Avec sa nouvelle gamme AURA-R2, EGO entre sur le marché du robot tondeuse haut de gamme. Sans câble périphérique, ces nouveaux modèles visent les grands espaces et les jardins complexes, avec des surfaces annoncées jusqu’à 6 000 m², une gestion des pentes jusqu’à 50 % et une navigation assistée par GPS RTK, vision et IA.

Sur un marché du robot tondeuse déjà bien occupé, EGO ne part pas totalement dans l’inconnu. Depuis 1993, la marque s’est imposée dans l’univers du matériel de jardin sur batterie, où elle cultive depuis plusieurs années une image haut de gamme fondée sur la puissance, l’autonomie et la robustesse. Déjà bien installée sur des catégories comme les tondeuses, souffleurs ou débroussailleuses, elle dispose donc d’une vraie légitimité pour tenter une percée plus ambitieuse dans la tonte autonome.

©EGO

Ainsi, avec l’AURA-R2, EGO vise le haut du panier. Cette nouvelle gamme de robots tondeuses sans câble périphérique s’adresse avant tout aux grands jardins, aux terrains pentus et aux configurations complexes, avec des capacités annoncées allant jusqu’à 6 000 m². Navigation assistée par GPS RTK, caméras, cartographie, détection d’obstacles par IA, contrôle à distance : sur le papier, la fiche technique semble particulièrement ambitieuse. Voyons cela d’un peu plus près…

Une gamme pensée pour les grands jardins et les configurations complexes

Avec l’AURA-R2, EGO ne s’intéresse pas aux petites pelouses simples et bien dégagées. La marque cible avant tout des jardins plus vastes, avec des surfaces de 1 500 m², 3 000 m² ou 6 000 m² selon les modèles, mais aussi des configurations plus difficiles à gérer au quotidien. Il peut s’agir de terrains découpés en plusieurs espaces, de pelouses séparées par des allées, de zones étroites, de tracés irréguliers ou encore d’extérieurs qui demandent une tonte plus fine qu’un simple aller-retour sur une surface plane et ouverte.

Le positionnement revendiqué par EGO concerne aussi les jardins en relief, avec des pentes annoncées jusqu’à 50 %, ainsi que les environnements où la tonte doit s’adapter à plusieurs zones distinctes. En somme, cette nouvelle gamme se destine à des extérieurs bien plus exigeants que la moyenne, où l’on rencontre la plupart des difficultés liées à la tonte robotique.

Une navigation sans câble qui mise sur la précision et l’adaptation

Pour soutenir ce positionnement haut de gamme, EGO mise sur une architecture de navigation sans câble périphérique, avec un système propriétaire baptisé Path IQ™, qui combine plusieurs technologies de localisation, de cartographie et de perception. À l’instar de ses homologues des grandes marques du secteur comme Segway Navimow, ce robot devrait se repérer avec précision dans le jardin, et suivre un parcours cohérent tout en s’adaptant facilement à des environnements irréguliers ou évolutifs.

Dans le détail, EGO associe un GPS RTK, chargé d’assurer un positionnement très précis, à des caméras binoculaires et à un système de VSLAM, qui servent à lire l’environnement et à mettre à jour en continu la carte du terrain. À cela s’ajoute une logique d’odométrie visuo-inertielle, ainsi qu’une détection d’obstacles par IA, censée aider le robot à mieux réagir lorsqu’il croise un élément imprévu sur son trajet, qu’il soit fixe ou mobile. Une telle combinaison devra surtout permettre d’éviter les limites des systèmes reposant sur une seule technologie, en particulier dans les jardins où la topographie, les obstacles ou la configuration des zones compliquent la navigation.

©EGO

Cette dimension connectée passe aussi par l’application EGO Connect, depuis laquelle l’utilisateur peut suivre l’état du robot, la progression de la tonte ou encore le niveau de batterie à distance. Pour l’heure, nous n’en savons pas plus sur les autres fonctionnalités disponibles.

« Avec l’AURA-R2, nous nous sommes concentrés sur la création d’une machine de nouvelle génération, dont la technologie et l’intelligence constituent le cœur. Pour les passionnés de technologie, ce niveau exceptionnel de précision cartographique, de navigation assistée par IA et d’intégration logicielle fluide illustre les progrès réalisés par le secteur.« Andrew Frohock, IoT Product Manager chez EGO

Une conception pensée pour des conditions de tonte extrêmes

Au-delà de sa seule navigation, l’AURA-R2 cherche aussi à rassurer sur sa capacité à évoluer dans des conditions de jardinage plus contraignantes que la moyenne. EGO met ainsi en avant une certification IP66, un niveau de protection élevé qui doit permettre au robot de mieux résister aux projections d’eau, à la poussière et, plus largement, à une utilisation en extérieur sur la durée. On note aussi la présence d’un capteur de pluie, chargé de renvoyer la machine à sa base lorsque les conditions se dégradent.

©EGO

La marque souligne aussi plusieurs éléments destinés à faciliter l’évolution du robot dans des zones plus délicates. C’est le cas du pare-chocs avant à 180°, censé offrir une protection supplémentaire lors des déplacements le long des bordures, dans les angles ou à proximité d’éléments fixes du jardin. Les phares intégrés permettront au robot de fonctionner plus sereinement lorsque la luminosité baisse, là où certains modèles sont davantage pensés pour une tonte en pleine journée et dans des conditions très stables.

Le système de coupe participe lui aussi à ce positionnement. EGO annonce un disque de tonte de 24 cm, associé à une hauteur de coupe réglable de 20 à 90 mm. Sur le papier, cela laisse entrevoir une machine capable de s’adapter à des pelouses moins uniformes que la moyenne, avec une marge de réglage assez large pour répondre à des usages variés. Cet ensemble vient appuyer un positionnement orienté vers les terrains en relief et les jardins découpés. EGO revendique en effet une prise en charge de pentes jusqu’à 50 %, mais également la possibilité de gérer jusqu’à 40 zones de tonte.

Trois modèles, que des tarifs premium

La marque n’invente pas tous les codes du robot tondeuse sans câble, déjà bien installés chez plusieurs concurrents. Mais avec l’AURA-R2, elle apporte sa propre lecture du marché, portée par son expérience du jardin sur batterie et par une volonté claire de s’adresser aux grands terrains et aux configurations complexes.

La gamme AURA-R2 comprend trois modèles : le RMR1500E à 2 099 euros, le RMR3000E à 2 499 euros et le RMR6000E à 3 749 euros. Pour les intéressés, ce sera donc le haut-de-gamme ou rien !