À l’approche de la saison de tonte, ANTHBOT relance ses séries M et N avec une opération anniversaire organisée du 30 mars au 19 avril. Au programme en Europe : des remises sur les M5, M9 et N8, ainsi que plusieurs offres pack selon les canaux de vente !

Avec l’arrivée du printemps et le retour des premières tontes, ANTHBOT lance une opération anniversaire pensée pour relancer la saison dans de bonnes conditions ! Du 30 mars au 19 avril, la marque met en avant plusieurs remises sur ses robots-tondeuses M5, M9 et N8 en Europe, avec des offres disponibles à la fois sur sa boutique officielle et sur Amazon. De quoi s’intéresser de plus près à ces modèles, entre formats compacts pour jardins complexes et solutions plus ambitieuses pour l’entretien du gazon.

Nous avons déjà eu l’occasion de suivre de près la montée en puissance d’ANTHBOT, avec notamment notre test du Genie 3000, mais aussi un premier article consacré aux séries M et N au moment où la marque affichait ses ambitions pour 2026. Cette nouvelle offre anniversaire arrive à point nommé pour concrétiser vos envies de mieux vous équiper en domotique de jardin !

Deux gammes de robots-tondeuses pour des besoins bien distincts

Avec sa série M, ANTHBOT cible les utilisateurs qui ont besoin d’un robot-tondeuse compact, à l’aise dans les jardins découpés, avec passages serrés, recoins et zones plus complexes à négocier. Les M5 et M9, mis en avant pendant l’opération, reposent sur ce même positionnement : un format conçu pour circuler dans des passages pouvant descendre jusqu’à 65 cm, un plateau de coupe de 20 cm équipé de 5 lames, et une capacité annoncée jusqu’à 120 m² par heure.

© Anthbot – Série M

La marque insiste aussi sur son système de vision HDR reposant sur deux caméras grand-angle de 150°, censé améliorer la lecture de l’environnement dans les zones où le signal est moins favorable ou lorsque la lumière est plus compliquée. À cela s’ajoutent une détection d’obstacles assistée par IA, capable selon ANTHBOT de reconnaître plus de 1 000 types d’objets, ainsi qu’un moteur brushless, présenté comme plus discret, plus endurant et moins exigeant en entretien.

La série N, représentée ici par le N8, monte en gamme. Là où les M5 et M9 se concentrent sur une tonte agile et précise, le N8 est pensé comme une solution plus complète pour l’entretien du gazon. ANTHBOT met en avant un fonctionnement 4-en-1 combinant tonte, mulching, ramassage de l’herbe et balayage des feuilles, avec un bac de 23 litres destiné à récupérer jusqu’à 99 % des déchets de coupe selon le constructeur. Le modèle s’appuie aussi sur un système de coupe à 6 lames tournant jusqu’à 4 000 tr/min, afin de broyer plus finement les résidus.

© Anthbot – Série N

Sur la partie navigation, la marque évoque selon les versions une combinaison de radar 360° ou RTK multi-bande, complétée par une vision stéréoscopique renforcée, avec une installation annoncée sans câble périphérique et une cartographie automatique en moins de 10 minutes. En résumé, les M5 et M9 visent surtout la compacité et la maniabilité, tandis que le N8 cherche à séduire les utilisateurs qui veulent aller au-delà de la simple tonte automatisée.

Quelles remises sur les M5, M9 et N8 en Europe ?

L’opération anniversaire permet surtout de repositionner les trois modèles phares de la marque à des tarifs plus agressifs pour le début de saison. En Europe :

ANTHBOT met également en avant plusieurs avantages complémentaires. Sur les M5 et M9, l’acheteur peut notamment profiter d’une offre incluant le garage selon la formule choisie. Sur sa boutique officielle, la marque ajoute également une mécanique promotionnelle avec son opération Spin & Win, qui permet de tenter une remise supplémentaire, ainsi qu’un système de points triplés pendant toute la durée de l’offre !

©Anthbot

Dans ce contexte, la campagne menée du 30 mars au 19 avril ressemble surtout à une bonne fenêtre de tir pour les utilisateurs déjà tentés par l’univers ANTHBOT, que ce soit pour s’équiper sur un modèle compact de la série M ou pour viser une solution plus polyvalente avec la série N. Et vous ? Connaissiez-vous cette marque avant de lire cet article ? Trouvez-vous ces prix vraiment attractifs ?







