900 sites 5G en métropole, dont un peu plus de 45 900 sites en 3,5 GHz. Les autres, sur des fréquences basses, portent loin mais offrent bien moins de bande passante. Avant de sortir 400 €, vérifiez votre adresse sur Mon réseau mobile, l’outil du régulateur. Prévoyez aussi la nano SIM non fournie : TP-Link la dit compatible avec les opérateurs français, ce qui règle la question technique, pas celle du forfait.

Deux prises d’antenne dont le communiqué ne parle pas

Le dos de l’appareil réserve une surprise : deux prises d’antenne externe, en plus des huit antennes 5G internes. Dans une maison en pierre ou un fond de vallée, c’est ce qui fait passer un signal médiocre au rang de connexion exploitable. L’antenne, elle, n’est pas dans la boîte.

Suivent deux ports 2,5 Gbit/s et un port gigabit, avec une nuance : un seul port WAN à la fois pour l’entrée internet. Ce port ouvre l’autre usage du boîtier, le secours. Branché derrière une box, il bascule sur la 5G quand la ligne tombe, de quoi maintenir alarme, caméras et portail connecté. À savoir enfin pour la maison de campagne : la plage de fonctionnement s’arrête à 0 °C.

Face aux box 5G des opérateurs, le calcul se complique

La 5G box de Bouygues Telecom est affichée 29,99 € par mois pendant douze mois, puis 39,99 €, sans engagement, avec 29 € de mise en service et autant à la résiliation. Elle annonce 1,1 Gbit/s en descendant et du Wi-Fi 7 bi-bande, soit la même classe que le Deco, matériel fourni. Nous n’avons trouvé aucun rival mesh Wi-Fi 7 à modem 5G vendu en France à ce tarif : restent les box opérateur et la génération précédente, à comparer entre routeur 5G ou box internet.

Modèle Wi-Fi Coût relevé le 30 juillet 2026 TP-Link Deco BE25-5G 7 bi-bande, BE3600 399,99 € à l’achat, boutique officielle TP-Link Deco BE25, sans modem 7 bi-bande, BE3600 143,95 € à l’achat, LDLC TP-Link Deco X50-5G 6 bi-bande, AX3000 299,99 € à l’achat, boutique officielle 5G box Bouygues Telecom 7 bi-bande 29,99 € par mois 12 mois puis 39,99 €, matériel inclus

Prix et disponibilité du Deco BE25-5G

Le prix public indicatif est de 399,90 € TTC, disponible depuis le 9 juillet. Sur la boutique officielle, nous l’avons relevé à 399,99 € le 30 juillet. Or le même boîtier sans modem, en pack de un, est à 143,95 € chez LDLC. Le modem 5G et ses antennes coûtent donc environ 256 €, calcul de la rédaction sur ces deux relevés du jour.

Pour qui ça vaut le coup ?

Le Deco BE25-5G n’est pas un mauvais produit. Le Wi-Fi 7 y sert d’étiquette : sans 6 GHz ni canaux larges, la norme n’apporte que ses mécanismes internes. Et vendre un backhaul combiné encore absent du micrologiciel, à ce tarif, mérite d’être souligné.

Il devient pertinent dans trois cas :

Vous avez déjà une SIM avec du volume et refusez un abonnement box 5G par un opérateur. Vous voulez équiper une maison de vacances en modules Deco : TP-Link annonce 190 m² par boîtier sur la version sans 5G, donc trois unités pour viser les 600 m², près de 690 € au total. Le contrôle parental « robuste » du communiqué compte quatre formules payantes, au tarif visible dans l’application et reconduit jusqu’à résiliation.

Vous avez déjà remplacé une box par un routeur 5G, en résidence principale ou secondaire ? Racontez-nous en commentaire ce que vous captez vraiment, et signalez-nous toute inexactitude.

Sources & crédits Source(s) : [1] Communiqué de presse TP-Link France, Deco BE25-5G [2] https://www.tp-link.com/fr/home-networking/deco/deco-be25-5g/ [3] https://www.lesnumeriques.com/repeteurs-wi-fi/tp-link-tp-link-deco-be25-p76900/test.html [4] https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/couverture-mobile-180626.html [5] Fiche Amazon du Deco BE25-5G [6] https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet/5g-box [7] https://fr.store.tapo.com/products/deco-be25-5g [8] https://www.ldlc.com/fiche/PB00715557.html [9] Fiche Amazon du Deco BE25 (1-pack) [10] https://www.tp-link.com/fr-be/support/faq/3007