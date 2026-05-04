Aiper remet son Scuba S1 sur le devant de la scène juste avant la saison piscine, avec une nouvelle version qui lui donne enfin des airs de V2 assumée. Planification hebdomadaire, mode Eco prolongé, meilleure gestion de certains bassins, le tout dans un boîtier désormais pleinement connecté. Alors qu’est-ce qui change vraiment, et est-ce suffisant pour parler d’une nouvelle génération ?

Ces derniers mois, nous avons testé plusieurs de ses références, du Scuba X1 au Scuba X1 Pro Max, en passant par le Pilot X1, avec à chaque fois la même impression de fond : une marque très active, qui affine vite ses produits et cherche clairement à occuper le terrain du robot piscine sans fil à tous les niveaux de gamme. Quant au Scuba S1, il s’est installé comme l’un des modèles les plus visibles du catalogue, au point d’être présenté par Aiper comme son best-seller, avec des retours globalement favorables autour de sa simplicité d’usage, de son autonomie et de son rapport qualité/prix.

Pour 2026, la marque ne se contente pas de prolonger la formule : elle commercialise désormais une nouvelle déclinaison du Scuba S1, présentée explicitement comme la version « Mise à jour OTA ». Concrètement, ce nouveau modèle est livré nativement avec l’application Aiper, la connectivité Wi-Fi/Bluetooth et les mises à jour OTA, fonctions qui n’étaient pas embarquées de série sur le Scuba S1 originel. C’est ce qui permet à la V2 d’inaugurer un ensemble de nouveautés logicielles que la version précédente ne pourra pas accueillir : il faudra donc bien posséder cette nouvelle déclinaison pour profiter des évolutions décrites ci-dessous.

Nota Bene : c’est un point important pour qui possède déjà un Scuba S1 d’ancienne génération. Sans connectivité ni compatibilité OTA, l’appareil reste excellent pour ce qu’il sait faire, mais ne pourra pas hériter du plan hebdomadaire ni du mode Eco étendu. Ces nouveautés sont propres à la V2 commercialisée à partir de 2026.

Aiper Scuba S1 2026 vs Aiper Scuba S1 2025

Aiper ajoute enfin une vraie logique de planification

C’est sans doute l’évolution la plus discrète de cette “V2”, mais aussi l’une des plus concrètes au quotidien. Le Scuba S1 n’était pas totalement dépourvu de programmation jusque-là : Aiper proposait déjà un mode Scheduled / Eco avec 45 minutes de nettoyage toutes les 48 heures, une formule simple et utile pour maintenir un bassin propre sans relancer manuellement un cycle complet. Mais cette logique restait assez rigide, plus proche d’un automatisme de confort que d’une vraie planification pensée autour des habitudes de l’utilisateur.

Ce jour-là, le Scuba S1 savait qu’il avait un peu trop procrastiné… ©Aiper

Avec la V2 2026, Aiper met désormais en avant un plan de nettoyage hebdomadaire personnalisé, paramétrable directement depuis l’application. Dit autrement, le Scuba S1 passe d’un robot pratique à un robot plus autonome dans l’organisation de l’entretien régulier.

Un mode Eco plus utile et une autonomie mieux exploitée

Sur ce point, la “V2” du Scuba S1 ne cherche pas vraiment à impressionner par une hausse spectaculaire de puissance brute. Avant, le robot annonçait déjà une base solide avec jusqu’à 180 minutes d’autonomie, complétée par un mode programmé assez simple : 45 minutes de nettoyage toutes les 48 heures. C’était pratique pour garder un bassin propre sur la durée, mais encore assez rigide dans sa logique.

La nouveauté 2026 consiste justement à rendre cette endurance plus exploitable. Aiper met désormais en avant un mode Eco étendu jusqu’à 4 heures (240 minutes), associé à son plan de nettoyage hebdomadaire personnalisé évoqué au point précédent. Voilà qui devrait le rendre plus souple dans l’usage, capable d’entretenir le bassin avec davantage de régularité et de finesse entre deux cycles complets.

Navigation affinée, zones peu profondes mieux gérées

Sur le plan technique, le Scuba S1 partait déjà d’une base sérieuse. Les versions précédentes s’appuyaient sur la navigation WavePath 2.0 pour couvrir le fond, les parois et la ligne d’eau sur des bassins allant jusqu’à 150 m², avec une logique de déplacement pensée pour éviter les parcours trop aléatoires.

©Aiper

La “V2” cherche justement à affiner ce point. Aiper met en avant un Adaptive Path Planning optimisé, censé améliorer la couverture du bassin pour limiter les zones manquées, ainsi qu’une meilleure prise en charge des zones peu profondes, un cas d’usage très concret où certains robots peuvent encore hésiter ou perdre en fluidité. Il est clair qu’Aiper essaie de corriger des situations plus fines, plus techniques, et souvent plus visibles au quotidien pour l’utilisateur.

Quant au reste, le cœur du Scuba S1 reste globalement le même : un robot sans fil pour piscines jusqu’à 150 m², pensé pour nettoyer le fond, les parois et la ligne d’eau, avec un positionnement qui tourne toujours autour de 599 € hors promotion.

Nota Bene : Aiper propose également un programme de reprise sur son site, qui permet d’échanger un ancien robot piscine, toutes marques confondues, pour bénéficier d’une remise pouvant atteindre 200 € sur l’achat de la nouvelle V2. Une option à étudier pour qui possèderait déjà une version antérieure et souhaiterait migrer vers la V2 connectée.

Aiper ne réinvente donc pas son best-seller, mais l’améliore là où cela compte vraiment dans l’usage : la planification, l’endurance utile et la finesse de navigation. Pour qui hésite à investir dans son premier robot piscine sans fil, la V2 du Scuba S1 envoie un signal clair, celui d’un Aiper qui ne se contente plus du strict minimum. Et vous, êtes-vous tentés par cette mise à jour assumée ?