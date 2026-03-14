Vous en avez assez du design tout en sobriété de votre Apple Watch ? Alors pourquoi ne pas changer votre cadran ? En plus d’apporter des informations utiles au quotidien, les différents choix possibles permettent une personnalisation de l’Apple Watch en toute simplicité. Voici nos 8 préférences ainsi que des conseils indispensables pour installer votre cadran sur votre Apple Watch.

Année après année, Apple a étoffé le catalogue des cadrans disponibles pour son Apple Watch à travers les différentes mises à jour de watchOS. La marque a encore enrichi sa collection avec watchOS 26, qui introduit de nouveaux cadrans comme Flux et ses grands chiffres au style Liquid Glass, ou Exactographe. Si bien que l’on compte près de 60 versions différentes et souvent hautement personnalisables à l’heure actuelle (même si d’anciens cadrans ont aussi été supprimés).

Face à une telle quantité de cadrans disponibles, difficile de faire un choix. Pour vous donner un coup de pouce, on a décidé de vous présenter nos 8 Apple Watch Faces préférées. En fin d’article, on vous explique comment les installer sur votre montre et comment les personnaliser.

Comparatif des meilleurs cadrans personnalisables de l’Apple Watch

Le cadran « Astronomie »

Le cadran idéal pour prendre du recul Le cadran « Astronomie » se destine à tous ceux qui veulent prendre de la distance avec le quotidien. On y retrouve la Terre et la Lune qui tournent en fonction de l’heure, ou encore une vue du système solaire. Parfait pour voir les choses en grand. Vous pouvez y faire figurer plusieurs autres fonctions (ou « complications ») comme votre calendrier, vos messages, l’heure ou votre rythme cardiaque. Sans oublier la fonction qui permet d’avancer ou de reculer dans le temps (grâce à la Digital Crown) pour visualiser l’évolution du système solaire. Fonctions personnalisables : Police d’écriture,

Type de vue,

Style aléatoire ou non.

Les complications, c’est quoi ? En horlogerie, le terme complication désigne toutes les fonctions dont dispose une montre, en plus de l’heure. Par exemple, l’affichage de la date, du mois ou de la phase de lune sont toutes des complications.

Apple a réutilisé ce terme pour désigner toutes les informations annexes que vous pouvez ajouter à votre cadran.

Le cadran « Photos »

Pour une Apple Watch réellement personnelle Le cadran intitulé « Photos » est le meilleur moyen de personnaliser votre smartwatch. Votre Apple Watch sélectionne alors, selon le réglage que vous choisissez, une nouvelle image accompagnée de l’heure. Elle peut provenir d’un album particulier, d’un souvenir ou d’une sélection spécifique. Avec watchOS 26, le cadran Photos a d’ailleurs été modernisé et peut désormais afficher les photos dans le désordre selon le contenu recommandé. Un excellent moyen de faire remonter les bons souvenirs, qui est aussi l’un des plus appréciés sur Reddit. Et enfin, ce cadran qui indique l’heure en toute sobriété permet aussi d’afficher des complications comme la date, la boussole ou encore un minuteur. Fonctions personnalisables : Filtres de couleur,

Contenu,

Position de l’heure.

Le c adran « C hronographe Pro »

Pour donner du style à son Apple Watch Vous voulez allier la praticité de l’Apple Watch à l’esthétique des chronographes mécaniques ? Ce cadran est donc fait pour vous ! Il vous permettra de démarrer un chrono pour la cuisson des pâtes avec une classe incomparable. Les plus sportifs pourront utiliser la fonction tachymètre pour mesurer leur vitesse sur une distance précise, ou chronométrer sur des échelles de 3, 6, 30 ou 60 secondes. Comme sur la plupart des cadrans d’Apple Watch, vous pourrez ajouter des informations utiles comme la phase de Lune, vos mails ou encore votre fréquence cardiaque. Fonctions personnalisables : Couleur,

Echelle de temps (pour la fonction tachymètre).

Un tachymètre, à quoi ça sert ? Le tachymètre, mention qui apparaît sur le cadran « Chronographe Pro », est une fonctionnalité d’un chronographe qui permet de calculer une vitesse moyenne à partir du temps nécessaire pour parcourir une certaine distance.

Par exemple, si vous êtes en voiture et que vous chronométrez le temps qu’il vous faut pour parcourir les milles mètres qui séparent deux bornes kilométriques, vous pourrez obtenir votre vitesse moyenne d’un simple coup d’œil à votre cadran

Cette fonctionnalité demande un temps d’adaptation pour pouvoir être correctement utilisée. Elle était autrefois très utile pour les aviateurs notamment.

Cadran « Horloge mondiale »

Pour les amoureux du voyage Le cadran Horloge Mondiale porte bien son nom. Il permet, d’un seul coup d’œil, de connaître l’heure dans chacun des 24 fuseaux horaires. En son centre, on retrouve une illustration de la Terre et des différents fuseaux horaires avec une représentation de la position du jour et de la nuit. Apple précise également que le cadran se recentre sur le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez en touchant le globe. Il est possible de modifier les complications présentes au quatre coins pour avoir les informations qui vous intéressent vraiment comme votre activité, votre alarme, votre fréquence cardiaque ou encore votre calendrier. Ce cadran n’est pas le plus lisible, mais il est une véritable invitation au voyage et ravira tous les baroudeurs. Fonctions personnalisables : Horloge analogique ou numérique

Le c adran « Palette »

Pour un look minimaliste et coloré Introduit avec WatchOS 11, le cadran « Palette » mise sur un design moderne et épuré. Il affiche l’heure avec un dégradé de couleurs dynamiques qui évoluent au fil de la journée. Vous pouvez y ajouter d’autres éléments sous le cadran comme votre nombre de calories, la météo ou encore la date. Fonctions personnalisables : Jeu de couleurs,

Complications basiques (date, météo, fréquence cardiaque).

Le c adran « Nike Digital »

Pour les sportifs Conçu en partenariat avec la marque à la virgule, « Nike Digital » mise sur un affichage épuré et lisible. Il propose une grande horloge numérique avec des complications utiles pour le suivi sportif, comme le rythme cardiaque, les anneaux d’activité ou un accès rapide à l’application Nike Run Club. Ce cadran est sans doute l’un des meilleurs choix pour les coureurs qui souhaitent garder leurs données d’activité à portée de main. D’autant plus qu’il est disponible même sans Apple Watch Nike depuis plusieurs générations de watchOS. Fonctions personnalisables : Couleurs,

Style d’affichage,

Informations de suivi sportif.

Le c adran « Modular Ultra »

Pour les productifs sur Apple Watch Ultra Parfait pour les adeptes de productivité, « Modular Ultra » permet d’afficher un maximum d’informations sur un seul écran. Ce cadran réservé aux Apple Watch Ultra optimise l’espace en intégrant des widgets dynamiques comme la météo, l’activité physique, les messages ou encore le calendrier. De plus, Apple précise que le Modular Ultra propose jusqu’à 7 complications différentes, ainsi qu’un mode Nuit pour basculer l’affichage en rouge et réduire la fatigue visuelle dans l’obscurité. Et pour terminer, si l’on jette un œil aux discussions d’utilisateurs (notamment sur Reddit), on constate que ce cadran est souvent cité comme étant l’un des plus polyvalents au quotidien. Fonctions personnalisables : Disposition des widgets,

Couleurs,

Police d’affichage.

Le c adran « Infograph »

Pour un maximum d’infos au poignet Si vous aimez garder un œil sur tout (ou presque) du matin au soir, nul doute que le cadran « Infograph » est celui qu’il vous faut. En effet, il s’agit d’une des versions les plus complètes sur Apple Watch avec son affichage pouvant aller jusqu’à 8 complications. Les utilisateurs pourront ainsi consulter facilement la météo et leur fréquence cardiaque, tout en ayant un aperçu de la batterie qu’il reste (par exemple). Mais si ce cadran regroupe de nombreuses qualités, il n’est pas dénué de défauts pour autant… En effet, il peut vite paraître très chargé si l’on choisit de remplir tous les emplacements disponibles. Ce qui impacte forcément la lisibilité et le côté pratique de ce cadran… Fonctions personnalisables : Couleurs,

4 complications extérieures,

4 complications intérieures.

Comment changer le cadran de son Apple Watch ?

En pratique, bon nombre d’utilisateurs préfèrent alterner entre plusieurs cadrans plutôt que d’en utiliser un seul. Ils peuvent par exemple choisir une version riche en complications (Nike Digital, Modular Ultra…) pour le sport et le travail, ou un cadran plus épuré (Photos, Palette…) pour le reste de la journée.

Pour changer de cadran sur votre Apple Watch, vous avez deux solutions. Si vous voulez le remplacer par un modèle de votre collection, il vous suffit de balayer l’écran de votre montre d’un bord à l’autre. En revanche, si vous voulez accéder à tous les cadrans du catalogue Apple, voici comment faire :

Touchez l’écran longuement. Balayez de gauche à droite jusqu’à tomber sur le cadran souhaité, Touchez-le.

À noter : si le cadran que vous recherchez ne figure pas déjà dans votre collection, il vous suffit de balayer jusqu’au bouton « Ajouter », puis de faire défiler les cadrans avec la Digital Crown. Sur iPhone, la galerie de cadrans est quant à elle organisée par catégories pour faciliter la recherche.

L’appli Apple Watch pour iPhone est particulièrement intuitive. Vous pouvez y retrouver tous les réglages de votre smartwatch

Une fois que vous avez choisi et personnalisé un cadran, vous pouvez l’ajouter à votre collection. Cela vous permet ainsi d’y accéder à tout moment en balayant simplement l’écran de votre Apple Watch. Pratique !

Comment personnaliser le cadran de son Apple Watch ?

Après de longues heures de réflexion, vous avez enfin choisi le cadran qui vous convient ? Il ne reste plus qu’à le personnaliser. La personnalisation peut être effectuée de deux manières différentes : depuis votre iPhone ou depuis votre Apple Watch directement. Sur l’iPhone, il suffit de vous rendre dans la catégorie Cadrans de votre app Apple Watch. À partir de là, vous pourrez sélectionner le modèle et le personnaliser. Si vous n’avez pas votre iPhone sous la main, voici comment faire les modifications depuis votre poignet :

Appuyez longuement sur le cadran, Appuyez sur Modifier, Ajoutez ou modifiez les différentes fonctionnalités qui vous intéressent.

Sur les cadrans compatibles, vous pouvez régler les complications sur le dernier écran de personnalisation. Pour ce faire, vous devrez simplement sélectionner une complication puis tourner la Digital Crown pour la remplacer.

Quelles complications disponibles pour personnaliser votre Apple Watch ?

Apple vous propose d’afficher un grand nombre d’informations différentes sur le cadran, bien souvent en lien avec les fonctionnalités de votre montre. Pratique, ces informations sont lisibles d’un simple coup d’œil vers votre montre. Vous pourrez les personnaliser en fonction de vos besoins en préférant par exemple :

L’activité, la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène sanguin pour les sportifs,

Les mails, les rappels et le calendrier pour les accros de la productivité,

Les phases de lune et la météo pour ceux qui ont la tête dans les nuages,

Le niveau de sommeil et la pleine conscience pour ceux qui veulent travailler leur bien-être.

La liste ne s’arrête pas là, vous pouvez également ajouter le niveau de bruit, votre niveau de batterie ou encore les plans des transports en commun. À vous de vous créer la combinaison idéale !

Questions fréquentes sur les cadrans d’Apple Watch

Comment obtenir des cadrans gratuits hors Apple ? Il n’est normalement pas possible d’avoir des cadrans en dehors du catalogue Apple. En revanche, certaines applications comme Clockology, Buddywatch ou Facer proposent des personnalisations avancées et autorisées sur watchOS. Comment obtenir un cadran HERMÈS ? Les cadrans Hermès sont spécifiques à l’édition spéciale portant le même nom. Si vous voulez avoir accès à ces cadrans, il vous faudra donc acheter une Apple Watch Hermès sur la boutique en ligne d’Apple. Comment avoir un cadran Rolex sur l’Apple Watch ? Il n’y a pas de solution officielle pour obtenir un cadran Rolex sur son Apple Watch. Néanmoins, vous pouvez télécharger l’application Clockology qui permet de créer ou personnaliser une large gamme de cadrans inspirés d’autres styles, même s’il ne s’agit pas de cadrans Apple officiels. Où télécharger des cadrans Apple Watch ? Il vous suffit de vous rendre sur l’app Apple Watch, puis dans la section Cadrans. De là, vous aurez accès à tout le catalogue de la marque (sauf certains cadrans réservés à l’Apple Watch Ultra, ou d’autres versions comme la Hermès).