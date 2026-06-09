Vous cherchez la meilleure eSIM pour rester connecté au Japon ? Holafly, Airalo, Saily et Ubigi se partagent le marché nippon de la SIM numérique. Mais derrière la promesse de l’illimité et de la 5G, se cachent plusieurs nuances : réseau emprunté, routage de la connexion, prix du forfait… Découvrez quelle eSIM choisir selon les conditions de votre voyage au Japon.

En matière de connectivité, le Japon est une destination paradoxale : c’est l’un des pays les mieux couverts au monde en 4G et 5G ; mais ses opérateurs ne vendent quasiment pas de forfaits prépayés aux touristes. Si vous prévoyez des vacances ou un voyage d’affaires au Pays du Soleil levant, vous n’avez donc pas d’autre choix que de vous rabattre sur des fournisseurs eSIM internationaux. Ces derniers louent l’accès aux trois grands réseaux nippons : Docomo (le plus étendu, surtout en zone rurale), KDDI/au et SoftBank. Mais toutes les offres ne se valent pas : nous avons donc établi ce comparatif pour vous aider à y voir plus clair.

Comment nous avons établi ce comparatif des eSIM pour le Japon Cette sélection ne repose pas sur un test interne ; néanmoins, nous l’avons rédigée en toute indépendance. Nous avons retenu les quatre offres eSIM les plus citées et plébiscitées pour le Japon, d’après les relevés de testeurs indépendants spécialisés et les avis d’utilisateurs récents. Les prix indiqués sont indicatifs, valables à la date de publication, et sont susceptibles d’évoluer fréquemment. De plus, des taux de change s’appliquent, les forfaits étant facturés en dollars.

Les meilleures eSIM pour le Japon en un clin d’œil : quelle eSIM pour quel profil ?

Votre type de voyage eSIM conseillée Pourquoi ? Road-trip dans tout le Japon Ubigi Excellente couverture réseau en zone rurale Voyage de longue durée Saily Enveloppe de 20 Go à bon prix Court séjour ou voyage low-cost Airalo Moshi Moshi Petits forfaits avec un coût au Go bas Voyage d’affaires ou vacances connectées Holafly Data illimitée sans gestion

Voyage au Japon : de combien de giga de data avez-vous besoin ?

Avant même de choisir votre forfait eSIM, tâchez d’évaluer la taille de l’enveloppe de données mobiles dont vous aurez besoin au cours de votre voyage au Japon.

Pour un usage touristique « léger », mêlant un peu de navigation via Google Maps, des applis de traduction en temps réel et l’utilisation des réseaux sociaux, comptez entre 500 Mo et 2 Go par jour et par personne. Si vous comptez privilégier le Wi-Fi des hôtels et des cafés, vous pouvez descendre cette fourchette d’un cran.

À l’inverse, si vous comptez regarder des films et séries en streaming via le réseau 5G, passer des appels en visio, ou partager votre connexion avec votre PC pour travailler en mobilité, l’enveloppe de données atteindra facilement les 2 à 5 Go par jour et par personne.

Sur cette base, estimez la quantité dont vous aurez besoin sur l’ensemble de votre séjour : au-delà de 15 Go par personne, un forfait illimité par durée devient souvent plus simple à gérer qu’une enveloppe à recharger.

© Pete Miller Portraits / Pexels

Ubigi : la meilleure couverture réseau au Japon, jusqu’en zone rurale

Derrière Ubigi, il y a Transatel, opérateur français aujourd’hui dans le giron du groupe japonais NTT ; une filiation qui fait toute la différence. En effet, Ubigi connecte ses forfaits japonais aux réseaux Docomo et KDDI, soit deux des trois meilleurs réseaux du pays en couverture.

C’est l’argument central de cette eSIM : Ubigi se distingue par son statut d’opérateur mobile, alors que la plupart des eSIM de voyage qui agissent comme de simples revendeurs. Ce positionnement permet de s’appuyer sur plusieurs réseaux locaux majeurs au Japon et de proposer une adresse IP japonaise. Ainsi, vous bénéficiez d’une excellente couverture réseau, jusque dans les zones montagneuses ou rurales.

Côté tarifs, le coût au gigaoctet peut sembler plus élevé sur les courts séjours. Mais l’intérêt d’Ubigi se révèle sur la durée : ses forfaits sont dégressifs (le prix au Go baisse à mesure que le volume grimpe), un avantage qui se creuse dès 15 jours et pour les voyageurs réguliers. C’est notamment le cas de ses offres 10 Go sur 30 jours, ainsi que de ses forfaits illimités 15 et 30 jours, parmi les plus populaires pour les séjours au Japon.

Enfin, les forfaits dits illimités sont bridés au-delà d’un certain seuil : le débit tombe à 2 Mbit/s au-delà de 30 Go (pour le forfait 15 jours) ou de 60 Go (pour le forfait 30 jours). Ce bridage reste toutefois plus raisonnable que chez d’autres opérateurs, qui descendent aux alentours de 1 Mbit/s.

Saily : le meilleur rapport prix/volume pour un voyage citadin au Japon

Saily est la solution eSIM de Nord Security, la maison-mère de NordVPN. Son positionnement : des forfaits accessibles au volume avantageux, avec en prime une application très soignée et des outils de sécurité intégrés (dont un VPN avec localisation virtuelle et un bloqueur de publicités).

Au Japon, Saily passe par le réseau KDDI (au), qui assure une couverture solide en ville et le long des lignes de Shinkansen, avec un bon signal 5G sur la plupart des relevés urbains. Pour un road-trip de deux à trois semaines, le forfait 20 Go (autour de 25 $) revient souvent comme le meilleur compromis volume/prix.

On relève tout de même quelques ombres au tableau : d’abord, les forfaits « illimités » sont bridés dès lors que vous dépassez 5 Go par jour, et les formules standards sont plafonnées à 20 Go. Ensuite, le routage : Saily fait transiter son réseau japonais par Hong Kong, ce qui peut entraîner le blocage de certains services (notamment ChatGPT et d’autres outils d’IA). Enfin, le support client est uniquement disponible en anglais.

Airalo Moshi Moshi : l’eSIM japonaise la moins chère pour un court voyage

Airalo est le leader mondial de l’eSIM. Son offre de data japonaise bascule automatiquement entre les réseaux SoftBank et KDDI selon le meilleur signal, ce qui assure une couverture très correcte (même si Ubigi garde l’avantage grâce à l’étendue du réseau Docomo).

Ses petits forfaits de courte durée constituent l’option idéale pour un court city-trip à Tokyo, ou pour un voyage d’une semaine sans gros besoins en data. L’opérateur affiche en effet un coût au gigaoctet parmi les plus bas de la sélection (à partir d’environ 4,50 $ pour 1 Go/7 jours, et autour de 26 $ les 20 Go/30 jours).

Un point de vigilance : comme Saily, Airalo recourt souvent au routage, c’est-à-dire que vos données transitent par un serveur à l’étranger (Singapour ou États-Unis), ce qui peut causer de la latence ou quelques blocages d’applications. Enfin, les forfaits Moshi Moshi standards restent cantonnés à la 4G.

Holafly : profitez du Japon avec la data illimitée sans gestion

Si vous cherchez un forfait illimité, Holafly propose l’offre la plus intéressante en la matière : pas de volume à surveiller, pas de jauge à recharger. À la place, le forfait est calculé sur la durée du séjour : on choisit un nombre de jours, et on consomme.

L’eSIM Holafly s’appuie sur les réseaux KDDI et SoftBank (avec un accès ponctuel à Docomo selon les zones), avec une activation simple. Côté tarif, comptez environ 27 $ pour 7 jours et 69 $ pour 30 jours : une tarification au forfait forcément plus chère que les enveloppes au volume des concurrents, mais qui se justifie par la liberté d’utilisation permise par ce forfait illimité.

À noter tout de même que l’illimité vaut pour votre téléphone, pas pour le partage de connexion vers un ordinateur, plafonné autour de 500 Mo à 1 Go par jour selon les forfaits. Ensuite, l’illimité a un plafond, même si celui-ci est élevé : Holafly applique une politique d’usage raisonnable estimée autour de 90 Go par mois, au-delà de laquelle le débit peut être réduit (entre 256 et 1024 kbps), avec parfois un ralentissement en soirée après usage intensif.

À vérifier : selon les périodes, l’offre Japon de Holafly peut démarrer à 5 jours plutôt qu’à la journée.

eSIM pour le Japon : les pièges à éviter avant de souscrire

Routage : un potentiel vecteur de latence et de blocages

Beaucoup d’eSIM de voyage font passer vos données par un serveur situé hors du Japon. En clair, même connecté à une antenne japonaise, votre trafic fait un détour avant d’atteindre Internet. Résultat : un peu de latence en plus, et parfois des services qui « croient que vous êtes ailleurs », ce qui peut entraîner des alertes de sécurité, ou des contenus géobloqués. Pour vérifier votre routage, ouvrez un site de géolocalisation d’adresse IP. S’il vous situe à Singapour ou Hong Kong plutôt qu’au Japon, vous savez à quoi vous en tenir.

Forfaits illimités : attention aux petites lignes

Le mot « illimité » recouvre des réalités différentes selon les marques et les forfaits. Pour la sélection qui nous concerne ici, voici comment il faut interpréter cette mention.

Holafly : 90 Go par mois à pleine vitesse pour votre smartphone, puis débit bridé. Partage de connexion plafonné (500 Mo à 1 Go/jour).

: 90 Go par mois à pleine vitesse pour votre smartphone, puis débit bridé. Partage de connexion plafonné (500 Mo à 1 Go/jour). Saily : 5 Go par jour à pleine vitesse, puis débit bridé.

: 5 Go par jour à pleine vitesse, puis débit bridé. Ubigi : 30 ou 60 Go à pleine vitesse selon la durée, puis débit bridé à 2 Mbit/s.

: 30 ou 60 Go à pleine vitesse selon la durée, puis débit bridé à 2 Mbit/s. Airalo : 3 Go par jour à pleine vitesse, puis débit bridé à environ 1 Mbit/s.

La règle à retenir : une eSIM de voyage « illimitée » s’accompagne presque toujours d’un plafond. Lisez la politique d’usage avant de vous abonner.

Enveloppe et durée du forfait : gare aux mauvaises estimations

Calculez la durée du forfait de l’atterrissage de l’avion au Japon jusqu’au décollage du départ, sans inclure le vol. Veillez bien à activer votre forfait à compter de votre arrivée, et non du jour de l’achat. Enfin, ne mésestimez pas le partage de connexion : si vous voyagez avec un ordinateur, le volume de données dont vous avez besoin peut augmenter de façon très significative.

Compatibilité : vérifiez votre compatibilité eSIM

L’eSIM exige un téléphone débloqué et compatible. En pratique, la plupart des iPhone depuis le XS et des flagships Android récents sont compatibles eSIM, mais de plus en plus de smartphones à moins de 300 € le sont également.

FAQ – eSIM pour le Japon

Quelle eSIM offre la meilleure couverture réseau au Japon ? Ubigi, grâce à son double réseau KDDI + Docomo, ce dernier étant le plus étendu en zone rurale et le mieux classé en disponibilité 5G. Les SMS et appels sont-ils inclus dans les offres eSIM pour le Japon ? Dans la plupart des cas, non. Pour la téléphonie, Airalo propose une offre eSIM à part (distincte de Moshi Moshi, et à souscrire en complément) : Discover+. Toutefois, le numéro fourni est américain (+1), et non japonais. Les autres forfaits eSIM de ce classement concernent uniquement la data 4G/5G. Puis-je partager la connexion de mon eSIM japonaise en hotspot ? Oui pour Ubigi, Saily et Airalo. Holafly plafonne le partage de connexion entre 500 Mo et 1 Go par jour, ce qui est très peu, et inadapté au travail sur ordinateur. Je ne peux pas accéder à ChatGPT avec mon eSIM au Japon, pourquoi ? Probablement à cause du routage IP. Certains opérateurs comme Saily ou Airalo font transiter leur réseau via Hong Kong, Singapour ou encore les États-Unis : certains services bloquent ces IP. Une eSIM à IP japonaise comme celle d’Ubigi permet d’éviter le problème.

Vous l’aurez compris : au rayon des eSIM pour le Japon, il n’y a pas de gagnant unique. La meilleure offre est celle qui correspond le mieux à vos besoins, et à votre voyage : avant de faire votre choix, vérifiez d’abord la quantité de données dont vous avez besoin, le réseau emprunté et la politique de partage des différents opérateurs. Un retour d’expérience ou une erreur à signaler ? Les commentaires sont ouverts.