Dreame Aqua10 Ultra Roller : la solution inattendue pour bannir les serpillères sales de votre vie !

Dreame frappe un grand coup avec son nouvel aspirateur robot Aqua10 Ultra Roller Complete, un modèle pensé pour enterrer définitivement la vieille serpillère dégoulinante qui traîne la saleté plus qu’elle ne la nettoie. Avec ce robot, la marque veut prouver qu’on peut réellement laver le sol sans le salir à nouveau.

Un nettoyage par rouleau autonome et en continu

Au cœur de cette machine, on trouve l’AquaRoll, un rouleau serpillère capable de tourner à 100 tours/minute tout en se rinçant constamment grâce à 12 buses. L’eau sale est évacuée dans un réservoir indépendant, garantissant un nettoyage avec une eau toujours propre — un vrai bond en avant comparé aux lingettes classiques qui finissent par étaler la crasse.

Pour pousser encore plus loin, Dreame a intégré la technologie FluffRoll, un second module rotatif qui tourne à 1000 tours/minute en sens inverse. Il assouplit et aère les fibres, permettant de mieux déloger la saleté incrustée dans les joints ou sur les surfaces texturées. Un vrai massage pour vos sols.

Un robot aspirateur bardé de technologies

Ce modèle n’est pas qu’un simple laveur : c’est un aspirateur robot ultra-puissant, avec une aspiration culminant à 30 000 Pa — une valeur impressionnante, rarement atteinte sur le marché. Grâce à son système à double rouleau HyperStream DuoBrush, il empêche les cheveux et poils d’animaux de s’emmêler, un cauchemar habituel des propriétaires de compagnons à quatre pattes.

Pour la navigation, Dreame mise sur un duo de caméras HD alimentées par NVIDIA Isaac Sim, capables d’éviter plus de 240 obstacles. Le capteur LDS rétractable permet quant à lui de cartographier les pièces avec précision tout en passant sous les meubles bas (avec seulement 97,5 mm d’épaisseur une fois rétracté).

Le châssis ProLeap peut s’élever pour franchir des seuils ou des tapis jusqu’à 6 cm, tandis que le châssis AgiLift à triple roues permet d’escalader des obstacles jusqu’à 30 mm. On est clairement sur un aspirateur robot tout-terrain, taillé pour les foyers animés.

Une station de charge qui fait bien plus

Dreame n’a pas négligé la station : elle intègre un double réservoir à détergent, capable d’accueillir une solution classique ou un liquide spécifiquement conçu pour neutraliser les odeurs d’animaux. Le rouleau est lavé à 70 °C et séché à l’air chaud, évitant toute prolifération bactérienne. Les poussières, elles, sont aspirées et stockées automatiquement.

Pensé pour les animaux et les maisons connectées

Impossible de ne pas évoquer le mode Pet Care 4.0, qui vise à séduire les foyers avec des animaux. Le robot identifie les zones à éviter (gamelles, litières), détecte les animaux en direct, adapte son parcours, puis revient nettoyer les zones manquées. Cerise sur le gâteau : vous pouvez surveiller le nettoyage en live et même parler à votre animal grâce à l’audio bidirectionnel.

Et pour s’intégrer parfaitement à votre maison connectée, l’Aqua10 Ultra Roller Complete est compatible avec Matter, Alexa, Google Home et Apple Maison.

Et en pratique ? Quelles sont les limites ?

Nous espérons tester prochainement ce nouveau produit pour vous. D’ici là, voici quelques exemples de points faibles potentiels :

Coins et rangements : la technologie track‑mop excelle sur les surfaces ouvertes mais pourrait laisser quelques centimètres sales dans les coins, comme souvent avec ce type de rouleau.

: avec un réservoir chauffant et fonctions intensives, la batterie devra encaisser gros…

: avec un réservoir chauffant et fonctions intensives, la batterie devra encaisser gros… Prix et disponibilité : prévu pour le quatrième trimestre 2025. Pas de tarif annoncé, mais avec son arsenal technologique, on peut s'attendre à un positionnement haut de gamme du niveau des X40 ou X50 Ultra (entre 1000 & 1500€).

Le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete annonce une disponibilité pour le quatrième trimestre 2025, sans prix dévoilé pour l’instant. Il faudra probablement attendre l’IFA 2025 à Berlin (dès le 4 septembre) pour en savoir plus. Cet article vous a été utile ? Partagez vos réflexions, expériences ou questions en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous avez repéré une inexactitude ou souhaitez suggérer des améliorations, faites-le-nous savoir.