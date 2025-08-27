Cuisson au Air Fryer : les 3 erreurs les plus fréquentes

Savoir utiliser une friteuse à air n’est pas compliqué, à condition d’avoir connaissance de certaines pratiques de base à éviter.

Avoir un Air Fryer chez soi est dans l’air du temps. Plus simple et pratique que d’utiliser une friteuse classique, puisque l’odeur et l’entretien sont moindres, il reste des astuces à connaitre afin d’optimiser son nouvel appareil pour faire frire ses frites ou son poulet.

Avant de découvrir les bienfaits de la friteuse à air, il est nécessaire de faire attention à plusieurs règles, certes basiques, mais qui pourront vous faire profiter au mieux de votre appareil.

Ne pas préchauffer sa friteuse à air

La friteuse à air fonctionne sur le même modèle qu’un four. Il est donc important de la préchauffer à vide avant de l’utiliser pour une cuisson uniforme et efficace. Si vous ne le faites pas, vous risquez d’avoir des aliments moins croustillants et plus longs à cuire.

Oublier de préchauffer son Air Fryer rend également ce que l’on met dedans plus sec. Avec une chaleur moindre, l’humidité aura tendance à remonter à la surface, rendant les aliments moins bons. Un oubli qui peut couter cher. En plus, le préchauffage ne dure jamais plus de 5mn.

Surcharger le panier du Air Fryer

C’est une des erreurs les plus communes quand on utilise un Air Fryer : vouloir mettre un maximum d’aliments pour aller plus vite. Cette pratique est pourtant vivement déconseillée si vous souhaitez éviter une cuisson assurément ratée.

Même en remuant plusieurs fois durant la cuisson, on évite de surcharger !

Un panier surchargé empêche une bonne circulation de l’air. Ainsi, la cuisson sera inégale avec une partie brulée et une autre pas assez cuite. Le blocage du mouvement de l’air entraine aussi un temps de cuisson plus élevé. Pour que la chaleur circule correctement, il est important de laisser suffisamment d’espace dans le panier de la friteuse – indiqué sur la notice de votre appareil.

Négliger l’entretien de son Air Fryer après utilisation

Entretenir une friteuse à air, c’est souvent un effort à fournir et on se dit que le nettoyer après plusieurs utilisations suffit. Il n’en est rien ! Avec le dépôt des aliments et les quelques restes d’huile qui restent sur les parois, la saleté et la graisse s’accumulent. Il est alors important de laver l’intérieur de votre Air Fryer après chaque utilisation.

On oublie pas la résistance aussi tous les 2-3 mois !

On vous donne une astuce : ajouter au fond du panier du papier cuisson ou aluminium pour limiter les résidus (attention, sans être en contact direct avec les éléments chauffants et sans gêner la circulation de l’air).

